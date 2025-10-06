Перевод « Сефер Гатодаа» был очень нелегкой задачей, поскольку в оригинале книга имеет достаточно необычный характер и написана особым, специально для нее разработанным стилем. «Книга нашего наследия» должна была стать в одно и то же время традиционно построенным еврейским религиозным произведением и удобочитаемым изданием. Эту задачу нелегко было решить даже на иврите, буквально питаемом еврейской традицией и совершенно однородном с еврейскими источниками; насколько же труднее было перенести многообразный еврейский материал в среду другого языка, чуждую ему культурно, духовно и психологически.

В последнее время ко мне несколько раз обращались из-за границы, в основном — из Соединенных Штатов и других англоязычных стран, с предложением перевести книгу на английский язык. В конечном счете было подготовлено настоящее издание, с которым теперь познакомятся еврейские читатели во многих странах мира.

Когда эта книга была завершена, я не мог предвидеть, что она вызовет интерес в широких еврейских кругах. Однако, к моему удивлению, множество людей и самых различных групп и организаций в Израиле и в диаспоре нашли ее одновременно полезной и интересной. «Сефер Гатодаа», никому не известная и не привлекшая большого внимания, когда она впервые увидела свет, теперь вошла в тысячи еврейских домов, стала книгой для семейного чтения, а также учебным пособием в школах различного уровня, в синагогах и еврейских общинах.

Когда я писал оригинальный, ивритский вариант «Сефер Гатодаа», я надеялся, что эта книга станет полезным подспорьем для преподавателей еврейских дисциплин в израильских школах. Я стремился описать в самой общей, концептуальной форме интеллектуальные и духовные сокровища, скрытые в проблемах и понятиях, связанных с еврейскими праздниками и другими особыми датами еврейского календаря. В то же время моей задачей было тщательно и доступно изложить законы и обычаи праздников, их происхождение, а также связанные с ними дополнительные специфические моменты, и сделать это в простой и доступной форме, опираясь на классические еврейские источники. Я стремился облегчить учителю задачу сбора и подготовки материала, с тем чтобы он мог существенно обогатить эрудицию своих учеников.

Элиягу Ки-Тов - Книга нашего наследия - Еврейский календарь, его памятные дни и их значение

Перевод с иврита

Иерусалим; М.: Гешарим/Мосты культуры, 2016. — 984 с.

ISBN 978-5-93273-433-9

Элиягу Ки-Тов - Книга нашего наследия - Еврейский календарь, его памятные дни и их значение - Содержание

Предисловие к английскому изданию Глава первая. ТИШРЕЙ - РОШ ГАШАНА Глава вторая. ДЕСЯТЬ ДНЕЙ ТРЕПЕТА и ЙОМ КИПУР Глава третья. ПРАЗДНИК СУКОТ Глава четвертая. ГОШАНА И ШМИНИ АЦЕРЕТ Глава пятая. РОШ ХОДЕШ Глава шестая. МЕСЯЦ ХЕШВАН (Мархешван) Глава седьмая. МЕСЯЦ КИСЛЕВ Глава восьмая. МЕСЯЦ ТЕВЕТ Глава девятая. МЕСЯЦ ШВАТ Глава десятая. МЕСЯЦ АДАР Глава одиннадцатая. «ПОМНИ, ЧТО СДЕЛАЛ ТЕБЕ АМАЛЕК» Глава двенадцатая. ПУРИМ Глава тринадцатая. КОНЕЦ МЕСЯЦА АДАР Глава четырнадцатая. МЕСЯЦ НИСАН Глава пятнадцатая. ВЕЛИКАЯ СУББОТА и ДЕСЯТОЕ НИСАНА Глава шестнадцатая. ХАМЕЦ И МАЦА Глава семнадцатая. КАНУН ПЕСАХА Глава восемнадцатая. НОЧЬ СЕДЕРА Глава двадцатая. ПЕСАХ и ОМЕР Глава двадцать первая. СЕДЬМОЙ ДЕНЬ ПЕСАХА и КОНЕЦ МЕСЯЦА НИСАН Глава двадцать вторая. МЕСЯЦ ИЯР Глава двадцать третья. СИВАН - ПРАЗДНИК ШАВУОТ Глава двадцать четвертая. РУТ и ДАВИД Глава двадцать пятая. ТОРА И ТРАДИЦИЯ Глава двадцать шестая. БИКУРИМ и КОНЕЦ МЕСЯЦА СИВАН Глава двадцать седьмая. МЕСЯЦ ТАМУЗ Глава двадцать восьмая. МЕСЯЦ АВ Глава двадцать девятая. МЕСЯЦ ЭЛУЛ

Элиягу Ки-Тов - Книга нашего наследия - Еврейский календарь, его памятные дни и их значение - Месяц Тишрей и его названия

У этого месяца — три названия: седьмой месяц, месяц могучих и Тишрей. Тора постоянно называет его «седьмым месяцем», имея в виду, что он седьмой, если вести отсчет, как того требует еврейский закон, от месяца Нисана.

