Изучая историю Православия в Балтии в 1939-1950-е гг., мы часто сталкивались с проблемой ограничения каждым автором избранной проблематики исключительно одной страной или конкретным регионом: Латвия или Эстония, Северо-Запад России — или той или иной проблемой: взаимоотношением православного духовенства с просоветским подпольем, вопросом коллаборационизма клириков Прибалтийского Экзархата и Псковской Православной Миссии. Мы же, в свою очередь, хотим сделать акцент на истории Православия в Балтии в 1939-1953 гг. в целом, с учетом, однако, контекста национального вопроса, так остро переплетавшегося в те годы со всеми другими и стоящего на переднем плане в истории местных православных приходов.

Мы считаем свое скромное исследование неким обобщением того, что было уже изучено ранее нашими предшественниками, в особенности за последнее двадцатилетие, ведь как в России, так и за ее пределами выходили фундаментальные труды и отдельные прекрасные статьи о деятельности православного духовенства указанного региона (в связи с чем мы и рассматриваем отдельно историографию проблемы в специальной главе) с некими добавлениями и разъяснениями ранее не изученных аспектов. Нам кажется, что проделанная работа может немного приблизить читателя к разъяснению поставленных задач, помочь осознать ту крайне напряженную обстановку, сложившуюся в регионе в период военных событий и крупнейших социальных потрясений середины XX столетия. Насколько у нас это получится, судить читателю, мы лишь предлагаем наше исследование на его строгий и справедливый суд.

Иван Васильевич Петров - Православная Балтия 1939-1953 гг.: Период войн, репрессий и межнациональных противоречий

СПб.: Бумажные книги, 2016. — 376 с.

ISBN 978-5-99040-863-0

Иван Васильевич Петров - Православная Балтия 1939-1953 гг.: Период войн, репрессий и межнациональных противоречий - Содержание

Введение

Глава 1. Историографический обзор истории православных приходов Балтии в 1939-1953 гг.

§ 1. Советская историография деятельности православного духовенства Балтии в 1939 — 1953 гг.: крупицы правды под спудом господствующей идеологии

§ 2. Труды российских историков-эмигрантов и зарубежных авторов по истории православных приходов Балтии в период Второй Мировой войны: построение историографической традиции

§ 3. Современная российская историография православных приходов Балтии в 1939-1953 гг.: открытая и продолжающаяся дискуссия

Глава 2. Православные приходы Балтии в 1940-м-первой половине 1941 г.

§ 1. Краткий обзор истории Православия в Балтии в 1920-1930 гг.

§ 2. Дискуссии о литовской-белорусской автокефалии в конце 1939-го-первой половине 1941 г.

§ 3. Возвращение православных приходов Латвии и Эстонии под омофор Московского Патриархата. Деятельность владыки Сергия (Воскресенского) в 1940-ом-первой половине 1941 г. в Балтии

§ 4. Репрессии против православного духовенства и мирян Балтии в 1940-м-первой половине 1941 г. Национальный аспект

Глава 3. Православное духовенство Балтии в годы нацистской оккупации. Национальный и идеологический аспекты деятельности

§ 1. Активизация автокефалистского движения в Балтии в 1941-1944 гг. Противодействие данному процессу Экзарха Сергия (Воскресенского)

§ 2. Идеология и стратегия выживания православного духовенства Балтии в период нацистской оккупации

Глава 4. Православные приходы Балтии в 1944-1953 гг.

§ 1. Православие в Балтии в завершающий период Второй Мировой войны. Судьба клириков-эмигрантов

§ 2. Православные приходы Латвии в 1946-1953 гг.: потеря латышской составляющей и вопрос сталинизма

§ 3. Православные приходы Литвы в 1946-1953 гг.: отсутствие национальных проблем и новый репрессивный каток

§ 4. Православие в Эстонии в 1945-1953 гг. Национальные противоречия и поиски консенсуса

§ 5. Православие на «бывших» прибалтийских территориях в 1946-1953 гг.: изживание векового наследия

Заключение

Приложения

Список источников и литературы

References

Иван Васильевич Петров - Православная Балтия 1939-1953 гг.: Период войн, репрессий и межнациональных противоречий - Краткий обзор истории Православия в Балтии в 1920-1930 гг.

Начиная разговор о православных приходах Балтии в 1940-м-1941 г., нам следует дать краткую характеристику предшествующих этому событий межвоенных лет. В первую очередь необходимо определить истоки и ход автокефалистского движения в Латвии и Эстонии в эти годы, а также выявить причины данного процесса.

