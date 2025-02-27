Кинлоу - Начнем с Христа - Новый подход к богословию
Богословские исследования
Изменения в человеческой жизни и мысли не всегда заявляют о себе громогласно. Зачастую они настолько тесно вплетены в общую канву событий, что мы замечаем их, лишь оглядываясь назад. Тем из нас, кто был живым свидетелем большей части XX столетия и все еще приноравливается к XXI-ому, совершенно очевидно, — если всмотреться, — что на нашем веку произошла потрясающая перемена в богословском представлении о церкви Христовой. Сравнив учебный план сегодняшнего типичного семинариста-протестанта с планом столетней давности, мы заметим, сколь радикально изменилось наше видение того, что именно должен знать изучающий богословие студент, чтобы понять христианскую веру. Если мы посмотрим, какие богословские книги выпускаются в наши дни, то придем к тому же выводу. Особенно явны следующие важные моменты.
Одним из них можно считать особое внимание, которое сейчас уделяется учению о Троице. Оно влияет на наше понимание Бога и личности Христа, на наше понимание сущности спасения и замыслов Бога о мире. Благодаря этому переосмыслению, патристика вновь заняла важное место в богословской мысли. Признание вселенского характера церкви ныне воспринимается как нечто неизбежное, а ведь так было не всегда. Католики остаются католиками, православные считают себя православными, протестанты говорят о своих протестантских конфессиях, но теперь главная граница проходит не между христианами со всеми их разделениями, а между христианами и секулярным, неверующим миром вокруг нас.
Деннис Кинлоу - Начнем с Христа - Новый подход к богословию
Пер. с англ. (Серия «Богословские исследования»)
М.: Издательство ББИ,2018.- 190 с.
ISBN 978-5-89647-370-1
Деннис Кинлоу - Начнем с Христа - Новый подход к богословию - Содержание
Предисловие к русскому изданию
Предисловие к английскому изданию
Выражение признательности:
Глава первая - Новое представление о Боге
- Два представления о Боге: поли /пантеизм и монотеизм
- Христианство — особый вид монотеизма
- Отличие: Иисус Христос
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Иисус раскрывает природу Бога
- Бог в образе семейных отношений
- Бог — это жертвенная любовь
- Бог ведет беседу
- Бог свободен
- Бог триедин
- Бог свят
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Иисус открывает Божий замысел: Бог стремится к близости со своим творением..
- Ветхий Завет: Бог посреди своего народа
- Новый Завет: Бог един со своим народом
Глава вторая - Насколько близко Бог хочет быть к нам
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Три метафоры, поясняющие Божий замысел о человеке
- Метафора царства и суда
- Метафора семейных отношений
- Метафора брачных отношений
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Следствия из трех метафор
- Метафора царства и суда
- Метафора семейных отношений
- Метафора брачных отношений
- Развитие метафор
Глава третья - Личность и представление о Боге
- Иисус открывает нам суть личности
- Понятие «личность» и понятие «я»
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Определение личности
- Осознание собственной индивидуальности
- Мы созданы для отношений с другими
- Мы созданы для взаимности
- Мы созданы для свободы
- Мы созданы с нравственным сознанием,
- отражающим святость Бога
- Мы созданы для открытости
- Мы созданы для отношений доверия и любви...
- Личностная природа человека допускает возможность отождествления Бога и его созданий
Глава четвертая - Человеческая проблема. Почему невозможно отождествление с Богом?
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Библейское понимание греха
- Мы отвратили лица свои от него
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Последствия человеческого греха
- Мы оторваны от источника жизни
- Мы оторваны друг от друга
- Жизнь по плоти в отрыве от Бога
- Воцарение собственного «я»
Глава пятая - Путь спасения. Разгадка кроется в природе Бога
- Imago dei: природа личности
- Рука Господа: Иисус как новый образ силы
- Путь спасения: «нести» других
- Живущий в нас Христос: Любовь-агапе
Глава шестая - Полнота спасения. Совершенная любовь
- Больше, чем прощение
- Сердце, не знающее разделения
- Действие Духа
- Дар, который нужно принять: Божья полнота
Деннис Кинлоу - Начнем с Христа - Новый подход к богословию - Предисловие к русскому изданию
Новая ситуация требует нового подхода. Новые обстоятельства ставят перед нами новые вопросы, которые помогают нам увидеть то, что мы иначе и не заметили бы. Прежде всего это относится к тому, что мы видим в библейских текстах. Сегодня, вероятно, более чем когда-либо, легче воспринять цельность Писания.
