Бог брак и семья - Как восстановить библейские основы - Андреас Кёстенбергер

«Приятно иметь дело с книгой, посвященной вопросам брака и семьи, которая 1) практична и понятна, 2) основана на учении сотен текстов Библии и 3) написана превосходным исследователем Нового Завета в сотрудничестве с широко признанным профессором, специалистом в области этики. Эта книга охватывает множество вопросов и отражает зрелое суждение в толковании Писания и его практического применения. Автор не избегает противоречивых вопросов (таких как разводы, гомосексуализм, контрацепция, бесплодие, физическое наказание детей, главенство мужчины в семье и многие другие), но в каждом случае он честно смотрит на эти вопросы, давая разъяснение альтернативным взглядам. Это прекрасная книга, заслуживающая широкого применения».

Уэйн Грудем, профессор Библии и богословия, семинария «Феникс», Скоттдейл, штат Аризона

Андреас Кёстенбергер в соавторстве с Дэвидом Джонсом. Бог, брак и семья. Как восстановить библейские основы

Издательство «Вера и святость»

Христианское общество «Библия для всех»

Санкт-Петербург, 2009

ISBN 978-5-7454-1121-2

God, Marriage, and Family

Rebuilding the Biblical Foundation

by Andreas J. Kostenberger and David W. Jones

Published by Crossway Books

a publishing ministry of Good News Publishers

Wheaton, Illinois 60187, U.S.A.

ISBN 978-1-58134-580-3



Андреас Кёстенбергер в соавторстве с Дэвидом Джонсом. Бог, брак и семья. Как восстановить библейские основы

Предисловие Вступление

1 КРИЗИС СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ОСНОВ

2 ОТОЙТИ И ПРИЛЕПИТЬСЯ: БРАК В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ

3 УЖЕ НЕ ДВОЕ, НО ОДНА ПЛОТЬ: БРАК В НОВОМ ЗАВЕТЕ

4 ПРИРОДА БРАКА- ТАИНСТВО, ДОГОВОР ИЛИ ЗАВЕТ?

5 УЗЫ, КОТОРЫЕ СВЯЗЫВАЮТ: СЕМЬЯ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ

6 ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ: СЕМЬЯ В НОВОМ ЗАВЕТЕ

7 ИМЕТЬ ИЛИ НЕ ИМЕТЬ ДЕТЕЙ: ОСОБЫЕ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СЕМЬИ (ЧАСТЬ 1)

8 НЕОБХОДИМОСТЬ СОЛОМОНОВОЙ МУДРОСТИ: ОСОБЫЕ ВОПРОСЫ. КАСАЮЩИЕСЯ СЕМЬИ (ЧАСТЬ 2)

9 НЕРАЗДЕЛЕННАЯ ВЕРНОСТЬ ГОСПОДУ: БОЖЕСТВЕННЫЙ ДАР ОДИНОЧЕСТВА

10 ВЫЗОВ ЕСТЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ: ПРИГОВОР БИБЛИИ ГОМОСЕКСУАЛИЗМУ

11 РАЗДЕЛЕНИЕ ТОГО, ЧТО СОЕДИНИЛ БОГ: РАЗВОД И ПОВТОРНЫЙ БРАК

12 ВЕРНЫЕ МУЖЬЯ: КАЧЕСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ РУКОВОДИТЕЛЯМ ЦЕРКВИ

13 ОБЪЕДИНЯЯ ВСЕ В НЕМ: ЗАВЕРШАЮЩИЙ СИНТЕЗ

Андреас Кёстенбергер в соавторстве с Дэвидом Джонсом. Бог, брак и семья. Как восстановить библейские основы

