Кэмпбелл - Айслер - Гимбутас - Мазис – Многоименная
В «Структуре научных революций» историк науки Томас Кун утверждает, что современная интеллектуальная и социальная история отмечена сдвигами научной парадигмы, а именно радикальными изменениями того, что считается знанием или истиной. Археологические и религиозные исследования сегодня проходят через муки подобных изменений.
Всего пару поколений назад археологи говорили о Шумере как о «колыбели цивилизации», а сейчас мы знаем о существовании нескольких подобных колыбелей, и все они на тысячи лет древнее Шумера. Как пишет британский археолог Джеймс Мелларт в своей работе «Древнейшие цивилизации Ближнего Востока», «городская цивилизация, долгое время считавшаяся изобретением Месопотамии, уже существовала в таких местах как Иерихон и Чатал-Гуюк, в Палестине и Анатолии, ранее рассматривавшихся как захолустья».
Более того, теперь мы знаем, что общественная организация и система верований этих первых центров цивилизации отличались от представлений, которым нас учили.
Прежде всего, эти ранние колыбели цивилизации жили, по всей видимости, на удивление мирно. В археологических записях отсутствуют упоминания укреплений и признаков разрушений в результате вооруженного нападения. В отличие от мотивов, с которыми мы все хорошо знакомы, в искусстве этих народов нет изображений мужчин, поражающих друг друга в битве или насилующих женщин. Во-вторых, это, по всей видимости, были на удивление справедливые общества, где женщины и женское начало занимали важное социальное положение. На самом деле, собрано множество доказательств поклонения как женским, так и мужским божествам, при этом высшей властью во вселенной считалась женская сила давать и поддерживать жизнь, сила, воплощенная в теле женщины.
Это новое знание о периоде, когда божественная и светская власти еще не были связаны со всемогущими отцами, царями и лордами, важно для археологов, исследователей мифов и историков религии. Однако, как в случае с другими сдвигами научной парадигмы, эти революционные открытия могут привести к большим последствиям для общества в целом. Ведь они ставят под сомнение саму основу пятитысячелетней системы, в которой мир представлялся как пирамида, с вершины которой всем управляет бог-мужчина, а существа, созданные по его подобию (мужчины), божественным или естественным образом поставлены управлять женщинами, детьми и всей природой. Эта система отмечена постоянными военными действиями и приравниванием «мужественности» к господству и завоеванию, будь то женщин, других мужчин или природы.
Джозеф Кэмпбелл, Риан Айслер, Мария Гимбутас, Чарльз Мазис – Многоименная - Исследование женского в божественности
(In all her names: Explorations of the Feminine in Divinity). - «Касталия», 2025. — 224 c.
ISBN 978-56־907969-18־
Джозеф Кэмпбелл, Риан Айслер, Мария Гимбутас, Чарльз Мазис – Многоименная – Содержание
ПРОЛОГ
ГЛАВА 1. Риан Айслер
- Богиня природы и духовности Экологический манифест
- Новый взгляд на наше прошлое и возможное будущее
- Мифические намеки на иную реальность
- Если не патриархат, то должен быть матриархат?...
- Потерянная Атлантида?
- Природа и духовность
- По направлению к новой духовности: манифест Матери-Земле
- Литература
ГЛАВА 2. Мария Гимбутас
- «Ужасная Венера» доисторического периода Божественная создательница
- Дарующая и поддерживающая жизнь
- Дарующая и отнимающая жизнь
- Заключение
- Примечание редактора
- Литература
ГЛАВА 3. Джозеф Кэмпбелл
- Мистическое число Богини Все заново
- Вселенная Богини
- Maya־sakti-devï
- Пульс бытия
- Создательница и искупительница
- Девять муз
- Гармония и раздор
- Рагнарёк
ГЛАВА 4. Чарльз Мазис
- Вечный путь Богини
- Божественная беременность и высшее перерождение в Древнем Египте и Китае
- Плохие новости
- Хорошие новости
- Секрет в голове
- Высшие ритуалы перехода
- Цена и процесс
- Поступь Юя и Гексаграмма № 63: главная загадка «Книги перемен»
- Заключение/новое начало
- Даосские источники
- Дополнение
- Литература
ЭПИЛОГ
- Торжество Богини
- I. Лалита-сахасранама (Тысяча имен Богини)
- II. Из Тара-Пуджи, прославляющей двадцать одну Тару
- III
- IV
- V
- VI
- VII
- Примечание редактора
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