Келлер Хелен - История моей жизни
Слепоглухонемая Хелен Келлер написала семь книг, и самое поразительное то, что их чтение не вызывает ни слезливого сочувствия, ни снисходительной жалости. Вы словно читаете записки путешественника в неведомую страну. Ее красочные, живые описания позволяют читателю погрузиться в неизведанное в сопровождении человека, который как будто сам выбрал такой необычный жизненный маршрут. Хелен Келлер лишилась зрения и слуха в возрасте полутора лет.
Острое воспаление мозга отрезало сообразительную малышку от мира — она тщетно пыталась понять, что происходит, и страстно желала объяснить этому миру свои мысли и чувства. Сильная и яркая натура поначалу проявлялась лишь в яростных вспышках гнева, но впоследствии помогла ей стать Личностью. В то время людей, подобных ей, юридически признавали идиотами, и семьи старались спрятать их от мира. Но Хелен Келлер повезло. Она родилась в Америке, где в ту пору уже разрабатывались методы обучения глухих и слепых. А в возрасте 7 лет с ней произошло настоящее чудо: ее учительницей стала Энн Салливан, которая сама пережила временную потерю зрения. Она оказалась чутким, талантливым и терпеливым педагогом и стала спутницей Хелен Келлер, помогая ей во всех начинаниях.
Сначала она научила ее ручной азбуке и всему, что знала сама, а потом помогала с дальнейшим образованием. Хелен Келлер прожила 87 лет. Глубина ее суждений, энергия и сила воли помогли ей завоевать уважение множества самых разных людей: видных государственных деятелей, писателей, ученых. Марк Твен говорил, что две самые выдающиеся личности XIX столетия — это Наполеон и Хелен Келлер. Это неожиданное, на первый взгляд, сравнение, но оно становится понятным, если признать, что они оба изменили наше представление о мире и границах возможного. Вот только Наполеон подчинял и соединял народы силой оружия и своего стратегического гения, а Хелен Келлер показала нам мир физически обездоленных изнутри. Благодаря ей мы проникаемся состраданием и уважением к силе духа, источником которой служат доброта людей, богатство человеческой мысли и вера в Божий промысел.
Келлер Хелен - История моей жизни
Открывая мир движениями пальцев / Хелен Келлер ; [перевод с английского Ю. Самохиной]. — Москва : Эксмо, 2024. — 320 с.
ISBN 978-5-04-204694
Келлер Хелен - История моей жизни - Оглавление
ИСТОРИЯ МОЕЙ ЖИЗНИ, ИЛИ ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ
- Глава 1. И ДЕНЬ ТОТ НАШ
- Глава 2. МОИ БЛИЗКИЕ
- Глава 3. ИЗ ТЬМЫ ЕГИПЕТСКОЙ
- Глава 4. ПРИБЛИЖЕНИЕ ШАГОВ
- Глава 5. РАЙСКОЕ ДЕРЕВО.
- Глава 6. ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ
- Глава 7. ДЕВОЧКА В ШКАФУ
- Глава 8. ВЕСЕЛОЕ РОЖДЕСТВО
- Глава 9. ОСЯЗАНИЕ ИСТОРИИ
- Глава 10. ЗАПАХ ОКЕАНА
- Глава 11. БОЛЬШАЯ ОХОТА
- Глава 12. МОРОЗ И СОЛНЦЕ
- Глава 13. Я БОЛЬШЕ НЕ МОЛЧУ
- Глава 14. СКАЗКА О ЦАРЕ МОРОЗЕ
- Глава 15. ЧЕЛОВЕКУ НУЖЕН ЧЕЛОВЕК
- Глава 16. ДРУГИЕ ЯЗЫКИ
- Глава 17. ДУЮТ ВЕТРА СО ВСЕХСТОРОН
- Глава 18. ПЕРВЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
- Глава 19. ЛЮБОВЬ К ГЕОМЕТРИИ
- Глава 20. ЗНАНИЕ — СИЛА? ЗНАНИЕ — СЧАСТЬЕ!
- Глава 21. МОИ ДРУЗЬЯ-КНИГИ
- Глава 22. Я СЛЫШУ, КАК ПОЕТ ГОМЕР
- Глава 23. ОСВОБОЖДЕНИЕ ИЗ ПЛЕНА
ИЗБРАННЫЕ ПИСЬМА, ИЛИ ОТ ВОСЬМИ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ПОСРЕДИ РЕКИ
- Глава 1. ГОЛОВОЛОМКА
- Глава 2. О, ЮНОСТЬ, ЮНОСТЬ!
- Глава 3. МОИ ПЕРВЫЕ ГОДЫ В РЕНТХЕМЕ
- Глава 4. НАШ МАРК ТВЕН
- Глава 5. КУДАИДТИ
- Глава 6. ТЕРНИСТАЯ ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ
- Глава 7. СТРАНСТВИЯ
- Глава 8. СТАРЕЙШИЙ ДРУГ
- Глава 9. Я КАПИТУЛИРУЮ
- Глава 10. ВДОРОГЕ
- Глава 11. ВОДОВОРОТ
- Глава 12. Я ПРИТВОРЯЮСЬ АКТРИСОЙ
- Глава 13. МИР СЦЕНЫ Глава 14. МОЯ МАТУШКА
- Глава 15. СВЕТ ВО ТЬМЕ
- Глава 16. ПРИГЛУШЕННЫЕ СТРУНЫ
- Глава 17. АККОРДЫ ЖИЗНИ
- Глава 18. Я ПУСКАЮСЬ В ПРИКЛЮЧЕНИЯ
- Глава 19. ВОЛШЕБНЫЕ ОКНА
- Глава 20. МЫСЛИ, КОТОРЫЕ НЕ ДАЮТ СПАТЬ
- Глава 21. МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
ПРИЛОЖЕНИЯ
- «ОТКУДА Я ПРИШЛА? КУДА ПОЙДУ?..» Рассказы о Хелен Келлер ее учительницы Энн Салливан
- «МЫ БУДЕМ ГОВОРИТЬ... И ПЕТЬ!» Обращение Хелен Келлер к членам Общества обучения глухих устной речи
No comments yet. Be the first!