КРИЗИС СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ОСНОВ Впервые в своей истории западная цивилизация столкнулась с необходимостью дать определение понятиям «брак» и «семья». То, что до наших дней считалось «нормальной» семьей, состоящей из отца, матери и нескольких детей, в последние годы стало рассматриваться лишь как один из нескольких вариантов, из которых ни один не может считаться не только единственно правильной, но даже более оптимальной формой человеческих отношений. Иудейско-христианский взгляд на брак и семью, неразрывно связанный с еврейским Писанием, в значительной степени был потеснен набором ценностей, провозглашающих права человека, самовыражение и прагматизм как на индивидуальном, так и на общественном уровнях. Можно с полным правом сказать, что брак и семья являются институтами, которые в современном мире подвергаются серьезной осаде, и что вместе с этими институтами вся паша цивилизация переживает кризис. Кризис современной культуры, однако, является всего лишь показателем глубокого духовного кризиса, который продолжает подрывать основы наших, казалось бы, незыблемых устоев общества. Если Сам Бог Творец, как учит нас Библия, угвердил брак и семью, и если есть зло, называемое сатаной, который ведет войну против Божьих планов в этом мире, тогда не стоит удивляться тому, что божественные основы этих институтов подвергаются в последние годы массированным атакам. В конечном счете, мы, люди, осознаем мы то или нет, вовлечены во вселенский духовный конфликт между Богом и сатаной, и брак с семьей являются главными аренами, на которых ведутся духовные и культурные бои. Следовательно, если кризис культуры носит симптоматический характер, подчеркивающий наличие духовного кризиса, путь решения данной ситуации тоже должен быть духовным, а не просто культурным. В книге «Бог, брак и семья» мы надеемся указать путь к духовному разрешению ситуации, который подразумевает возвращение к библейским основам брака и семьи, восстановление этих основ. Божье Слово не зависит от одобрения человека, и Писание ясно говорит о тех жизненно важных вопросах, с которыми сегодня сталкиваются мужчины, женщины, семьи. В каждой из этих важных областей, связанных с браком и семьей, Библия предлагает исчерпывающие наставления и средства, помогающие излечивать недуги нашей культуры. Писание утверждает божественный институт брака и излагает нам христианское богословие брака и воспитания детей. Писание помогает нам понять, как мы должны относиться к абортам, контрацепции, бесплодию, усыновлению/удочерению, какие должны принимать решения, сталкиваясь с подобными явлениями. Библия дает полезные наставления одиноким или несемейным людям, указывает на главные угрозы, направленные против брака и семьи: гомосексуализм и разводы. ИСКАЖЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БРАКЕ И СЕМЬЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ Направленная против библейского учения о браке и семье, западная культура разлагается, что и неудивительно. Более того, последние несколько десятилетий были свидетелями самого настоящего сдвига во взглядах на брак и семью. Иудейско-христианские наследие и основы на Западе сильно потеснила идеология либерализма, которая в отношениях между людьми возводит в ранг главной ценности свободу человека и его право на самоопределение. Многие люди, потерявшись в путанице ценностей, приветствуют отход от традиционно библейской модели брака и семьи и считают новую мораль большим прогрессом. В то же время приведенный ниже перечень результатов пагубного воздействия небиблейского взгляда на брак и семью в современном обществе показывает, что всякая замена традиционной библейской модели брака и семьи на нечто более «прогрессивное» опасна даже для тех, кто не считает Библию авторитетным источником. Одним из негативных последствий эрозии традиционной библейской модели является небывалый рост числа разводов. Однако люди платят за развод дорогую цену, причем страдают не только те, кто разводится, — страдают и дети, и общество в целом. Если дети в первое время после развода родителей могут и не показывать своих переживаний по этому поводу, в долгосрочной перспективе их травмы проявляются весьма очевидно. Внебрачный секс, происходящий вне пределов безопасной атмосферы верности между двумя людьми, также дорого обходится для тех, кто совершает прелюбодеяние или вступает в другие развратные отношения. Самые частые результаты такой ситуации — это подростковая беременность и аборты. Приносящий удовольствие на короткое время, внебрачный секс наносит тяжелый удар по психике и духовному миру человека и становится основной причиной чувства неуверенности в этой жизни и стресса, что приводит к дестабилизации наших культурных основ. Гомосексуализм приводит к тому, что дети, которые воспитываются представителями одного пола, не видят перед собой примера нормальных отношений между мужчиной и женщиной; кроме того, он совершенно не способствует деторождению, ради которого Бог и создал брачный союз. Путаница в ролях мужчины и женщины также становится серьезной проблемой; многие мужчины и женщины утратили представление о том, что значит быть представителем своего пола. Это приводит к утрате истинного восприятия себя как человека в том виде, какими нас сотворил Бог, мужчинами и женщинами. Наш пол не просто определяет особенности нашего организма, но и является неотъемлемой частью всей нашей человеческой природы.