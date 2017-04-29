Туринская плащаница - Этьен Кассе

Кассе - Туринская плащаница
Загадка Туринской плащаницы — полотна, в которое было завернуто тело Христа после снятия его с распятия.
"Когда-то меня заинтересовала загадка Туринской плащаницы — полотна, в которое было завернуто тело Христа после снятия его с распятия. Я посвятил изучению этой легенды (факта? или чьего-то гениального вымысла?) несколько лет. Погружался в архивы тайных орденов, совершал путешествия, разговаривал с учеными. Загадка упорно оставалась загадкой: было или не было, подлог или артефакт?
Вместе с этим возникали и другие связанные с историей христианства. Я осторожно и уважительно приоткрывал завесу домыслов и откровенно эпатажных версий, желая понять: было ли чудо и было ли его доказательство донесено до нас куском древнего плотна? Или мы питаем свой ум красивыми сказками? Я не первый, кто мучился этими вопросами, и не последний. Но все же хотелось бы высказать свое мнение о том, манипулируют ли нами с помощью красивых мифов и загадочных артефактов, или в человеческом мире действительно есть место явлениям необъяснимым, имеющим нечеловеческое происхождение.
Я прошел дорогами других исследователей, воскрешая на бумаге историю их метаний и открытий. Теперь я представляю свои путешествия на суд читателя. Для себя я нашел ответ и очень надеюсь, что каждый из прочитавших книгу также не останется обойденным собственной истиной.
В книгах можно рассказать многое, но для беседы печатный текст не очень подходит. Поэтому, дорогие читатели, я предлагаю встречаться не только на страницах печатных изданий, но и в интерактивном режиме. Издатели, которые с успехом печатают мои книги в России, открыли сайт: mir-sekretov.ru.
Это адрес «явочной квартиры», где смогут встретится все, кому интересны тайны прошлого и настоящего, кому хочется знать, что от нас скрывают, а о чем просто не хотят упоминать. Это сайт для людей, живущих с открытыми глазами, желающих знать, в каком мире они живут."
Этьен Кассе - Туринская плащаница - Экспертиза отпечатков Бога
М.: Вектор, 2010 г. - 192 с.
IBSN 978-5-9684-1483-0
Этьен Кассе - Туринская плащаница - Экспертиза отпечатков Бога - Содержание
Вступление. Символ вопросов без ответов
Глава первая. Символ древнего «ксерокса»
- Людям нужны реликвии!
- Плащаницы и еще раз плащаницы
- Святыня-оберег царя Абгара
- Священный Эдесский мандилион
Глава вторая. Крестоносные легенды Средневековья
- Плащаница Христа и тамплиеры
- Масада, тамплиеры и плащаница
- Немного истории хозяев символа
- Катарская рапсодия и спекуляции с плащаницей Христа
- Еще одна версия о плащанице. Еще один хранитель символа
- Когда Церковь не верит в христианскую реликвию: епископы и святые против
- La dolorosa Passione
Глава третья. Плащаница — символ перевоплощений
- Чуть не случившаяся катастрофа
- Плащаница была спасена
- Фотоперевоплощение
Глава четвертая. Глас науки и плащаница Христа
- Опять начало
- Результаты
- Наука против науки
- Пятна крови
- Откуда явился образ?
Глава пятая. Версии, или Кто тот Человек с плащаницы
- Классифицировать как «судебное убийство»
- Версия 1. Кто он?
- Версия 2. Кто он?
- Версия 3. Кто он?
Совсем незначительное послесловие
Этьен Кассе - Туринская плащаница - Экспертиза отпечатков Бога - Когда Церковь не верит в христианскую реликвию: епископы и святые против
Наука вполне справедливо отмечает, что признание подлинности Туринской (когда-то Лирейской) плащаницы усложняется еще и тем, что в подлинности ей отказывали еще в эпоху Средневековья. Наука указывает на то, что даже в те времена происходило нечто таинственное, «закулисное», что стояло за этой уникальной реликвией. «Невозможно избавиться от чувства, что здесь чего-то недостает, что в этом деле замешано гораздо больше фигурантов, чем это видно на первый взгляд», — пишет Ян Вильсон.
10 апреля 1348 года после завершения эпидемии чумы и в условиях ведения Францией войны с Англией (растянувшейся на сто лет) граф Жоффруа де Шарне обратился с просьбой к папе Клементу VI (1342-1352): «...в ознаменование удачного побега графа из английского плена, избавления французов от только что закончившейся эпидемии чумы» разрешить размещение в храме в Лирее имеющейся в собственности дома де Шарне плащаницы Иисуса Христа.
