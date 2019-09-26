Пятидесятники в Югре - Клюева - Поплавский - Бобров

Клюева, Поплавский, Бобров - Пятидесятники в Югре
Большую популярность в России завоевало пятидесятническое течение, возникшее в стране в 1920-х гг. Его источниками были, с одной стороны, движение, созданное в 1921 г. И. Е. Воронаевым в Одессе (христиане евангельской веры, ХЕВ) после его возвращения из США, где он познакомился с учением пятидесятников; с другой стороны, движение, основанное в 1924 гг. Шмидтом в Тернопольской области (христиане веры евангельской, ХВЕ). Они придерживались классического богословия даров Духа Святого, основным из которых считается говорение на иных языках, и различались лишь наличием (у "воронаевцев") или отсутствием (у "шмидтовцев") обряда омовения ног. С середины 1930-х гг. верующие обоих движений стали именовать себя христианами веры евангельской. Благодаря активной миссионерской деятельности они довольно быстро распространились на территории СССР, однако после репрессий 1930-х-гг. вынуждены были перейти на нелегальное существование. После создания в 1944 г. Всесоюзного совета евангельских христиан и баптистов (ВСЕХБ) часть пятидесятнических общин зарегистрировалась, войдя в его состав. Новый приток пятидесятнических общин во ВСЕХБ пришелся на 1950-е гг.; а в 1960–1970-х гг. некоторые общины были зарегистрированы автономно, однако значительная часть общин по-прежнему существовала без регистрации . Таким образом, пятидесятническое движение в СССР существовало в виде зарегистрированных и незарегистрированных общин, разница между которыми состояла в отношении к государству; тогда как теология и богослужебные практики были схожими.
В России пятидесятничество не получило такого широкого распространения, как в ряде других стран: по приблизительным оценкам, россияне-протестанты насчитывают чуть более полутора миллиона человек, из них 50–60 % составляют пятидесятники, то есть приблизительно 0,6 % от населения России, в то время как, например, в африканских странах этот показатель составляет 4 % для Уганды, 8 % для ЮАР и Демократической Республики Конго; 10 % для Ганы и Замбии; 11 % для Нигерии; 14 % для Кении; 20 % для Зимбабве, Танзании и Малави; в латиноамериканских странах — 22 % для Сальвадора, в Гватемале 30 % населения являются протестантами, из них значительное большинство пятидесятники.
В отличие от церквей советского времени, все современные общины различаются отношением к современным формам богослужения и проявлению даров Духа Святого, а также ориентацией на конкретных пятидесятнических богословов. Незарегистрированные общины отличаются консервативными взглядами: современные формы богослужения, крайняя эмоциональность и чрезмерное проявление знамений Духа Святого для них являются неприемлемыми. Основная их часть по-прежнему отказывается от государственной регистрации и входит в Объединенную церковь христиан веры евангельской (ОЦХВЕ) во главе с епископом Г. Бабием. Среди зарегистрированных пятидесятнических общин можно выделить "умеренных" и "либеральных" пятидесятников. Во всех этих церквях признаются современные формы богослужения; богослужения "либеральных" пятидесятников часто отличаются эмоциональностью, использованием современных технологий и проявлениями знамений Духа Святого. "Умеренные"общины преимущественно входят в Российскую церковь христиан веры евангельской (РЦХВЕ) и ряд независимых ассоциаций; "либеральные" пятидесятнические общины являются частью Российского объединенного союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ), а также ряда независимых ассоциаций и межденоминационных союзов. ОЦХВЕ, РЦХВЕ и РОСХВЕ — три крупнейших пятидесятнических союза, действующих на территории России. Очевидно, консервативные и "умеренные" пятидесятнические общины России могут быть отнесены к классическим пятидесятникам в классификации В. Холленвегера и А. Андерсона. "Либеральные" же общины, вероятно, попадают в широкую категорию "самобытных церквей".
Клюева В. П., Поплавский Р. О., Бобров И. В. - Пятидесятники в Югре (на примере общин РО ЦХВЕ ХМАО)
Издательство РХГА, 2013.— 256 с. + 16 с. вкл.
ISBN 978-5-88812-597-7
Клюева В. П., Поплавский Р. О., Бобров И. В. - Пятидесятники в Югре (на примере общин РО ЦХВЕ ХМАО) - Содержание
- Введение
- Институциональные практики государственно - конфессиональных отношений, организующие общественное пространство деятельности пятидесятников Ханты-Мансийского автономного округа — Югра
- Формирование системы религиозных организаций ХМАО и развитие религиозной ситуации на рубеже 20 и 21 вв.
