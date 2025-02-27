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Кинлоу - Начнем с Христа - Новый подход к богословию

Деннис Кинлоу - Начнем с Христа - Новый подход к богословию
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, Philosophy
Series Богословские исследования (3 books)
Богословские исследования
Изменения в человеческой жизни и мысли не всегда заявляют о себе громогласно. Зачастую они настолько тесно вплетены в общую канву событий, что мы замечаем их, лишь оглядываясь назад. Тем из нас, кто был живым свидетелем большей части XX столетия и все еще приноравливается к XXI-ому, совершенно очевидно, — если всмотреться, — что на нашем веку произошла потрясающая перемена в богословском представлении о церкви Христовой. Сравнив учебный план сегодняшнего типичного семинариста-протестанта с планом столетней давности, мы заметим, сколь радикально изменилось наше видение того, что именно должен знать изучающий богословие студент, чтобы понять христианскую веру. Если мы посмотрим, какие богословские книги выпускаются в наши дни, то придем к тому же выводу. Особенно явны следующие важные моменты.
Одним из них можно считать особое внимание, которое сейчас уделяется учению о Троице. Оно влияет на наше понимание Бога и личности Христа, на наше понимание сущности спасения и замыслов Бога о мире. Благодаря этому переосмыслению, патристика вновь заняла важное место в богословской мысли. Признание вселенского характера церкви ныне воспринимается как нечто неизбежное, а ведь так было не всегда. Католики остаются католиками, православные считают себя православными, протестанты говорят о своих протестантских конфессиях, но теперь главная граница проходит не между христианами со всеми их разделениями, а между христианами и секулярным, неверующим миром вокруг нас.

Деннис Кинлоу - Начнем с Христа - Новый подход к богословию

Пер. с англ. (Серия «Богословские исследования»)
М.: Издательство ББИ,2018.- 190 с.
ISBN 978-5-89647-370-1

Деннис Кинлоу - Начнем с Христа - Новый подход к богословию - Содержание

Предисловие к русскому изданию
Предисловие к английскому изданию
Выражение признательности:
Глава первая - Новое представление о Боге
  • Два представления о Боге: поли /пантеизм и монотеизм
  • Христианство — особый вид монотеизма
  • Отличие: Иисус Христос
  • Иисус раскрывает природу Бога
    • Бог в образе семейных отношений
    • Бог — это жертвенная любовь
    • Бог ведет беседу
    • Бог свободен
    • Бог триедин
    • Бог свят
  • Иисус открывает Божий замысел: Бог стремится к близости со своим творением..
    • Ветхий Завет: Бог посреди своего народа
    • Новый Завет: Бог един со своим народом
Глава вторая - Насколько близко Бог хочет быть к нам
  • Три метафоры, поясняющие Божий замысел о человеке
    • Метафора царства и суда
    • Метафора семейных отношений
    • Метафора брачных отношений
  • Следствия из трех метафор
    • Метафора царства и суда
    • Метафора семейных отношений
    • Метафора брачных отношений
  • Развитие метафор
Глава третья - Личность и представление о Боге
  • Иисус открывает нам суть личности
  • Понятие «личность» и понятие «я»
  • Определение личности
    • Осознание собственной индивидуальности
    • Мы созданы для отношений с другими
    • Мы созданы для взаимности
    • Мы созданы для свободы
    • Мы созданы с нравственным сознанием,
    • отражающим святость Бога
    • Мы созданы для открытости
    • Мы созданы для отношений доверия и любви...
  • Личностная природа человека допускает возможность отождествления Бога и его созданий
Глава четвертая - Человеческая проблема. Почему невозможно отождествление с Богом?
  • Библейское понимание греха
    • Мы отвратили лица свои от него
  • Последствия человеческого греха
    • Мы оторваны от источника жизни
    • Мы оторваны друг от друга
    • Жизнь по плоти в отрыве от Бога
    • Воцарение собственного «я»
Глава пятая - Путь спасения. Разгадка кроется в природе Бога
  • Imago dei: природа личности
  • Рука Господа: Иисус как новый образ силы
  • Путь спасения: «нести» других
  • Живущий в нас Христос: Любовь-агапе
Глава шестая - Полнота спасения. Совершенная любовь
  • Больше, чем прощение
  • Сердце, не знающее разделения
  • Действие Духа
  • Дар, который нужно принять: Божья полнота

Деннис Кинлоу - Начнем с Христа - Новый подход к богословию - Предисловие к русскому изданию

