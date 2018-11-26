Первоначально издательство «Социум» начинало перевод этой книги в рамках программы издания учебных пособий для университетского курса по экономической теории австрийской школы. Однако в ходе перевода и научного рецензирования выяснилось, что она будет полезна также студентам-философам и аспирантам.

Людвиг фон Мизес, один из классиков австрийской экономической школы, говорил, что подготовка экономистов должна начинаться с изучения этой книги М. Коэна и Э. Нагеля. Мы же можем сказать, что она является ключом к пониманию главного теоретического труда самого Людвига фон Мизеса – «Человеческая деятельность: Трактат по экономической теории», – в котором Мизес показал, что все утверждения экономической теории выводятся из так называемой аксиомы человеческой деятельности, гласящей, что «сущность действия заключается в предпочтении одного варианта и отклонении всех остальных».

Причем вывод осуществляется средствами обычной, даже не математической, логики. Например, для понимания научного статуса экономических законов и метода их выведения необходимо разобраться в том, что такое логическая импликация, и книга Коэна и Нагеля помогает уяснить, что означает одно из центральных методологических заявлений Мизеса: «В понятии денег уже заключены все теоремы денежной теории».

С точки зрения философов и логиков по некоторым параметрам книга М. Коэна и Э. Нагеля не имеет аналогов среди отечественных учебников. Прежде всего авторам удалось органично совместить силлогистику Аристотеля с формализованным языком математической логики. Во-вторых, предмет второй части книги – методология познания, излагается в неразрывной связи с логикой.

Ну и наконец, будучи написанной авторами, до сих пор считающимися крупнейшими философами и методологами науки, книга представляет интерес не только для студентов и аспирантов, но и для специалистов в этой области знания.

Моррис Коэн - Эрнест Нагель - Введение в логику и научный метод

Моррис Коэн; Эрнест Нагель; пер. с англ. П. С. Куслия.»: Социум; Челябинск; 2010

ISBN 978‑5‑91603‑029‑7

Моррис Коэн - Эрнест Нагель - Введение в логику и научный метод - Содержание

Уважаемый читатель!

Об авторах

Предисловие переводчика Общая характеристика книги Специфика книги как учебника по логике Особенности книги как произведения по философии науки Специфическая природа научной теории Научный реализм и критика псевдонаучной методологии Издержки времени Некоторые сложности перевода

Предисловие Глава I Предмет логики

Книга I Формальная логика Глава II Анализ суждений Глава III Отношения между суждениями Глава IV Категорический силлогизм Глава V. Условные, разделительные и строго разделительные силлогизмы Глава VI Обобщенная, или математическая, логика Глава VII Природа логической, или математической, системы Глава VIII Вероятностный вывод Глава IX Некоторые проблемы логики

Книга II Прикладная логика и научный метод Глава X Логика и метод науки Глава XI Гипотезы и научный метод Глава XII Классификация и определение Глава XIII Методы экспериментального исследования Глава XIV Вероятность и индукция Глава XV Измерение Глава XVI Статистические методы Глава XVII Вероятностный вывод в истории и смежных исследованиях Глава XVIII Логика и критическая оценка Глава XIX Ошибки Глава XX Заключение

Приложение[120] примеры доказательства § 1. Что устанавливает доказательство? § 2. Некоторые ошибочные доказательства

Упражнения Глава I. Предмет логики Глава II. Анализ суждений Глава III. Отношения между суждениями Глава IV. Категорический силлогизм Глава V. Условные, разделительные и строго разделительные силлогизмы Глава VI. Обобщенная или математическая логика Глава VII. Природа логической или математической системы Глава VIII. Вероятностный вывод Глава IX. Некоторые проблемы логики Глава X. Логика и метод науки Глава XI. Гипотезы и научный метод Глава XII. Классификация и определение Глава XIII. Методы экспериментального ИССЛЕДОВАНИЯ Глава XIV. Вероятность и индукция Глава XV. Измерение Глава XVI. Статистические методы Глава XVII. Вероятностный вывод в истории и смежных исследованиях Глава XVIII. Логика и критическая оценка Глава XIX. Ошибки Глава XX. Заключение



Моррис Коэн - Эрнест Нагель - Введение в логику и научный метод - Общая характеристика книги

Сегодня в России издается и переиздается большое число учебников по логике. В основном они ориентированы на базовый университетский курс, включающий в себя ряд тем по традиционной аристотелевской логике, исчислению высказываний, а также введение в теорию аргументации. Основным характерным недостатком многих из современных отечественных изданий является их несоответствие времени, выражающееся в том, что в них просто в более адаптированном виде переписывается содержание старых классических учебников. Это приводит к тому, что изучающие их студенты получают некоторую информацию, но не знают, как именно она связана с современной наукой. Точно так же в результате работы с такого рода учебниками студенты, обретая некоторые навыки оперирования понятиями и суждениями, совершенно не знают, как именно их применять в реальной исследовательской практике в рамках тех дисциплин, в которых они специализируются.

Перевод данного издания – попытка поспособствовать преодолению этой проблемы. Предлагаемый учебник далеко не новый: впервые он вышел в свет в США в 1934 году. Однако ценность его далеко не только историческая. Несмотря на достаточную старость этого учебника, его издание представляется крайне востребованным в современном российском контексте, именно потому что он является показательным примером того, каким образом можно решить проблему совмещения изложения традиционной логики с введением в современную математическую логику, с одной стороны, и продемонстрировать востребованность логики в методологии других научных дисциплин – с другой. Косвенным подтверждением сказанного может служить хотя бы тот факт, что именно «Введение в логику и научный метод» М. Коэна и Э. Нагеля на протяжении десятилетий являлся основным учебником по данной дисциплине в подавляющем большинстве американских вузов. Эта книга неоднократно переиздавалась и продолжает переиздаваться (последнее переиздание – 2007 года).