Беседы по христианской этике. Выпуски 1-11

Когда от имени христианства утверждают, что стремление к наслаждениям всегда недостойно и грешно, в этом всегда слышится, и это правильно, некое ханжество и мизантропия, озлобленная зависть, духовная, душевная и телесная патология, в чем часто и попрекают людей, допускающих подобные высказывания, от кого бы они ни исходили, даже от монахов, а иногда, особенно в западной традиции, где монашество часто ассоциируется с мизантропией, — в первую очередь от монахов. Но когда утверждают в пику христианству, что, наоборот, цель и смысл жизни — в наслаждениях, где бы и как бы они ни добывались, то этот древний эвдемонизм тоже уродлив, ибо он не различает добра и зла, не отличает красоты от уродства, не знает Бога во Христе, создавшего единый источник подлинного наслаждения, о котором и говорит нам Библия и который открывается в полноте Христовой Церкви. И таким образом, думаю, мы можем в этом контексте, подчеркиваю, в этом достаточно тонком контексте, совершенно небезразличном к нюансам, утверждать, что Церковь призывает каждого человека к полному и высшему наслаждению, но без того обмана, когда желание насладиться с неизбежностью сменяется чувством разочарования и отвращения. Мне кажется, сегодня мы можем провозгласить как некий итог и вывод из сказанного, что все это относится и к области телесного наслаждения, и к области душевного наслаждения, и к области духовного наслаждения, и к области отношений с обществом, семьей, коллективом и церковью, с животным, растительным и природным миром, к отношению к Богу и ближнему, к себе, друзьям и врагам, т.е. ко всем тем областям, к которым имеет отношение христианская этика.

Священник Георгий Кочетков - Беседы по христианской этике. Выпуск 1

Московская высшая православно-христианская школа им. свт. Филарета Московского

Москва 1997 г. – 56 с.

ISBN 5-86748-085-2

Священник Георгий Кочетков - Беседы по христианской этике. Выпуск 2 Свято-Филаретовская Московская Высшая Православно-Христианская Школа Москва, 1999 г. - 56 с. ISBN 5-89100-023-7 Священник Георгий Кочетков - Беседы по христианской этике. Выпуск 3 Свято-Филаретовская Московская Высшая Православно-Христианская Школа Москва, 1997 г. - 51 с. ISBN 5-89100-023-7 Священник Георгий Кочетков - Беседы по христианской этике. Выпуск 4 Свято-Филаретовская Московская Высшая Православно-Христианская Школа Москва, 1999 г. - 68 с. ISBN 5-89100-024-5 Священник Георгий Кочетков - Беседы по христианской этике. Выпуск 5 2-е изд. — М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2009. — 96 с. ISBN 978-5-89100-097-1 Священник Георгий Кочетков - Беседы по христианской этике. Выпуск 6 Издание 2-е, исправленное. — М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2010. — 68 с. ISBN 978-5-89100-108-4 Священник Георгий Кочетков - Беседы по христианской этике. Выпуск 7 М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2006. - 56 с. ISBN 5-89100-068-7 Священник Георгий Кочетков - Беседы по христианской этике. Выпуск 8 М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2008. — 56 с. ISBN 978-5-89100-088-9 Священник Георгий Кочетков - Беседы по христианской этике. Выпуск 9 М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2010. — 56 с. ISBN 978-5-89100-103-9 Священник Георгий Кочетков - Беседы по христианской этике. Выпуск 10 М.: Свято- Филаретовский православно-христианский институт, 2011. — 64 с. ISBN 978-5-89100-113-8 Священник Георгий Кочетков - Беседы по христианской этике. Выпуск 11 М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2020. - 56 с.: 2 ил.

ISBN 978-5 -89100-237-1



Священник Георгий Кочетков - Беседы по христианской этике. Выпуски 1-11 – Содержание

Вера Лилиенфельд. Предисловие

Беседа 1. Что такое этика

Беседа 2. Десять заповедей

Беседа 3. Нравственное доказательство бытия Божия по И. Канту и М. Булгакову

Беседа 4. Магия, ведовство, колдовство, вампиризм

Беседа 5. Добро, зло, грех, закон

Беседа 6. Нужно ли нам покаяние?

Беседа 7. Прощать ли врага

Беседа 8. Грешно ли стремиться к наслаждению

Беседа 9. Этическое отношение к эстетике

Беседа 10. Что такое справедливость

Беседа 11. Несвятая «святая ложь»

Беседа 12. Усилие и насилие

Беседа 13. Что такое разврат (духа, души и тела)

Беседа 14. Позволительно ли человеку разводиться

Беседа 15. Что такое «великая нация»

Беседа 16. «Золотое правило» этики

Беседа 17. Существует ли иерархия в этике

Беседа 18. Границы этики

Беседа 19. Экология души и духа

Беседа 20. Существует ли сатана

Современные проблемы биоэтики

Можно ли примириться со смертью: христианское отношение к смерти и умирающим

Беседа 23. Этика в жизни и в виртуальном пространстве

Надо научиться использоватъ виртуальное пространство, чтобы не злоупотреблятъ им



Священник Георгий Кочетков - Беседы по христианской этике. Выпуск 1 - Предисловие

