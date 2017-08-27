Стоящий на самом высоком месте Священной Дороги на римском Форуме печально известный памятник хранит ужасные воспоминания и нераскрытые тайны. Сегодня проход через Арку Тита закрыт но просьбе правительства Израиля и по приказу итальянского премьер-министра. Бенито Муссолини и Адольф Гитлер - последние государственные деятели, о которых официально известно, что они прошли под Аркой Тита. Экскурсоводы разрешают посетителям-евреям плюнуть на стены Арки.

Сокровища Храма до сих пор остается неуловимыми. Но недавно их историю попытался приукрасить Голливуд. В 2004 г. Николас Кейдж сыграл хранителя запретных тайн Иерусалима, Бена Гейтса. Фильм студии «Уолт Дисней» назывался «Сокровище нации». В этом вызывающем приток адреналина экшне герой пересекает земной шар в поисках художественных сокровищ стоимостью в десять миллиардов долларов, первоначально находившихся в Храме Соломона и похищенных рыцарями-тамплиерами. Наконец, используя тайники, шифры и карты, Гейтс обнаруживает величайшее богатство, какое только известно человеку, под Тринити-чёрч на углу Уолл-стрит и Бродвея в Нью-Йорке. Все это крайне захватывающе и увлекательно... Но фильм - всего лишь игра фантазии. Было бы трудно объяснить, как статуи египетских фараонов, саркофаги с мумиями и свитки папирусов из великой Александрийской библиотеки оказались в иудейском Храме.

Но сокровища Храма остаются наиболее ценными и доступными из всех этих культовых объектов. Ведь большинство из перечня легендарных кладов - лишь предмет мифов. Ковчег Завета - другое дело. Но большинство ученых полагают, что он был уничтожен примерно в 586 г. до н.э., когда вавилонский царь Навуходоносор сжег Первый Храм в Иерусалиме. Ковчег нельзя обнаружить, поскольку он более не существует.

Что случилось с ними, с этими бесценными, пронизанными религиозной и политической властью основными символами ветхозаветного Бога? Хотя сегодня Арка Тита - хорошо известный памятник, судьба сокровищ иерусалимского Храма ускользает от внимания современных исследователей.

Барельеф на южной стене увековечил один из поворотных пунктов истории. На нем можно видеть пятнадцать человек, которые проходят парадом по улицам Рима в 71 г. н.э., празднуя триумф императора Веспасиана и его сына Тита. Веспаси-ан и Тит годом раньше сокрушили Израиль и подавили Первое Иудейское восстание. На своих плечах римские солдаты несут разбитые мечты иудейского народа - золотую менору (семи-свечник), пару серебряных труб и усыпанный драгоценными камнями золотой Стол Божественного Присутствия. Все это -глубоко личные инструменты связи между Богом и человеком.

Шон Кингсли - Золото Бога - Поиски пропавших сокровищ из Иерусалимского Храма

Пер. с англ. Ю.Б. Свердловой. — М.: ACT: ACT МОСКВА, 2009. - 379, [5] с.

ISBN 978-5-17-055910-7 (ООО «Изд-во АСТ») (С: Ист.библ.(иовая))

ISBN 978-5-9713-9909-4 (ООО Изд-во «АСТ МОСКВА»)

ISBN 978-5-17-056828-4 (ООО «Изд-во АСТ») (С: Ист.библ.(84))

ISBN 978-5-9713-9910-0 (000 Изд-во «АСТ МОСКВА»)

Шон Кингсли - Золото Бога - Поиски пропавших сокровищ из Иерусалимского Храма - Содержание

Предисловие

Часть первая. Корни

Глава 1. Золотая река

Глава 2. Пробуждение

Глава 3. Призраки прошлого Израиля

Глава 4. Сокровища Храма - Исход и Изгнание

Глава 5. Сокровищница Ирода

Часть вторая. Израиль - земля Бога

Глава 6. Мрачные секреты Ватикана

Глава 7. Пророчества о Храме

Глава 8. Храмовая гора - вулкан ненависти

Глава 9. Сохранение веры?

Глава 10. Вениамин из Туделы

Глава 11. Причуда философа

Глава 12. Сокровища Мертвого моря

Глава 13. Воздушные замки

Часть третья. Сокровища Храма

Глава 14. Божественный свет - менора

Глава 15. В поисках кумиров

Глава 16. Древо Жизни

Глава 17. Хлеб Небесный

Глава 18. Трубные послания

Часть четвертая. Революция

Глава 19. Иерусалим - город небратской любви

Глава 20. Тиски сжимаются

Глава 21. Гибель Храма

Глава 22. Пропаганда Флавиев

Часть пятая. Имперский Рим

Глава 23. Прогулка с Богом. Марсово поле

Глава 24. Слово от спонсоров

Глава 25. Чужие в Риме

Глава 26. О цирках и артишоках

Глава 27. Триумфальный путь

Глава 28. День в Большом Цирке

Глава 29. Храм Мира

Часть шестая. Карфаген при вандалах

Глава 30. Иудейское золото - добыча варваров

Глава 31. Неразбериха в вандальском Карфагене

Глава 32. Еретики и холокост по-вандальски

Глава 33. Защита веры: византийские крестоносцы

Глава 34. Поиски вандальского дворца

Часть седьмая. Константинополь - Новый Рим

Глава 35. Вновь выставленные сокровища

Глава 36. В поисках ипподромов

Глава 37. Военные игры империи

Часть восьмая. Святая Земля

Глава 38. Святилище христиан

Глава 39. Город святых в пустыне

Заключение

Избранная библиография

Шон Кингсли - Золото Бога - Поиски пропавших сокровищ из Иерусалимского Храма - Предисловие

