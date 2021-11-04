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Книга друидов

Книга друидов
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Category ESXATOS BOOKS, History, Religious Studies Atheism

Знакомство с друидами и друидизмом начнем с рассказа о крупнейшей «варварской» цивилизации, распространив­шейся перед самым началом нашей эры на добрые три чет­ верти Европы, — речь идет, разумеется, о кельтах и их мире. Это необычное даже д ля своего времени объединение племен было, с одной стороны, по структуре обществом с общинно­ родовым строем, не имеющим централизованной власти, с другой — своеобразной империей, но не политической, а культурной — языковой, художественной, религиозной (хотя, при необходимости, политическое единство и согласованность действий легко достигались).

Одним из первых авторов, упоминавших о кельтах, был Гекатей Милетский (ок. 546—480 гг. до н. э, ). в своем «Землеописании» он сообщает об основании греческой тор­ говой колонии в Массилии, находившейся на территории лигуров по соседству с кельтскими землями. Другой грек, философ Эфор (ок. 405—330 гг. до н. э.), причисляет кель­тов к четырем «великим варварским народам» (наряду с персами, скифами и ливийцами).

В FV в. до н. э. уроженец вышеупомянутой Массилийской колонии, ученый и путешественник Пифей Массалиот, в по­ исках легендарного острова Туле, населенного гиперборейца­ми, достиг британского побережья и обогнул острова. В своем труде «Об океанах» Пифей рассказывает множество полезностей о северных островах, и хотя, к сожалению, данный труд утерян, но на него ссылаются такие авторитетнейшие ан­тичные авторы, как Плиний Старший и Страбон. Говорит о Кельтике в своих трудах и Аристотель. Многие античные авторы ссылаются на труды Посидония (И—I вв. до н. э.) — древнегреческого философа, историка, географа и астронома, описавшего обычаи, знания и культуру кельтов - галлов. Об­ширные сведения о галлах можно найти у Гая Юлия Цезаря в его «Записках о Галльской войне», созданных примерно в 58—55 it. до н. э. В частности, о географии расселения гал­лов Цезарь сообщает следующее:

«Галлия по всей своей совокупности разделяется на три ча­сти. В одной из них живут бельги, в другой — аквитаны, в третьей — те племена, которые на их собственном языке называются кельтами, а на нашем — галлами. Все они отлича­ются друг от друга особым языком, учреждениями и законами. Галлов отделяет от аквитанов река Гарумна, а от бельгов — Матрона и Секвана. Самые храбрые из них — белый, так как они живут дальше всех других от Провинции с ее культурной и просвещенной жизнью; кроме того, у них крайне редко бы­вают купцы, особенно с такими вещами, которые влекут за собою изнеженность духа; наконец, они живут в ближайшем соседстве с зарейнскими германцами, с которыми ведут непре­рывные войны. По этой же причине и гельветы превосходят остальных галлов храбростью: они почти ежедневно сражаются с германцами либо отбивая их вторжения в свою страну, либо воюя на их территории. Та часть, которую, как мы сказали, занимают галлы, начинается у реки Родана, и ее границами служат река Гарумна, Океан и страна белъгов; но со стороны секванов и гельветов она примыкает также к реке Рейну. Она тянется к северу. Страна белъгов начинается у самой дальней границы Галлии и доходит до Нижнего Рейна. Она обращена на северо-восток. Аквитания идет от реки Гарумны до Пиренейских гор и до той части Океана, которая омывает Испанию. Она лежит на северо-запад…».

Книга друидов

ЗАО ТИД «Амфора», Русская Христианская гуманитарная Академия, 2011, - 313 с
ISBN 978-5-367-01805-9 (А-фора)
ISBN 978-3-88812-441-3 (РХГА)

Книга друидов - Содержание

  • Возвращение сказки
  • Друиды — хранители знании и блюстители традиций …
  • Магия друидов
  • Магические практики
Пророчества
Песни поношения. Сатиры
Наречение имени
Гейсы
Прорицания, гадания, ясновидение
Целительство: заклинания, травы, музыка
Толкование снов
Власть над стихиями и «боевая магия»
Создание живого из неживого
Защита
Изменение об дика
Воскрешение мертвых
-Лишение дара речи
  • Магия и проблема жертвоприношений
  • Магические предметы
Волшебный мешок
Волшебный котел
Волшебная чаша
Волшебная ветвь
Волшебные камни
Волшебный жезл и волшебная палочка
Волшебное яйцо
  • Магические животные
  • «Женская магия»
  • Внешний вид друида
  • Друиды и письменность. Огам. Языки кельтов.
  • Религиозный мир кельтов
  • Туата Де Данаан и фоморы
  • • «Мабйногион»
  • Жизнь после смерти. Друиды и пифагорейство. Сиды
  • Друиды и шаманизм
  • Календарь друидов. Двери в потустороннее
  • Кельтские друиды — предки славянских волхвов?
  • Друиды и христианство
  • Упадок друидизма
  • Принятие кельтами христианства
  • «Друид» Патрик Ирландский
  • Кельтская церковь — наследница друидических традиций
  • Неодруидизм

Вместо заключения

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Views 364
Rating 5.0 / 5
Added 04.11.2021
Author AlexDigger
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