Керн - Архимандрит Киприан - Литургика
Под именем Литургики в богословских школах понимается наука о богослужении в широком смысле слова. Само слово "Литургия" (Λειτουργία) у древних эллинов означало «общее дело», служение, совершаемое для народа или средствами широких слоев народа. Греки знали в своем быту разные типы таких «литургий». Так, например, они называли γυμνασταρχία устройство гимнастических упражнений и это считалось у них литургией», под именем χορηγία они понимали устройство торжественных процессий, «ликостояний», что также входило в понятие «литургии»; устройство народных, общественных угощений, έστίασις, также было для древнего эллина «литургией».
Христианство приняло этот греческий термин для обозначения своего общественного богослужения вообще или евхаристического богослужения в особенности. Отсюда и «литургика» является наукой о богослужении вообще; прилагательное «литургический» означает нечто относящееся к богослужению вообще, а не только к одной Евхаристии.
Как таковая, это наука охватывает целый ряд областей церковно-богослужебного быта и обихода и распадается поэтому на несколько отделов. Вообще же к науке Литургики может быть три подхода, в зависимости от которых она приобретает тот или иной характер. Эти подходы можно назвать:
- историко-археологический,
- ритуалистический или уставной,
- богословский.
Архимандрит Киприан Керн - Литургика. Гимнография и эортология
Крутицкое Патриаршее Подворье, Москва, 2002
Серия «Богословская библиотека. Книга 5
ISBN 5-94688-034-9
Архимандрит Киприан Керн - Литургика. Гимнография и эортология - Оглавление
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
ПАМЯТИ АРХИМАНДРИТА КИПРИАНА
ВВОДНЫЕ ПОНЯТИЯ
- Глава 1. ЛИТУРГИКА КАК НАУКА
- Глава 2. НАУКА ЛИТУРГИКИ В ЕЕ ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ. ГИМНОГРАФИЯ
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Глава 1. БИБЛЕЙСКИЙ ПЕСНЕННЫЙ МАТЕРИАЛ
- Псалмы
- Библейские песни
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Глава 2. ЦЕРКОВНАЯ ГИМНОГРАФИЯ
- Антифоны
- Ипакои
- Тропарь
- Кондак
- Акафист
- Стихира
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Канон
- Ирмос
- Тропари
- Катавасия
- Акростих
- Седален
- Светилен
- Прокимен
- Аллилуарий
- Причастен
- Полиелей
- Непорочны
- Самоподобен
- Самогласен
- Подобен
ИСТОРИЯ ЦЕРКОВНОГО ПЕСНОТВОРЧЕСТВА И ПЕСНОПИСЦЕВ
- Глава 3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
- Глава 4. РАСЦВЕТ ПОЭЗИИ
- Глава 5. ПРЕОБЛАДАНИЕ КАНОНОВ
- Глава 6. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ИЗ ИСТОРИИ ЦЕРКОВНОЙ ГИМНОГРАФИИ
ОТДЕЛ ВТОРОЙ. ЭОРТОЛОГИЯ
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Глава 1. ПОСТЕПЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПРАЗДНИКОВ
- Развитие суточного круга
- Развитие седмичного круга
- Развитие годичного круга
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Глава 2. ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЭОРТОЛОГИИ
- Календари и месяцесловы
- Мартирологи
- Праздничные Евангелия и Апостолы
- Прологи и синаксари
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Глава 3. ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТИПИКА
- До X века
- X век
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От начала XI века
- Устав Студийский
- Устав Иерусалимский или св. Саввы
- Устав Святогорский
- Устав Великия Церкви
- Евергетидский устав
- «Марковы главы»
- Судьба церковного устава в славянских странах
- Новое издание Устава Великой Церкви
- Глава 4. ДАТЫ ПРАЗДНИКОВ
Архимандрит Киприан Керн - Литургика. Гимнография и эортология - От издательства
В 1964 году в Париже были опубликованы лекции по литургике (гимнография и эортология), которые читал в Богословском Институте профессор архимандрит Киприан Керн (11 мая 1899 г. — 11 февраля 1960 г.). Тираж издания был небольшим и оно сразу стало библиографической редкостью. В настоящее время, когда остро ощущается недостаток учебной и богословской литературы, Издательство Крутицкого Патриаршего Подворья подготовило новое издание этой практически недоступной книги. В основу была положена машинописная копия парижского издания 1964 года, поступившая в Издательство, с самыми лучшими отзывами о книге, от одного из почитателей памяти о. Киприана.
Подобно широко известной книге о. Киприана — «Евхаристии» (Париж, 1947), которая стала настольной книгой для многих преподавателей и воспитанников Духовных школ, издаваемая «Литургика» не является научным исследованием. Это — лекции, составленные в 1945 году и предназначавшиеся для студентов Богословского Института. Но по широте представленного материала и важности поставленных вопросов, связанных с историей богослужебной традиции, издаваемая книга о. Киприана Керна представляет интерес как для тех, кто сегодня изучает литургику в духовных учебных заведениях, так и для всех, кого не оставляет безразличным современное состояние православного богослужения.
Лекции, опубликованные уже после кончины о. Киприана, первоначально не предназначались для печати, что может служить объяснением и некоторых стилистических особенностей, и отсутствия подробной библиографии. Возможно, требуют уточнений и некоторые выводы, сделанные около пятидесяти лет назад. Однако это не умаляет значимости издаваемого текста, представляющего собой не только замечательный памятник истории русской литургической науки, но и не потерявшее актуальности учебное пособие, которое должно восполнить лакуну, обусловленную отсутствием учебных материалов по истории гимнографии и эортологии. Полагаем, что «Литургика» архимандрита Киприана Керна, впервые издаваемая в России, займет достойное место на полках различных библиотек — домашних, приходских, учебных заведений и фундаментальных.
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