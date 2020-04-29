Современная история философии теперь занимается не только прояснением и истолкованием ушедших эпох и философских культур, но все больше увлекается исследованиями оснований, предпосылок формирования, развития и коммуникативных отношений, разнородных по своим интенциям философских дискурсов в мировом историко-философском процессе;

фиксируются и истолковываются этнопсихические истоки, мотивы и целевые установки философских доктрин, однозначно несовместимых в своих предметно-методологических ориентациях и концептуальных настроениях, но, тем не менее, при всей их этнокультурной самобытности, склонных к взаимопониманию, общению и поиску общечеловеческого духовного родства в контексте интеркультурного диалога духовных традиций Востока и Запада, Севера и Юга.

Базовые понятия при аналитико-оценочной квалификации этого диалога — идентификация, глобализация, локализация, культурно-эпистемологическое понятие транскулыурации, смысловое измерение которого дистанцируется как от универсализма, посягающего на локальную духовную идентичность, так и от партикулярного консерватизма, тяготея к модусу планетарно-коммуникативного единства многообразия этнокультурных самобытностей. Сравнительный метод выступает как средство, избегающее нативизма, национальных предубеждений, этноцентризма или оксиденциализма.

Современная мировая философия - Учебник для вузов

Под ред. А.С. Колесникова

М.: Академический Проект; Альма Матер, 2013. —563 с. — (Концепции)

ISBN 978-5-8291-1427-5 (Академический Проект)

ISBN 978-5-902766-90-2 (Альма Матер)

Современная мировая философия - Учебник для вузов

ВВЕДЕНИЕ. СТАНОВЛЕНИЕ МИРОВОЙ ФИЛОСОФИИ В УСЛОВИЯХ ПОСТГЛОБАЛИЗАЦИИ (АС. Колесников) ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ ФИЛОСОФИЯ США В XX ВЕКЕ (С.Л. Бурмистров) Философия прагматизма АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ (С.В. Никоненко) 1. Аналитический метод в философии неореализма 2. Философия логического анализа 3. Лингвистическая философия 4. Антиреалистические теории анализа 5. Натуралистические теории анализа 6. Неопрагматизм 7. «Реализм с человеческим лицом» и внутренний реализм ФЕНОМЕНОЛОГИЯ (В.И. Колядко, Л.И. Соколова) ФИЛОСОФИЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА (Л.И. Соколова) ФИЛОСОФИЯ НАУКИ (Л.И. Соколова) ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ XX СТОЛЕТИЯ (Б.В. Марков) Теономная антропология М. Шелера Онтоантропология М. Хайдеггера Проблема человека в постантропологических парадигмах философствования. Критическая антропология М. Фуко Культурно-историческая антропология Антропология брака и семьи Символическая антропология Ж. Бодрийяра ФИЛОСОФСКАЯ ГЕРМЕНЕВТИКА (Х.С. Гафаров, Ю.Ю. Гафарова) Истоки философской герменевтики Романтическая герменевтика Фридриха Шлейермахера Герменевтический круг Историческая герменевтика Вильгельма Дильтея Систематизация законов герменевтики Эмилио Бетти Классическая и философская герменевтика Герменевтика фактичности Мартина Хайдеггера Философская герменевтика Ганса-Георга Гадамера Юрген Хабермас: проблема универсалистских притязаний герменевтики Герменевтика и деконструктивизм Жака Деррида СТРУКТУРАЛИЗМ (Л.И. Соколова) ПОСТСТРУКТУРАЛИЗМ (А.В. дьяков) ПОСТМОДЕРНИЗМ (А.В. Дьяков) СОВРЕМЕННЫЙ МАРКСИЗМ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ДОСТИЖЕНИЯ (А.С. Колесников) Формальные изменения в западном марксизме Новое в теории западного марксизма Между Востоком и Западом: австромарксизм и Франкфуртская школа ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИИ (О.А. Михалина) Эмпирико-аналитическая традиция философии образования Гуманитарные направления в философии образования Критико-эмансипаторские направления в философии образования Философия образования в России ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФИЯ ПСИХОАНАЛИЗА (О.Н. Павлова) Влияние психоанализа на научные сферы Возникновение, развитие и дифференциация психоаналитической парадигмы Сущность психоанализа Новизна и актуальность психоанализа Истоки психоанализа Периодизация развития классического психоанализа Основные идеи психоанализа: от 3. Фрейда до современности Динамическая модель психики Цивилизационный феномен нарциссизма: векторы объективации в парадигме психоанализа ФИЛОСОФИЯ И ПСИХИАТРИЯ В XX ВЕКЕ (О.Л. Власова) § 1. Философия и психиатрия в едином пространстве рефлексии § 2. Феноменологическая психиатрия § 3. Dasein-анализ § 4. Антипсихиатрия § 5. Психиатрия в философском анализе: обратное влияние и историко-философское значение НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФИЛОСОФИИ РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ XX ВЕКА (И.Д. Осипов) КИТАЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ в XX ОЕКЕ (А.С. Рысаков) Этапы исторического развития «нового конфуцианства» Философские принципы «нового конфуцианства» Основные представители «нового конфуцианства» Китайский марксизм СОВРЕМЕННАЯ ИНДИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ (Н.А. Канаева) ФИЛОСОФИЯ АВСТРАЛИИ (А.С. Колесников) История Ранние влияния Джон Андерсон (1893-1962) Защита академической свободы Свободная мысль и сиднейские либертарианцы Мельбурнское витгенштейнианство Австралийский материализм Австралийский реализм Нестандартные логики Этика АФРИКАНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ (АС. Колесников) Философия негритюда Проблемы африканской философии Философия в постколониальную эпоху Франкоязычная африканская философия Интеллектуальные сопротивления колониальному дискурсу Критика негритюда и африканского дискурса ЛАТИНИАМЕРИКАНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ (АС. Колесников) Хосе Марти-и-Перес и Хосе Инхеньерос. X. Ортега-и-Гассет и латиноамериканская философия Философия Хосе Гаоса и ибероамериканизм Мигель Леон-Портилья: философия нагуа Особенности историко-философского процесса в Латинской Америке Феноменология в Латинской Америке Аналитическая философия в Латинской Америке Экзистенциалистская мысль в Латинской Америке Постмодернизм в латиноамериканской философии Философия освобождения как интеркультурная философия Философия латиноамериканской сущности ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ О СОВРЕМЕННОЙ АРАБСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ (М.М. Аль-Джанаби) Мусульманское реформаторство Современная арабо-мусульманская философия Персидский подход к философии Современные тенденции ФИЛОСОФИЯ ГЕРМАНИИ (ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ XX - ВЕРНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ XXI ВЕКА) (С.С.Шачин) Эволюция Франкфуртской школы Дискурс как рефлексивная форма коммуникативных действий: подход Юргена Хабермаса

