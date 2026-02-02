Религия и либерализм

Либерализм, если его рассматривать как продукт модерна, возникший в семнадцатом-восемнадцатом веках, во многом изначально был против религии. Так уж было принято у его отцов-основателей - тем более что одним из основных пунктов их программы было отделение церкви от государства. В процессе дальнейшего развития стало принято различать разные виды либерализма - политический, экономический, социальный и даже религиозный. Речь здесь идет о разных вещах, но все они соотносятся с европейской цивилизацией модерна. Однако если понимать либерализм шире - как стремление к свободе и выражению человеческой личности, то его корни уходят в древние цивилизации (вспомним хотя бы древних греков), а саму христианскую цивилизацию можно считать колыбелью западного либерализма.

Противопоставление либерализма и религии обманчиво и не позволяет по-настоящему понять ни сам либерализм, ни его взаимоотношения с религией. Недаром философ Чарльз Тейлор рассматривает модерную западную цивилизацию и ее последующее развитие не как провал исторического христианства, а как историю его успеха. Граница между стремлением к свободе и ориентацией на фундаментальные установления, обусловленные высшими (метафизическими) ценностями, проходит не между либерализмом и религией, а внутри религиозных групп или даже внутри самой человеческой личности. Свобода, основанная на любви, служит опорой христианства и других мировых религий. Человек сотворен свободным, и онтологическая свобода человека занимала умы многих христианских философов и богословов.

И тем не менее на практике обычно мы видим конфликт религиозных и либеральных взглядов. Папа Пий IX объявлял крестовый поход против либерализма во всех его проявлениях (1864 г.), Джон Милбанк развивает богословскую критику секулярного либерализма (настаивая при этом на религиозной свободе), Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, восстает против либеральной демократии и предлагает заменить ее христианской демократией, которая, по его мнению, антилиберальна (illiberal). Антилиберальные взгляды в большей степени присущи современной Восточной Европе, особенно традиционно религиозным странам, но этого не избегают и традиционные западные демократии - например, в Католической церкви в США ощущается заметный раскол по линии либерализма, что затрагивает и саму церковь, и общество.

Каким может быть отношение религии к либерализму и его ценностям? С одной стороны, обычно предполагается, что религия по природе консервативна и озабочена преимущественно интересами не индивида, а группы (особенно на Востоке), поддерживая традиционный уклад жизни и традиционные ценности. В этом плане религия, особенно в ее фундаменталистских проявлениях, считается противостоящей тому, что утверждает и отстаивает либерализм. С другой стороны, поскольку никакая религия не является чем-то однородным, среди представителей одной и той же религии можно обнаружить различное отношение к либеральным ценностям. Даже фундаменталисты порой апеллируют к этим ценностям (таким как свобода религии и свобода слова). Ввиду всего этого отношение религии к либерализму является непростым и едва ли допускает однозначную интерпретацию.

На Западе христианство в целом признало либеральные ценности и адаптировалось к ним. В посткоммунистических Восточной Европе и России, однако, встреча с либеральными ценностями стала для христианства и других религий непростым опытом. Хотя коммунистические режимы в этих странах обычно подавляли и контролировали религию, последняя чувствовала себя в каком- то смысле в безопасности в закрытом обществе, несмотря даже на многочисленные наложенные на нее ограничения. С падением же коммунизма религия в этих странах столкнулась с новыми, порою пугающими вызовами, причину которых она нередко усматривает в либеральных ценностях, которые считает «импортированными с Запада» с целью разрушить местные традиционные ценности. Бремя свободы оказалось отнюдь не легким.

Настоящий сборник включает в себя ряд научных докладов, представленных на международной конференции «Религия и либерализм», проведенной Библейско-богословским институтом св. апостола Андрея в Москве 12-13 декабря 2019 г. Помимо этого, в книгу включены тексты крупнейших современных богословов и философов, касающиеся отношений религии и либерализма. Четыре раздела сборника («Бог и свобода человека», «Религия и либеральное государство», «Церковь и либерализм» и «Политическое богословие»), конечно, не охватывают все аспекты заявленной в заглавии этой книги темы, однако все же так или иначе затрагивают многие относящиеся к данной теме проблемы. К тому же первый и последний разделы соотносятся с ранее выходившими в ББИ (в серии «Современное богословие») сборниками, в которых можно найти немало дополнительных материалов.

Алексей Бодров, Михаил Толстолуженко

Религия и либерализм

Под ред. Алексея Бодрова и Михаила Толстолуженко

(Серия «Современное богословие»)

М.: Издательство ББИ, 2022. - х + 221 с.

ISBN 978-5-89647-405-0

Религия и либерализм - Содержание

Предисловие

Бог и свобода человека

Юрген Мольтман. Освобождение для жизни

Ганс Кюнг. Дело человека

Ромило Кнежевич. Николай Бердяев о либерализме и человеческом достоинстве

Религия и либеральное государство

Юрген Хабермас. Секуляризация и религия

Йозеф Ратцингер. Чем держится мир. Дополитические моральные основы либерального государства

Якоб Ом.«Сакральность личности»: может ли эта категория служить дополитической нравственной основой для либерального государства?

Церковь и либерализм

Чарльз Тейлор. Христианство и цивилизация

Кристиан Кригер. Религия под ударом либерализма

Антуан Флейфель. Ближневосточные христиане и либерализм

Игумен Иов (Чернышев). Оценки государственного либерализма иерархами Православной церкви на примере деятельности Государственной думы Российской империи

Егор Агафонов. «Предрасположен к одному творчеству святости…» Встреча с наследием архим. Спиридона (Кислякова)

Политическое богословие

Светлана Коначева. «Негативный мессианизм» Джорджа Агамбена в контексте современных «политических теологий»

Павло Смыцнюк. Либерализм и фундаментализм: в поисках неидеологического богословия

Максим Переславцев. Религиозные истоки либерализма в интерпретации Джона Милбанка.

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