Казаков - Иосиф Волоцкий

Предлагаемая вниманию читателя книга подводит своего рода итог - но едва ли их завершает - десятилетним разысканиям автора над агиографическими текстами, посвященными Иосифу Волоцкому. Кажущаяся простота работы с давно известными, большей частью опубликованными и не единожды обращавшими на себя исследовательское внимание источниками на поверку оказывается довольно обманчивой. Как показывает опыт, некоторые важные вопросы относительно происхождения рассматриваемых текстов так и не обрели сколько-нибудь вразумительных ответов, не говоря уже о том, что содержание житий зачастую становилось заложником всевозможных социологических схем, которым (уже неосознанно) и по сию пору прилежат в первую очередь отечественные исследователи средневековой Руси. Возможный выход из этого положения прост - обращение к источникам, которые оказываются насыщены совершенно неожиданными фактами, столь же уникальными, сколь и свидетельствующими о культурно-исторической специфике породившей их эпохи. На основе этих фактов автор и пытается очертить основные вехи биографии своего героя, хотя, разумеется, в полной мере назвать плод трудов автора биографическим исследованием едва ли верно. Дело здесь не только в том, что жизнеописание средневекового деятеля в силу специфики устройства общества прошлого, а также характера сохранившихся известий всегда выходит за рамки собственно биографические. Поэтому, например, биография Иосифа Волоцкого - по крайней мере, с определенного момента - оказывается если не тождественна, то слабо отличима от истории основанной им обители.

Дело в особенностях выбранного автором подхода, рассматривающего лишь подступы к созданию полноценной биографии сквозь агиографическую призму и поэтому, если не упускающего вовсе, то, во всяком случае, оттеняющего известия иных источников, главным образом вышедших из-под пера самого Иосифа Волоцкого. Такого рода специфика определяет некоторую мозаичность исследования, неизбежно распадющегося на отдельные логически завершенные, но не слишком связанные друг с другом сюжеты. В этом автор вполне отдает себе отчет и оправдывает себя лишь тем, что находится на подступах к собственно биографии, не рискуя в настоящее время перейти к воссозданию целостной панорамы. С другой стороны, этот подход гарантирует определенную исследовательскую свободу, в том числе и от необходимости оценивать деятельности своего героя как в рамках его эпохи, так и в исторической перспективе. Как показывает обращение к историографическому опыту, в случае с Иосифом Волоцким такой прием не слишком обнадеживает и мало что дает с точки зрения собственно исторической науки. Автор надеется, что читатель, сколь бы строгим и взыскательным он ни был, не только расширит свои представления об Иосифе Волоцком и его эпохе, но и получит некоторый посыл к дальнейшим размышлениям.

Александр Александрович Казаков - Иосиф Волоцкий: от агиографического повествования к научной биографии

М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2022. - 292 с.

ISBN 978-5-98712-336-2

Александр Александрович Казаков - Иосиф Волоцкий: от агиографического повествования к научной биографии - Содержание

От автора

Введение

Глава I. «Егоже предати забытию не мняшеся праведно»: происхождение житий Иосифа Волоцкого

Минейное Житие Иосифа Волоцкого

Надгробное слово Иосифу Волоцкому

Житие Иосифа Волоцкого, составленное «неизвестным»

Глава II. «Бежати от мира и в святый иночьскый облещися образ»: на пути к основанию Волоцкого монастыря

Иосиф Волоцкий и Саввин Тверской монастырь: о некоторых свидетельствах иосифлянской агографии

Иноческая школа Пафнутия Боровского

Обитель на Волоке Ламском: основание, насельники, устройство и духовные чада игумена Иосифа

Глава III. «Наказанием и писанием»: Иосиф Волоцкий против «жидовская мудрствующих»

Связи Иосифо-Волоцкого монастыря и Новгородской кафедры в контексте сочинений против еретиков

Когда Иосиф Волоцкий начал литературную борьбу с еретиками?

Собор(ы) на еретиков

Еретики или отступники: казни «жидовская мудрствующих» в восприятии современников

Глава IV. «Не от радости сиа творим, но с слезами от великиа нужа»: распря Иосифа Волоцкого с новгородским архиепископом Серапионом

Иосиф Волоцкий и «княжая ярость» Федора Борисовича

Архиепископ Серапион против игумена Иосифа

Было ли примирение?

Глава V. «Укроти таковой мятеж»: Иосиф Волоцкий между Москвой и Дмитровом

Глава VI. «Предасть им Даниила игуменом»: игуменское преемство в Иосифо-Волоцком монастыре (середина 1510-х гг.)

Даниил: выбор «преимущих старцев», «совет» Иосифа или воля великого князя?

Когда Даниил стал игуменом?

Заключение

Указатель шифров упоминаемых рукописей

Список сокращений

Библиография

Источники

Исследования

Указатель имен

Summary

Contents