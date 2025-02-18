Келлер Хелен - История моей жизни

Слепоглухонемая Хелен Келлер написала семь книг, и самое поразительное то, что их чтение не вызывает ни слезливого сочувствия, ни снисходительной жалости. Вы словно читаете записки путешественника в неведомую страну. Ее красочные, живые описания позволяют читателю погрузиться в неизведанное в сопровождении человека, который как будто сам выбрал такой необычный жизненный маршрут. Хелен Келлер лишилась зрения и слуха в возрасте полутора лет.

Острое воспаление мозга отрезало сообразительную малышку от мира — она тщетно пыталась понять, что происходит, и страстно желала объяснить этому миру свои мысли и чувства. Сильная и яркая натура поначалу проявлялась лишь в яростных вспышках гнева, но впоследствии помогла ей стать Личностью. В то время людей, подобных ей, юридически признавали идиотами, и семьи старались спрятать их от мира. Но Хелен Келлер повезло. Она родилась в Америке, где в ту пору уже разрабатывались методы обучения глухих и слепых. А в возрасте 7 лет с ней произошло настоящее чудо: ее учительницей стала Энн Салливан, которая сама пережила временную потерю зрения. Она оказалась чутким, талантливым и терпеливым педагогом и стала спутницей Хелен Келлер, помогая ей во всех начинаниях.

Сначала она научила ее ручной азбуке и всему, что знала сама, а потом помогала с дальнейшим образованием. Хелен Келлер прожила 87 лет. Глубина ее суждений, энергия и сила воли помогли ей завоевать уважение множества самых разных людей: видных государственных деятелей, писателей, ученых. Марк Твен говорил, что две самые выдающиеся личности XIX столетия — это Наполеон и Хелен Келлер. Это неожиданное, на первый взгляд, сравнение, но оно становится понятным, если признать, что они оба изменили наше представление о мире и границах возможного. Вот только Наполеон подчинял и соединял народы силой оружия и своего стратегического гения, а Хелен Келлер показала нам мир физически обездоленных изнутри. Благодаря ей мы проникаемся состраданием и уважением к силе духа, источником которой служат доброта людей, богатство человеческой мысли и вера в Божий промысел.

Келлер Хелен - История моей жизни

Открывая мир движениями пальцев / Хелен Келлер ; [перевод с английского Ю. Самохиной]. — Москва : Эксмо, 2024. — 320 с.

ISBN 978-5-04-204694

Келлер Хелен - История моей жизни - Оглавление

ИСТОРИЯ МОЕЙ ЖИЗНИ, ИЛИ ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ

Глава 1. И ДЕНЬ ТОТ НАШ

Глава 2. МОИ БЛИЗКИЕ

Глава 3. ИЗ ТЬМЫ ЕГИПЕТСКОЙ

Глава 4. ПРИБЛИЖЕНИЕ ШАГОВ

Глава 5. РАЙСКОЕ ДЕРЕВО.

Глава 6. ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ

Глава 7. ДЕВОЧКА В ШКАФУ

Глава 8. ВЕСЕЛОЕ РОЖДЕСТВО

Глава 9. ОСЯЗАНИЕ ИСТОРИИ

Глава 10. ЗАПАХ ОКЕАНА

Глава 11. БОЛЬШАЯ ОХОТА

Глава 12. МОРОЗ И СОЛНЦЕ

Глава 13. Я БОЛЬШЕ НЕ МОЛЧУ

Глава 14. СКАЗКА О ЦАРЕ МОРОЗЕ

Глава 15. ЧЕЛОВЕКУ НУЖЕН ЧЕЛОВЕК

Глава 16. ДРУГИЕ ЯЗЫКИ

Глава 17. ДУЮТ ВЕТРА СО ВСЕХСТОРОН

Глава 18. ПЕРВЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

Глава 19. ЛЮБОВЬ К ГЕОМЕТРИИ

Глава 20. ЗНАНИЕ — СИЛА? ЗНАНИЕ — СЧАСТЬЕ!

Глава 21. МОИ ДРУЗЬЯ-КНИГИ

Глава 22. Я СЛЫШУ, КАК ПОЕТ ГОМЕР

Глава 23. ОСВОБОЖДЕНИЕ ИЗ ПЛЕНА

ИЗБРАННЫЕ ПИСЬМА, ИЛИ ОТ ВОСЬМИ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ПОСРЕДИ РЕКИ

Глава 1. ГОЛОВОЛОМКА

Глава 2. О, ЮНОСТЬ, ЮНОСТЬ!

Глава 3. МОИ ПЕРВЫЕ ГОДЫ В РЕНТХЕМЕ

Глава 4. НАШ МАРК ТВЕН

Глава 5. КУДАИДТИ

Глава 6. ТЕРНИСТАЯ ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ

Глава 7. СТРАНСТВИЯ

Глава 8. СТАРЕЙШИЙ ДРУГ

Глава 9. Я КАПИТУЛИРУЮ

Глава 10. ВДОРОГЕ

Глава 11. ВОДОВОРОТ

Глава 12. Я ПРИТВОРЯЮСЬ АКТРИСОЙ

Глава 13. МИР СЦЕНЫ Глава 14. МОЯ МАТУШКА

Глава 15. СВЕТ ВО ТЬМЕ

Глава 16. ПРИГЛУШЕННЫЕ СТРУНЫ

Глава 17. АККОРДЫ ЖИЗНИ

Глава 18. Я ПУСКАЮСЬ В ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Глава 19. ВОЛШЕБНЫЕ ОКНА

Глава 20. МЫСЛИ, КОТОРЫЕ НЕ ДАЮТ СПАТЬ

Глава 21. МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

ПРИЛОЖЕНИЯ