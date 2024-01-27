Кларк Линдсей - Химическая свадьба - Том 1 и 2

В этой части мира небо повсюду, и весь ландшафт, кажется, смиренно лежит под его строгим светом. Свет пробивается в колокольни церквей и между стройными стеблями тростника, что растет вдоль берега реки. Он скользит по необозримым гектарам ячменя и свеклы и забирает то немногое, что могут дать камни. Здесь все кажется обнаженным, поэтому хранить секреты трудно. Это не то место, где можно легко спрятаться.

Кроме того, если у вас нет машины, то добраться сюда довольно сложно. На самом деле, сто лет назад совершить путешествие в Мундинг было проще. В наши дни поезд идет только до Нориджа, затем вас ждет неспешная поездка на автобусе через некоторые более уютные районы графства до рынка в Саксбурге, а оттуда до Мундинга остаются четыре мили ходьбы по тропинкам. Сразу за деревней вы пересекаете старую железнодорожную ветку: ее рельсы разобрали, шпалы растащили, а небольшую остановку закрыли. Вот вам и викторианский прогресс!

Я никуда не спешил. Глядя с моста на безмолвную щебенку, я размышлял о том, что путешествие по Англии было достаточно долгим, чтобы вызвать специфическое чувство изгнания. К тому времени, как я добрался до деревни, мое «отчуждение» стало абсолютным.

Это был полдень поздней весны начала 80-х. Мне было двадцать семь.

На елово-зеленом фоне белой краской было написано название домика — «Пайтл». Было в этом названии что-то уменьшительное, почти эльфийское. Оно соответствовало грязным, побеленным известью стенам и убогому интерьеру. И моему настроению.

Пайтл был построен из глины и кирпича, обшит дубовыми досками и покрыт тростниковой соломой. Он располагался в зарослях буков и каштанов в четверти мили от ближайших соседей. Небольшой садик перед домом достаточно зарос, чтобы фазаниха рискнула свить гнездо среди папоротников. Задняя часть дома выходила на заливные луга заброшенной окраины деревни, и на другом берегу ручья можно было разглядеть круглую каменную башню Мундингской церкви Святой Марии, сверкающую в лучах солнца. Окна Пайтла были маленькими, со свинцовыми стеклами, и даже в полдень в комнатах царил полумрак — почти темнота. Пайтл идеально подходил мне в то время, когда я уже не знал, что мне нужно.

Вскоре после прибытия меня озадачил шум, который разносился по улице, словно где-то рвалась жесть. Потом я понял, что это кто-то кормит свиней.

Линдсей Кларк - Химическая свадьба. Т. 1

М.: Касталия, 2024. — 260 с.

ISBN 978-5-521-23969-6

Линдсей Кларк - Химическая свадьба. Т. 1 – Содержание

Предисловие переводчика

Предисловие

Глава 1. Зеленый Человек

Глава 2. Каменная фигура

Глава 3. Обитель Бога

Глава 4. Разногласия в приходе

Глава 5. Во снах

Глава 6. Просьбы

Глава 7. Имя леди

Глава 8. Ледниковый период

Глава 9. Обжиг

Утром, когда Эмилия Фрер покидала Холл, Луиза на несколько минут оказалась наедине с настоятелем, придерживающим пальцами полы своей шляпы и сияющим, как молодое солнце за окном. Утром, когда Эмилия Фрер покидала Холл, Луиза на несколько минут оказалась наедине с настоятелем, придерживающим пальцами полы своей шляпы и сияющим, как молодое солнце за окном.

Хотя она и предвидела возможность такого уединения, она все же не стремилась, чтобы оно произошло так скоро. Ее мысли по-прежнему путались, а чувства рассыпались на маленькие разрозненные группы, словно участники трудного совещания, которое еще только предстояло созвать. Они все время ускользали, как уже ускользнул ее отец, под предлогом того, чтобы записать строчку стиха, которая пришла ему в голову, пока он стоял в задумчивости. Том Хоррокс, который в других обстоятельствах мог бы послужить удобным буфером, оказался на кухне, привлеченный запахом свежеиспеченного хлеба, и, несомненно, бесстыдно флиртовал с Тилли и кухарками. Тем временем Эмилия все еще находилась в своей комнате и бесконечно долго суетилась над внешним видом. Итак, Луиза должна была решить, как лучше использовать неожиданную возможность остаться с преподобным, но она была совершенно не готова.

— К счастью, — запоздало ответила она на замечание Фрера, сделанное за минуту до этого, — путь до прихода близкий.

— И день, — заметил он, — в меру ясный.

— Эмилия будет хорошо укутана.

— Действительно.

И еще один обмен банальностями сменился молчанием.

Она попыталась выстроить в уме убедительную линию аргументов. Если правда, по ее мнению, неизбежна, и если с ней придет утешение, то, конечно, нет нужды опасаться того, что она раскроется) Но было что-то неудовлетворяющее в его отнюдь не силлогистических выражениях, и девушка оставалась неуверенной. Снова переведя взгляд на часы на каминной полке, она задумалась, не было ли это, в конце концов, вопросом времени, ведь то, что при благоприятных обстоятельствах может оказаться полезным, в других случаях может оказаться весьма разрушительным. Как все было сложно!

Линдсей Кларк - Химическая свадьба. Т. 2

М.: Касталия, 2024. — 278 с.

ISBN 978-5-521-23970-2

Линдсей Кларк - Химическая свадьба. Т. 2 – Содержание

Глава 10. Символическое и дьявольское

Глава 11. Встречи

Глава 12. Повешенный

Глава 13. Хранители ключей

Глава 14. Жест тайны

Благодарности