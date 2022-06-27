Лев Кочедыков - Краткий словарь библейских фразеологизмов

Словарь содержит более 430 фразеологических единиц. Его центральную, наиболее характерную часть составляют те из них, которые явно или через этимологические “подоплеки” отражают сюжетные линии, идеологию, особенности поэтики, культурно-этническое и языковое своеобразие библейского источника.

Значительная часть фразеологического состава словаря связана с мифологией народов, населявших древнюю Палестину и Месопотамию. Такую природу имеет миф о сотворении мира: да будет свет!, плоть от плоти, из одной глины (вылеплены), и увидел Бог, что это хорошо. Несомненно мифологического происхождения библейские повествования о грехопадении первых людей, пожелавших сравниться с Богом (богами) и понесших за это масштабные наказания - вплоть до истребления рода человеческого. Ср.: древо познания, запретный плод, змий-искуситель, вавилонское столпотворение, сделать себе имя, вавилонское смешение языков; всемирный потоп, разверзлись хляби небесные; Содом и Гоморра, Лотова жена.

Особый пласт Словаря образуют фразеологизмы, отразившие фольклор Древнего Востока - его приемы выразительности, унаследованные библейскими авторами организацию и технику повествования, особую риторику. Такова, например, характерная для устного народного творчества система противопоставлений - оппозиций (верха - низа, правого - левого, добра - зла, света - тьмы, жизни - смерти): между небом и землей, от головы до пят, колосс на глиняных ногах; левая рука не знает, что делает правая; отойди от зла и сотвори добро; солнце сияет на злых и благих; свет во мгле; псу живому лучше, чем мертвому льву. К ним примыкают уже собственно библейские антитезы: старого, отжившего и молодого, нового: не вливают молодое вино в мехи старые, разрушу и воздвигну, совлечь с себя ветхого Адама; духовного и плотского: дух бодр, плоть же немощна, не копите сокровищ в скрытнях, храните же в сердце своем, не о хлебе едином жив человек.

В библейском повествовании широко используются емкие символические образы, также отчасти восходящие к фольклорной традиции. Таковы символы плодоносящего дерева, камня, земли, отраженные в библейских выражениях: древо жизни, древо познается по плоду, под своей смоковницей; камень преткновения, краеугольный камень, время разбрасывать камни и время собирать камни; земля обетованная, стереть с лица земли, горе земле, когда царь отрок, на земле мир, в человецех благоволение.

Вбирая многовековые традиции народного творчества, Библия фиксирует также множество реальных фактов, относящихся к укладу и обычаям “старины глубокой”. К древнему восточному ритуалу омовения рук в знак своей непричастности к убийству человека восходит структура и переносное значение оборота умывать руки. Такой же природы фразеологические метонимии посыпать пеплом главу, препоясать чресла, разодрать на себе одежды, припасть к стопам, преклонить колена.

Начиная с книги Исхода, излагающей обретение Моисеем на горе Синай скрижалей завета, библейские тексты содержат множество поучений, призванных регулировать общественную, семейную, сакральную жизнь людей на разных этапах исторического развития. Формы таких речений разнообразны - от категорических императивов, законов, запретов до моральных предписаний и увещеваний. Некоторые из них сохранили свою актуальность, вошли в обыденное сознание в качестве этических норм современного человека, а в речевой практике стали частью фразеологического фонда языка, авторитетными цитатами и афоризмами. Таковы, например, обращенные к “сынам Израиля” законоположительные формулы: не убий, не укради, не сотвори себе кумира; чти отца твоего и матерь твою, люби ближнего своего как самого себя, помни последняя твоя; да не оскудеет рука дающего. Ср. также адресованные к “эллинам и иудеям” предписания Нового Завета: не судите, да не судимы будете, не мечите бисера своего перед свиньями, носите бремена друг друга, если правый твой глаз соблазняет тебя, вырви его, иди и смотри, будьте мудры как змии и просты как голуби, предоставь мертвым погребать своих мертвецов.

Лев Кочедыков - Краткий словарь библейских фразеологизмов

Самара: Издательский дом “Бахрах-М”, 2006. - 176 с.

ISBN 5-94648-044-8

Лев Кочедыков - Краткий словарь библейских фразеологизмов - Содержание