Это хорошо понимает Эндрю Лаут[1], размышляя о свойственном западному христианству (особенно протестантизму) прочтении библейского повествования. Он говорит о двух «арках», объясняющих вселенский замысел Бога о творении. Одна арка — на ней в основном и делает акцент западное богословие — простирается от грехопадения Адама до исправления этой трагедии в боговоплощении, кресте, воскресении и вознесении. Другая арка — она отражает представления восточного православного богословия — охватывает сотворение и, согласно Божьему замыслу о творении, его кульминацию в единении с триединым Богом, которое для верующего является тварной аналогией ипостасного единства. Одна арка не отменяет другую. Чтобы воспринять картину мира целиком, нужны обе. Первая (меньшая) арка говорит о Божьем отклике на грехопадение человека, вторая (большая) арка заставляет нас задуматься об изначальном замысле Бога о творении, о замысле, предварявшем грехопадение. Прощение грехов нужно человеку падшему. Полное же обновление imago Dei и утверждение Божьих созданий в совершенстве святой любви было уготовано Богом прежде, чем Адам и Ева согрешили.
Концепция большой арки у Лаута вполне сочетается с тремя метафорами, столь часто встречающимися в Писании. Бог — верховный Владыка, Судья земли, чьи законы мы преступили. Если мы хотим быть достойными общения со святым Богом, подателем и гарантом праведности и справедливости, нам необходимо его прощение. Но отношения с Богом нельзя свести к чисто юридическому пониманию. Он хотел, чтобы мы вошли не только в его царство, но и в его семью. Первое, что можно сказать о Боге, это то, что он Отец — это определяется его отношениями с Сыном. В самой сути, в самой природе триединого Бога мы видим семейные отношения. Когда Бог сотворил человека, он хотел расширить свою семью. А чтобы стать частью Божьей семьи, нужно не только прощение. Нужно рождение свыше, которое делает нас детьми Отца. Однако в самой сути наших отношений с Богом заложены особые отношения с Сыном, которого Отец послал разделить с нами наше состояние. Поскольку в утробе Марии силой того же Духа, который носился над бездной при сотворении мира, сам Творец сочетал себя со своим творением, Бог и человек стали одной плотью.
Это невозможно должным образом понять, если не держать в уме образ большой арки Лаута. Благодаря этому образу мы можем осознать связь между завершающими аккордами истории сотворения мира и последней главой истории человечества, описанной в книге Откровения и так дивно сочетающейся с библейским повествованием об истоках истории человечества. Все это — история любви! То, что начинается с трепета и восторга Адама, выраженного словами «кость от костей моих и плоть от плоти моей», завершается призывом второго лица Троицы к своей искупленной невесте. Последний Адам, как и первый, может сказать «вот кость от костей моих и плоть от плоти моей», поскольку он возжелал принять образ и плоть тех, кого создал для себя. И здесь требуется нечто большее, чем прощение и рождение свыше. Требуется личная святость и совершенная любовь.
Господь не хочет, чтобы мы неверно истолковали его предвечный замысел. Не потому ли все мы граждане того или иного государства и можем подтвердить это, предъявив паспорт? К тому же у каждого из нас есть родители. Мы не можем иначе появиться на свет. И каждый из нас создан мужчиной или женщиной. Мы предназначены отдавать себя другому в любви. Созданные по его подобию, мы определяемся с помощью тех же понятий, какими описываем триединого Бога. Мы личности. И это делает невозможную историю возможной. Повесть, начинающаяся с человека, созданного по образу Творца, завершается Творцом, принимающим образ сотворенного. Одна мысль об этом вселяет в нас желание преклониться перед Богом.
Деннис Кинлоу, Уилмор, штат Кентукки март, 2016 г.
[1] См. его статью: Andrew Louth, "The Place of Theosis in Orthodox Theology" in Partakers of the Divine Nature: The History and Development of Deification in the Christian Traditions, ed. Michael J. Christensen and Jeffery A. Wittung (Grand Rapids: Baker Academic, 2007), 32-44.
2017-10-31
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