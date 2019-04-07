Представленная монография о российской истории охватывает период с 1970 по 2011 гг. и подготовлена архимандритом Дамаскиным. Чтобы понять путь архимандрита Дамаскина к изучению истории, надо немного коснуться той обстановки, в которой жили в СССР люди в 70-х гг. прошлого века, когда официальные идеологические концепции мало кого удовлетворяли и когда перед людьми стоял вопрос об истории страны, ее прошлом и настоящем.

Человек, живший в Советском Союзе, если он хотел жить сознательно, достойно человеческого звания, вынужден был становиться историком, чтобы не быть обманутым и не стать жертвой пропаганды. Для того, чтобы определить, какова действительная история России, надо было ее изучить. Средства для этого в 70-х гг. XX столетия были крайне ограничены. Даже иностранные публикации, попадавшие время от времени в советскую Россию, зачастую были далеки от научной объективности. Церковная и светская история России была в значительной степени идеологизирована.

архимандрит Дамаскин (Орловский) - Слава и трагедия русской агиографии. Причисление к лику святых в Русской Православной Церкви: история и современность

Москва : Региональный общественный фонд «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви», 2018. 526 с.

монография

ISBN 978-5-9905640-6-0

архимандрит Дамаскин (Орловский) - Слава и трагедия русской агиографии. Причисление к лику святых в Русской Православной Церкви: история и современность - Оглавление

Слава и трагедия русской агиографии

Введение

Историография и источники

Глава 1. Причисление к лику святых в Русской Православной Церкви

1.1. Критерии и порядок причисления к лику святых в Русской Православной Церкви

1.2. Проблематика причисления к лику местночтимых святых в Русской Православной Церкви в конце XX — начале XXI столетия

Глава 2. Формирование института канонизации новомучеников Русской Православной Церкви в контексте государственной политики СССР-РФ (1970-2011 гг.)

2.1. Возрождение традиции причисления к лику святых в условиях либерализации государственной политики и подготовка материалов к канонизации новомучеников (1970-1991 гг.)

2.2. Процесс канонизации новомучеников Российских (1992-2011 гг.) после принятия закона Российской Федерации о реабилитации жертв политических репрессий

2.3. Выработка теоретических подходов и практических требований к изучению и подготовке материалов для канонизации новомучеников и исповедников Российских

Глава 3. Реализация определений Архиерейских Соборов и Священного Синода, относящихся к канонизации новомучеников и исповедников Российских (1989-2011 гг.)

3.1. Создание и деятельность Синодальной комиссии по канонизации святых Русской Православной Церкви (1989-2011 гг.)

3.2. Епархиальные комиссии и их взаимодействие с Синодальной комиссией в подготовке материалов для канонизации новомучеников и исповедников Российских XX столетия (1992-2011 гг.)

3.3. Опыт работы Комиссии по канонизации святых Московской епархии (1999-2011 гг.)

Заключение

Послесловие

Источники и литература

1. Источники

2. Литература

архимандрит Дамаскин (Орловский) - Слава и трагедия русской агиографии. Причисление к лику святых в Русской Православной Церкви: история и современность - Заключение

Исследование истории канонизации новомучеников XX в. показало, что в период с 1970-х по 1990 г. вместе с либерализацией государственной политики в СССР происходили изменения в отношениях Церкви и государства. Последовавшая в 1990-е гг. смена конституционных основ государственного строя России, принятие законов о свободе вероисповеданий и свободе совести, открытие доступа к изучению архивных материалов, освещающих религиозную политику в СССР и судьбы репрессированного духовенства, создали для Русской Православной Церкви благоприятные условия для реализации её внутренних задач, и прежде всего восстановления прерванной революцией 1917 г. канонизации святых. На пути реализации этих задач состоялись канонизации не только подвижников благочестия, но и новомучеников, что было совершенно ново для Русской Церкви, которая, не сталкиваясь на протяжении своей истории с гонениями от государства, не имела и мучеников как сколько-нибудь значительного корпуса из общего числа канонизованных святых.

Канонизация 860 новомучеников, поименно известных, была совершена на Архиерейском Соборе 2000 г., приуроченном к 2000-летию Рождества Христова, явившись не только итогом исторического бытия Русской Православной Церкви, но и важным вкладом в возможность развития духовно-нравственных основ народа России, а также итогом истории России XX столетия, когда народ показал верность духовным, нравственным и религиозным принципам, способность отстаивать их даже ценой собственной жизни. Изучение восстановления практики причисления к лику святых в Русской Православной Церкви и канонизации новомучеников и исповедников Российских показало многогранность и сложность происходящих событий (и их зависимость от государственной политики в СССР-РФ) в обозначенных хронологических рамках, которые включают следующие наиболее важные периоды:

1) 1970-1991 гг. — начальный период восстановления практики причисления к лику святых (после отсутствия её в советский период с 1919 по 1969 г.), завершившийся канонизацией девяти подвижников на Поместном Соборе в 1988 г. и образованием в 1989 г. Синодальной комиссии по канонизации святых; совпадающее с этим периодом начало собирания материалов о репрессированном духовенстве и мирянах;

2) 1992- 1999 гг. — канонизации новомучеников и исповедников как к местному, так и к общецерковному почитанию после принятия закона Российской Федерации о реабилитации жертв политических репрессий и подзаконных указов, открывших возможность изучения судебно-следственных дел; создание епархиальных комиссий по канонизации святых;

3) 2000-2011 гг. — прекращение практики прославления новомучеников к местному почитанию в соответствии с решением Архиерейского Собора 2000 г., после чего канонизация новомучеников стала совершаться только к общецерковному почитанию; выработка Церковью основного корпуса документов, касающихся канонизации новомучеников и подвижников благочестия; принятие на Архиерейском Соборе 2011 г. программы о мерах по сохранению памяти новомучеников.