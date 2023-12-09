Бог брак и семья - Как восстановить библейские основы - Андреас Кёстенбергер

Кёстенбергер - Бог брак и семья
«Приятно иметь дело с книгой, посвященной вопросам брака и семьи, которая 1) практична и понятна, 2) основана на учении сотен текстов Библии и 3) написана превосходным исследователем Нового Завета в сотрудничестве с широко признанным профессором, специалистом в области этики. Эта книга охватывает множество вопросов и отражает зрелое суждение в толковании Писания и его практического применения. Автор не избегает противоречивых вопросов (таких как разводы, гомосексуализм, контрацепция, бесплодие, физическое наказание детей, главенство мужчины в семье и многие другие), но в каждом случае он честно смотрит на эти вопросы, давая разъяснение альтернативным взглядам. Это прекрасная книга, заслуживающая широкого применения».
Уэйн Грудем, профессор Библии и богословия, семинария «Феникс», Скоттдейл, штат Аризона
Андреас Кёстенбергер в соавторстве с Дэвидом Джонсом. Бог, брак и семья. Как восстановить библейские основы
Издательство «Вера и святость»
Христианское общество «Библия для всех»
Санкт-Петербург, 2009
Христианское общество «Библия для всех»
Санкт-Петербург, 2009
ISBN 978-5-7454-1121-2
God, Marriage, and Family
Rebuilding the Biblical Foundation
by Andreas J. Kostenberger and David W. Jones
Published by Crossway Books
a publishing ministry of Good News Publishers
Wheaton, Illinois 60187, U.S.A.
Rebuilding the Biblical Foundation
by Andreas J. Kostenberger and David W. Jones
Published by Crossway Books
a publishing ministry of Good News Publishers
Wheaton, Illinois 60187, U.S.A.
ISBN 978-1-58134-580-3
Андреас Кёстенбергер в соавторстве с Дэвидом Джонсом. Бог, брак и семья. Как восстановить библейские основы
Предисловие Вступление
- 1 КРИЗИС СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ОСНОВ
- 2 ОТОЙТИ И ПРИЛЕПИТЬСЯ: БРАК В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ
- 3 УЖЕ НЕ ДВОЕ, НО ОДНА ПЛОТЬ: БРАК В НОВОМ ЗАВЕТЕ
- 4 ПРИРОДА БРАКА- ТАИНСТВО, ДОГОВОР ИЛИ ЗАВЕТ?
- 5 УЗЫ, КОТОРЫЕ СВЯЗЫВАЮТ: СЕМЬЯ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ
- 6 ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ: СЕМЬЯ В НОВОМ ЗАВЕТЕ
- 7 ИМЕТЬ ИЛИ НЕ ИМЕТЬ ДЕТЕЙ: ОСОБЫЕ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СЕМЬИ (ЧАСТЬ 1)
- 8 НЕОБХОДИМОСТЬ СОЛОМОНОВОЙ МУДРОСТИ: ОСОБЫЕ ВОПРОСЫ. КАСАЮЩИЕСЯ СЕМЬИ (ЧАСТЬ 2)
- 9 НЕРАЗДЕЛЕННАЯ ВЕРНОСТЬ ГОСПОДУ: БОЖЕСТВЕННЫЙ ДАР ОДИНОЧЕСТВА
- 10 ВЫЗОВ ЕСТЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ: ПРИГОВОР БИБЛИИ ГОМОСЕКСУАЛИЗМУ
- 11 РАЗДЕЛЕНИЕ ТОГО, ЧТО СОЕДИНИЛ БОГ: РАЗВОД И ПОВТОРНЫЙ БРАК
- 12 ВЕРНЫЕ МУЖЬЯ: КАЧЕСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ РУКОВОДИТЕЛЯМ ЦЕРКВИ
- 13 ОБЪЕДИНЯЯ ВСЕ В НЕМ: ЗАВЕРШАЮЩИЙ СИНТЕЗ
Андреас Кёстенбергер в соавторстве с Дэвидом Джонсом. Бог, брак и семья. Как восстановить библейские основы
КРИЗИС СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ОСНОВ
Впервые в своей истории западная цивилизация столкнулась с необходимостью дать определение понятиям «брак» и «семья». То, что до наших дней считалось «нормальной» семьей, состоящей из отца, матери и нескольких детей, в последние годы стало рассматриваться лишь как один из нескольких вариантов, из которых ни один не может считаться не только единственно правильной, но даже более оптимальной формой человеческих отношений. Иудейско-христианский взгляд на брак и семью, неразрывно связанный с еврейским Писанием, в значительной степени был потеснен набором ценностей, провозглашающих права человека, самовыражение и прагматизм как на индивидуальном, так и на общественном уровнях. Можно с полным правом сказать, что брак и семья являются институтами, которые в современном мире подвергаются серьезной осаде, и что вместе с этими институтами вся паша цивилизация переживает кризис.
