Келлер, Тімоті - Надія в страшні часи - Воскресіння та значення Пасхи

Коли 2002 року у мене виявили рак щитоподібної залози, я прочитав 800-сторінковий шедевр Н. Т. Райта The Resurrection of the Son of God («Воскресіння Сина Божого»). Це було не лише величезною допомогою для мого богословського розуміння, але, за тих обставин, також підбадьоренням перед лицем мого загостреного відчуття смертності. Ця книжка нагадала та запевнила мене, що Ісус переміг смерть, а отже, мою смерть також буде переможено.

Зараз, майже через двадцять років, я пишу власну книжку про воскресіння Ісуса і знову стикаюся з діагнозом раку. Цього разу в мене виявили рак підшлункової залози, і, судячи з усього, цей стан є набагато серйознішим, а лікування набагато складнішим.

Я також пишу в розпал найгіршої пандемії століття. Багато людей живуть зараз у страху перед хворобою і смертю. З вікон моєї квартири у Нью-Йорку видно деякі з великих лікарень міста, і ми бачили, що особливо під час піка захворюваності світло горіло в усіх вікнах протягом усієї ночі, а виття сирен і миготіння червоних вогнів автівок швидкої допомоги ми спостерігали щогодини. Надії на швидке розв’язання проблеми з вірусом і швидке відновлення щоразу не виправдовувалися.

Але пандемія принесла більше проблем, ніж просто хворобу. Майже в кожній групі нашого суспільства можуть статися серйозні злами, які триватимуть роками. Нас може чекати безробіття, невідоме з часів Великої депресії, крах безлічі підприємств, болісне скорочення цілих галузей промисловості, величезний брак податків, що ставить під загрозу життя мільйонів людей, які покладаються на державні послуги та пенсію, а також кризи як для приватного, так і для державного секторів освіти. І це лише той перелік, що одразу спадає на думку, коли я пишу в перші дні нинішній буремних подій. Неминучими будуть й інші наслідки, яких ми ще не можемо передбачити. Хай там як, але найбільш соціально та економічно незахищені верстви населення платитимуть найвищу ціну. Крім усього іншого, соціальна ізоляція породила відчай і відчуття безнадійності в серцях мільйонів людей.

У розпал стрімкого зростання кількості смертей від коронавірусу на вулицях спалахнули протести проти іншого виду смерті — убивства Джорджа Флойда в Міннеаполісі на початку літа 2020 року, яке скоїла поліція. Демонстрації відбулися у понад двох тисячах міст США та по всьому світу, залучивши мільйони людей, що зробило їх найбільшими соціальними протестами в нашій [американській] історії, набагато більшими, ніж під час руху за громадянські права 1960-х років під керівництвом доктора Мартіна Лютера Кінга молодшого.

Келлер, Тімоті - Надія в страшні часи - Воскресіння та значення Пасхи

Пер. з англ. Марти Якобчук. — Здолбунів: ФОП Бортнійчук Андрій Васильович (Видавництво «Левит»), 2024. — 272 с.

ISBN 978-617-8232-39-9

Келлер, Тімоті - Надія в страшні часи – Зміст

ПЕРЕДМОВА

ВСТУП

1. Певна надія

2. Майбутня надія

3. Славна надія

4. Диверсійна надія

5. Великий Переворот

6. Особиста надія: 1

7. Особиста надія: 2

8. Ваша надія

9. Надія для стосунків

10. Надія на справедливість

11. Надія перед обличчям страждань

12. Надія на майбутнє

Епілог. Камінь і темрява

ПОДЯКИ

НОТАТКИ