Книга друидов

Знакомство с друидами и друидизмом начнем с рассказа о крупнейшей «варварской» цивилизации, распространив­шейся перед самым началом нашей эры на добрые три чет­ верти Европы, — речь идет, разумеется, о кельтах и их мире. Это необычное даже д ля своего времени объединение племен было, с одной стороны, по структуре обществом с общинно­ родовым строем, не имеющим централизованной власти, с другой — своеобразной империей, но не политической, а культурной — языковой, художественной, религиозной (хотя, при необходимости, политическое единство и согласованность действий легко достигались).

Одним из первых авторов, упоминавших о кельтах, был Гекатей Милетский (ок. 546—480 гг. до н. э, ). в своем «Землеописании» он сообщает об основании греческой тор­ говой колонии в Массилии, находившейся на территории лигуров по соседству с кельтскими землями. Другой грек, философ Эфор (ок. 405—330 гг. до н. э.), причисляет кель­тов к четырем «великим варварским народам» (наряду с персами, скифами и ливийцами).

В FV в. до н. э. уроженец вышеупомянутой Массилийской колонии, ученый и путешественник Пифей Массалиот, в по­ исках легендарного острова Туле, населенного гиперборейца­ми, достиг британского побережья и обогнул острова. В своем труде «Об океанах» Пифей рассказывает множество полезностей о северных островах, и хотя, к сожалению, данный труд утерян, но на него ссылаются такие авторитетнейшие ан­тичные авторы, как Плиний Старший и Страбон. Говорит о Кельтике в своих трудах и Аристотель. Многие античные авторы ссылаются на труды Посидония (И—I вв. до н. э.) — древнегреческого философа, историка, географа и астронома, описавшего обычаи, знания и культуру кельтов - галлов. Об­ширные сведения о галлах можно найти у Гая Юлия Цезаря в его «Записках о Галльской войне», созданных примерно в 58—55 it. до н. э. В частности, о географии расселения гал­лов Цезарь сообщает следующее:

«Галлия по всей своей совокупности разделяется на три ча­сти. В одной из них живут бельги, в другой — аквитаны, в третьей — те племена, которые на их собственном языке называются кельтами, а на нашем — галлами. Все они отлича­ются друг от друга особым языком, учреждениями и законами. Галлов отделяет от аквитанов река Гарумна, а от бельгов — Матрона и Секвана. Самые храбрые из них — белый, так как они живут дальше всех других от Провинции с ее культурной и просвещенной жизнью; кроме того, у них крайне редко бы­вают купцы, особенно с такими вещами, которые влекут за собою изнеженность духа; наконец, они живут в ближайшем соседстве с зарейнскими германцами, с которыми ведут непре­рывные войны. По этой же причине и гельветы превосходят остальных галлов храбростью: они почти ежедневно сражаются с германцами либо отбивая их вторжения в свою страну, либо воюя на их территории. Та часть, которую, как мы сказали, занимают галлы, начинается у реки Родана, и ее границами служат река Гарумна, Океан и страна белъгов; но со стороны секванов и гельветов она примыкает также к реке Рейну. Она тянется к северу. Страна белъгов начинается у самой дальней границы Галлии и доходит до Нижнего Рейна. Она обращена на северо-восток. Аквитания идет от реки Гарумны до Пиренейских гор и до той части Океана, которая омывает Испанию. Она лежит на северо-запад…».