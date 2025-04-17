Кэмпбелл - Айслер - Гимбутас - Мазис – Многоименная

В «Структуре научных революций» историк науки Томас Кун утверждает, что современная интеллектуальная и социальная история отмечена сдвигами научной парадигмы, а именно радикальными изменениями того, что считается знанием или истиной. Археологические и религиозные исследования сегодня проходят через муки подобных изменений.

Всего пару поколений назад археологи говорили о Шумере как о «колыбели цивилизации», а сейчас мы знаем о существовании нескольких подобных колыбелей, и все они на тысячи лет древнее Шумера. Как пишет британский археолог Джеймс Мелларт в своей работе «Древнейшие цивилизации Ближнего Востока», «городская цивилизация, долгое время считавшаяся изобретением Месопотамии, уже существовала в таких местах как Иерихон и Чатал-Гуюк, в Палестине и Анатолии, ранее рассматривавшихся как захолустья».

Более того, теперь мы знаем, что общественная организация и система верований этих первых центров цивилизации отличались от представлений, которым нас учили.

Прежде всего, эти ранние колыбели цивилизации жили, по всей видимости, на удивление мирно. В археологических записях отсутствуют упоминания укреплений и признаков разрушений в результате вооруженного нападения. В отличие от мотивов, с которыми мы все хорошо знакомы, в искусстве этих народов нет изображений мужчин, поражающих друг друга в битве или насилующих женщин. Во-вторых, это, по всей видимости, были на удивление справедливые общества, где женщины и женское начало занимали важное социальное положение. На самом деле, собрано множество доказательств поклонения как женским, так и мужским божествам, при этом высшей властью во вселенной считалась женская сила давать и поддерживать жизнь, сила, воплощенная в теле женщины.

Это новое знание о периоде, когда божественная и светская власти еще не были связаны со всемогущими отцами, царями и лордами, важно для археологов, исследователей мифов и историков религии. Однако, как в случае с другими сдвигами научной парадигмы, эти революционные открытия могут привести к большим последствиям для общества в целом. Ведь они ставят под сомнение саму основу пятитысячелетней системы, в которой мир представлялся как пирамида, с вершины которой всем управляет бог-мужчина, а существа, созданные по его подобию (мужчины), божественным или естественным образом поставлены управлять женщинами, детьми и всей природой. Эта система отмечена постоянными военными действиями и приравниванием «мужественности» к господству и завоеванию, будь то женщин, других мужчин или природы.

Джозеф Кэмпбелл, Риан Айслер, Мария Гимбутас, Чарльз Мазис – Многоименная - Исследование женского в божественности

(In all her names: Explorations of the Feminine in Divinity). - «Касталия», 2025. — 224 c.

ISBN 978-56־907969-18־

Джозеф Кэмпбелл, Риан Айслер, Мария Гимбутас, Чарльз Мазис – Многоименная – Содержание

ПРОЛОГ

ГЛАВА 1. Риан Айслер

Богиня природы и духовности Экологический манифест

Новый взгляд на наше прошлое и возможное будущее

Мифические намеки на иную реальность

Если не патриархат, то должен быть матриархат?...

Потерянная Атлантида?

Природа и духовность

По направлению к новой духовности: манифест Матери-Земле

Литература

ГЛАВА 2. Мария Гимбутас

«Ужасная Венера» доисторического периода Божественная создательница

Дарующая и поддерживающая жизнь

Дарующая и отнимающая жизнь

Заключение

Примечание редактора

Литература

ГЛАВА 3. Джозеф Кэмпбелл

Мистическое число Богини Все заново

Вселенная Богини

Maya־sakti-devï

Пульс бытия

Создательница и искупительница

Девять муз

Гармония и раздор

Рагнарёк

ГЛАВА 4. Чарльз Мазис

Вечный путь Богини

Божественная беременность и высшее перерождение в Древнем Египте и Китае

Плохие новости

Хорошие новости

Секрет в голове

Высшие ритуалы перехода

Цена и процесс

Поступь Юя и Гексаграмма № 63: главная загадка «Книги перемен»

Заключение/новое начало

Даосские источники

Дополнение

Литература

ЭПИЛОГ

Торжество Богини

I. Лалита-сахасранама (Тысяча имен Богини)

II. Из Тара-Пуджи, прославляющей двадцать одну Тару

III

IV

V

VI

VII

Примечание редактора

AVE ATQUE VALE