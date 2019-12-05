Алексей Казаков - Церковь и разведка - О чем рассказали рассекреченные документы

В знаменитом романе Юлиана Семёнова и не менее знаменитом фильме Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» один из ключевых героев — пастор Шлаг. Напомним: по сюжету советский разведчик Штирлиц, освободив священника из гестапо, направляет его в Швейцарию, где уже идут тайные переговоры Гиммлера с англичанами и американцами о заключении сепаратного мира в обход СССР. Пастор якобы нужен для отвода глаз от этих переговоров (версия для Гиммлера и Шелленберга), но на самом деле он добывает важную информацию для советской разведки в лице Штирлица. Об истинной цели своей поездки пастор не знает.

Был ли реальный прототип у этого священника?

...Рождество и Новый год монах-бенедиктинец дон Джузеппе Бьонди встречал в римском следственном изоляторе Корпуса военной контрразведки Армии США. Бьонди арестовали в Сиене, при попытке выехать из уже освобожденной от фашистов части Италии на территорию, еще подконтрольную немцам и оставшимся верным им итальянским частям. Монаха заподозрили в шпионаже.

В первые дни 1945 года Бьонди начал давать показания. Он признался, что прибыл в Рим по заданию Отто Бегуса из службы безопасности рейхсфюрера СС (нем. SD, рус. СД). Политический советник немецкого командования в Италии, штурмбаннфюрер Отто Бегус уполномочил Бьонди вступить в контакт ни много ни мало с папой римским. Пусть не напрямую, а через посредника. С собой Бьонди вез сверхсекретное послание, которое никем конкретно не было подписано, но которое Бьонди должен был передать понтифику от имени немцев через главу ордена бенедиктинцев, отца Эммануэле Каронти. В послании говорилось:

Дойдя до шестого года войны, Германия вынуждена признать, что ей не удалось собрать мировые силы для борьбы с русским большевизмом; напротив, большая часть мира оказалась в союзе с самим большевизмом против Германии. Принимая во внимание то, что войну можно считать проигранной и что ее продолжение может привести лишь к бесполезному кровопролитию и потерям материальных средств, Германия настроена начать переговоры о прекращении военных действий. Однако поскольку Германия еще сильна и могут последовать значительные жертвы в стане союзников, союзники на любых мирных переговорах должны считаться с намерением немцев сохранить достойную жизнь нации и иметь суверенное выборное правительство. У Германии нет территориальных претензий к другим странам, но есть желание, чтобы уважалась ее территориальная целостность. Германия заблуждалась по поводу отношения Церкви к антибольшевистской войне, которой она, Церковь, скорее препятствовала, чем помогала. И все же Германия считает, что высшие духовные авторитеты заинтересованы в любой возможности положить конец конфликту; таковы же намерения союзников. Со своей стороны Германия гарантировала бы абсолютную секретность всего, что явилось бы результатом данного демарша.