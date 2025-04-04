Кесслер Фолъкер и Мартина - Сети власти
«Люди власти ... Есть ли что-либо подобное в церкви? К сожалению, да! Многие христиане сообщают, как они чувствовали или продолжают чувствовать себя пойманными в сеть злоупотребления властью. При всех существующих в этом вопросе различиях опыт выявляет бросающиеся в глаза параллели. Какими сильными являются эти параллели, говорят две реакции на нашу статью, посвященную данной теме и помещенную в некоторых журналах. 1. Одно лицо явилось к главному редактору одного из журналов, чтобы узнать, откуда им известно о его церкви. Разумеется, мы не знали этой церкви. 2. Другое лицо из другой церкви позвонило консультанту своей общины и задало ему вопрос: <,Это ты передал эту информацию о нашей церкви из консуль тативного разговора авторам статьи?>Также и в данном случае мы не знали этой церкви и не имели какой-либо информации о ней. Люди власти - люди, жаждущие властвовать. Когда мы в дальнейшем будем употреблять понятие «человек власти», мы всегда подразумеваем значение «жаждущие власти». Большинство людей имеют при случае страстное влечение к власти, но только тот, кто непрерывно взращивает такие мысли и стремления, может стать властолюбивым. Существует определенное различие между тем, кто превышает свою компетенцию при случае или злоупотребляет своей властью при случае, и тем, кто является властолюбивым чело веком -точно так же, как есть различие между тем, кто пьет слишком много алкоголя при случае, и тем, кто является алкоголиком. Этим не оправдывается практика злоупотребления кем-либо его полномочиями при случае, тем не менее, проводить такое различие весьма важно. Любой человек, несущий ответственность руководителя, в пылу спора может превысить свои полномочия. Я (Фолькер) не раз принимал решения, а впоследствии приходил к выводу, что необходимо было прежде поговорить и прийти к согласию по ним с другими людьми. Если после этого со мной говорили на эту тему, то, несмотря на то, что это причиняло мне боль, на следующий раз я советовался прежде, чем приходил к какому-то решению. Личный подход - это часто способ обычно рассматривать положение вещей, обычно относиться к другим людям и обычно обращаться с ними. Но время от времени случающееся манипулирование кем-либо или единичные проявления нечестного влияния на ситуацию еще не достаточны для того, чтобы характеризовать человека как манипулирующую личность. Разумеется, лишь непрерывность совершения этого греха делает личность нездоровой.
Кесслер Фолъкер и Мартина - Сети власти
Пер. с нем. - Черкассы: Смирна, 2005. - 90 с.
ISBN 966-777 4-63-5
Кесслер Фолъкер и Мартина - Сети власти - Содержание
Введение
Люди власти в новозаветной церкви
- 1. Уведомление о людях власти
- 2. Диотреф: восемь признаков типичного человека власти
- 3. Люди власти и служащее руководство
- 4. Злоупотребление властью в Ветхом Завете
- 5. Апостол Иоанн -обращенный человек власти?
- 6. Лжеучителя и люди власти.
Отличительные черты человека власти
- 1. Наблюдения из практики
- 2. Восемь способов поведения людей власти
- 3. Как становятся людьми власти?
- 4. Есть ли надежда для человека власти?
- 5. Личное свидетельство Я была женщиной власти
Партнеры и жертвы
- 1. Ответственность, партнеров
- 2. Восемь причин потакания людям власти в христианских общинах
- 3. Восемь типичных Партнеров и жертв
Помощь при общении с людьми власти
- 1. Как можно начать говорить о проблемах власти?
- 2. Восемь практических советов
Люди власти в миссии (Клаус В. Мюллер)
- 1. Четыре основные опасности для миссионеров
- 2. Возможности решения проблемы
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