- Политико-правовые подходы к восприятию религиозной сферы общественных отношений истеблишментом Югры
- Институциональные практики государственно - конфессиональных отношений в ХМАО
- Пятидесятники в системе общественно-религиозных отношений ХМАО – Югры
2. Становление пятидесятнических общин в ХМАО – Югре на рубеже 20 и 21 веков
- Возникновение пятидесятнических общин
- Евангелизация
- Конфессиональные (faith-based) структуры пятидесятнических общин
- Современный социально-демографический состав общин пятидесятников ХМАО
- Религиозный этос пятидесятников
3. Человек в пространстве пятидесятнической общины
- Конверсия: от встречи с Богом к жизни в общине
- Социализация в общине и религиозная карьера
- Религиозный социолект у пятидесятников
- Религиозность прихожан
- "Мужское" и "женское" в пятидесятнических церквях
- Семейное поведение и семейные стратегии верующих
Пятидесятники в российской провинции. Вместо заключения
Список участников интервью
Избранная библиография
Сведения об авторах
Клюева В. П., Поплавский Р. О., Бобров И. В. - Пятидесятники в Югре (на примере общин РО ЦХВЕ ХМАО) - Введение
Эта книга является результатом двухлетнего проекта и посвящена самому динамично развивающемуся религиозному течению и одному из самых интересных религиозных явлений в России и в мире — пятидесятническому движению. Проект объединил сотрудников лаборатории антропологии и этнологии Института проблем освоения Севера Сибирского отделения РАН и кафедры политологии Тюменского государственного университета, которые также являются сотрудниками Независимого центра изучения современного общества (г. Тюмень).
В 2000-е гг. российские исследователи сделали первые шаги к всестороннему изучению этого религиозного феномена, в то время как ранее — в 1990-е гг. пятидесятнические движения упоминались лишь в контексте изучения государственно-конфессиональных отношений и в некоторых социологических исследованиях. Р. Н. Лункин в своем диссертационном исследовании подробно рассматривает историю, вероучение и социальную деятельность российских пятидесятников. Ю. С. Ковальчук в своей монографии подробно анализирует миссионерские практики пятидесятнических общин корейского происхождения. Темой диссертации О. В. Куропаткиной становится религиозная и социокультурная самоидентификация российских пятидесятников: автор подробно анализирует их отношения с другими религиозными объединениями и их позиции по различным вопросам (отношения с государством, отношение к образованию и т. д.) и выделяет стратегии инкультурации, которых придерживаются пятидесятники в России. Этой же теме посвящена статья О. В. Куропаткиной в номере журнала "eligion, State & Society", вышедшем в начале 2012 г. под редакцией А. С. Агаджаняна, который был посвящен евангельским, пятидесятническим и харизматическим церквям в России и Латинской Америке. Еще две статьи этого номера рассказывают о пятидесятнических общинах в России: Т. Лёфштедт обращается к теме религиозного "возрождения" в России и отмечает, что, если в начале 1990-х гг. пятидесятники пережили период бурного роста, то в дальнейшем они столкнулись с ограничениями, связанными с доминирующей позицией Русской православной церкви, с закрепившимся в обществе термине "секта" по отношению ко многим религиозным течениям и с особенностями религиозности и менталитета россиян; Р. О. Поплавский в своей работе выделяет три стратегии, следуя которым российские пятидесятники пытаются изменить свой сложившийся в обществе образ: поиск корней в российских религиозных течениях, стремление к независимости от иностранных миссий и отказ от использования деноминационных маркеров.
Пятидесятничество становится предметом исследования и выпускников магистратур: выпускная аттестационная работа Т. М. Крихтовой "Вхождение в религиозную общину как событие и процесс (на материалах исследования молодежной группы одной их харизматических церквей)" была посвящена религиозной конверсии в саратовской общине "Слово Жизни" (2012).В 2012 г. завершается исследовательский проект Европейского университета в Санкт-Петербурге "Пятидесятнические и харизматические религиозные движения в современной России", поддержанный грантом Университета Южной Каролины и Фондом Темплтон в 2010 г. На конференции "Изобретение религии: десекуляризация в постсоветском контексте" (10–12 мая 2012 г., ЕУСПб) участниками указанного проекта был представлен ряд докладов.
В фокусе нашего исследования находились пятидесятнические общины, образовавшиеся на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в начале 1990-х гг. Большая часть из них относится к пятидесятническому движению "Слово Жизни", включая самую крупную пятидесятническую церковь в Западной Сибири — в Нижневартовске, давшую начало остальным общинам "Слово Жизни" в регионе, в то время как общины в Когалыме, Нягани, Пыть-Яхе, Советском и Югорске сформировались независимо от этого движения. Рассмотренные нами общины входят как в РОСХВЕ во главе с С. В. Ряховским, так и в РЦХВЕ во главе с Э. А. Грабовенко (общины в Советском и Нягани). Внутри региона общины входят в Региональное объединение церквей христиан веры евангельской ХМАО – Югры (РО ЦХВЕ ХМАО), которым руководит епископ РОСХВЕ по ХМАО В. Я. Витюк.
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