Эти беседы представляют собой благовествовательный жанр, любимый святыми отцами и учителями Церкви в "классические" святоотеческие столетия (III — IX вв.). Он является довольно забытым в новое время. Проповеди, да, произносились хорошие; послания и письма духовным чадам своим писались. Жанр беседы от них отличает, что это в особенно подчеркнутом смысле прежде всего устный жанр: речь беседы течет в стилистике живого диалога со слушателями. Правда, как и в древние святоотеческие времена, не исключается, что такая беседа и записывается сразу от уст учителя. К нам дошли древние описания того, как богатые прихожане (сегодня мы называли бы их "спонсорами") нанимали девушек-скорописцев и они сидели при беседе и старались записывать все, что было тогда сказано живой речью. Они улавливали каждое слово церковного учителя и записывали его для возможности письменного умножения его бесед и их заочного прочтения. И сегодня, конечно, церковные учителя при произнесении бесед считаются с этим фактором записывания; только скорописцы уже не нужны — работает магнитофонная лента. Но при всем этом как раз в жанре бесед сохраняется выражение живого человеческого голоса, обращенного к слушателям. Эти беседы представляют собой благовествовательный жанр, любимый святыми отцами и учителями Церкви в "классические" святоотеческие столетия (III — IX вв.). Он является довольно забытым в новое время. Проповеди, да, произносились хорошие; послания и письма духовным чадам своим писались. Жанр беседы от них отличает, что это в особенно подчеркнутом смысле прежде всего устный жанр: речь беседы течет в стилистике живого диалога со слушателями. Правда, как и в древние святоотеческие времена, не исключается, что такая беседа и записывается сразу от уст учителя. К нам дошли древние описания того, как богатые прихожане (сегодня мы называли бы их "спонсорами") нанимали девушек-скорописцев и они сидели при беседе и старались записывать все, что было тогда сказано живой речью. Они улавливали каждое слово церковного учителя и записывали его для возможности письменного умножения его бесед и их заочного прочтения. И сегодня, конечно, церковные учителя при произнесении бесед считаются с этим фактором записывания; только скорописцы уже не нужны — работает магнитофонная лента. Но при всем этом как раз в жанре бесед сохраняется выражение живого человеческого голоса, обращенного к слушателям.

Следовательно, даже в записанной и умноженной, перечитываемой в любой раз беседе, ярко воспринимается то обстоятельство, что перед учителем во время произнесения беседы сидели (или стояли) живые люди, которые, сразу же по окончании реферата будут ставить вопросы в отношении к сказанному им. Учитель знает притом, что волнует людей в текущий день, он предвидит эти вопросы. И вопросы ставятся вслух, так чтобы вся аудитория могла участвовать в процессе вопросов и ответов.

В случае бесед о. Георгия особенно приятно, что эти вопросы и ответы также воспроизведены, поэтому и заочный читатель данной беседы может представить себе эту аудиторию, узнать о проблемах, волнующих ее в данный живой момент. Он становится свидетелем того, что вопросов у слушателей довольно много, что они уже накопились в сознании слушателей и так и "изливаются" по окончании самой беседы перед учителем. Ответы преподавателя — часто довольно важные, расширяющие горизонт слушателей, но иногда — лишь отражают на определенный момент какое-то мимолетное состояние в сознании одного индивидуального слушателя. Так это было в древнее "классическое" время бесед, так дело обстоит и в беседах о.Георгия.

Очень советуется читателю, чтобы он, при чтении этих текстов бесед, никогда не терял из вида эту особую структуру контекста этих бесед, эту структуру живого диалога, и не потребовал от беседы как таковой риторической отшлифованное™, как она может востребоваться у проповеди или послания, не говоря уже о богословской статье. Если мы при чтении восстановим живую ситуацию собеседования, мы получим шанс умственно находиться в этом экзистенциальном процессе между учащим и учащимися, охватывающем и наши вопросы о хорошем и красивом и добром, с одной стороны, о злом — с другом. Мы втягиваемся в этот процесс обучения, который идет от "я" учащего к "ты" учащегося, и вопросов, идущих от "я" учащегося к "ты" учащего.

Это ведь совсем другая структура речи, чем изложение данных истин в более абстрактном виде, от третьего грамматического лица. От "я" к "ты" христианам дано говорить в Любви. В структуре беседы — это будет любовь во Христе учащего к своим слушателям, и ищущая Истины и Правды любовь учащихся, мучимых своими проблемами и всякими неурядицами. Открывается душа и того и других в Вере и в Любви, учащего, показывающего своим ученикам "путь разума" (Притч 9:6) в христианской этике, и учащихся, чтобы они могли слушать, принимать божественную суть Закона.