Коэн - Нагель - Введение в логику и научный метод
Первоначально издательство «Социум» начинало перевод этой книги в рамках программы издания учебных пособий для университетского курса по экономической теории австрийской школы. Однако в ходе перевода и научного рецензирования выяснилось, что она будет полезна также студентам-философам и аспирантам.
Людвиг фон Мизес, один из классиков австрийской экономической школы, говорил, что подготовка экономистов должна начинаться с изучения этой книги М. Коэна и Э. Нагеля. Мы же можем сказать, что она является ключом к пониманию главного теоретического труда самого Людвига фон Мизеса – «Человеческая деятельность: Трактат по экономической теории», – в котором Мизес показал, что все утверждения экономической теории выводятся из так называемой аксиомы человеческой деятельности, гласящей, что «сущность действия заключается в предпочтении одного варианта и отклонении всех остальных».
Причем вывод осуществляется средствами обычной, даже не математической, логики. Например, для понимания научного статуса экономических законов и метода их выведения необходимо разобраться в том, что такое логическая импликация, и книга Коэна и Нагеля помогает уяснить, что означает одно из центральных методологических заявлений Мизеса: «В понятии денег уже заключены все теоремы денежной теории».
С точки зрения философов и логиков по некоторым параметрам книга М. Коэна и Э. Нагеля не имеет аналогов среди отечественных учебников. Прежде всего авторам удалось органично совместить силлогистику Аристотеля с формализованным языком математической логики. Во-вторых, предмет второй части книги – методология познания, излагается в неразрывной связи с логикой.
Ну и наконец, будучи написанной авторами, до сих пор считающимися крупнейшими философами и методологами науки, книга представляет интерес не только для студентов и аспирантов, но и для специалистов в этой области знания.
Моррис Коэн - Эрнест Нагель - Введение в логику и научный метод
Моррис Коэн; Эрнест Нагель; пер. с англ. П. С. Куслия.»: Социум; Челябинск; 2010
ISBN 978‑5‑91603‑029‑7
Моррис Коэн - Эрнест Нагель - Введение в логику и научный метод - Содержание
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Уважаемый читатель!
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Об авторах
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Предисловие переводчика
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Общая характеристика книги
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Специфика книги как учебника по логике
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Особенности книги как произведения по философии науки
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Специфическая природа научной теории
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Научный реализм и критика псевдонаучной методологии
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Издержки времени
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Некоторые сложности перевода
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Предисловие
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Глава I Предмет логики
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Книга I Формальная логика
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Глава II Анализ суждений
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Глава III Отношения между суждениями
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Глава IV Категорический силлогизм
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Глава V. Условные, разделительные и строго разделительные силлогизмы
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Глава VI Обобщенная, или математическая, логика
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Глава VII Природа логической, или математической, системы
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Глава VIII Вероятностный вывод
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Глава IX Некоторые проблемы логики
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Книга II Прикладная логика и научный метод
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Глава X Логика и метод науки
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Глава XI Гипотезы и научный метод
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Глава XII Классификация и определение
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Глава XIII Методы экспериментального исследования
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Глава XIV Вероятность и индукция
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Глава XV Измерение
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Глава XVI Статистические методы
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Глава XVII Вероятностный вывод в истории и смежных исследованиях
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Глава XVIII Логика и критическая оценка
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Глава XIX Ошибки
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Глава XX Заключение
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Приложение[120] примеры доказательства
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§ 1. Что устанавливает доказательство?
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§ 2. Некоторые ошибочные доказательства
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Упражнения
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Глава I. Предмет логики
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Глава II. Анализ суждений
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Глава III. Отношения между суждениями
-
Глава IV. Категорический силлогизм
-
Глава V. Условные, разделительные и строго разделительные силлогизмы
-
Глава VI. Обобщенная или математическая логика
-
Глава VII. Природа логической или математической системы
-
Глава VIII. Вероятностный вывод
-
Глава IX. Некоторые проблемы логики
-
Глава X. Логика и метод науки
-
Глава XI. Гипотезы и научный метод
-
Глава XII. Классификация и определение
-
Глава XIII. Методы экспериментального ИССЛЕДОВАНИЯ
-
Глава XIV. Вероятность и индукция
-
Глава XV. Измерение
-
Глава XVI. Статистические методы
-
Глава XVII. Вероятностный вывод в истории и смежных исследованиях
-
Глава XVIII. Логика и критическая оценка
-
Глава XIX. Ошибки
-
Глава XX. Заключение
-
Моррис Коэн - Эрнест Нагель - Введение в логику и научный метод - Общая характеристика книги
Сегодня в России издается и переиздается большое число учебников по логике. В основном они ориентированы на базовый университетский курс, включающий в себя ряд тем по традиционной аристотелевской логике, исчислению высказываний, а также введение в теорию аргументации. Основным характерным недостатком многих из современных отечественных изданий является их несоответствие времени, выражающееся в том, что в них просто в более адаптированном виде переписывается содержание старых классических учебников. Это приводит к тому, что изучающие их студенты получают некоторую информацию, но не знают, как именно она связана с современной наукой. Точно так же в результате работы с такого рода учебниками студенты, обретая некоторые навыки оперирования понятиями и суждениями, совершенно не знают, как именно их применять в реальной исследовательской практике в рамках тех дисциплин, в которых они специализируются.
Перевод данного издания – попытка поспособствовать преодолению этой проблемы. Предлагаемый учебник далеко не новый: впервые он вышел в свет в США в 1934 году. Однако ценность его далеко не только историческая. Несмотря на достаточную старость этого учебника, его издание представляется крайне востребованным в современном российском контексте, именно потому что он является показательным примером того, каким образом можно решить проблему совмещения изложения традиционной логики с введением в современную математическую логику, с одной стороны, и продемонстрировать востребованность логики в методологии других научных дисциплин – с другой. Косвенным подтверждением сказанного может служить хотя бы тот факт, что именно «Введение в логику и научный метод» М. Коэна и Э. Нагеля на протяжении десятилетий являлся основным учебником по данной дисциплине в подавляющем большинстве американских вузов. Эта книга неоднократно переиздавалась и продолжает переиздаваться (последнее переиздание – 2007 года).
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