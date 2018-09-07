Монашеские уставы Кельтской Церкви открывают перед нами одну из самых интересных страниц истории Западного христианства периода неразделенной Церкви (до 1054). К сожалению, на русский язык переведены и изданы весьма немногие документы, рассказывающие об этом времени. Проблема усугубляется еще и тем, что подобные тексты – настоящая источниковедческая редкость. История была строга к христианам, обитавшим на далеких окраинах Римской империи. Достоверных сведений совсем немного, и они требуют серьезного, критического анализа.

В эпоху Средневековья христианское наследие кельтов подвергалось сильному внешнему и внутреннему давлению, а в Новейшее время стало предметом бурной фантазии различных авторов. Джон Рональд Руэл Толкин, автор «Властелина колец» и других книг, основанных на кельтской мифологии, говорил: «Для многих, возможно для большинства людей «кельтское» любого сорта означает волшебный мешок, в который можно положить все, что угодно, и из которого почти все, что угодно, можно извлечь. В сказочном кельтском полумраке возможно всякое». Следует выделить два основных фактора, повлиявших на судьбу Кельтской Церкви: продолжительные военные интервенции и внутренняя церковная реформа.

Кельтское монашество. Уставы древнеирландской церкви

Пер. Ю.Н. Варзонина; сост., лит. ред. и коммент. А.Ю. Шабанова ;

[ред. О. А. Платоновой] ; [предисл. И.П. Петровского]

Тверь, 2016. 136 с.

Кельтское монашество. Уставы древнеирландской церкви - Содержание

От составителей

Предисловие

Устав святого Маэлруайна из Таллагхта

Устав святого Мочуту (святого Кортага)

Об уставе святого Аилбе

Устав Celi De – христианская аскеза северной Атлантики

Кельтское монашество. Уставы древнеирландской церкви - От составителей

…Премудрости пребудет,

Когда честну и чисто

На лист чернила лягут

Из ягод остролиста.

Ирландский поэт XII века,

перевод Г. Кружкова

Вдали от больших городов, поместий, вождей и кланов, торговых перекрёстков и шумных собраний создавались эти манускрипты. Во времена «золотого века» кельтского христианства Северо-Запада Европы, когда Церковь ещё не страдала от своего главного недуга: «обмирщения», пока она не начала «бронзоветь» в истории; в те столетия, когда, как говорил Алкуин, «труды священников, проповедующих Евангелие, оценивались выше, чем любые чудеса», – они начертывались в полумраке келий дальних островов, пещерах, под сенью зелёных ирландских рощ, в скромных обителях, где возрастала уникальная духовная традиция кельтского монашества VII—XI вв. Сегодня, читая эти «Уставы», мы понимали, что исследуем не просто документы исчезнувших церковных общин, во всех деталях и многообразии присущих им духовных практик, соотносящихся с особыми нормами права ирландского Средневековья и памятниками древней кельтской литературы

Но более того: мы видели реальные истории людей, множество из которых было в разные годы прославлено в лике святых подвижников, открытых всему христианскому миру или оставшихся навеки в памяти как местночтимые преподобные. Святые, как известно, не какие-то уникальные, из ряда вон выходящие личности, мудрецы или прорицатели, но наиболее человечные из людей, исполненные Божьей благодати и силы. Так что их назидания, увещевания и положенные правила имеют особую нравственную, а не только историческую ценность. Не всё, к сожалению, удаётся различить или расслышать ввиду удалённости самого контекста создания манускриптов, но открывшееся достойно не только внимания, но порой – восхищения.

Лаконичность строгих предписаний и указаний практического характера определяют то, что всё созданное обращено было, прежде всего, к совести и воле монахов и не является каким-то схоластическим назиданием, этической сентенцией. Собственно, они обращены и шире, к Церкви, неразрывно связавшей свою жизнь с монастырями Ирландии. В некотором смысле мы шли путём У.Б. Йейтса, считавшего, что «от огромной свечи прошлого мы должны зажечь наши светильники». Нам пришлось рискнуть стать дешифраторами, точнее, реконструкторами, в силу того, что переводчик и комментатор, как правило, свидетель фактов, которые обнаружены не им, но представлены авторами самих текстов. Факты необходимо разглядеть, что ещё полбеды, но далее их следует интерпретировать, на что иногда непросто и отважиться.

Кроме сугубо научного интереса, мы, находясь под очарованием «кельтского христианства», решали для себя (в который раз!) проблему нашего церковного многообразия в единстве веры во Христа Спасителя. Важным советчиком в этом деле был приснопамятный протоиерей Александр Мень, писавший: «…Вселенское христианство подобно горе, опоясанной лесами, кустарниками и ледниками, которые вместе составляют её цельное одеяние. Нельзя ждать, что Свет Евангелия будет преломляться везде одинаково. Проходя сквозь толщу различных народов, он станет создавать всё новые и новые ландшафты духовности».

Кельтский мир создал свой уникальный «духовный ландшафт», и мы внимательно вглядывались в его многочисленные детали, стараясь не только сохранить сам оригинал текстов, но и деликатно сообщить свои «впечатления» от оригинала. Делали мы это, будучи убеждены в том, что само по себе знание истории Церкви, во всей её сложности, многообразии удивительных духовных подъёмов, печальных катастроф, проявления человеческой силы, немощи, радости или отчаяния, делает христиан более твёрдыми в их вере, исполненными надежды и милосердия. Если вдруг кто-то решится произнести суровый и нелицеприятный суд над той или иной эпохой «исторического христианства», то такие знания уберегут его от поспешности и несправедливых слов.

Надеемся, что наша малая работа кого-то вдохновит, а кому-то поможет разглядеть через полусумрак столетий, тысячи морских миль жизнь и духовный опыт христиан кельтского мира, существовавших, как и мы, верою во Христа Спасителя, в милосердие и любовь Бога к нам. Святые Северо-Запада, молите Бога о нас!

Протоиерей Александр Шабанов

Профессор Ю.Н. Варзонин