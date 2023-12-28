Аринин - Феномен религии

Сегодня чрезвычайно важно обратиться к историческому опыту категоризации феномена религиозности в дефинициях термина «религия», который в современных международных правовых документах сознательно понимается в предельно широком значении. Так, в ходе слушания этого дела (Манусакис против Греции, 1996 год) Европейский суд пришел к выводу, что государство не имеет права выносить решение относительно того, действительно ли при слушании дела что-то является религией или нет, и недвусмысленно объявил, что политика, которая лежит в основе гарантий на свободу вероисповедания, обеспечиваемых Конвенцией (Европейской Конвенцией по правам человека), заключается в следующем: «гарантировать настоящий плюрализм вероисповеданий». Достаточно того, что организация верующих честно признает себя религией. Суд отметил, что «Свобода вероисповедания, гарантией которой является Конвенция, исключает всякое право государства определять законность религиозных верований или способов выражения этих верований...» Определение религии, применяемое в Конвенции и Международном пакте о гражданских и политических правах, очень широко и включает в себя как теистические, так и нетеистические религии, а также «редкие и практически неизвестные верования»... Комитет со вниманием рассматривает любую склонность к дискриминации любой религии или веры по любому поводу, включая тот факт, что эти религии являются новыми или нетрадиционными, и это может стать поводом враждебного отношения к ним со стороны господствующих религиозных сообществ» , что в определенной мере соответствует характеру нового законодательства РФ, регламентирующего сферу свободы совести и отношений религиозных объединений, образовательных программ по религиоведению, истории и философии религии. В этой связи особую значимость приобретает категориальный понятийный аппарат, применяемый для описания и объяснения данной области социального бытия.

В методологическом плане необходимо обратиться и к предельным общим проблемам религиоведческой науки, к переосмыслению сложившихся подходов к исследуемой проблематике.

Религиоведение сегодня понимается как наука, изучающая «закономерности возникновения, развития и функционирования религии, ее строение и различные компоненты, ее многообразные феномены, как они представали в истории общества, взаимосвязь и взаимодействие религии и других областей культуры» .

Уже в самом названии «религиоведение» содержится возможность альтернативного его истолкования, заключающаяся в поляризованности самого общего понимания как «ведения», так и «религии» в современной культуре. С одной стороны, особенностью терминов, заканчивающихся на «-ведение» (источниковедение, искусствоведение, кантоведение, сектоведение в богословии и т.п.), является то, что они отражают позицию внешнего рассмотрения исследуемого предмета. Так, к примеру, в православной апологетике «сектоведом» считается именно православный богослов, а не сам адепт «сектантского» (с точки зрения православного богословия) исповедания, так же как и «кантоведение» не тождественно «кантианству». Само светское «религиоведение» возникает в XIX веке в оппозицию конфессиональной апологетике как академическое, научное исследование. «Ведение» в этих случаях противопоставляется как внешняя и объективная позиция беспристрастного наблюдателя заинтересованности, вовлеченности, субъективности и односторонности позиции «адепта».

Аринин Е.И. - Феномен религии - Исторический и логико-методологический анализ интерпретаций религиозности

Учеб. пособие / Владим. гос. ун-т. Владимир, 2002. 160 с.

ISBN 5-89368-315-3

Аринин Е.И. - Феномен религии - Содержание

Предисловие, или в каких терминах сегодня говорят о религии

Глава 1. Генезис проблематики категоризации религиозности Проблематичность постижения феномена религии Принципы как фундаментальные методологические подходы Понятие основания явлений, изучаемых религиоведением Основные выводы по первой главе

Глава 2. Субстратный принцип познания сущности явлений в религиоведении Становление субстратного подхода Развитие субстратного подхода в теологии и религиоведении Методологическая роль субстратного подхода в современном религиоведении Основные выводы по второй главе

Вместо заключения, или возможность диалога теологии и религиоведения

Приложение