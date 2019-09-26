Пятидесятники в Югре - Клюева - Поплавский - Бобров

Большую популярность в России завоевало пятидесятническое течение, возникшее в стране в 1920-х гг. Его источниками были, с одной стороны, движение, созданное в 1921 г. И. Е. Воронаевым в Одессе (христиане евангельской веры, ХЕВ) после его возвращения из США, где он познакомился с учением пятидесятников; с другой стороны, движение, основанное в 1924 гг. Шмидтом в Тернопольской области (христиане веры евангельской, ХВЕ). Они придерживались классического богословия даров Духа Святого, основным из которых считается говорение на иных языках, и различались лишь наличием (у "воронаевцев") или отсутствием (у "шмидтовцев") обряда омовения ног. С середины 1930-х гг. верующие обоих движений стали именовать себя христианами веры евангельской. Благодаря активной миссионерской деятельности они довольно быстро распространились на территории СССР, однако после репрессий 1930-х-гг. вынуждены были перейти на нелегальное существование. После создания в 1944 г. Всесоюзного совета евангельских христиан и баптистов (ВСЕХБ) часть пятидесятнических общин зарегистрировалась, войдя в его состав. Новый приток пятидесятнических общин во ВСЕХБ пришелся на 1950-е гг.; а в 1960–1970-х гг. некоторые общины были зарегистрированы автономно, однако значительная часть общин по-прежнему существовала без регистрации . Таким образом, пятидесятническое движение в СССР существовало в виде зарегистрированных и незарегистрированных общин, разница между которыми состояла в отношении к государству; тогда как теология и богослужебные практики были схожими.

В России пятидесятничество не получило такого широкого распространения, как в ряде других стран: по приблизительным оценкам, россияне-протестанты насчитывают чуть более полутора миллиона человек, из них 50–60 % составляют пятидесятники, то есть приблизительно 0,6 % от населения России, в то время как, например, в африканских странах этот показатель составляет 4 % для Уганды, 8 % для ЮАР и Демократической Республики Конго; 10 % для Ганы и Замбии; 11 % для Нигерии; 14 % для Кении; 20 % для Зимбабве, Танзании и Малави; в латиноамериканских странах — 22 % для Сальвадора, в Гватемале 30 % населения являются протестантами, из них значительное большинство пятидесятники.

В отличие от церквей советского времени, все современные общины различаются отношением к современным формам богослужения и проявлению даров Духа Святого, а также ориентацией на конкретных пятидесятнических богословов. Незарегистрированные общины отличаются консервативными взглядами: современные формы богослужения, крайняя эмоциональность и чрезмерное проявление знамений Духа Святого для них являются неприемлемыми. Основная их часть по-прежнему отказывается от государственной регистрации и входит в Объединенную церковь христиан веры евангельской (ОЦХВЕ) во главе с епископом Г. Бабием. Среди зарегистрированных пятидесятнических общин можно выделить "умеренных" и "либеральных" пятидесятников. Во всех этих церквях признаются современные формы богослужения; богослужения "либеральных" пятидесятников часто отличаются эмоциональностью, использованием современных технологий и проявлениями знамений Духа Святого. "Умеренные"общины преимущественно входят в Российскую церковь христиан веры евангельской (РЦХВЕ) и ряд независимых ассоциаций; "либеральные" пятидесятнические общины являются частью Российского объединенного союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ), а также ряда независимых ассоциаций и межденоминационных союзов. ОЦХВЕ, РЦХВЕ и РОСХВЕ — три крупнейших пятидесятнических союза, действующих на территории России. Очевидно, консервативные и "умеренные" пятидесятнические общины России могут быть отнесены к классическим пятидесятникам в классификации В. Холленвегера и А. Андерсона. "Либеральные" же общины, вероятно, попадают в широкую категорию "самобытных церквей".

Клюева В. П., Поплавский Р. О., Бобров И. В. - Пятидесятники в Югре (на примере общин РО ЦХВЕ ХМАО)

Издательство РХГА, 2013.— 256 с. + 16 с. вкл.