Новая ситуация требует нового подхода. Новые обстоятельства ставят перед нами новые вопросы, которые помогают нам увидеть то, что мы иначе и не заметили бы. Прежде всего это относится к тому, что мы видим в библейских текстах. Сегодня, вероятно, более чем когда-либо, легче воспринять цельность Писания.
Это хорошо понимает Эндрю Лаут[1], размышляя о свойственном западному христианству (особенно протестантизму) прочтении библейского повествования. Он говорит о двух «арках», объясняющих вселенский замысел Бога о творении. Одна арка — на ней в основном и делает акцент западное богословие — простирается от грехопадения Адама до исправления этой трагедии в боговоплощении, кресте, воскресении и вознесении. Другая арка — она отражает представления восточного православного богословия — охватывает сотворение и, согласно Божьему замыслу о творении, его кульминацию в единении с триединым Богом, которое для верующего является тварной аналогией ипостасного единства. Одна арка не отменяет другую. Чтобы воспринять картину мира целиком, нужны обе. Первая (меньшая) арка говорит о Божьем отклике на грехопадение человека, вторая (большая) арка заставляет нас задуматься об изначальном замысле Бога о творении, о замысле, предварявшем грехопадение. Прощение грехов нужно человеку падшему. Полное же обновление imago Dei и утверждение Божьих созданий в совершенстве святой любви было уготовано Богом прежде, чем Адам и Ева согрешили.
Концепция большой арки у Лаута вполне сочетается с тремя метафорами, столь часто встречающимися в Писании. Бог — верховный Владыка, Судья земли, чьи законы мы преступили. Если мы хотим быть достойными общения со святым Богом, подателем и гарантом праведности и справедливости, нам необходимо его прощение. Но отношения с Богом нельзя свести к чисто юридическому пониманию. Он хотел, чтобы мы вошли не только в его царство, но и в его семью. Первое, что можно сказать о Боге, это то, что он Отец — это определяется его отношениями с Сыном. В самой сути, в самой природе триединого Бога мы видим семейные отношения. Когда Бог сотворил человека, он хотел расширить свою семью. А чтобы стать частью Божьей семьи, нужно не только прощение. Нужно рождение свыше, которое делает нас детьми Отца. Однако в самой сути наших отношений с Богом заложены особые отношения с Сыном, которого Отец послал разделить с нами наше состояние. Поскольку в утробе Марии силой того же Духа, который носился над бездной при сотворении мира, сам Творец сочетал себя со своим творением, Бог и человек стали одной плотью.
Это невозможно должным образом понять, если не держать в уме образ большой арки Лаута. Благодаря этому образу мы можем осознать связь между завершающими аккордами истории сотворения мира и последней главой истории человечества, описанной в книге Откровения и так дивно сочетающейся с библейским повествованием об истоках истории человечества. Все это — история любви! То, что начинается с трепета и восторга Адама, выраженного словами «кость от костей моих и плоть от плоти моей», завершается призывом второго лица Троицы к своей искупленной невесте. Последний Адам, как и первый, может сказать «вот кость от костей моих и плоть от плоти моей», поскольку он возжелал принять образ и плоть тех, кого создал для себя. И здесь требуется нечто большее, чем прощение и рождение свыше. Требуется личная святость и совершенная любовь.
Господь не хочет, чтобы мы неверно истолковали его предвечный замысел. Не потому ли все мы граждане того или иного государства и можем подтвердить это, предъявив паспорт? К тому же у каждого из нас есть родители. Мы не можем иначе появиться на свет. И каждый из нас создан мужчиной или женщиной. Мы предназначены отдавать себя другому в любви. Созданные по его подобию, мы определяемся с помощью тех же понятий, какими описываем триединого Бога. Мы личности. И это делает невозможную историю возможной. Повесть, начинающаяся с человека, созданного по образу Творца, завершается Творцом, принимающим образ сотворенного. Одна мысль об этом вселяет в нас желание преклониться перед Богом.
Деннис Кинлоу, Уилмор, штат Кентукки март, 2016 г.

[1] См. его статью: Andrew Louth, "The Place of Theosis in Orthodox Theology" in Partakers of the Divine Nature: The History and Development of Deification in the Christian Traditions, ed. Michael J. Christensen and Jeffery A. Wittung (Grand Rapids: Baker Academic, 2007), 32-44.
2017-10-31
Views 1 030
Rating 5.0 / 5
Added 27.02.2025
Author esxatos
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