Кризис современной культуры, однако, является всего лишь показателем глубокого духовного кризиса, который продолжает подрывать основы наших, казалось бы, незыблемых устоев общества. Если Сам Бог Творец, как учит нас Библия, угвердил брак и семью, и если есть зло, называемое сатаной, который ведет войну против Божьих планов в этом мире, тогда не стоит удивляться тому, что божественные основы этих институтов подвергаются в последние годы массированным атакам. В конечном счете, мы, люди, осознаем мы то или нет, вовлечены во вселенский духовный конфликт между Богом и сатаной, и брак с семьей являются главными аренами, на которых ведутся духовные и культурные бои. Следовательно, если кризис культуры носит симптоматический характер, подчеркивающий наличие духовного кризиса, путь решения данной ситуации тоже должен быть духовным, а не просто культурным.
В книге «Бог, брак и семья» мы надеемся указать путь к духовному разрешению ситуации, который подразумевает возвращение к библейским основам брака и семьи, восстановление этих основ. Божье Слово не зависит от одобрения человека, и Писание ясно говорит о тех жизненно важных вопросах, с которыми сегодня сталкиваются мужчины, женщины, семьи. В каждой из этих важных областей, связанных с браком и семьей, Библия предлагает исчерпывающие наставления и средства, помогающие излечивать недуги нашей культуры. Писание утверждает божественный институт брака и излагает нам христианское богословие брака и воспитания детей. Писание помогает нам понять, как мы должны относиться к абортам, контрацепции, бесплодию, усыновлению/удочерению, какие должны принимать решения, сталкиваясь с подобными явлениями. Библия дает полезные наставления одиноким или несемейным людям, указывает на главные угрозы, направленные против брака и семьи: гомосексуализм и разводы.
ИСКАЖЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БРАКЕ И СЕМЬЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Направленная против библейского учения о браке и семье, западная культура разлагается, что и неудивительно. Более того, последние несколько десятилетий были свидетелями самого настоящего сдвига во взглядах на брак и семью. Иудейско-христианские наследие и основы на Западе сильно потеснила идеология либерализма, которая в отношениях между людьми возводит в ранг главной ценности свободу человека и его право на самоопределение. Многие люди, потерявшись в путанице ценностей, приветствуют отход от традиционно библейской модели брака и семьи и считают новую мораль большим прогрессом. В то же время приведенный ниже перечень результатов пагубного воздействия небиблейского взгляда на брак и семью в современном обществе показывает, что всякая замена традиционной библейской модели брака и семьи на нечто более «прогрессивное» опасна даже для тех, кто не считает Библию авторитетным источником.