С началом распада Российской Империи и усилением национальных и социальных противоречий на ее обломках, в том числе и в Балтийском регионе, усиливаются конфликты и в среде православных приходов, причиной чему, кроме всего прочего, было враждебное отношение к Православию со стороны сил, участвующих в возникающих социальных конфликтах и военных противостояниях. Так, резко отрицательно к Православной Церкви, как и вообще к религии, относились те силы региона, которые так или иначе ориентировались на российских большевиков. Также не питали к Православию «теплых чувств» и приходящие к власти во всех трех балтийских государствах местные национальные силы, часто считавшие православное духовенство инструментом русификации и угнетения национальной гордости в предшествующий период. В связи с этим возникают и распространяются идеи если не полного вытеснения с территории Балтии православных в целом и русских в частности, то хотя бы ограничения русского влияния в Православной Церкви, постепенная ее «эстонизация» или «латышизация».

Помимо государственной власти особую роль в этом процессе играло лютеранское в Латвии и Эстонии и католическое в Литве духовенство, желавшее не только ограничить влияние православных в обретающих национальную независимость балтийских странах, но и вернуть (а иногда и просто отобрать) у православных храмовые здания. На все эти процессы должно было реагировать церковное священноначалие в Москве, в то время уже испытывающее колоссальное давление со стороны атеистических властей.

Наиболее подробно процесс образования Латвийской Православной и Эстонской Апостольской Православной Церквей описывается в работе Себастиана Римстэда, в которой с помощью как архивных материалов, так и церковной публицистики и периодической печати описывается данный сложный период в истории Балтийского Православия. Мы же очертим лишь контуры этих событий.

Во второй половине 1917 г. во главе образованного Ревельского викариатства встал невероятно одаренный просветитель православных эстонцев, один из главных инициаторов строительства православной церкви во имя священномученика Исидора Юрьевского в Санкт-Петербурге протоиерей Павел Кульбуш. Следует отметить, что данную кандидатуру поддержали как эстонские, так и русские православные приходы, не встретила она противоречий и у священноначалия в Москве. То, что в сложной и постоянно меняющейся обстановке Патриарх Тихон (Беллавин) назначил владыку Платона (Кульбуш) главой Рижской епархии, говорит о доверии к нему. Находясь в Тарту, епископ Платон смог найти нужные компромиссы в общении с оккупационными немецкими властями, чинившими многим православным приходам всяческие препятствия. Однако после поражения Германии в Первой Мировой войне и с окончанием на территории Балтии немецкой оккупации вспыхивают события, подобные российским, отразившиеся, в частности, в ограничении деятельности духовенства и прямом терроре со стороны эстонских левых сил. 2 января 1919 г. новые власти арестовывают владыку Платона (Кульбуша) вместе с протодиаконом Константином Дориным. В ночь с 14 на 15 января 1919 г., когда красные власти оставляли Тарту, произошел расстрел арестованных, в том числе жертвами красного террора в Эстонии стали сам епископ Платон, протоиереи Успенского собора Михаил Блейве и Николай Бежаницкий, многие православные верующие (подробнее о судьбе жертв антирелигиозного террора в Эстонии времен Освободительной войны (1918-1920 гг.) можно прочитать в работах отца Владислава Кумыша).

С гибелью влиятельного архипастыря и молитвенника, не вызывавшего споров у обеих частей православных приходов страны, в связи со сложной религиозной ситуацией в Советской России и стремлением определенных церковных кругов обрести независимость от Москвы в обретшей национальный суверенитет Эстонии, в марте 1919 г. был созван Собор Эстонской Православной Церкви, прошедший в Таллинне. Вдовый протоиерей Александр Паулус был избран викарным епископом ЭПЦ, но был вынужден отказаться от хиротонии по причине неприятия со стороны русских приходов. Компромиссной фигурой в столь сложной ситуации стал этнический эстонец, профессор Московского университета, участник Поместного Собора 1917-1918 гг. Александр Каэлас, однако кончина последнего в Иркутске в следующем году вновь поставила вопрос о викарном епископе для Эстонии. В и без того тяжелой ситуации Патриарх Тихон (Беллавин) принимает 10 мая 1920 г. достаточно мудрое решение о даровании Эстонской Православной Церкви статуса автономии. В сентябре собирается Собор Эстонской Православной Церкви, на котором настоятель Преображенского прихода в городе Пярну протоиерей Александр Паулус единогласно избирается архиепископом Таллиннским и всея Эстонии, что утверждается и Московским Патриархом.