Когда большинство людей думают о сокровищах, их глаза затуманиваются, они полностью подпадают под влияние того, что Фрейд назвал «океаническим» чувством. Без сомнения, три центральных предмета, изображенные на Арке Тита - шедевры художественного творчества. На аукционе они стоили б бы миллиарды долларов. Но не деньги делают сокровища Храма такими захватывающими для меня. По этому поводу я счастлив позаимствовать заключительную фразу Бена Гейтса из «Сокровища нации». Он обещает пожертвовать свои находки Смитсоновскому институту, Лувру и Каирскому музею: «Здесь заключены тысячи лет мировой истории. И это принадлежит миру и каждому человеку в нем». Для меня археология всегда означала скорее знание, чем обладание.

Эта книга - рассказ о первом методичном поиске сокровищ иерусалимского Храма, увековеченных на Арке Тита. Я стремился восстановить для мира историю этих потрясающих символов. Слишком мало известно об их происхождении, художественном исполнении, символике и, самое главное, об их судьбе на протяжении веков. Быть может, римляне отправили их в переплавку, чтобы увеличить имперскую казну? Или же их разрушили бурные ветры перемен, когда на смену Риму пришли варвары, вандалы, византийцы, персы и мусульмане? Или они смогли сохраниться вплоть до современной эпохи?

Чтобы ответить на эти вопросы, я с 1991 года дважды обогнул Средиземноморье и совершил путешествие во времени через 600 лет истории.

По пути я лицом к лицу столкнулся с множеством призраков древности - от прославленных императоров и политиков до богословов и возмутителей всеобщего спокойствия. Хотя поиск включал изучение богатого текстового и археологического наследия, огромный вклад внесли свидетельства, оставленные двумя блестящими умами. Первым стал Иосиф Флавий, иудейский священник царского происхождения, родившийся в Иерусалиме в 37 г. н.э. Иосиф начал с того, что участвовал в Первом восстании в качестве командующего иудейскими войсками в Галилее. Но завершил он карьеру, будучи советником римского императора. За переход на другую сторону и превращение в императорского «коллаборациониста», Иосифа продолжают поносить во многих религиозных и политических кругах. Но во многих отношениях он был просто оппортунистом, который осознал: дело его друзей-революционеров проиграно, под железным кулаком Рима нельзя выстоять.

После победы Веспасиана Иосиф не стал предаваться роскошной жизни при своих хозяевах, а принялся увековечивать полную историю библейского Израиля в книгах «Иудейские древности» и «Иудейская война» (цитируются в этой книге, как «ИД» и «ИВ»). Обе они - богатейший источник знаний. Его работы насыщены рассказами (часто - захватывающими и душераздирающими) об общественной, военной и религиозной истории Палестины, начиная с дней Исхода и заканчивая 70-ми гг. н.э.

Мой второй главный источник сплел волшебную ткань литературного повествования столетия спустя. Родившийся в конце V века в Палестине Прокопий Кесарийский прожил примерно до 562 г. Его мир претерпел глубокие изменения, а сам он стал свидетелем завершения классической античности и подъема византийской «восточной эры». Как придворный историк императора Юстиниана (годы правления - 527-565), Прокопий в своей «Истории войн» ярко рассказал о сражениях империи с готами, вандалами и персами, а в книге «О постройках» отразил хронику колоссальной строительной программы Юстиниана по всему Средиземноморью. Но, несмотря на свое официальное положение при дворе, историк в глубине души кипел от ненависти к аморальному поведению императора и его анархическому стилю правления. В мрачные часы Прокопий написал полную яда работу. «Тайная история» приподнимает завесу над многочисленными дворцовыми скандалами. Что замечательно, она дожила до наших дней.

Мы не знаем, как выглядели Иосиф или Прокопий. Портретов не сохранилось, у нас есть только их сочинения. Оба историка не столь хорошо известны, чем авторы V века до н.э. Геродот и Фукидид, хотя Прокопий и Иосиф заслуживают не меньшего уважения. Их голоса важны для истории. Надеюсь, что читатель оценит их тонкое внимание к факту и любовь к хорошему повествованию.

«Золото Бога» - это поиск истины. Я не собираюсь ни оттачивать топор политических или религиозных предпочтений, ни способствовать развитию предвзятых идеологических взглядов. Я пишу эту книгу, как объективный археолог, историк и

гуманист, а не богослов. Читатель не столкнется здесь с фантастическими криптами и шифрами. Сплошь и рядом правда бывает увлекательнее вымысла. Речь здесь не идет о сказочной стране. Все причудливые, душераздирающие и трагикомические события, о которых говорится в книге, происходили в действительности.

Шон Кингсли Лондон, 2005