Одним из негативных последствий эрозии традиционной библейской модели является небывалый рост числа разводов. Однако люди платят за развод дорогую цену, причем страдают не только те, кто разводится, — страдают и дети, и общество в целом. Если дети в первое время после развода родителей могут и не показывать своих переживаний по этому поводу, в долгосрочной перспективе их травмы проявляются весьма очевидно. Внебрачный секс, происходящий вне пределов безопасной атмосферы верности между двумя людьми, также дорого обходится для тех, кто совершает прелюбодеяние или вступает в другие развратные отношения. Самые частые результаты такой ситуации — это подростковая беременность и аборты.
Приносящий удовольствие на короткое время, внебрачный секс наносит тяжелый удар по психике и духовному миру человека и становится основной причиной чувства неуверенности в этой жизни и стресса, что приводит к дестабилизации наших культурных основ. Гомосексуализм приводит к тому, что дети, которые воспитываются представителями одного пола, не видят перед собой примера нормальных отношений между мужчиной и женщиной; кроме того, он совершенно не способствует деторождению, ради которого Бог и создал брачный союз. Путаница в ролях мужчины и женщины также становится серьезной проблемой; многие мужчины и женщины утратили представление о том, что значит быть представителем своего пола. Это приводит к утрате истинного восприятия себя как человека в том виде, какими нас сотворил Бог, мужчинами и женщинами. Наш пол не просто определяет особенности нашего организма, но и является неотъемлемой частью всей нашей человеческой природы.
Эти немногие примеры наглядно демонстрируют тот невеселый факт, что за отход от библейских основ брака и семьи приходится платить очень дорогую цену. Целостный библейский подход к браку и семье просто необходим, чтобы избавиться от нравственной неразберихи и твердо стоять на тех убеждениях, которые способны вернуть церковь и культуру в целом к такому браку и к такой семье, какими они были задуманы Богом.
НЕДОСТАТОК ХРИСТИАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ О БРАКЕ И СЕМЬЕ, ОСНОВАННОЙ НА БИБЛИИ
Не только мир страдает от последствий забвения тех планов, которые Творец задумал относительно брака и семьи. Церковь во многом тоже опустилась до уровня мира, стала частью проблемы и не может предложить те решения, в которых этот мир нуждается. Дело не в том, что христиане не осознают своей потребности познать план Бога, касающийся брака и семьи. В источниках и программах, посредством которых все это можно узнать, недостатка нет.
Существует множество служений и околоцерковных организаций, занимающихся этими вопросами. Проводятся семинары и другие мероприятия, посвященные проблемам брака. Существуют книги, журналы, видеоматериалы о браке и семье, проводятся занятия по изучению Библии, есть целые официальные программы, посвященные этим вопросам. И все же, при значительных усилиях, которые церковь прилагает в данном направлении, факт остается фактом — церковь поразительно мало отличается от остального мира. Почему? Мы считаем, что причина такой неэффективности усилий построить крепкие христианские семьи, по крайней мере, отчасти, состоит в отсутствии стремления опираться на Библию как на единое целое. В результате этого едва ли не вся христианская литература, посвященная этой теме, крайне несбалансирована.
Всякий, кто посетит христианский или обычный книжный магазин, может увидеть, что, при всем изобилии и доступности книг по таким темам, как брак, одиночество, развод и повторный брак, гомосексуализм, очень мало материала посвящено глубокому и самому тщательному исследованию Божьего плана отношений между людьми в целом. Да, на полках есть книги, посвященные отдельным конкретным узкоспециальным вопросам, но мы сумеем преодолеть свою естественную ограниченность, чтобы в полной мере следовать Божьему плану человеческих отношений только тогда, когда поймем, что учение Библии о человеческих отношениях связано с Творцом и Его мудрым и благим планом, предназначенным для мужчин и женщин.
