Под именем Литургики в богословских школах понимается наука о богослужении в широком смысле слова. Само слово "Литургия" (Λειτουργία) у древних эллинов означало «общее дело», служение, совершаемое для народа или средствами широких слоев народа. Греки знали в своем быту разные типы таких «литургий». Так, например, они называли γυμνασταρχία устройство гимнастических упражнений и это считалось у них литургией», под именем χορηγία они понимали устройство торжественных процессий, «ликостояний», что также входило в понятие «литургии»; устройство народных, общественных угощений, έστίασις, также было для древнего эллина «литургией».

Христианство приняло этот греческий термин для обозначения своего общественного богослужения вообще или евхаристического богослужения в особенности. Отсюда и «литургика» является наукой о богослужении вообще; прилагательное «литургический» означает нечто относящееся к богослужению вообще, а не только к одной Евхаристии.

Как таковая, это наука охватывает целый ряд областей церковно-богослужебного быта и обихода и распадается поэтому на несколько отделов. Вообще же к науке Литургики может быть три подхода, в зависимости от которых она приобретает тот или иной характер. Эти подходы можно назвать:

историко-археологический, ритуалистический или уставной, богословский.

Архимандрит Киприан Керн - Литургика. Гимнография и эортология

Крутицкое Патриаршее Подворье, Москва, 2002

Серия «Богословская библиотека. Книга 5

ISBN 5-94688-034-9

Архимандрит Киприан Керн - Литургика. Гимнография и эортология - Оглавление

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

ПАМЯТИ АРХИМАНДРИТА КИПРИАНА

ВВОДНЫЕ ПОНЯТИЯ

Глава 1. ЛИТУРГИКА КАК НАУКА

ЛИТУРГИКА КАК НАУКА Глава 2. НАУКА ЛИТУРГИКИ В ЕЕ ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ. ГИМНОГРАФИЯ

Глава 1. БИБЛЕЙСКИЙ ПЕСНЕННЫЙ МАТЕРИАЛ Псалмы Библейские песни

БИБЛЕЙСКИЙ ПЕСНЕННЫЙ МАТЕРИАЛ Глава 2. ЦЕРКОВНАЯ ГИМНОГРАФИЯ Антифоны Ипакои Тропарь Кондак Акафист Стихира Канон Ирмос Тропари Катавасия Акростих Седален Светилен Прокимен Аллилуарий Причастен Полиелей Непорочны Самоподобен Самогласен Подобен

ЦЕРКОВНАЯ ГИМНОГРАФИЯ

ИСТОРИЯ ЦЕРКОВНОГО ПЕСНОТВОРЧЕСТВА И ПЕСНОПИСЦЕВ

Глава 3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Глава 4. РАСЦВЕТ ПОЭЗИИ

Глава 5. ПРЕОБЛАДАНИЕ КАНОНОВ

Глава 6. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ИЗ ИСТОРИИ ЦЕРКОВНОЙ ГИМНОГРАФИИ

ОТДЕЛ ВТОРОЙ. ЭОРТОЛОГИЯ

Глава 1. ПОСТЕПЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПРАЗДНИКОВ Развитие суточного круга Развитие седмичного круга Развитие годичного круга

Глава 2. ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЭОРТОЛОГИИ Календари и месяцесловы Мартирологи Праздничные Евангелия и Апостолы Прологи и синаксари

Глава 3. ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТИПИКА До X века X век От начала XI века Устав Студийский Устав Иерусалимский или св. Саввы Устав Святогорский Устав Великия Церкви Евергетидский устав «Марковы главы» Судьба церковного устава в славянских странах Новое издание Устава Великой Церкви

Глава 4. ДАТЫ ПРАЗДНИКОВ

Архимандрит Киприан Керн - Литургика. Гимнография и эортология - От издательства

В 1964 году в Париже были опубликованы лекции по литургике (гимнография и эортология), которые читал в Богословском Институте профессор архимандрит Киприан Керн (11 мая 1899 г. — 11 февраля 1960 г.). Тираж издания был небольшим и оно сразу стало библиографической редкостью. В настоящее время, когда остро ощущается недостаток учебной и богословской литературы, Издательство Крутицкого Патриаршего Подворья подготовило новое издание этой практически недоступной книги. В основу была положена машинописная копия парижского издания 1964 года, поступившая в Издательство, с самыми лучшими отзывами о книге, от одного из почитателей памяти о. Киприана.

Подобно широко известной книге о. Киприана — «Евхаристии» (Париж, 1947), которая стала настольной книгой для многих преподавателей и воспитанников Духовных школ, издаваемая «Литургика» не является научным исследованием. Это — лекции, составленные в 1945 году и предназначавшиеся для студентов Богословского Института. Но по широте представленного материала и важности поставленных вопросов, связанных с историей богослужебной традиции, издаваемая книга о. Киприана Керна представляет интерес как для тех, кто сегодня изучает литургику в духовных учебных заведениях, так и для всех, кого не оставляет безразличным современное состояние православного богослужения.

Лекции, опубликованные уже после кончины о. Киприана, первоначально не предназначались для печати, что может служить объяснением и некоторых стилистических особенностей, и отсутствия подробной библиографии. Возможно, требуют уточнений и некоторые выводы, сделанные около пятидесяти лет назад. Однако это не умаляет значимости издаваемого текста, представляющего собой не только замечательный памятник истории русской литургической науки, но и не потерявшее актуальности учебное пособие, которое должно восполнить лакуну, обусловленную отсутствием учебных материалов по истории гимнографии и эортологии. Полагаем, что «Литургика» архимандрита Киприана Керна, впервые издаваемая в России, займет достойное место на полках различных библиотек — домашних, приходских, учебных заведений и фундаментальных.