Сергей Лавриненко - Протестантские церкви СССР в тоталитарном и авторитарном окружении в 1929–1964 гг.

Актуальность настоящей работы вызвана необходимостью исследования проблемы существования протестантских общин в условиях тоталитарного и авторитарного окружения. В годы, когда во главе СССР находился И. В. Сталин, можно говорить, что Советский Союз представлял собой тоталитарное государство с полным отсутствием демократических свобод, репрессиями против членов советского общества, которые не «вписывались» в привычные рамки. Репрессии и преследования не прошли мимо протестантских общин. Период после смерти Сталина, характеризуется борьбой за власть и постепенным захватом власти Н. С. Хрущевым. Несмотря на то что на смену тоталитарному режиму пришел авторитарный, с его относительной демократизацией, тем не менее этот период характеризуется попыткой полного искоренения религиозной жизни.

Дипломная работа на тему «Протестантские церкви СССР в тоталитарном и авторитарном окружении в 1929–1964 гг.» посвящена вопросам отношений между советской властью и религиозными общинами в обозначенный период.

Представленная периодизация является неслучайной. Начиная с 1929 г. в Советском Союзе оформляются основы тоталитарного государства, во многом связаны с личностью И. В. Сталина. Процесс становления тоталитарного государства сопровождался двумя взаимосвязанными процессами. Первый из них борьба с классовыми врагами, то со всеми теми, кто был не согласен с идеологией марксизма-ленинизма. Наиболее сильно и трагично эта борьба проявила себя в таком явлении, как коллективизация. Вторым процессом была борьба с любыми взглядами, которые противоречили утверждаемой в стране идеологии. Эта борьба включала и попытку искоренения религии. Именно в 1929 г. начинается активное наступление советских властей на религиозные организации. Конечная дата изучаемого периода, 1964 г., является временем отстранения Н. С. Хрущева от власти, а, следовательно, и окончанием периода тотального наступления на религию, который наиболее сильно был выражен в период хрущевской антирелигиозной кампании 1958–1964 гг.

Таким образом, период 1929–1964 гг. был очень сложным и трагическим для протестантских общин Советского Союза. Однако на протяжении этого отрезка истории наблюдались очень серьезные колебания в религиозной политике советских властей. В отдельные годы политика атеистического государства была столь агрессивной, что речь шла о физическом уничтожении служителей культа. В другие же годы наблюдалось серьезное смягчение давления и власти демонстрировали заинтересованность в диалоге.

Проблемой исследования является вопрос: каким образом протестантским общинам СССР удалось существовать и вести деятельность в условиях воинствующего атеизма в период 1929–1964 гг. и от каких факторов зависели изменения государственной политики по отношению к ним.

Объектом исследования является существование и деятельность протестантских общин СССР.

Предметом исследования являются отношения между государством и протестантскими общинами на территории СССР в условиях тоталитарного и авторитарного режима в 1929–1964 гг.

Цель дипломной работы: всестороннее изучение существования и деятельности протестантских церквей на территории СССР в условиях тоталитарного и авторитарного режимов в период 1929–1964 гг.

Основные задачи работы:

изучить религиозную политику советской власти по отношению к протестантским конфессиям в указанный период;

выявить различные модели отношения протестантских церквей к тоталитарному и авторитарному режиму в 1929–1964 гг.;

рассмотреть проблемы существования, успехи и неудачи деятельности протестантских общин в 1929–1964 гг.

Структура работы во многом передает изменения религиозной политики государства. Работа имеет три главы. Первая глава посвящена религиозной политике Советского государства во времена И. В. Сталина. Глава имеет два параграфа. В первом параграфе речь пойдет о начале массовых репрессий в отношении верующих в довоенное время. Во втором речь пойдет о том, как события Великой Отечественной войны способствовали смягчению религиозной политики в военное и послевоенное время. Несмотря на то, что исследование предполагает изучение политики Советского государства по отношению к протестантам, однако же, некоторое внимание будет уделено и политике немецких оккупационных властей, поскольку проводимая оккупационными властями религиозная политика в определенной мере способствовала смягчению отношения советских властей к религиозным организациям. Вторая глава посвящена религиозной политике Н. С. Хрущева. Первый параграф отображает некоторые попытки демократизации в стране после смерти И. В. Сталина, что дало возможность историкам назвать данный период Оттепелью. Однако этот период характеризуется большой противоречивостью, что и будет отображено в работе. Второй параграф главы посвящен известной хрущевской антирелигиозной кампании 1958–1964 гг, когда различными методами осуществлялась попытка полного искоренения религии в стране.

Работа будет рассматривать историю отношений советской власти и протестантских общин, не делая при этом акцент на конфессиональной принадлежности. Большая часть авторов изучает вопрос советской религиозной политики в рамках отдельной конфессии. Например, такие авторы как С. Н. Савинский, Ю. Е. Решетников, С. В. Санников, Л. Н. Митрохин являются исследователями истории баптизма, В. И. Франчук –пятидесятничества, М. И. Одинцов как пятидесятничества, так и адвентизма. Среди современных работ, которые также рассматривают вопрос без строгой конфессиональной привязки можно выделить работу Т. К. Никольской «Русский протестантизм и государственная власть в 1905–1991 годах».