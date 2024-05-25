Коротаєв - Трагічне минуле - документи свідчать

Сьогодні Україна стала на шлях євроінтеграції, проведення якої неможливе без змін у свідомості українського суспільства. У «реформуванні» ж свідомості важливу роль відіграє інститут церкви, який уособлює в собі совість нації. На жаль, цей інститут в нашій державі не має достатньо позитивного впливу на українське суспільство, що доводить активізація діяльності Президента України у вирішенні питання створення незалежної від Москви Української православної церкви. Саме тому перед історичною наукою сьогодні гостро постає завдання знайти відповідь та визначити причини такого стану інституту церкви.

Актуальність даної теми пов’язана із тим, що в нашій країні триває процес «декомунізації», законодавча база якої надала історикам можливість використовувати у своїх дослідженнях документи репресивних органів (ДНУ—КДБ) радянської влади, які довгі роки зберігалися під грифом «цілком таємно» і не були доступні загальному колу науковців. А без їх дослідження побудувати об’єктивну історичну парадигму державно-церковних відносин та розкрити їх репресивну складову було б, на наш погляд, неможливо.

Суспільно-політична значущість теми підсилюється ще й зовнішніми обставинами, а саме необхідністю розуміння релігійної політики, яка проводиться у Російській Федерації (далі РФ). Проголошена російським урядом активна підтримка на міжнародній арені РПЦ та здійснення репресій (за Федеральним законом «Про протидію екстремістській діяльності», законом про «небажані організації» та пакетом законів Ярової — Озерова та ін.) щодо протестантських релігійних організацій в РФ нагадує собою повернення державно-церковних відносин до радянського правового формату.

Тому однією з актуальних проблем, що потребує переосмислення й об’єктивного висвітлення сьогодні, є проблема відносин влади й інституту церкви, зокрема однієї з найбільш активної його частини, яку представляють протестантські релігійні громади та організації України взагалі і Дніпропетровської області зокрема. Результати дослідження цієї теми допоможуть розкрити проблеми державно-церковних відносин, що мали місце в Україні за радянських часів, та осмислити їх сучасний стан в РФ.

Протестантські релігійні організації — це релігійні течії та конфесії, які сповідують такий різновид християнства, як протестантизм. Протестантизм, за визначенням Д. Ушакова, — всіляке віровчення, яке виникло у західному християнстві у зв’язку з реформацією (лютеранство, кальвінізм та ін.) як протест проти католицизму [2]. На теренах пострадянського ж простору протестантські релігійні організації та союзи виникли не в результаті протесту віруючого населення проти догматів католицизму чи православ’я, а як результат пієтизму, що виражався у прагненні більшості із них повернутися до чистоти євангельської віри, а тому у вітчизняній історичній науці до них часто застосовується термін «євангельські» релігійні організації чи союзи.

Трагічне минуле: документи свідчать - Збірник документів у 5 т. – Том 3

Дніпро: Дніпропетровська обласна редколегія по підготовці й виданню тематичної серії книг «Реабілітовані історією»; Вид-во «Монолит», 2018. - Т. 3: Боротьба радянських каральних органів з протестантськими організаціями Дніпропетровщини (1930—1960рр.) / уклад.:О.О. Коротаєв. — 2019. — 260 с.

ISBN 978-617-7369-22-5

Трагічне минуле: документи свідчать – Том 3 – Зміст

З ІСТОРІЇ ПРОТЕСТАНТСЬКОГО РЕЛІГІЙНОГО РУХУ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ Є. І. Бородін, В. В. Іваненко, Л. Л. Прокопенко, О. О. Коротаєв

ПРОТЕСТАНТСЬКІ КОНФЕСІЇ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ ПІД КОНТРОЛЕМ РАДЯНСЬКИХ КАРАЛЬНИХ ОРГАНІВ (1930—1960 рр.) О. О. Коротаєв

РАДЯНСЬКІ РЕПРЕСІЇ ЩОДО ПРОТЕСТАНТСЬКОГО РЕЛІГІЙНОГО РУХУ НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ (1930—1960 рр.) Археографічна передмова О. О. Коротаєв