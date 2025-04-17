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Кэмпбелл - Айслер - Гимбутас - Мазис – Многоименная

Джозеф Кэмпбелл, Риан Айслер, Мария Гимбутас, Чарльз Мазис – Многоименная - Исследование женского в божественности
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Religious Studies Atheism, Mythology Legends
В «Структуре научных революций» историк науки Томас Кун утверждает, что современная интеллектуальная и социальная история отмечена сдвигами научной парадигмы, а именно радикальными изменениями того, что считается знанием или истиной. Археологические и религиозные исследования сегодня проходят через муки подобных изменений.
Всего пару поколений назад археологи говорили о Шумере как о «колыбели цивилизации», а сейчас мы знаем о существовании нескольких подобных колыбелей, и все они на тысячи лет древнее Шумера. Как пишет британский археолог Джеймс Мелларт в своей работе «Древнейшие цивилизации Ближнего Востока», «городская цивилизация, долгое время считавшаяся изобретением Месопотамии, уже существовала в таких местах как Иерихон и Чатал-Гуюк, в Палестине и Анатолии, ранее рассматривавшихся как захолустья».
Более того, теперь мы знаем, что общественная организация и система верований этих первых центров цивилизации отличались от представлений, которым нас учили.
Прежде всего, эти ранние колыбели цивилизации жили, по всей видимости, на удивление мирно. В археологических записях отсутствуют упоминания укреплений и признаков разрушений в результате вооруженного нападения. В отличие от мотивов, с которыми мы все хорошо знакомы, в искусстве этих народов нет изображений мужчин, поражающих друг друга в битве или насилующих женщин. Во-вторых, это, по всей видимости, были на удивление справедливые общества, где женщины и женское начало занимали важное социальное положение. На самом деле, собрано множество доказательств поклонения как женским, так и мужским божествам, при этом высшей властью во вселенной считалась женская сила давать и поддерживать жизнь, сила, воплощенная в теле женщины.
Это новое знание о периоде, когда божественная и светская власти еще не были связаны со всемогущими отцами, царями и лордами, важно для археологов, исследователей мифов и историков религии. Однако, как в случае с другими сдвигами научной парадигмы, эти революционные открытия могут привести к большим последствиям для общества в целом. Ведь они ставят под сомнение саму основу пятитысячелетней системы, в которой мир представлялся как пирамида, с вершины которой всем управляет бог-мужчина, а существа, созданные по его подобию (мужчины), божественным или естественным образом поставлены управлять женщинами, детьми и всей природой. Эта система отмечена постоянными военными действиями и приравниванием «мужественности» к господству и завоеванию, будь то женщин, других мужчин или природы.

Джозеф Кэмпбелл, Риан Айслер, Мария Гимбутас, Чарльз Мазис – Многоименная - Исследование женского в божественности

(In all her names: Explorations of the Feminine in Divinity). - «Касталия», 2025. — 224 c.
ISBN 978-56־907969-18־

Джозеф Кэмпбелл, Риан Айслер, Мария Гимбутас, Чарльз Мазис – Многоименная – Содержание

ПРОЛОГ
ГЛАВА 1. Риан Айслер
  • Богиня природы и духовности Экологический манифест
  • Новый взгляд на наше прошлое и возможное будущее
  • Мифические намеки на иную реальность
  • Если не патриархат, то должен быть матриархат?...
  • Потерянная Атлантида?
  • Природа и духовность
  • По направлению к новой духовности: манифест Матери-Земле
  • Литература
ГЛАВА 2. Мария Гимбутас
  • «Ужасная Венера» доисторического периода Божественная создательница
  • Дарующая и поддерживающая жизнь
  • Дарующая и отнимающая жизнь
  • Заключение
  • Примечание редактора
  • Литература
ГЛАВА 3. Джозеф Кэмпбелл
  • Мистическое число Богини Все заново
  • Вселенная Богини
  • Maya־sakti-devï
  • Пульс бытия
  • Создательница и искупительница
  • Девять муз
  • Гармония и раздор
  • Рагнарёк
ГЛАВА 4. Чарльз Мазис
  • Вечный путь Богини
  • Божественная беременность и высшее перерождение в Древнем Египте и Китае
  • Плохие новости
  • Хорошие новости
  • Секрет в голове
  • Высшие ритуалы перехода
  • Цена и процесс
  • Поступь Юя и Гексаграмма № 63: главная загадка «Книги перемен»
  • Заключение/новое начало
  • Даосские источники
  • Дополнение
  • Литература
ЭПИЛОГ
  • Торжество Богини
  • I. Лалита-сахасранама (Тысяча имен Богини)
  • II. Из Тара-Пуджи, прославляющей двадцать одну Тару
  • III
  • IV
  • V
  • VI
  • VII
  • Примечание редактора
AVE ATQUE VALE
Views 282
Rating 4.9 / 5
Added 17.04.2025
Author brat Vadim
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4.9/5 (4)

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