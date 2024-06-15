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Келтуяла - Краткий курс истории древнерусской литературы

Келтуяла В. А. - Краткий курс истории древнерусской литературы
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philology Literature
1 Литература и народное развитие. Литература всякого народа находится в тесной связи с его развитием: она отражает в слове стремления, думы, чувства и настроения, последовательно пережитые данным народом. Понимать историю данной литературы, найти смысл в ее движении можно только в том случае, если предварительно уяснить себе законы развития всякого народа, т. е. общества.
2 Человек и общество. Человек, как живое существо, имеет ряд потребностей: для поддержания и развития своих сил он нуждается в пище и питье; для защиты своего тела от атмосферных осадков и холода он должен иметь одежду и кров. Это — основные потребности человека: без их удовлетворения человек погиб бы.
Чтобы избегнуть гибели, человек обращается к окружающей его природе. Здесь он находит множество самых разнообразных предметов, пригодных для удовлетворения его потребностей: в озерах и реках есть вода и рыба, в лесах — деревья, на которых растут съедобные плоды, и звери, мясо которых можно употреблять в пищу, а шкуры — на одежду; на земле и в земле есть минералы и металлы, из которых можно выделывать предметов, которые даются человеку без особенного труда, как, напр., сбивание плодов с деревьев, собирание овощей и т. д. Добывание большей части предметов, как, напр., мяса и шкур зверей, требует большого труда, сопряженного с опасностями для жизни. И всевозможные предметы.
Но природа даром не отдает своих богатств. В ней мало найдется предметов, которые даются человеку без особенного труда, как, напр., сбивание плодов с деревьев, собирание овощей и т. д. Добывание большей части предметов, как, напр., мяса и шкур зверей, требует большого труда, сопряженного с опасностями для жизни. И этого мало. Целый ряд предметов достается с особым трудом (напр., железо, медь) и может быть использован человеком только после многократных трудных переработок.
Таким образом, для удовлетворения своих потребностей человек должен много трудиться, часто с опасностью для своей жизни: человек вечно борется с природой за свое существование.
В этой борьбе отдельный человек располагает ничтожными физическими силами сравнительно с силами природы: бык, медведь, лев, слон настолько превосходят своими силами отдельного человека, что борьба с ними была бы для него немыслима; превратить в топор кусок железа при помощи одних только рук также было бы невозможно.
Но человек никогда не вел борьбы с природой в одиночку: он всегда жил, трудился и боролся вместе с другими людьми, находя в них поддержку и в свою очередь помогая им. Слабый в одиночку человек становился сильным в обществе, и чем общество многочисленнее было по своему составу, тем отдельный человек становился сильнее в борьбе за существование.

Келтуяла В. А. - Краткий курс истории древнерусской литературы

Под ред. Л. Н. Дониной, М. В. Рождественской; вступ. ст. Л. Н. Дониной, М. В. Рождественской, Ю. Ю. Мариничевой. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2024. —580 с. + 8 с. вкл.
ISBN 978-5-288-06399-2

Келтуяла В. А. - Краткий курс истории древнерусской литературы – Содержание

КНИГА В. А. КЕЛТУЯЛЫ О ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В ИСТОРИИ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
  • Донина Л. Н. Преподавательская и научная деятельность В. А. Келтуялы
  • Рождественская М. В. Краткий курс истории русской литературы в истории отечественной филологии
  • Мариничева Ю. Ю. Василий Афанасьевич Келтуяла — фольклорист
В. А. Келтуяла. КРАТКИЙ КУРС ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
  • Книга 1. История литературы от IX в. до половины XIII в.
    • ВВЕДЕНИЕ
    • ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
      • Византийско-болгарская основа древнерусской литературы
      • Национальная основа древнерусской литературы
    • ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
      • Период I. Эпоха княжеско-дружинного просвещения
        • Литература первых митрополитов-греков
        • Зарождение и развитие национального русского самосознания (XI в. и первая четверть XII в.)
        • Деятельность русских иерархов-греков в первой половине XII в.
        • Зарождение местных литератур
        • Литература, отразившая татарское нашествие
        • Княжеско-дружинное устное творчество
  • Книга 2. История русской литературы от половины XIII в. до конца XVII в.
    • Период II. Эпоха удельного литературного творчества
      • Новгородско-псковская литература
      • Окско-волжская литература
      • Церковное творчество
    • Период III. Эпоха московской культуры
    • Период IV. Южнорусское просвещение
    • Период V. Эпоха южнорусского влияния на Москву
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Rating 5.0 / 5
Added 15.06.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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