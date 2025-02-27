Новая ситуация требует нового подхода. Новые обстоятельства ставят перед нами новые вопросы, которые помогают нам увидеть то, что мы иначе и не заметили бы. Прежде всего это относится к тому, что мы видим в библейских текстах. Сегодня, вероятно, более чем когда-либо, легче воспринять цельность Писания.

Это хорошо понимает Эндрю Лаут [1] , размышляя о свойственном западному христианству (особенно протестантизму) прочтении библейского повествования. Он говорит о двух «арках», объясняющих вселенский замысел Бога о творении. Одна арка — на ней в основном и делает акцент западное богословие — простирается от грехопадения Адама до исправления этой трагедии в боговоплощении, кресте, воскресении и вознесении. Другая арка — она отражает представления восточного православного богословия — охватывает сотворение и, согласно Божьему замыслу о творении, его кульминацию в единении с триединым Богом, которое для верующего является тварной аналогией ипостасного единства. Одна арка не отменяет другую. Чтобы воспринять картину мира целиком, нужны обе. Первая (меньшая) арка говорит о Божьем отклике на грехопадение человека, вторая (большая) арка заставляет нас задуматься об изначальном замысле Бога о творении, о замысле, предварявшем грехопадение. Прощение грехов нужно человеку падшему. Полное же обновление imago Dei и утверждение Божьих созданий в совершенстве святой любви было уготовано Богом прежде, чем Адам и Ева согрешили.

Концепция большой арки у Лаута вполне сочетается с тремя метафорами, столь часто встречающимися в Писании. Бог — верховный Владыка, Судья земли, чьи законы мы преступили. Если мы хотим быть достойными общения со святым Богом, подателем и гарантом праведности и справедливости, нам необходимо его прощение. Но отношения с Богом нельзя свести к чисто юридическому пониманию. Он хотел, чтобы мы вошли не только в его царство, но и в его семью. Первое, что можно сказать о Боге, это то, что он Отец — это определяется его отношениями с Сыном. В самой сути, в самой природе триединого Бога мы видим семейные отношения. Когда Бог сотворил человека, он хотел расширить свою семью. А чтобы стать частью Божьей семьи, нужно не только прощение. Нужно рождение свыше, которое делает нас детьми Отца. Однако в самой сути наших отношений с Богом заложены особые отношения с Сыном, которого Отец послал разделить с нами наше состояние. Поскольку в утробе Марии силой того же Духа, который носился над бездной при сотворении мира, сам Творец сочетал себя со своим творением, Бог и человек стали одной плотью.

Это невозможно должным образом понять, если не держать в уме образ большой арки Лаута. Благодаря этому образу мы можем осознать связь между завершающими аккордами истории сотворения мира и последней главой истории человечества, описанной в книге Откровения и так дивно сочетающейся с библейским повествованием об истоках истории человечества. Все это — история любви! То, что начинается с трепета и восторга Адама, выраженного словами «кость от костей моих и плоть от плоти моей», завершается призывом второго лица Троицы к своей искупленной невесте. Последний Адам, как и первый, может сказать «вот кость от костей моих и плоть от плоти моей», поскольку он возжелал принять образ и плоть тех, кого создал для себя. И здесь требуется нечто большее, чем прощение и рождение свыше. Требуется личная святость и совершенная любовь.

Господь не хочет, чтобы мы неверно истолковали его предвечный замысел. Не потому ли все мы граждане того или иного государства и можем подтвердить это, предъявив паспорт? К тому же у каждого из нас есть родители. Мы не можем иначе появиться на свет. И каждый из нас создан мужчиной или женщиной. Мы предназначены отдавать себя другому в любви. Созданные по его подобию, мы определяемся с помощью тех же понятий, какими описываем триединого Бога. Мы личности. И это делает невозможную историю возможной. Повесть, начинающаяся с человека, созданного по образу Творца, завершается Творцом, принимающим образ сотворенного. Одна мысль об этом вселяет в нас желание преклониться перед Богом.

Деннис Кинлоу, Уилмор, штат Кентукки март, 2016 г.