Еврейские источники утверждают: «Всему седьмому определен свыше благоприятный жребий».

Из понятий, обозначающих то, что над нами, выделено седьмое — ведь они перечислены Танахом в следующем порядке: небеса (двое, ибо это слово стоит во множественном числе), небеса небес (снова двое), дворец, жилище, высоты — а в Танахе сказано: «Воспевайте Восседающего в высотах».

Среди понятий, обозначающих территорию, выделено седьмое: земля, почва, суша, ущелье, пустошь, впадина, мир: «И Он будет судить мир по справедливости».

Выделено седьмое поколение людей: «Адам, Шем, Энош, Кей-нан, Мегаллель, Йеред, Ханох. В Танахе сказано: «И Ханох ходил перед Б-гом».

Из праотцев еврейского народа был выделен седьмой: Авраам, Ицхак, Яаков, Леви, Кегат, Амрам, Моше: «И Моше поднялся к Б-гу».

Из сыновей Ишая выделен седьмой: Элиав, Авинадав, Шим'а, Нетаниэль, Ради, Оцем, Давид: Давид седьмой.

Из царей был выделен седьмой по счету: Саул, Иш Бошет, Давид, Шломо, Рехавам, Авийа, Аса — и сказано: «И воззвал Аса к Г-споду Б-гу его» (он удостоился ответа быстрее, чем любой из его предшественников).

Из ъимитот — субботних лет — выделен седьмой год, ибо сказано: «И освятите пятидесятый год» (год йовеля, наступающий за седьмым по счету годом шмиты).

Седьмой год выделен и сам по себе, ведь сказано: «А седьмой год пропустишь и оставишь ее [землю] в покое».

Среди дней выделен седьмой: «И благословил Г-сподь седьмой день».

Среди месяцев выделен седьмой: Рош Гашана наступает «...в седьмой месяц, первого числа».

Мы видим, что сам Всевышний выделил седьмые по порядку явления, выбрав их из числа прочих и освятив их Своим Именем.

Кроме того, наши мудрецы усматривают связь между словами «седьмой» (с корнем ш-в-а) и «насыщенный» (с корнем с-в-а). Они сказали: «Тишрей насыщен заповедями. В их число входят заповеди, связанные с шофаром и Йом Кипуром, сукой и ивовыми ветвями; и вообще месяц Тишрей насыщен событиями — на него приходятся сбор урожая, винодельческие работы, возможность насладиться плодами земли».

В этом месяце одиннадцать праздничных дней: два дня Рош Гашана (один из них предписан Торой, а второй установлен мудрецами), Судный День — Йом Кипур, семь дней праздника Сукот и один день праздника Шмини Ацерет.

Вне страны Израиля (где, как известно, к каждому празднику, кроме Судного Дня, добавляется еще один день) в Тишрей двенадцать праздничных дней.

В книгах еврейских пророков он называется также Месяцем могучих (Ходеш Эйтаним). Это выражение было употреблено в Книге Царей (Млахим, i, 8): «Собрались к царю Шломо все сыны Израиля в праздник, в Месяц могучих, он же седьмой месяц». Наши мудрецы сказали: «Тишрей назван Месяцем могучих потому, что в нем родились наши праотцы — сильные мира сего».

На языке Талмуда этот месяц называется Тишрей. До разрушения Первого Храма месяцы различались только по номерам, но, вернувшись из Вавилона, евреи, принесли с собой новые собственные имена — названия месяцев. Название «Тишрей» существует в лингвистическом контексте общесемитского корня ш-р и означает «разреши и устрани все наши долги» — то есть говорит о прощении.

ЗНАК ВЕСОВ

На небе есть двенадцать созвездий, представляющих собой группы звезд, образующих различные фигуры. Они опоясывают небесный круг, так что каждому месяцу соответствует определенное созвездие.

Месяцу Тишрей соответствует созвездие Весов. Оно похоже по форме на две чашечки весов, соединенных уравновешивающей их цепочкой. В этом месяце Всевышний судит весь мир, взвешивая поступки его обитателей. На Его весах измеряются человеческие грехи и заслуги.

Мы знаем, что царь Давид сказал Всевышнему: «Суетны люди и лжив род человеческий — если его положить на весы...»

