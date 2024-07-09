Коллманн - Россия и ее империя - 1450–1801

Как описать империю раннего Нового времени, если речь идет о более чем трехвековом периоде? Множество регионов, экономических укладов, этнических групп — и изменений, происходивших в течение этого срока. К 1801 году русская империя простиралась от Польши до Тихого океана, от Арктики до Каспийского и Черного морей и была населена десятками народов, культурное наследие и исторический опыт которых чрезвычайно различались между собой. В задачи правителей России — великих князей до 1547 года, царей до 1721 года, императоров после этой даты — входили расширение территории государства для приобретения производительных ресурсов (людских и материальных) и поддержание стабильности, достаточной для того, чтобы мобилизовывать приобретенные ресурсы. Им приходилось сталкиваться со всевозможными проблемами. Главной из них были расстояния («враг империй», пользуясь емким выражением Фернана Броделя), к которым добавлялись яростные бунты, постоянное бегство податного населения, сопротивление элит некогда суверенных государств. Однако правителям страны удавалось решать задачи, связанные с имперской экспансией, мобилизацией ресурсов и управлением, и в результате Россия на протяжении рассматриваемого периода превратилась из покрытой лесами области на окраине Европы и Евразии в крупнейшего геополитического игрока на обоих этих пространствах. Наша цель — выяснить, как московские правители добились этого, уделяя должное внимание громадному этническому, религиозному, социальному и политическому разнообразию их империи. Мы исследуем не только то, каким образом империя достигла могущества и как она управлялась, но и то, кем были ее многочисленные подданные и как страна пришла (если пришла) к социальному и политическому единству.

Подвести концептуальную базу под такой масштабный проект, охватывающий период протяженностью более трех столетий и территорию в тысячи квадратных миль, нелегко — велик риск представить постоянно менявшуюся реальность как нечто застывшее или наложить на прошлое современные категории. Применительно к России и то, и другое делали часто: в раннее Новое время, начиная с XVI века, страну клеймили как «деспотичную», а ее народ — как «нецивилизованный», преимущественно в сравнении с Европой. Эти эпитеты, ставшие нормативными, являются еще и либо телеологичными (предполагается, что Россия шла по тому же пути, что и европейские страны, но отставала от них), либо эссенциалистскими (предполагается, что русские никогда не смогут усвоить западные ценности). К счастью, недавние исследования дают возможность избежать упрощений, говоря о государстве и обществе в России раннего Нового времени. С 1970-х годов авторы научных трудов (преимущественно в США) начали изучать механизмы функционирования самодержавия, и образ всемогущего царя был отвергнут. Стало ясно, что политический процесс протекал и при самодержавии — монарх проводил совещания с наиболее влиятельными персонами и их семействами; их мнение учитывалось при принятии решений, и в целом управление государством держалось на этих семействах. Таким образом, для власти самодержца имелись неявные ограничения, связанные как с религиозной идеологией, так и с объективными факторами — географией, расстояниями, редким населением. Новый импульс исследованиям русской империи придал распад Советского Союза: в Европе, США, постсоветских республиках появились ценные труды, посвященные сообществам, жившим в этой империи. Эти новые работы хороши отсутствием телеологичности, согласно которой империя непременно должна превратиться в национальное государство, отсутствием стандартной критики империи как таковой и помещением русской империи в евразийский контекст. Их авторы вовсе не утверждают, что политика, основанная на консенсусе, как-либо подрывала безраздельное полновластие царя, однако заставляют нас трезво рассмотреть силы, с помощью которых самодержавный центр управлял страной.

Для наших целей особенно плодотворной оказалась модель «империи различий», созданная несколькими учеными: Джейн Бербанк, исследовавшей Россию, Фредериком Купером, изучавшим Африку, и Кэрин Барки, специалистом по Османской империи. Все эти империи управлялись из единого центра, но на языки, этническую принадлежность и верования покоренных народов никто не покушался — в них видели залог социальной стабильности. Эта концепция не нова. Не кто иной, как Никколо Макиавелли, в своем «Государе» (опубликованном в 1532 году, через пять лет после его смерти) указал на три варианта действий, доступные завоевателю в том случае, если «завоеванное государство с незапамятных времен живет свободно и имеет свои законы». «Первый — разрушить; второй — переселиться туда на жительство; третий — предоставить гражданам право жить по своим законам, при этом обложив их данью и вверив правление небольшому числу лиц, которые ручались бы за дружественность».

Коллманн Н. Ш. - Россия и ее империя - 1450–1801

Пер. с англ. В. Петрова. — СПб.: Academic Studies Press / Библиороссика, 2023. — 783 с. — (Серия «Современная западная русистика» = «Contemporary Western Rusistika»).

ISBN 979-8-887190-61-7 (Academic Studies Press)

ISBN 978-5-907532-45-8 (Библиороссика)

Коллманн Н. Ш. - Россия и ее империя - 1450–1801 – Содержание

Предисловие к русскому изданию

Введение. Русская империя, 1450–1801

Пролог. Хронологические рамки

Часть I. СОЗДАНИЕ ИМПЕРИИ

Глава 1. Земля, население и глобальный контекст

Глава 2. Империя де-факто. Возвышение Москвы

Глава 3. Собирание империи. Первые века

Глава 4. Экспансия в XVIII веке. Сибирь и степь

Глава 5. Западные окраины в XVIII веке

Часть II. МОСКОВСКАЯ ИМПЕРИЯ В XVII СТОЛЕТИИ

Глава 6. Семена легитимности

Глава 7. Как государство применяло свое могущество

Глава 8. Торговля, налоги, производство

Глава 9. Привлечение к сотрудничеству. Создание элиты

Глава 10. Сельские налогоплательщики. Крестьяне и не только они

Глава 11. Города и горожане

Глава 12. Православие и его разновидности

Часть III. ВЕК ИМПЕРИИ: РОССИЯ В XVIII СТОЛЕТИИ

Глава 13. Имперское воображаемое и политический центр

Глава 14. Армия и администрация

Глава 15. Финансовая политика и торговля

Глава 16. Надзор и контроль при осуществлении имперской экспансии

Глава 17. Сословия, крепостные и общество в движении

Глава 18. Города, горожане, городская реформа

Глава 19. Конфессионализация в многонациональной империи

Глава 20. Защита позиций православия

Глава 21. Дворянство, культура, интеллектуальная жизнь

Заключение. Создание империи и формирование представлений о ней

Предметно-именной указатель