Карл-Отто Апель: идея трансцендентальной прагматики

Аксель Хоннет: идея исследования моральных оснований социальных конфликтов

Райнер Форст: справедливость как реализация «права на оправдание»

Эрнст Тугендхат: язык как ключ к обоснованию этики

Антропология Ханса-Петера Дюрра

Петер Слотердайк

Дитер Хенрих

К проблеме актуальности философии Артура Шопенгауэра

ФИЛОСОФИЯ ЯПОНИИ (И.В. Безруков)

Начало современной философии Японии. Влияние западных философских парадигм

Принципы компаративного исследования восточного менталитета X. Накамура

ФИЛОСОФИЯ СЕВЕРА (Ю.В. Попков, Е.А. Тюгашев

Современная мировая философия - Учебник для вузов

Современная мысль, играя в сложные терминологические сущности, смыслы не извлекает, а их изобретает и вносит в философию. Традиционная проблематика деонтологизируется, онтология конструируется. Плюрализм бытия и потеря однозначности его понятий и категорий в философии уже не обеспечивает чистоту результатов рефлексии, которая меняет свою интенцию и роль. Прошлый философский опыт заменяется игрой партикулярной и поверхностной. Сама философия поменяла свою специфику: от метафизического вопрошания она перешла к обоснованию картины мира, обнимая все знание и искусство, все онтологии, методологии и стратегии, включая в себя экзистенциальное, ценностное, праксеологическое отношение к миру, видение мира, философию сердца и разума, подсознательного и волевого, и т. п.

Эпоха модерности постепенно превратила экономику в главный горизонт западной цивилизации, а человеческие субъектности стали создаваться и «пересоздаваться» в соответствии с экономическими и финансовыми ценностями и верой в то, что развитие (чаще всего понимаемое как рост производства и потребления) и есть дорога к свободе и счастью для всех, поскольку якобы предоставляет людям больше возможностей. Системный кризис этой модели и, по существу, «конец знакомого мира» приводит к необходимости переосмысления многих ключевых понятий, категорий, эпистем, моделей целеполагания, на которые ориентировалась философия до сих пор, а также к выработке нового теоретического аппарата для концептуализации и проектирования будущего посткризисного миропорядка.

С уходом неолиберальной телеологии рынка и потребления, исчезает последний претендовавший на универсальность прогрессистский вектор глобальной истории, последняя закрытая утопия всеобщего спасения. Происходит своеобразный реванш топоса над хроносом. Соответственно, становится актуальной задача поиска иных оснований организации «хаоса» современности и создания иных категорий современной философской культуры, которые бы носили не реактивный, а проективный характер, моделировали бы открытие и плюриверсальные проекты будущего, а не просто пассивно описывали прошлое или настоящее посредством устаревших и контекстуально ограниченных понятий.

Большинство философского этоса согласно с тем фактом, что исходная модель жесткого рационализма устарела и в философии наступил момент критического согласования гетерогенных данных, приведения в систему разнородных методологий, осмысления и проверки полученных результатов, выяснения сквозных понятий, обоснования фундаментальных принципов. Проблема продуктивных дискурсов из частного дела методологов становится сутью философского процесса современности. Поскольку ограниченность идеолого-рационалистического подхода не устраивает сообщество, то рамки дискурса раздвигаются: и в философию, и в культуру вносятся религиозные, мистические, мифологические, технократические и т. п. учения, материалы этнографии, психологии, археологии, литературоведения, искусства и т. д. — всей жизни, деятельности и переживаний человека.