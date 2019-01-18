Книга Вячеслава Кириллова представляет собой исследование влияния анабаптистской традиции на развитие евангельско-баптистского движения в России и Украине. Автором подмечены как историческая, так и богословская корреляция двух движений. В богословской части рассмотрены ключевые вопросы веры и их понимание в обеих традициях. Автор показывает интересные параллели, исследуя вероучительные документы и практики анабаптистов и ЕХБ. Книга может служить хорошим справочным материалом по догматическим взглядам анабаптистов и ЕХБ. Автор основывает свои выводы на анализе многих источников, большинство из которых впервые вводятся в русскоязычный научный оборот. Уверен, что книга послужит хорошим введением в тему для всех, кто интересуется богословием и историей церквей анабаптистской традиции. Она, несомненно, будет интересна студентам богословских учебных заведений и служителям евангельских церквей.

Книга Вячеслава Кириллова открывает новую страницу в русскоязычном историческом богословии. Из обширной панорамы воззрений анабаптистов первого поколения он выделяет несколько фрагментов, которые легко узнаваемы и в русскоязычной евангельско-баптистской догматике, и сопоставляет их. Приоритетными для автора являются экклезиологические параллели, которые отличают и баптизм, и радикальную Реформацию от ее мейнстрима. Своей книгой В. Кириллов открывает новую перспективу на изучение анабаптизма русскоязычными исследователями и обогащает русскоязычную евангельско-баптистскую традицию обращением к ее глубинным корням.

Ответить на этот вопрос непросто, потому что богословских влияний в 150-летней истории этого движения было много и само братство из-за обширности территории и особенностей исторического развития весьма неоднородно. Но книга В. Кириллова анализирует одно из самых существенных влияний на славянские церкви ЕХБ — оказанное анабаптистским богословием. Материал этой книги вносит уникальный вклад в процесс понимания и самоидентификации ЕХБ, что крайне важно в современных условиях.

Все евангельские группы твердо заявляют, что их богословие основано исключительно на Священном Писании, и это, безусловно, правда, но интерпретация библейского текста у каждой группы разная. Как формировалось богословие братства евангельских христиан-баптистов? Что оказало на него решающее влияние?

ГЛАВА 1. Предыстория вопроса. Историография

ГЛАВА 2. Контрасты анабаптизма: Мюнстерское царство 1534-1535 годов и Менно Симонс

ГЛАВА 3. Переселение меннонитов в Россию при Екатерине II и Александре I. Первые контакты

ГЛАВА 4. Теология анабаптизма и её значение в истории последующего евангельского движения

ГЛАВА 5. Социальные и практические аспекты влияния анабаптистско-меннонитской традиции на последующие евангельские течения

Заключение

Библиография

В последнее столетие радикальная Реформация (анабаптизм), как одно из значительных течений народной реформации в Западной Европе XVI в., привлекает внимание широкого круга историков и теологов, хотя на русском языке специальных исследований, посвященных данной теме, остается сравнительно немного. Тема анабаптизма, как правило, затрагивается в исследованиях о Реформации в целом, и это чаще связано с историей данного движения, а не с влиянием, оказанным им на последующие религиозные течения. Сегодня несомненным является тот факт, что анабаптистское движение было весьма неоднородным. С одной стороны, это воинственный фанатизм устроителей «мюнстерского царства» и спиритуалистов, водимых ложными видениями и пророчествами. С другой стороны, анабаптизм — это здравое евангельское учение и миролюбие Менно Симонса и его последователей. Очевидным является то, что воинствующим лидерам анабаптизма не удалось достичь никаких высоких целей и их движение быстро пошло на спад, а мирное крыло крещенцев достигло многого и распространилось по всему миру.

Настоящая книга оспаривает старое предвзятое мнение о радикальной Реформации, выраженное в свое время в трудах Мартина Лютера, Ульриха Цвингли, Юстуса Мениуса, Генриха Буллингера, Кристофа Фишера и др. Автор ставит перед собой цель показать важность исторического наследия анабаптизма, ведь, например, их идеи свободы вероисповедания («свободной церкви» и т. д.) оказали влияние не только на современные христианские деноминации, но и нашли свое выражение в конституциях многих стран и в декларациях прав человека. Именно из анабаптистско-меннонитского наследия (а не из магистерского протестантизма) проистекают великие идеи отделения церкви от государства, веротерпимости, добровольного членства в церкви и свободы совести.

Книга начинается с истории возникновения анабаптизма в Швейцарии в 1524 г. Особое внимание уделено «швейцарским братьям» — первой группе анабаптистов, согласившейся со знаменитым принципом Лютера Sola Scriptura, однако при этом отстаивавшей концепцию свободной церкви, необходимость крещения в сознательном возрасте и исполнение всех заповедей Нового Завета. Во второй главе показана неоднородность (полифоничность) анабаптизма: мюнстерское царство 1534-1535 гг. и духовное служение Менно Симонса. Третья глава описывает переселение меннонитов в Россию при Екатерине II и Александре I, а также кратко сообщает об их жизни на русской земле вплоть до начала духовного пробуждения и объединения российских евангельских общин в единые организационные структуры в 1860-х — 1890-х гг. Четвертая, основная глава исследования содержит анализ теологических воззрений крещенцев и прослеживает влияние их богословия на евангельских христиан-баптистов Украины и России. В данном разделе рассматриваются учения об общине, водном крещении, вечере Господней, учение о Боге, Священном Писании, а также о грехе. Заканчивается четвертая глава анализом некоторых вопросов сотериологии и эсхатологии, согласно взглядам последователей радикальной Реформации. В заключительной главе исследуются социальные и практические аспекты влияния анабаптистско-меннонитской традиции на последующие евангельские течения.

Отличительной чертой настоящей книги является то, что в ней особое внимание уделяется богословскому наследию сторонников радикальной Реформации. Провести анализ теологических позиций анабаптизма было непросто, так как внутри него изначально перемешалось множество течений и направлений, не существовало и единого догматического учения. Радикальная Реформация имела целый ряд богословских, религиозных, политических и социально-экономических причин, что указывает на важность анализа не лежащих на поверхности её элементов, что только в комплексе может дать взвешенную оценку произошедших в XVI веке событий.

Анабаптисты стремились вернуться к образу жизни и практике Апостольской церкви, и их больше волновало повседневное следование за Христом, чем тонкости теологии. Их евангельское ученичество, как следование за Христом «даже до смерти», стало реальной альтернативой традиционным формам церковной жизни. Sola Sriptura, христианская любовь и незлобие, активное благовестие, исполнение Духом, стремление к благочестию, свободе веры, отделение церкви от государства, понимание церкви как братства, готовность к мученичеству, отстаивание свободы воли и отрицание предопределения, строгая дисциплина — все это стало неотъемлемой частью «третьего пути» Реформации. Анабаптисты никогда не повторяли механически то, что говорили магистерские реформаторы. Они подходили ко всему критически и творчески и старались оставаться на фундаменте Библии. Именно верность крещенцев Писанию влекла их дальше тех политически мотивированных позиций, на которых вынужденно остановились Лютер, Цвингли и Кальвин. И именно это обстоятельство позволило мирному крылу анабаптизма оставить уникальное собственное догматическое наследие, оказавшее влияние на многие последующие евангельские течения и деноминации, включая Российское братство евангельских христиан-баптистов.