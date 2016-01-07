Кто из богатых спасется - Климент Александрийский

Один богатый юноша спрашивал Господа о пути ко спасению. Господь указал ему на такой путь к совершенству: Иди, продай имение свое и раздай бедным. Когда юноша отошел с печалью, Господь сказал ученикам: Легче верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие (Мф. 19:16–25). Для христиан и желавших быть христианами, но находивших в этом месте Евангелия повод сомневаться в спасении богатых, предстоятель Александрийского огласительного училища Тит Флавий Климент (150–217 гг. по Р. X.) написал в 42-х главах прелестное объяснение этого места.

Климент Александрийский - Кто из богатых спасётся?

Сибирская Благозвонница, Москва, 2011

ISBN 978-5-91362-491-8

Печатается по «Кто из богатых спасется» и «Увещание к эллинам». Творения учителя Церкви Климента Александрийского. / Пер. с греческого с примеч. H Корсунского Ярославль Типография Губернской Земской Управы, 1888. С. 1-50. Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Православной Церкви ИС 11-110-1107

Климент Александрийский - Кто из богатых спасётся? - Содержание

От редакции

Введение к изданию 1888 года

Климент Александрийский - Кто из богатых спасётся?

Содержание творения учителя Церкви Климента Александрийского «Кто из богатых спасётся?»

Климент Александрийский - Кто из богатых спасётся - От издателя

Вниманию читателя предлагается небольшое произведение, принадлежащее перу Климента Александрийского (150–215), «Кто из богатых спасётся?». Автор, о жизни которого сохранилось не много сведений, – древнецерковный учитель, человек энциклопедической образованности, блестящий эрудит, любитель философской мудрости и искатель Истины, обращенный в христианство из язычников. В поисках этой Истины он много путешествовал по миру. После принятия Святого Крещения Климент искал общения с известными в ту пору «пресвитерами» или старцами – непосредственными учениками св. Апостолов и христианскими учителями, хранителями живого апостольского предания о Христе и Его учении.

Одного из них, по имени Пантен, он нашел в Александрии. Тот возглавлял ставшее впоследствии известным одно из первых высших церковных учебных заведений – знаменитое Александрийское огласительное училище. На этом поприще Климент прошел путь от друга и ученика Пантена, его сотрудника в преподавании, до руководителя училища. После 202 года Климент вынужден оставить Александрию из-за языческого гонения императора Септимия Севера. Он уехал в Палестину и Малую Азию, где и скончался около 215 года.

У Евсевия Кесарийского сохранилось послание епископа Александра Иерусалимского, в котором он, в частности, упоминал Климента как «человека просвещенного и почтенного… который, придя сюда [в Палестину] благодаря Божьему Провидению, усилил и расширил Церковь Божью».

Климент Александрийский является автором ряда известных произведений, в которых он «расписывает» путь спасения и христианского совершенства – от обращения из язычества через нравственное преображение, аскезу и научение до приобретения высших степеней христианского совершенства («ведения», «гнозиса»).

Произведение «Кто из богатых спасётся?» совмещает в себе несколько жанров: будучи гомилией (трудом проповеднического жанра), тематика которого – экзегетическая, ибо оно посвящено толкованию известного евангельского повествования о беседе Спасителя с богатым юношей (Мф. 19:16–30), оно в то же время затрагивает ряд важных для христианской жизни тем: духовная жизнь и спасение, добродетели и страсти, милостыня и др. – и в этом смысле является нравственно-назидательным сочинением.

Данное произведение, хотя и небольшое по объему, тем не менее, в яркой и убедительной форме приоткрывает глубины смысла Священного Писания и знакомит читателя с традицией христианского александрийского толкования, не удовлетворявшейся простым и доступным смыслом Библии, но искавшей в тексте сокрытый под покровом «буквы» ее «дух» – внутренний и сокровенный смысл, тайны Царствия Небесного (Мф. 13:11). Этот метод многозначного толкования дает возможность увидеть совершенно разные смысловые оттенки таких всем понятных слов и выражений, как «богатство», «бедность», «продать имение» и т. п., в которые и облекал Спаситель-Христос глубочайшую мудрость Своего учения.

Эта мудрость проливает яркий свет на проблему спасения как для богатых так и для бедных и вообще на богатство.

