Колчерин - Христианизация народов Поволжья

В Казанском крае в указанный период развивалась система Н.И. Ильминского, направленная на христианское просвещение народов Поволжья. Николай Иванович Ильминский (1822— 1891) — выдающийся миссионер и педагог, ученый-востоковед, переводчик, специалист в области исламоведения, профессор Казанской духовной академии и Казанского университета, директор Казанской инородческой учительской семинарии. Его миссионерско-просветительская система оказала решающее влияние на принятие православной веры кряшенами, чувашами, марийцами, удмуртами, мордвой. Процесс христианизации народов Казанского края, начавшийся задолго до присоединения Поволжья к Московскому государству и продолжавшийся с переменным успехом вплоть до середины XIX столетия, теперь сделал огромный шаг вперед. Миссионерская деятельность в Казанском крае во второй половине XIX — начале XX века стала центральным событием общероссийского миссионерского подъема в этот период. По мнению автора, миссионерская и просветительская деятельность Ильминского стала наиболее масштабным и эффективным миссионерским проектом Русской Православной Церкви.

Вторая половина XIX века была ознаменована расцветом православной миссии в Российской Империи. Было учреждено Православное миссионерское общество и открыты его филиалы во многих губернских городах, массово издавалась миссионерская литература, открывались учебные заведения и миссии. Значительная часть православного духовенства и интеллигенции осознавала необходимость своего личного участия в деле христианского просвещения не только малых народов Российской Империи — мусульман и язычников, но и духовного возрождения русского общества в целом, ввиду надвигающейся на Отечество катастрофы 1917 года.

В данной главе проводится исследование истории христианизации малых народов Казанского края с древнейших времен до второй половины XIX столетия. Прежде чем раскрыть суть миссионерско-просветительской системы Н.И. Ильминско- го и обозначить результаты ее внедрения, следует изучить историю православной миссии среди малых народов Казанского края, назвать имена выдающихся миссионеров прошлого, определить основные трудности, с которыми сталкивалась миссия. Христианство на Казанской земле имеет древнюю историю. По домонгольскому периоду достоверными сведениями историческая наука не располагает, основные источники находятся в арабских, персидских и русских документах. Народы, населявшие Поволжье, принимали христианство задолго до присоединения к православному Московскому государству в XVI столетии. Летописные сказания, свидетельствующие об этом, дополняются археологическими находками XX века.

В разное время христианство было представлено здесь в форме несторианства, монофизитства, православия и католицизма. Христианство проникало: в VII—X веках из хазарско-аланских земель; в X—XI веках — из Киевской Руси; в XII веке — из Владимирской Руси; в XIII—XV веках христианство развивалось в Золотой Орде; в XV — первой половине XVI века из Московской Руси. В IV—VII веках здесь проживали племена именьковской культуры, по вероисповеданию христиане. Археологические раскопки обнаружили нательные крестики и бронзовые иконки на местах проживания именьковцев. В VII веке на берега Волги и Камы пришли племена булгар, по вероисповеданию язычники. В конце IX — начале X века в процессе формирования у них государственности произошел коренной перелом во всех сферах общественной жизни — экономической, политической, культурной и религиозной. Были основаны города и селения, развивалось пашенное земледелие и ремесленничество, расширялись торговые контакты. В 922 году Волжская Булгария официально приняла ислам, что было вызвано желанием заручиться поддержкой Багдада в противостоянии с хазарами, политическая и военная элита которых исповедовала иудаизм5. В Булгарском царстве кроме булгар проживали черемисы, мордва, вотяки и прочие малые народности, в основном язычники.

Имея богатую культуру и развитую экономику. Волжская Булгария активно торговала с соседними государствами; тесные экономические связи образовались с Киевской Русью. Прибывшему от князя Владимира в 986 году посольству булгары предлагали принятие ислама всеми киевлянами, что, однако, не было исполнено6. В 990 году князь Владимир направил к булгарам миссионера Марка Македонянина, в результате проповеди которого, возможно, крестились четверо болгарских князей со всеми своими домами. В 994 и 997 годах состоялись успешные походы князя Владимира на волжских и камских болгар. В 1006 году между Киевской Русью и Волжской Булгарией был заключен торговый договор, согласно которому русские купцы могли торговать в Булгарии, а булгарские — на Волге и Оке7. Уже в это время в городах Волжской Булгарии проживали христиане, что подтверждается археологическими находками в столичном городе Болгаре: «Греческая палата», датируемая XI—XII веками, христианская церковь, могильные камни с христианскими знаками и армянскими письменами. При этом булгары следовали традиции веротерпимости по отношению к пришедшим людям, религиозной розни у них не наблюдалось.