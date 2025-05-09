Настоящая книга посвящена истории Российской духовной миссии в Корее с момента ее открытия в конце XIX в. до 50-х гг. XX в., когда ее деятельность на Корейском полуострове была прекращена. В истории Русской Православной Церкви XVIII и XIX вв. были ознаменованы небывалым ростом миссионерской активности. Она была обусловлена необходимостью освоения присоединенных в XVI–XVII вв. земель Сибири и Дальнего Востока. Православные русские миссионеры продвигались на вновь осваиваемые Российским государством территории вместе с продвижением на них русского военного и гражданского населения. Подвижническими трудами таких миссионеров, как святитель Иннокентий Иркутский, преподобный Макарий (Глухарёв), преподобный Герман Аляскинский, святитель Иннокентий Московский, ко Христу были обращаемы целые народы. Вместе с тем миссионерская активность Русской Православной Церкви не ограничивалась исключительно российской территорией. За пределами Российского государства были открыты и успешно функционировали Духовные миссии на Ближнем и Дальнем Востоке — в Персии, в Китае, в Японии.

В конце XIX в. была открыта Российская духовная миссия в Корее — самая молодая по времени своего основания. Она не была столь прославленной и известной, как вышеупомянутые Миссии, а результаты ее деятельности можно назвать относительно скромными. Миссия просуществовала недолго — с 1897 г., когда был издан указ Святейшего Синода об учреждении Миссии в Корее, по 1949 г., когда последний русский начальник Миссии архимандрит Поликарп (Приймак) вынужденно покинул Корею. Этот сравнительно небольшой промежуток времени характеризуется тем, что как в России, так и в Корее произошли крупные исторические события, поставившие Миссию в совершенно новые условия, в корне отличавшиеся от тех, при которых она начинала свою деятельность.

Поворотной датой для Корейской миссии, как и для всей Русской Православной Церкви, стал 1917 г., когда в результате смены политического строя в России Миссия, до тех пор финансировавшаяся государством, практически перестала получать какую-либо поддержку извне и за отсутствием средств резко сократила свою деятельность. Миссия, постоянно развивавшаяся вплоть до 1917 г., в последующие годы фактически была вынуждена бороться за выживание, а ее деятельность свелась к сохранению достигнутого в первые неполные 20 лет своего существования. В связи с этим историю Российской духовной миссии в Корее можно условно разделить на два периода: первый — дореволюционный — открытие и развитие Миссии; второй — послереволюционный — сохранение Миссии и прекращение ее деятельности.

архиепископ Корейский Феофан Ким - Российская духовная миссия в Корее (1897–1949)

Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2025, 136 с. : ил.

ISBN 978-5-7533-1948-7

архиепископ Корейский Феофан Ким - Российская духовная миссия в Корее (1897–1949) - Содержание

Предисловие

Корея. Краткие сведения о стране и религиях. Россия и Корея в конце XIX в.

Вопрос об открытии Духовной миссии в Корее

Миссия в период подчинения петербургскому митрополиту (1897–1908)

Миссия в подчинении владивостокскому архиерею (1908–1921)

Миссия в ведении японского архиепископа (1921–1941)

Миссия в ведении митрополита Харбинского и Маньчжурского

Деятельность Русской Православной Церкви Заграницей в Корее

Заключение

Список использованных источников и литературы