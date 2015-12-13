Издательский проект Quadrivium Серия BIZANTINA Литература о святой Кассии Константинопольской обширна. Единственная византийская женгцина-гимнограф, чьи произведения до сих пор встречаются в богослужебных книгах; девушка, едва не ставшая императрицей Византии и лишившаяся короны потому, что осмелилась возразить готовому избрать ее невестой императорскому сыну; основательница монастыря, где после пострига она вела «философскую жизнь», по словам византийского хрониста; монахиня, читавшая не только творения святых отцов, но и чисто мирские сочинения, и писавшая не только церковные гимны и каноны,но и стихи светского содержания, — она издавна привлекала внимание и ученых, и писателей.

Однако, хотя все известные на сегодняшний день произведения Кассии давно изданы, а ее жизнь относительно хорошо изучена, насколько это возможно при современном знании источников, на русском языке до сих пор не существует ни полного перевода всех ее творений, ни достаточно полного очерка ее жизни и творчества. Наиболее подробными исследованиями на русском языке, касающимися Кассии, являются работы Е. Э. Липшиц, однако они уже отчасти устарели, а перевод и анализ эпиграмм Кассии, сделанные автором, во многих отношениях неудовлетворительны. Настоящая работа призвана восполнить этот пробел. Посвященная Кассии глава в недавно переведенной монографии А. П. Каждана является пересказом работ предыдущих авторов, не содержит сколько-нибудь ценных наблюдений и, даже напротив, может создать о творчестве Кассии ложное впечатление.

Ученые, писавшие о творчестве византийской песнописицы, давали общую оценку ее сочинений и рассматривали отдельные произведения или произведения определенного жанра — например, гимнографические сочинения (А. Бурлис, К. Симич) или эпиграммы (Е. Липшиц, М. Лаукстерманн). Однако полного анализа и комментированного перевода всех сочинений Кассии не существует до сих пор. Логично было бы ожидать, что эту работу проделает А. Триполитис, издавшая английский перевод произведений Кассии, однако она не сделала к переводу практически никаких примечаний.

Книга К. Шерри могла бы стать хорошим обобщающим исследованием по жизни и творчеству Кассии, но, к сожалению, автор слишком небрежно подошел к изучению литературы и источников, в результате чего анализ произведений песнописицы порой грешит весьма произвольными истолкованиями. В настоящей работе впервые осуществлен детальный анализ всего корпуса произведений Кассии с точки зрения богословско-философского содержания.

Кроме того, в данной книге публикуется перевод гимнографических творений Кассии не только на русский, но и на церковнославянский язык, поскольку ее произведения могут использоваться и в современном церковном богослужении.

Св. Кассия Констинопольская- Гимны - каноны - эпиграммы - Татьяна Сенина (монахиня Кассия) - Жизнь и творчество



Издательский проект «Квадривиум». 2015.

ISBN 978-5-716406-47-6

Св. Кассия Констинопольская- гимны - каноны - эпиграммы - Татьяна Сенина (монахиня Кассия) - Жизнь и творчество - Содержание

Предисловие

I. Святая Кассия, монахиня и поэтесса

1. Имя и годы жизни

2. Переписка с Феодором Студитом

3. Выбор невесты для императора Феофила 3.1. Был ли выбор невесты? 3.2. 821-й или 830-й? 3.3. О чем Феофил спросил Кассию?

4. Монашество

5. Творчество Кассии 5.1. Гимнографические произведения 5.1.1. Каноны 5.1.1.1. Четверопеснец Великой Субботы 5.1.1.2. Канон об упокоении усопших 5.1.2. Стихиры 5.1.2.1. Проблема авторства 5.1.2.2. Основные темы 5.1.3. Гимны и их автор 5.2. Стихотворные эпиграммы 5.2.1. Эпиграммы Кассии и гномическая поэзия 5.2.2. Проблема авторства 5.2.3. Основные темы 5.2.3.1. Мудрость vs невежество и глупость 5.2.3.2. Любовь и дружба 5.2.3.3. Моральные и этические ценности,добродетели и пороки Группа «философских» эпиграмм «Я ненавижу...» Зависть Положительные качества Богатство и бедность Добродетельная жизнь в целом 5.2.3.4. Стоические мотивы:жизнь полна скорбей 5.2.3.5. Женщины и красота 5.2.3.6. Монахи и монашество 5.2.3.7. Место Кассии среди византийских интеллектуалов IX столетия

