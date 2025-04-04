Кесслер Фолъкер и Мартина - Сети власти

«Люди власти ... Есть ли что-либо подобное в церкви? К сожалению, да! Многие христиане сообщают, как они чувствовали или продолжают чувствовать себя пойманными в сеть злоупотребления властью. При всех существующих в этом вопросе различиях опыт выявляет бросающиеся в глаза параллели. Какими сильными являются эти параллели, говорят две реакции на нашу статью, посвященную данной теме и помещенную в некоторых журналах. 1. Одно лицо явилось к главному редактору одного из журналов, чтобы узнать, откуда им известно о его церкви. Разумеется, мы не знали этой церкви. 2. Другое лицо из другой церкви позвонило консультанту своей общины и задало ему вопрос: <,Это ты передал эту информацию о нашей церкви из консуль тативного разговора авторам статьи?>Также и в данном случае мы не знали этой церкви и не имели какой-либо информации о ней. Люди власти - люди, жаждущие властвовать. Когда мы в дальнейшем будем употреблять понятие «человек власти», мы всегда подразумеваем значение «жаждущие власти». Большинство людей имеют при случае страстное влечение к власти, но только тот, кто непрерывно взращивает такие мысли и стремления, может стать властолюбивым. Существует определенное различие между тем, кто превышает свою компетенцию при случае или злоупотребляет своей властью при случае, и тем, кто является властолюбивым чело веком -точно так же, как есть различие между тем, кто пьет слишком много алкоголя при случае, и тем, кто является алкоголиком. Этим не оправдывается практика злоупотребления кем-либо его полномочиями при случае, тем не менее, проводить такое различие весьма важно. Любой человек, несущий ответственность руководителя, в пылу спора может превысить свои полномочия. Я (Фолькер) не раз принимал решения, а впоследствии приходил к выводу, что необходимо было прежде поговорить и прийти к согласию по ним с другими людьми. Если после этого со мной говорили на эту тему, то, несмотря на то, что это причиняло мне боль, на следующий раз я советовался прежде, чем приходил к какому-то решению. Личный подход - это часто способ обычно рассматривать положение вещей, обычно относиться к другим людям и обычно обращаться с ними. Но время от времени случающееся манипулирование кем-либо или единичные проявления нечестного влияния на ситуацию еще не достаточны для того, чтобы характеризовать человека как манипулирующую личность. Разумеется, лишь непрерывность совершения этого греха делает личность нездоровой.

Кесслер Фолъкер и Мартина - Сети власти

Пер. с нем. - Черкассы: Смирна, 2005. - 90 с.

ISBN 966-777 4-63-5

Кесслер Фолъкер и Мартина - Сети власти - Содержание

Введение

Люди власти в новозаветной церкви

1. Уведомление о людях власти

2. Диотреф: восемь признаков типичного человека власти

3. Люди власти и служащее руководство

4. Злоупотребление властью в Ветхом Завете

5. Апостол Иоанн -обращенный человек власти?

6. Лжеучителя и люди власти.

Отличительные черты человека власти

1. Наблюдения из практики

2. Восемь способов поведения людей власти

3. Как становятся людьми власти?

4. Есть ли надежда для человека власти?

5. Личное свидетельство Я была женщиной власти

Партнеры и жертвы

1. Ответственность, партнеров

2. Восемь причин потакания людям власти в христианских общинах

3. Восемь типичных Партнеров и жертв

Помощь при общении с людьми власти

1. Как можно начать говорить о проблемах власти?

2. Восемь практических советов

Люди власти в миссии (Клаус В. Мюллер)