Когда в супружеских отношениях возникают трудности, супруги часто думают, что достаточно сосредоточиться на поверхностных средствах, таких как улучшение своего умения общаться, обогащение сексуальной жизни, умение отвечать потребностям друг друга и т.д. Однако истинная причина проблем брака часто лежит гораздо глубже. Что значит для мужчины оставить своих отца и мать и прилепиться к своей жене? Что значит для мужа и жены стать «одной плотью»? Как они могут быть нагими и не стыдиться? Как может быть так, что, поженившись, муж и жена «уже не двое, но одна плоть», как учил Иисус, потому что именно Бог соединил их вместе? Каким образом грех искажает и извращает роли мужа и жены, родителей и детей? Только когда мы будем стараться ответить на подобные глубокие вопросы, мы сможем адекватно преодолевать трудности, с которыми мы сталкиваемся в наших брачных отношениях.
И все же факт остается фактом: многие популярные книги — если не большинство — написанные на тему брака и семьи, с богословской точки зрения слабы и не могут открыть нам путь адекватного следования истинным принципам учения Библии. Многие авторы таких книг имеют высокие ученые степени в области психологии и консультирования, но совершенно не знают Писания. Незнание богословия и герменевтики порождает поверхностный диагноз, который, в свою очередь, приводит к выработке неэффективных средств решения проблемы. Судя по всему, сегодня мало кто понимает динамику и силу греха. В результате многие христианские книги о том, как человек может помочь сам себе, уделяют внимание светской культуре, а не глубокому христианскому учению. Христиане, библейские консультанты, которые серьезно относятся к Писанию и убеждены в том, что диагностика и средства решения проблемы должны быть основаны на богословии и точно отражать учение Библии о браке и семье, находят подобную литературу бесполезной и даже вводящей людей в глубокое заблуждение.
Поэтому остается злободневной необходимость написать книгу, которая не смотрит на проблемы брака и семьи в отрыве друг от друга, но показывает, как отношения людей в браке и семье тесно связаны с божественным откровением, которое мы в полной мере раскрываем в Писании.
ЗНАЧИМОСТЬ ЭТОЙ КНИГИ: БИБЛЕЙСКАЯ И ИНТЕГРАТИВНАЯ
Авторы книги убеждены в том, что библейский и интегративный подход лучше всего представляет учение Библии о браке и семье. При всей ограниченности этой работы, мы попытаемся обрисовать контуры «библейского богословия брака и семьи», то есть познакомить вас с тем, что сама Библия говорит по этим темам. Мы, конечно, не утверждаем, что можем дать окончательные ответы на каждый вопрос или можем безошибочно толковать Священное Слово, как не говорим о том, каким, по нашему мнению, должны быть брак и семья, исходя из наших предвзятых суждений, предпочтений или традиционных ценностей, но мы убеждены, что само Писание говорит нам об этих институтах. Это, конечно, требует смиренного и покорного отношения к Писанию, а не такого подхода, который призывает к независимости от воли Творца и утверждению человеком собственных правил и поведения.
Осознанно ставя себя ниже, а не выше Писания, мы будем стремиться показать в последующих главах, что говорит Библия о различных компонентах человеческих отношений в целом: о природе и особых вопросах брака и семьи, воспитания детей, одиночества, а также о природе гомосексуализма, развода и повторного брака. Поскольку Библия является Божьим Словом, обладающим силой и способностью преображать жизнь человека, мы знаем, что каждый, кто серьезно относится к Писанию, рано или поздно узнает Божью волю о браке и семье и сможет понять, что именно Бог строит крепкие христианские дома и семьи. Это, в свою очередь, будет способствовать прославлению Бога в сотворенном Им мире и даст те знания и понимание, в которых наш мир так нуждается в эпоху культурного разброда и кризиса в вопросах брака и семьи.
Всем привет! Божьего мира и благословений! как скачать эту книгу, Бог, брак и семья?
Добрый день! Как скачать книгу "Бог, брак и семья"?
Добрый день! Как скачать книгу "Бог, брак и семья"?
Спасибо, серьёзная книга.
И, хотя она пригодилась мне для написания курсовой, читать её нужно всем.