6. Почитание во святых

II. Четверопеснец Великой Субботы

III. Канон об упокоении усопших

IV. Церковные гимны

1. В честь преподобного Симеона Столпника

2. В честь первомученицы Феклы

3. В честь преподобной Пелагии

4. В честь мучеников Гурия, Самона и Авива

5. В честь апостола и евангелиста Матфея

6. В честь великомученицы Варвары

7. В честь мучеников Евсгратия, Авксентия, Мардария, Евгения и Ореста Севастийских (или Аравракских)

8. На Рождество Христово

9. В честь святителя Василия Великого

10. На Богоявление, или Крещение Господне

11. В честь святителя Григория Нисского

12. В честь преподобного Евфимия Великого

13. На Сретение Господне

14. В честь мученицы Агафии

15. В честь Евдокии Самарянки

16. На Благовещение Пресвятой Богородицы

17. В честь преподобной Марии Египетской

18. На Рождество св. Иоанна Предтечи

19. В честь первоверховных апостолов Петра и Павла

20. В честь пророка Илии Фесвитянина

21. В честь великомученицы Христины

22. В честь Маккавейских мучеников

23. На Успение Пресвятой Богородицы

24. В честь мучеников Адриана и Наталии

25. В Неделю мытаря и фарисея

26. В 1-ю субботу Великого Поста,на память чуда мученика Феодора Тирона

27. На Святую и Великую Среду

V. Эпиграммы

Собрание А

Собрание В

Собрание С

Собрание D

Ритмический перевод всех эпиграмм

Приложения

I. Отрывки из византийских источников,где говорится о Кассии

II. Служба преподобной Кассии Константинопольской,составленная Михаилом Сассом

III. Служба преподобной Кассии Константинопольской,составленная монахиней Кассией (Сениной)

IV. Генри Дж. В. Тилъярд. Музыкальный анализ церковных гимнов Кассии (перевод с англ. Е. Комиссаренко-Гутковской)

Список сокращений

Библиография

Указатели

Исторические лица и древние авторы

Библейские, апокрифические и мифологические имена

Географические и топографические названия византийской эпохи

Современные авторы и переводчики

Св. Кассия Констинопольская- Гимны - каноны - эпиграммы - Татьяна Сенина (монахиня Кассия) - Жизнь и творчество - Святая Кассия, монахиня и поэтесса

В рукописях и византийских хрониках встречаются разные формы имени нашей героини — Кассия, Касия, Кассиана, Икасия. Подлинное ее имя — Кассия (Κασσία), как зафиксировано в акростихе написанного ею канона об упокоении усопших, однако новогреческие авторы и иконописцы чаще используют форму Кассиана (Κασσιανή) — возможно, в силу популярности у греков написанной Кассией стихиры Великой Среды, надписание которой в греческой Триоди: Ποίημα Κασσιανής μοναχής.

Святая Кассия родилась, по-видимому, в Константинополе, имела благородное происхождение и отличалась умом и образованностью. Отец ее, вероятно, был кандидатом — так назывался один из придворных военных чинов. По сообщению сочинения О постройках, входящего в состав Константинопольских Патрий, Кассия жила в царствование императора Феофила (829-842) и его сына Михала III (842-867). Точные даты рождения и смерти Кассии не известны, но, видимо, она родилась не позднее 805 г., учитывая ее переписку с Феодором Студитом в 816-826 гг. и участие в смотринах, устроенных для выбора невесты императору Феофилу в 821 г., а скончалась в царствование Михаила III или чуть позже, т. е. в 860-х гг.

Многие византийские писатели упоминают о Кассии и ее поэтическом даровании. В греческих рукописях сохранилось значительное число ее церковных гимнов, а также поучений и высказываний на различные темы в стихотворном виде.Практически все они были изданы новейшими исследователями, но полностью переводились до настоящего времени только на английский язык.