В результате мы видим оригинальное и глубокое понимание богатства и бедности, а также четкие критерии для оценки материального богатства как такового. Губительно не само по себе имущество и золото, но пристрастие к ним владельцев, а также более широкая доступность мирских и греховных наслаждений. Впрочем, для правильно распоряжающихся богатством оно может становиться при известных условиях даже спасительным. С другой стороны, и само богатство в свете христианского учения о Промысле и Суде Божиих – это не в буквальном смысле безраздельная собственность его обладателя (ибо с собой после смерти он ничего материального забрать «туда» не сможет), но данный Богом «в долг» дар, средство (за использование которого на Суде потребуют строгого отчета), коим можно легко себя погубить, а можно, по мнению Климента, и приобрести спасение.

Как? Через правильное представление о своем богатстве и деятельное и охотное милосердие. Поэтому книга является весьма актуальной в современную эпоху экономических потрясений, так как напоминает и учит не прилепляться бессмертной душой к материальным вещам, но заботиться о вечном и о спасении, и может стать своего рода руководством для выработки правильного внутреннего духовного отношения к происходящему. Стоит заметить, что хотя произведение и обращено прежде всего к богатым людям, однако Климент напоминает, что и не всякая бедность спасительна и угодна Богу. Поэтому данная книга обращена к самому широкому кругу читателей.

Климент Александрийский - Кто из богатых спасётся?

1. Воздающие богатым похвалы, мне кажется, не только по всей справедливости осуждаемы должны быть за лесть и пресмыкательство, потому что они выдают себя за почитателей того, что вовсе не заслуживает почтения, но они должны быть признаваемы и за безбожников и обманщиков. За безбожников, ибо, не радея о своей обязанности хвалить и прославлять Единого Совершенного и Святого Бога, из Которого все, Которым все и к Которому все (Рим. 11:36), они честь, приличествующую Ему, воздают людям, обременяющим себя грехами, ведущим жизнь безнравственную, за что – а это и главное – подлежат суду Божию.

За обманщиков такие люди должны быть считаемы потому, что богатство уже само в себе имеет силу души собственников надмевать, губить и сводить с пути, которым достигается спасение, а они богатых к тому же еще усыпляют, через угодливость им своими безмерными похвалами высокомерные мысли в них пробуждая и делая, что за исключением богатства, которым они такое удивление к себе возбуждают, все начинают они считать пустяками. Поистине это значит к огню огня подбавлять, гордого гордостью нагружать, к богатству прибавлять еще отяготительнейшее затруднение, трудно осиливаемую природу обременять еще затруднительнейшей тяжестью вместо того, чтобы освобождать и отделять ту от этой, как от некоей губительной и смертельной болезни. Потому что кто превозносится и чванится, того может и обратное постигнуть, для него может наступить унижение и падение, чему и учит слово Божие (Мф. 23:12).

Мне кажется, вместо того чтобы унизительно льстить богатым и прославлять их за дурные их дела, гораздо человечнее по отношению к ним было бы помогать им напоминаниями и всеми возможными способами содействовать их спасению, частью Бога о сем моля, Который чад Своих с верностью и готовностью щедро наделяет могущими им на пользу служить благами, частью благодатью Спасителя их души исцеляя, их просвещая и к принятию истины приводя. Только тот, кто воспринял оную, кто добрыми делами блистает, только тот наследует в награду за то Вечную жизнь. Необходима для достижения ее и постоянная, равномерно, даже до последнего дня жизни, продолжаемая молитва души твердой и чистой, а также образ жизни и расположений добрый, закону верный, всесторонне определяющийся заповедями Спасителя.

2. Но, наверное, не одна какая-нибудь и притом и простая тому причина, что спастись богатому труднее, чем бедному; тех причин, конечно, много и они разнообразны. Потому что одни без рассуждений и легкомысленно внимают сему голосу Спасителя, что легче верблюду сквозь игольные уши пройти, нежели богатому войти в царство Божие (Мф. 19:24) и в себе самих отчаиваясь, как если бы не могли они Царства Божия достигнуть, во всех своих действиях соображаются с миром; и как если бы им суждено было жить лишь по эту сторону гроба, все далее и далее в унынии отклоняются от пути, ведущего в жизнь загробную, не заботясь много ни о том, к каким богачам Господь и Учитель обращает речь Свою, ни о том не думая, что невозможное для людей возможно для Бога (Мф. 10:27).

Другие хотя и правильно и надлежащим образом понимают данное изречение Господа, но, пренебрегая делами, ведущими ко спасению, не снабдевают себя этим оружием, необходимым для завладения ожидаемыми благами. С обеих этих точек зрения говорю я, впрочем, только о богатых, которым известны и могущество Спасителя, и явленное Им спасение. О тех же, которым эти истины неизвестны, меньше я забочусь.