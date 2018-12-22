Новейшая история Русской Православной Церкви и религиозная политика Советского государства привлекали и привлекают внимание отечественных и зарубежных исследователей. Советская историография рассматривала историю государственно-церковных отношений с антирелигиозных и антицерковных позиций, согласно которым Церковь представлялась реакционным, антинародным институтом, а органы государственной власти освещались только положительно. Основные установки и положения советской историографии сложились еще в 1920-е гг. и в целом без изменений переносились из одной работы в другую.

Первые советские работы, появившиеся в самом начале 1920-х гг., невозможно считать научными, так как они в основном носили резко обличительный характер. Советские авторы тех лет — П. Бляхин, Е. Ф. Грекулов, А. Кагорницкий, Б. П. Кандидов, Н. М. Лукин, С. Худяков и др. — выполняли «партийный заказ» в прямом смысле этих слов. Так, в отчетном докладе Антирелигиозной комиссии ЦК РКП(б) в Политбюро от 12 декабря 1922 г. особо отмечалось, что «ощущается острый недостаток в литературе, освещающей с марксистской точки зрения историю российской Церкви и взаимоотношений между Церковью и государством. При полном отсутствии литературных сил могущих теперь же взяться за заполнение этого пробела, комиссия не видит другого выхода из положения кроме обращения к институту красной профессуры, которому предполагается заказать ряд монографий». Уже 1 января 1923 г. комиссия докладывала в Политбюро ЦК РКП(б) о ходе выполнения этого решения.

Анатолий Кашеваров - Православная Российская Церковь и Советское государство (1917-1922)

Издательство Крутицкого подворья, Общество любителей церковной истории, 2005

Серия «Материалы по истории Церкви», книга 35

ISSN 1728-0168

Анатолий Кашеваров - Православная Российская Церковь и Советское государство (1917-1922) - Оглавление

От издательства

Введение

ГЛАВА I. ИСТОРИОГРАФИЯ ТЕМЫ. ИСТОЧНИКИ

§ 1. Научная разработка темы в 1920—1990-е гг

§ 2. Характеристика источниковой базы монографии

ГЛАВА ІІ. ЦЕРКОВЬ И ПЕРВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЛИТИКЕ В НОЯБРЕ 1917 — СЕНТЯБРЕ 1918г.

§ 1. Церковь накануне прихода большевиков к власти

§ 2. Государственно-церковные отношения в ноябре 1917 — сентябре 1918 г

ГЛАВА III. АНТИЦЕРКОВНЫЕ КАМПАНИИ 1918—1922 гг.

§ 1. Кампания по вскрытию святых мощей в 1918—1920 гг

§ 2. Складывание системы органов центральной власти по проведению религиозной политики в ходе кампании 1922 г

ГЛАВА IV. ВЫСШЕЕ ЦЕРКОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ И ПЕРВЫХ ЛЕТ НЭПА

§ 1. Священный Синод и Высший Церковный Совет в 1918— 1920 гг

§ 2. Временные церковные управления на территориях, занятых белыми

§ 3. Высшая церковная власть в 1921—1922 гг

Заключение

Список использованных источников и литературы

Указатель имен

Анатолий Кашеваров - Православная Российская Церковь и Советское государство (1917-1922) - От издательства

Отречение от престола императора Николая II и образование Временного правительства знаменовали собой начало нового периода в государственно-церковных отношениях в России. «Под эгидой Временного правительства, — писал профессор А. В. Карташев, — и с его помощью Русская Православная Церковь вернула себе присущее ей по природе право самоуправления по ее каноническим нормам». Благодаря сочувствию Временного правительства был созван Поместный Собор Православной Российской Церкви, восстановивший систему соборного церковного управления, состоящую из самоуправляющегося прихода, выборных органов епархиального управления, выборного епископата, органов Высшего Церковного Управления, находящихся под контролем периодически созываемого Собора. Эта система церковного управления, по словам Карташева, спасла Церковь «насколько это было возможным» от грозившего ей в условиях гонений «глубокого внешнего и внутреннего распада». Сохранение церковной организации в СССР стало возможным во многом благодаря исповедническому подвигу мирян, призванных Собором 1917-1918 гг. к активному участию в церковной жизни. Последующие десятилетия советской истории прошли под знаком гонения на Церковь. Однако под влиянием внешних и внутренних обстоятельств власть была вынуждена корректировать свою религиозную политику, не отказываясь от своей главной стратегической цели — ослабления и последующего полного уничтожения Церкви в СССР.

К изучению истории отношений Церкви и государства в последние годы обращаются не только историки и богословы, но и политологи, философы, юристы, представители других отраслей знаний. Такой интерес специалистов нельзя назвать праздным, потому что тема эта весьма актуальна в наши дни. Можно сказать, что ее изучение имеет большое практическое значение для формирования новой модели государственно-церковных отношений в России. Исторический опыт, почерпнутый из истории Церкви в нашей стране в XX столетии, будет важен и для установления нормальных взаимных отношений между государством и Церковью на Украине, а также в новообразованных государствах на прибалтийских территориях, где власти зачастую грубо вмешиваются во внутренние церковные дела, стремясь получить утилитарную, сиюминутную политическую выгоду. История показывает, что вмешательство государства во внутреннюю жизнь Церкви, как правило, приводит к нежелательному для властей результату и, прежде всего, к падению авторитета самой государственной власти, а также к ослаблению нравственности в обществе. Об этом свидетельствует история Российской Церкви синодального периода и история государственно-церковных отношений в СССР. Опыт существования Церкви в тоталитарном государстве убедительно доказывает, что такие методы борьбы с канонической Церковью, как, например, лишение ее права юридического лица или насильственное отобрание храмов не лишают ее нравственной силы. Более того, в условиях гонений церковный авторитет значительно возрастает. Очевидно и то, что авторитарное вмешательство светских органов управления во внутрицерковную жизнь никак не согласуется с принципами демократии, провозглашаемыми в качестве непререкаемой ценности правящими кругами в Прибалтике и на Украине.

С другой стороны большой опасностью и явным соблазном для Церкви является стремление некоторых церковных людей к достижению привилегированного («господствующего») положения церковной организации в государстве. Авторитет Церкви в обществе не может зиждиться на уголовных законах или внешнем принуждении. В связи с актуальностью и многогранностью темы «Церковь и государство в СССР в XX веке» большой интерес представляет сопоставление результатов исследований светских и церковных историков, имеющих различные подходы к изучаемому вопросу. Автор предлагаемой читателям книги — светский историк Анатолий Николаевич Кашеваров родился в 1952 г. в г. Белеве Тульской области. В 1974 г. он окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета, с 1975 г. преподавал в университете, затем защитил кандидатскую и в 1998 г. — докторскую диссертацию. В 1979-1993 гг. — А. Н. Кашеваров преподаватель Высшей профсоюзной школы, с 1993 г. — Санкт-Петербургского государственного Политехнического университета. С 2002 г. — профессор факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. А. Н. Кашеваров является автором более 60 научных статей и четырех монографий.

Диакон Илья Соловьев