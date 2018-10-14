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Керн - Архимандрит Киприан - Литургика

Архимандрит Киприан Керн - Литургика. Гимнография и эортологияка. Гимнография и эортология
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology
Под именем Литургики в богословских школах понимается наука о богослужении в широком смысле слова. Само слово "Литургия" (Λειτουργία) у древних эллинов означало «общее дело», служение, совершаемое для народа или средствами широких слоев народа. Греки знали в своем быту разные типы таких «литургий». Так, например, они называли γυμνασταρχία устройство гимнастических упражнений и это считалось у них литургией», под именем χορηγία они понимали устройство торжественных процессий, «ликостояний», что также входило в понятие «литургии»; устройство народных, общественных угощений, έστίασις, также было для древнего эллина «литургией».
Христианство приняло этот греческий термин для обозначения своего общественного богослужения вообще или евхаристического богослужения в особенности. Отсюда и «литургика» является наукой о богослужении вообще; прилагательное «литургический» означает нечто относящееся к богослужению вообще, а не только к одной Евхаристии.
Как таковая, это наука охватывает целый ряд областей церковно-богослужебного быта и обихода и распадается поэтому на несколько отделов. Вообще же к науке Литургики может быть три подхода, в зависимости от которых она приобретает тот или иной характер. Эти подходы можно назвать:
  1. историко-археологический,
  2. ритуалистический или уставной,
  3. богословский.

Архимандрит Киприан Керн - Литургика. Гимнография и эортология

Крутицкое Патриаршее Подворье, Москва, 2002
Серия «Богословская библиотека. Книга 5
ISBN 5-94688-034-9

Архимандрит Киприан Керн - Литургика. Гимнография и эортология - Оглавление

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
ПАМЯТИ АРХИМАНДРИТА КИПРИАНА
ВВОДНЫЕ ПОНЯТИЯ
  • Глава 1. ЛИТУРГИКА КАК НАУКА
  • Глава 2. НАУКА ЛИТУРГИКИ В ЕЕ ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ. ГИМНОГРАФИЯ
  • Глава 1. БИБЛЕЙСКИЙ ПЕСНЕННЫЙ МАТЕРИАЛ
    • Псалмы
    • Библейские песни
  • Глава 2. ЦЕРКОВНАЯ ГИМНОГРАФИЯ
    • Антифоны
    • Ипакои
    • Тропарь
    • Кондак
    • Акафист
    • Стихира
    • Канон
      • Ирмос
      • Тропари
      • Катавасия
      • Акростих
      • Седален
      • Светилен
      • Прокимен
      • Аллилуарий
      • Причастен
      • Полиелей
      • Непорочны
      • Самоподобен
      • Самогласен
      • Подобен
ИСТОРИЯ ЦЕРКОВНОГО ПЕСНОТВОРЧЕСТВА И ПЕСНОПИСЦЕВ
  • Глава 3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
  • Глава 4. РАСЦВЕТ ПОЭЗИИ
  • Глава 5. ПРЕОБЛАДАНИЕ КАНОНОВ
  • Глава 6. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ИЗ ИСТОРИИ ЦЕРКОВНОЙ ГИМНОГРАФИИ
ОТДЕЛ ВТОРОЙ. ЭОРТОЛОГИЯ
  • Глава 1. ПОСТЕПЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПРАЗДНИКОВ
    • Развитие суточного круга
    • Развитие седмичного круга
    • Развитие годичного круга
  • Глава 2. ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЭОРТОЛОГИИ
    • Календари и месяцесловы
    • Мартирологи
    • Праздничные Евангелия и Апостолы
    • Прологи и синаксари
  • Глава 3. ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТИПИКА
    • До X века
    • X век
    • От начала XI века
      • Устав Студийский
      • Устав Иерусалимский или св. Саввы
      • Устав Святогорский
      • Устав Великия Церкви
      • Евергетидский устав
      • «Марковы главы»
      • Судьба церковного устава в славянских странах
      • Новое издание Устава Великой Церкви
  • Глава 4. ДАТЫ ПРАЗДНИКОВ

Архимандрит Киприан Керн - Литургика. Гимнография и эортология - От издательства

В 1964 году в Париже были опубликованы лекции по литургике (гимнография и эортология), которые читал в Богословском Институте профессор архимандрит Киприан Керн (11 мая 1899 г. — 11 февраля 1960 г.). Тираж издания был небольшим и оно сразу стало библиографической редкостью. В настоящее время, когда остро ощущается недостаток учебной и богословской литературы, Издательство Крутицкого Патриаршего Подворья подготовило новое издание этой практически недоступной книги. В основу была положена машинописная копия парижского издания 1964 года, поступившая в Издательство, с самыми лучшими отзывами о книге, от одного из почитателей памяти о. Киприана.
Подобно широко известной книге о. Киприана — «Евхаристии» (Париж, 1947), которая стала настольной книгой для многих преподавателей и воспитанников Духовных школ, издаваемая «Литургика» не является научным исследованием. Это — лекции, составленные в 1945 году и предназначавшиеся для студентов Богословского Института. Но по широте представленного материала и важности поставленных вопросов, связанных с историей богослужебной традиции, издаваемая книга о. Киприана Керна представляет интерес как для тех, кто сегодня изучает литургику в духовных учебных заведениях, так и для всех, кого не оставляет безразличным современное состояние православного богослужения.
Лекции, опубликованные уже после кончины о. Киприана, первоначально не предназначались для печати, что может служить объяснением и некоторых стилистических особенностей, и отсутствия подробной библиографии. Возможно, требуют уточнений и некоторые выводы, сделанные около пятидесяти лет назад. Однако это не умаляет значимости издаваемого текста, представляющего собой не только замечательный памятник истории русской литургической науки, но и не потерявшее актуальности учебное пособие, которое должно восполнить лакуну, обусловленную отсутствием учебных материалов по истории гимнографии и эортологии. Полагаем, что «Литургика» архимандрита Киприана Керна, впервые издаваемая в России, займет достойное место на полках различных библиотек — домашних, приходских, учебных заведений и фундаментальных.
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Rating 5.0 / 5
Added 14.10.2018
Author professor Dmitry
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