Алексей Казаков - Церковь и разведка - О чем рассказали рассекреченные документы

Казаков - Церковь и разведка
В 2016—2017 годах случилось уникальное в истории спецслужб событие: Центральное разведывательное управление США рассекретило и опубликовало без малого 13 миллионов страниц различных документов: рапортов, оперативных сводок, аналитических докладов и др. В основном это материалы, касающиеся деятельности американских и других спецслужб с 1940 по 1990 год. Это — настоящий кладезь доселе неизвестной информации. Как сказал в одном интервью представитель ЦРУ Хезер Фриц Хорниак, «рассекреченные файлы — это полная история, в них есть и плохое, и хорошее».
Этот сборник документальных очерков составлен на основании рассекреченных документов, касающихся важной, сложной и деликатной сферы — сотрудничества разведки и церкви. Такое сотрудничество происходило в разных конфигурациях, всегда тайно и не всегда в открытую в отношении агентуры (порой церковнослужителей использовали, что называется, втемную).
Кроме собственно документов ЦРУ, автор использовал аналитические сводки и донесения ФБР, Корпуса военной контрразведки армии США, Королевской тайной полиции Канады. Копии этих документов тоже находятся в архиве ЦРУ, отныне — без грифа секретности. Опубликованы, помимо прочего, донесения советской разведки, дешифровка которых прошла в рамках проекта «Венона» — секретной программы контрразведки США по изучению перехваченной переписки наших резидентов с руководством в Москве. «Венона» проводилась с 1 февраля 1943 года до 1 октября 1980 года.
При работе над книгой автору пригодились также электронные версии так называемых Тетрадей Васильева (размещены в Цифровом архиве Центра Вильсона), кроме то-го — обнародованные материалы Особого архива Литвы и рассекреченные досье Секуритате (Департамента государственной безопасности Румынии). Приходится признать, что российские спецслужбы крайне неохотно в последнее время открывают свои архивные закрома. И потому неизвестные страницы истории, касающиеся и нашей страны, приходится порой изучать по документам иностранных хранилищ. Но, согласитесь, это лучше, чем никак.
Алексей Казаков - Церковь и разведка - О чем рассказали рассекреченные документы
Серия "История. География. Этнография"
М. : Ломоносовъ. — 2019. — 224 с.
ISBN 978-5-91678-548-7
Алексей Казаков - Церковь и разведка - О чем рассказали рассекреченные документы - Содержание
- Предисловие
- Кто был «пастором Шлагом»?
- «Заяц» и монсеньор
- Шампанское для советских подпольщиков
- Тройной агент Вильгельм Хёттль
- Шпионаж под музыку
- Проект «Континентального союза»
- Золотые часы для далай-ламы
- Монастырь — трамплин для перебежчика
- «Двадцатый век Фокс»... благословляет
- Омофор вместо портупеи «Железной гвардии»
- «Царевич Алексей» и план похищения кардинала
- Укол в вену, укол в Вене.
- Бурные волны «Автономного плавания»
- Тайны домового храма русской императорской семьи
- Русская мечта хорватского иезуита
- Архимандрит в египетском плену
- Советские дипломаты и одиозный муфтий
- Ватиканская миссия зятя Хрущева
- Михаилу Горбачеву хотел помочь... «аватар»
Алексей Казаков - Церковь и разведка - О чем рассказали рассекреченные документы - Предисловие
В знаменитом романе Юлиана Семёнова и не менее знаменитом фильме Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» один из ключевых героев — пастор Шлаг. Напомним: по сюжету советский разведчик Штирлиц, освободив священника из гестапо, направляет его в Швейцарию, где уже идут тайные переговоры Гиммлера с англичанами и американцами о заключении сепаратного мира в обход СССР. Пастор якобы нужен для отвода глаз от этих переговоров (версия для Гиммлера и Шелленберга), но на самом деле он добывает важную информацию для советской разведки в лице Штирлица. Об истинной цели своей поездки пастор не знает.
Был ли реальный прототип у этого священника?
...Рождество и Новый год монах-бенедиктинец дон Джузеппе Бьонди встречал в римском следственном изоляторе Корпуса военной контрразведки Армии США. Бьонди арестовали в Сиене, при попытке выехать из уже освобожденной от фашистов части Италии на территорию, еще подконтрольную немцам и оставшимся верным им итальянским частям. Монаха заподозрили в шпионаже.
В первые дни 1945 года Бьонди начал давать показания. Он признался, что прибыл в Рим по заданию Отто Бегуса из службы безопасности рейхсфюрера СС (нем. SD, рус. СД). Политический советник немецкого командования в Италии, штурмбаннфюрер Отто Бегус уполномочил Бьонди вступить в контакт ни много ни мало с папой римским. Пусть не напрямую, а через посредника. С собой Бьонди вез сверхсекретное послание, которое никем конкретно не было подписано, но которое Бьонди должен был передать понтифику от имени немцев через главу ордена бенедиктинцев, отца Эммануэле Каронти. В послании говорилось:
Дойдя до шестого года войны, Германия вынуждена признать, что ей не удалось собрать мировые силы для борьбы с русским большевизмом; напротив, большая часть мира оказалась в союзе с самим большевизмом против Германии. Принимая во внимание то, что войну можно считать проигранной и что ее продолжение может привести лишь к бесполезному кровопролитию и потерям материальных средств, Германия настроена начать переговоры о прекращении военных действий. Однако поскольку Германия еще сильна и могут последовать значительные жертвы в стане союзников, союзники на любых мирных переговорах должны считаться с намерением немцев сохранить достойную жизнь нации и иметь суверенное выборное правительство. У Германии нет территориальных претензий к другим странам, но есть желание, чтобы уважалась ее территориальная целостность. Германия заблуждалась по поводу отношения Церкви к антибольшевистской войне, которой она, Церковь, скорее препятствовала, чем помогала. И все же Германия считает, что высшие духовные авторитеты заинтересованы в любой возможности положить конец конфликту; таковы же намерения союзников. Со своей стороны Германия гарантировала бы абсолютную секретность всего, что явилось бы результатом данного демарша.
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