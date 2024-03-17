Русская православная церковь - 1941-1945

Война... Самое страшное событие в истории человечества. Война - это убийства и невинные жертвы, это разрушенные фабрики и заводы, это стертые с лица земли города и села. Великая Отечественная война стала невероятным по своей жестокости испытанием как материальных, так и духовных сил Советского Союза, а также серьезной проверкой боевых и морально-психологических качеств нашего многонационального народа. Война сплотила советских людей в едином порыве защитить свою Родину, свою православную веру. И в этой связи уникальным явлением в истории Великой Отечественной войны стала патриотическая миссия Русской православной церкви. На протяжении всей своей тысячелетней истории Русская православная церковь неоднократно переживала с русским народом все беды и тяготы военного времени, укрепляла силы русских воинов в борьбе с иноземными захватчиками, укрепляла веру в неизбежность победы над врагом. Страницы истории нашей Родины наполнены доблестными примерами патриотизма духовенства и мирян, но особенно ярко патриотическая миссия Русской православной церкви проявилась в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Уникальность этой миссии заключалась в том, что накануне войны Православная церковь в СССР в результате жестоких гонений и открытого террора была практически раздавлена и уничтожена. В 1937 г. секретарь ЦК ВКП(б) Г.М. Маленков писал И.В. Сталину о существовавших религиозных объединениях как о «широко разветвленной враждебной советской власти легальной организации в 600 тыс. человек по всему СССР».

По данным базы данных «За Христа пострадавшие», счет пострадавшим шел на сотни тысяч: по разным оценкам, их было от 500 тыс. до миллиона православных людей. Более чем 400 архиереев подверглись репрессиям. Из них свыше 300 архипастырей были казнены или скончались в заключении. Но даже и эти огромные цифры потерь среди православного епископата далеко не являются исчерпывающими. Политика церковного геноцида обрушивалась не только на духовенство, но и на мирян.

К осени 1938 г. антирелигиозная кампания государства достигла своего апогея. 7 октября Президиум Верховного Совета РСФСР постановил отменить положение о Центральной и местных комиссиях по рассмотрению религиозных вопросов. Это означало уничтожение самой возможности контакта Церкви и государства. Единственной организационной структурой, занимавшейся религиозной политикой, оставался специальный церковный отдел при НКВД. В 1939- 1941 гг. в легальных формах церковная жизнь сохранилась в основном в западных епархиях, где было сосредоточено более 90% оставшихся приходов Русской православной церкви, действовали монастыри и храмы, а епархии управлялись архиереями. На остальной территории страны церковная организация была практически разрушена.

На кафедрах оставались лишь четыре архиерея Московского патриархата: Патриарший Местоблюститель митрополит Сергий (Страгородский); митрополит Ленинградский Алексий (Симанский); архиепископ Дмитровский Сергий (Воскресенский); архиепископ Петергофский Николай (Ярушевич).

Положение самого митрополита Сергия (Страгородского), ставшего в 1934 г. митрополитом Московским и Коломенским, а в 1936 г. - Патриаршим Местоблюстителем, было достаточно сложным. О встрече с ним в Москве в 1939 г. рассказывал митрополит Пантелеймон (Рожковский). Атмосфера внутренней напряженности, постоянной слежки - вот условия, в которых пребывал митрополит Сергий. Отправляясь однажды осматривать московские храмы, местоблюститель сказал на ухо митрополиту Пантелеймону: «Владыка, помолимся прежде, не я вас везу храмы осматривать, а нас везут. Куда нас везут, сам не знаю». Митрополит Пантелеймон, прибывший на эту встречу из Западной Белоруссии, был потрясен.

Русская православная церковь. 1941-1945

Москва: Издательство «ИстЛит», 2023.-624 с. :ил.

ISBN 978-5-6048226-3-0

ISBN 978-5-6048226-4-7

Русская православная церковь. 1941-1945 – Содержание

Глава 1. Положение Русской православной церкви перед Великой Отечественной войной

Глава 2. Взаимоотношения государства и Русской православной церкви в годы Великой Отечественной войны: формирование новой модели отношений

Глава 3. Деятельность Русской православной церкви в годы Великой Отечественной войны 3.1. Участие представителей Русской православной церкви в боевых действиях 3.2. Духовная миссия священников блокадного Ленинграда 3.3. Русская православная церковь как центр духовной опоры населения 3.4. Священники и партизанское движение. Связь с подпольщиками 3.5. Русская православная церковь на оккупированных территориях 3.6. Деятельность Псковской духовной миссии на оккупированных территориях Северо-Запада России

Глава 4. Благотворительная деятельность Русской православной церкви в годы Великой Отечественной войны

Глава 5. Русская православная церковь в союзных республиках СССР в годы Великой Отечественной войны

Глава 6. Персоналии

6.1. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Сергий в годы Великой Отечественной войны 6.2. Блокадное служение патриарха Алексия I (Симанского) 6.3. Митрополит Николай (Ярушевич) 6.4. Митрополит Григорий (Чуков) 6.5. Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) - архиепископ Красноярский, Тамбовский и Мичуринский, Крымский и Симферопольский 6.6. Великий старец России схиархимандрит Илий (Ноздрин)

Глава 7. Внешние связи Русской православной церкви в годы Великой Отечественной войны

Заключение

Именной указатель

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