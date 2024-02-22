Клепинина Елена - «Руки священника ему не принадлежат...» Жизнь о. Дмитрия Клепинина

Нелегко быть дочерью священника, к тому же святого. Написать его биографию, которая не была бы панегириком или житием, казалось такой трудной задачей, что я долго не решалась за нее взяться. Побудили меня к этому мои дети и друзья. Они жаждали побольше узнать об отце Дмитрии и его подвиге, я же говорила им, что знаю отца совсем мало. Мне было всего пять лет, когда в феврале 1943 года его арестовало гестапо, а годом позже, 9 февраля 1944-го, он умер в концлагере Дора близ Бухенвальда. Однако я все же осмелюсь сказать, что прожила с ним всю жизнь. Для маленькой девочки, которой я тогда была, папа — а видела я его всегда не иначе как в рясе или в облачении священника — ушел к своему «Хозяину». Он отслужил последнюю литургию, задернул завесу Царских врат и ушел туда, где «праведники обретают покой». Это было так очевидно, так утешительно, что мне не было грустно, я страдала от слез матери, от ее одиночества. По особой благодати отсутствующий отец пребывал со мной всю жизнь. Я постоянно ощущала его присутствие, его любовь. Вот почему эта биография невольно носит черты не столько житийного жанра, сколько личного и эмоционального рассказа. Вместе с тем, она основана на фактах. У меня сохранились документы того времени, воспоминания матери, тети и деда, свидетельства прихожан. Верные своему пастырю, они неизменно собирались у нас дома в годовщину его смерти и после панихиды делились воспоминаниями о нем. В круглые даты на приходах устраивали открытые встречи с людьми, которым он был дорог, их рассказы впоследствии публиковались в приходских бюллетенях или в «Вестнике русского студенческого христианского движения». Мама бережно хранила все, что было связано с памятью об отце.

В 1985 году произошло знаменательное событие. По случаю сороковой годовщины смерти матери Марии (Скобцовой) Русское студенческое христианское движение (РСХД) устроило большую встречу с участием биографа матери Марии отца Сергия Гаккеля, ее подруги Элизабет Бер-Сижель и соузниц по Равенсбрюку Розан Ласкру и Женевьеву де Голль. Меня тоже попросили рассказать об этой замечательной православной монахине и мученице, которая во время немецкой оккупации опекала бездомных и спасала гонимых евреев. Поскольку отец Дмитрий, будучи настоятелем прихода, созданного матерью Марией при общежитии на улице Лурмель, активно участвовал в ее сопротивленческой деятельности, за что был отправлен в концлагерь, где погиб, я рассказывала и о нем. Вскоре после этого меня пригласили записать телепередачу о матери Марии, а швейцарский издатель Максим Эггер попросил меня и мою подругу Франсуаз Лоэст собрать и перевести на французский язык статьи и стихи матери Марии, а также составить ее биографию.

По мере того, как ее имя обретало известность, все больше людей стали говорить о ее канонзации. Архиепископ Команский Гавриил, возглавляющий православные русские церкви Вселенского патриархата в Западной Европе, направил Патриарху Варфоломею прошение о причислении к лику святых матери Марии и вместе с нею пострадавших — отца Дмитрия Клепинина, Юрия Скобцова и Илью Фондаминского. Их канонизировали 16 января 2004 года. По ходу предшествовавшей канонизации десятилетней работы мне все полнее открывалась жизнь отца. Вот и наступило время, когда я решилась написать о нем книгу. Это оказалось довольно трудно... Писать о собственном отце, которого я почти не знала, провести черту между реальностью и созданным в моей памяти образом, казалось мне делом неосуществимым. Однако благоприятные обстоятельства, помощь моих родных и друзей помогли мне преодолеть инерцию и взяться за труд, который, надеюсь, не стал ни житием в строгом смысле, ни сухой биографией, но содержит в себе реальное повествование и художественное воображение, а главное — огромную долю любви.

Клепинина Елена - «Руки священника ему не принадлежат...» Жизнь о. Дмитрия Клепинина

М.: Издательство ББИ, 2012, 177 с.: илл.

ISBN 978-5285-8־89647־

Клепинина Елена - «Руки священника ему не принадлежат...» Жизнь о. Дмитрия Клепинина - Оглавление

От автора

I. Пролог

Дора — лагерь-людоед

II. Россия. Детство

Город на пяти горах

С мокрым котом на руках

Жить по правде

От теизма к Церкви

Одесса в вихре революции

III. Первые годы эмиграции

От Константинополя до Белграда

Ковчег

Знакомство с христианами Запада

Хоповский дневник

Русское студенческое христианское движение

IV. Богословский институт

Париж, Крымская улица

Жизнь семинариста

Любовь проста

Иисусова молитва

Николай Андреевич Клепинин

В поисках спутницы

V. Священство

Тамара Федоровна

Первые годы молодого священника

Отец семейства

Лурмель

Лурмельцы

Заступничеством святого Филиппа

Птицы в рясе

Павлик

VI. Мученичество

Помощь евреям

Арест

Компьень

Шавильский дом

VII. Эпилог

Освобождение Парижа

Послевоенные годы

Дедушка Андрей Николаевич Клепинин

Руки священника

Письма из заточения