Причем де Шарне прямо указал, что он владеет именно той плащаницей, которая некогда находилась в Константинополе в Фаросской часовне византийских императоров. Вот только, к неудовольствию церковных властей, Жоффруа де Шарне так и не объяснил, как к нему попала плащаница «из Константинополя». Он лишь инспирировал следующие слухи: дескать, приобрел граф плащаницу по случаю у... рыцаря-крестоносца, а до «обретения» плащаницу за деньги демонстрировал крестоносец-аноним. Как справедливо заметил Е. К. Дулуман, «такого не могло быть. Невероятно, чтобы свирепствующая средневековая католическая инквизиция десятилетиями мирилась с тем, что вот таку-у-у-ю святыню позволяет себе держать в руках какой-то мирянин».
Документального ответа папы Клемента VI не сохранилось. Но судя по дальнейшим событиям, устно или письменно папа римский удовлетворил просьбу Жоффруа де Шарне. И в Лирей хлынули паломники, а вместе с ними и немалые деньги. Все это до крайности не понравилось епископу города Труа Генри де Пуатье. Лирейская церковь находилась в его юрисдикции, но доходами не делилась. А потому его преосвященство провел собственное расследование плащаницы. В 1355 году епископ Генри де Пуатье обратился с «Окружным епископским посланием» к верующим своей епархии, в котором объявил Лирейскую плащаницу (будущую Туринскую) фальшивкой и приказал убрать ее из храма.
Что произошло? Правильно, ничего. Священнослужители лирейской церкви знают, что их епископ за все эти годы лично даже не видел плащаницу. Как он может судить о подлинности святыни? А поэтому подчиняются они приказу своего епископа только наполовину: реликвию и в самом деле убирают с глаз верующих долой в... серебряную раку и продолжают выставлять ее на поклонение прихожанам перед Пасхой в Страстную пятницу. И епископ Труа отступил.
Но вслед ему пришел еще один «епископ неверующий». В ноябре 1389 года разразился очередной скандал по плащанице Христовой. «Наследник» Генри де Пуатье, взошедший на кафедру своего умершего предшественника, Пьер д’Арси, написал письмо в Авиньон так называемому «антипапе» Клементу VII (в миру графу Роберту Женевскому). В своем послании д’Арси давал описание плащаницы — дескать, изображение выполнено художником, «искусным мастером» своего дела. Что же побудило епископа быть столь категоричным в своих оценках? Церковная пышность!
Освещаемая факелами, реликвия выставлялась на специально воздвигнутом постаменте. Жоффруа II де Шарне брал реликвию в руки и высоко поднимал ее над головой.
Д’Арси перед папой обличил в резких выражениях лирейского настоятеля церкви в преднамеренном обмане, в том, что тот «одержим страстью корыстолюбия» и даже подкупает пилигримов, чтобы те изображали чудесные исцеления, якобы происходящие с ними.
«...ложно и обманчиво — используемая со страстью жадности, а не благочестия; только с целью увеличения дохода своего храма, — ловко окрашенная ткань, на которой умной ловкостью рук было нарисовано двойное изображение одного человека... они тайно изготовили и лживо объявили, что это будто бы саван, в который наш Спаситель Иисус Христос был окутан в могиле» (перевод Е. К. Дулумана).
Корыстолюбие во всем этом деле действительно было — корыстолюбие самого д’Арси. Дело в том, что де Шарне всегда действовали через его голову, обращаясь напрямую к папскому нунцию во Франции. Д’Арси грозил настоятелю лирейской церкви отлучением, тот пожаловался графу Жоффруа де Шарне, а граф в свою очередь обратился к королю Франции Генриху. И король посоветовал епископу прекратить страсти по плащанице.
Но д’Арси отступать не собирался. Он предложил рассудить конфликт понтифику. Вроде бы епископ смиренно отступил в тень? Нет. Во Франции сменился король — к власти пришел Карл VI. Д’Арси сам принялся за дело: начал интриговать в верхах светской власти, предлагая им изъять у де Шарне плащаницу Христа в пользу королевского двора. И Карл поддался искушению епископа и прислал бейлифов с заданием конфисковать плащаницу. Лирейцы, от мала до велика сплотившиеся вокруг графа де Шарне, в 1389 году трижды отбивали насильственные покушения судебных приставов.
Де Шарне не боялся ни епископа, ни короля Франции. Дело в том, что папу Клемента VII с родом де Шарне связывали родственные узы: отчим Жоффруа II де Шарне был родным дядей Клемента, бывшего графа Женевского. В январе 1390 года епископ д’Арси получил от верховного понтифика длинное послание. В этом послании Клемент VII советовал д’Арси «хранить молчание и не вмешиваться». Иначе отлучение от Церкви будет неизбежно.
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