Эти слова прокомментировал рабби Хия от имени рабби Леви: «Все те глупости и пустяки, которыми заняты сыны Израиля в течение всего года, как бы «положены на Весы» — они прощаются Всевышним под знаком Весов, в месяц Тишрей». (Мидраш Танхума)

В Талмуде сказано: «Первое Тишрей — это Новый год в том, что касается отсчета гимиты, йовеля, возраста саженцев и овощей». (Рош Гашана, i)

В годы гимиты и йовеля - каждый седьмой и каждый пятидесятый годы — с начала месяца Тишрей Тора запрещает евреям пахать и сеять в Эрец Исраэль.

Новый год саженцев заключается в том, что в течение первых трех лет после посадки дерева его плоды являются орла и не могут быть использованы каким бы то ни было образом или употреблены в пищу.

«На четвертый год все плоды его святы», — говорит Тора. Они так и называются ревай - четвертые. Они сами или другие продукты, купленные на вырученные за них деньги, должны быть съедены в Иерусалиме. Еврейский закон установил, что если дерево было посажено более чем за сорок пять дней до первого Тишрей, то в этот день — первого Тишрей — начинается отсчет второго года роста дерева.

Что касается овощей, к которым понятия орла и ревай вообще неприменимы, то для них первое Тишрей является Новым годом в том, что касается трумот и маасерот — отделения десятины и других особых долей урожая. Запрещено отделять овощи, относящиеся к урожаю одного года, в счет урожая другого, поэтому от овощей, выращенных до первого Тишрей, следует брать десятину отдельно от овощей, выращенных после этого дня.

ДЕНЬ, КОГДА СКРЫВАЕТСЯ ЛУНА

Рош Гашана — первое Тишрей — является и днем новолуния. Об этом сказано: «Трубите в [этом] месяце в шофар в новолуние, в день нашего праздника».

В связи с этими словами Торы принято цитировать следующие слова Танаха: «...в день новолуния Он вернется домой» (Мишлей, 7).

В этих словах содержится намек на Трон, на котором сидит Всевышний в этот день, День Суда, — ведь слово «трон» — кисе -произносится так же, как слово «скрываться». Луна как бы «скрывается» в новолуние. Мы знаем, что Всевышний милостив ко всем нам в День Суда и тоже как бы «скрывает» наши проступки.

Многие содержательные аспекты этого дня — в сокрытии: «Трубите в [этом] месяце в шофар в сокрытие (день сокрытия луны)...»

В какой праздник луна скрывается? — спрашивает Талмуд. В Рош Гашана. (Бейца, 15)

Все остальные праздники приходятся на вторую или третью неделю месяца, когда на небе стоит полная или почти полная луна, и лишь Рош Гашана — на новолуние. Талмуд уподобляет еврейский народ месяцу, так что он, в соответствии с календарем, как бы светится в священные праздники; однако в Рош Гашана он старается выглядеть как можно скромнее и преуменьшает свое величие, трепеща в День Суда. В этот день Всевышний закрывает глаза на его грехи и дарует ему прощение. (Псикта Раба, 40)

Значение самого Дня Суда, приходящегося на первое Тишрей, тоже скрыто — Рош Гашана даже не упомянут в Торе явным образом как День Суда. Тора хотела, чтобы страх перед грехом сохранялся у человека в течение всего года и у него не было повода отложить раскаяние до Рош Гашана — дня, когда он предстанет перед судом.

Еще одна причина сокрытия — дата Дня Суда должна быть надежно скрыта от сатаны, обвиняющего еврейский народ, и он не должен знать о суде до его начала. Поэтому-то месяц Тишрей — единственный, приход которого не благословляется в синагогах в последнюю субботу предыдущего месяца.

ОДНОГО СВИДЕТЕЛЯ НЕДОСТАТОЧНО

«Трубите в [этом] месяце в шофар в сокрытие, в день нашего праздника». Что такое сокрытие? Это день, когда скрывается луна.

Почему она скрывается? Потому что в Рош Гашана злой ангел Самаэль предстает пред Всевышним и предъявляет обвинение Его сыновьям — народу Израиля. Разумеется, Всевышний требует, чтобы Самаэль привел свидетелей. По его просьбе солнце приходит для того, чтобы свидетельствовать на суде, но, когда он отправляется разыскивать луну, та прячется от него.

Где прячется луна? Она поднимается в то место, о котором сказано: «Спрятанное от тебя [там] не разыскивай», и просит Всевышнего не скорбеть и не сокрушаться из-за дурных поступков Его сыновей. Потому и говорится: «Трубите в [этом] месяце в шофар, в сокрытие, день нашего праздника». (Зогар, Шофтим)

2016-11-15