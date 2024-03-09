Колман Роберт – Жизнь в живом Слове

О жизни христианина рассказывает Слово Божие. Слово есть жизнь. Но живет не учение и не символ веры. Живет Человек, живое Слово Самого Бога — Иисус Христос. Он — Слово, ставшее плотью (см. Иоанна 1:14), через которое Бог позволяет познать Себя и Свою жизнь. Когда Слово Его входит в ваше сердце, вы обретаете Его жизнь. В этом и заключается христианство.

Но чтобы ощущения ваши основывались на фактах, чтобы вера ваша не менялась в зависимости от общественного мнения, Бог сделал так, что Слово Его сохранилось без погрешностей, т.е. в письменном виде. В результате появилась Библия — богодухновенная история искупительного труда, осуществленного Богом среди людей. Труд этот в совершенстве воплотился в личности Иисуса Христа. Записанное в Библии Слово властвует над Словом, записанным в наших сердцах. И то и другое даруются Духом, а потому не может быть противоречия между библейским словом и вашим духовным опытом.

Выходит, Библия — это не только рассказ о том, что сделал Бог, чтобы показать Себя людям и принести им спасение: благодаря Библии, откровение пронизывает всю вашу жизнь. Книги ее сильно отличаются друг от друга по литературной форме, но все вместе они являются частями Божьей искупительной истины. Если верно ее понять и не менее верно ей следовать, то она обязательно приведет вас к Тому, Кто есть «путь и истина и жизнь» (Иоанна 14:6). В этом главная цель Писания. Оно написано для того, чтобы «вы уверовали. что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его» (Иоанна 20:31).

Значит, чтобы больше знать о Христе, нужно лучше изучить Библию. Она светильник Святого Духа, озаряющий ваш разум (см. 2 Тимофею 3:16; Иоанна 5:39), убеждающий сердце (см. Евреям 4:12), возжигающий веру (см. Римлянам 10:8,17; 1 Иоанна 5:13). Верою Слово возрождает ваше сердце (см. 1 Петра 1:23; 2 Петра 1:4), освящает жизнь (см. Иоанна 15:3,17:17; Ефесянам 5:26), насыщает душу (см. 1 Петра 2:2), наставляет (см. Деяния 20:32), дарует радость, мир и уверенность (см. Псалом 118; 1 Иоанна 1:4; Деяния 15:31; Римлянам 15:14).

Несложно понять: наша христианская жизнь коренится в Слове и строится на Слове. К сожалению, очень многие христиане основывают свою веру лишь на личных ощущениях. В результате возникает неразбериха, неуверенность, неведение. Такие христиане ничего не знают о благословениях, которые могут обрести во Христе. Им не сложно поверить Слову, им по силам узнать о Христе, но они не знают, что говорит Библия о спасении.

Эта брошюра и написана для того, чтобы рассказать вам о спасении. Она призвана помочь растущим христианам открыть для себя суть искупления, о которой можно узнать лишь из одного, но абсолютно правдивого источника. Мы не в состоянии рассказать здесь обо всем, но все же попытаемся осветить те темы, которые оказывают непосредственное влияние на жизнь христианина, в частности те богатства, которые вы обретаете во Христе.

Метод обучения довольно простой. От вас требуется только усердие. ♦Верно преподавать слово истины» — задача «делателя», так что вам наверняка захочется сделать все возможное, чтобы «представить себя Богу достойным» (2 Тимофею 2:15).

Несомненно, эти занятия будут полезным упражнением для вашей души. Чем больше времени вы будете проводить в «слове жизни» (Филиппийцам 2:16), тем более чудесной станет ваша жизнь. Кроме того, чем больше вы будете узнавать о Христе, тем лучше станете понимать Библию. Христос — ключ к истине. В Нем «сокрыты все сокровища премудрости и ведения» (Колоссянам 2:3). Когда же вы начнете применять в жизни все то, что изучили, живой Христос обретет для вас гораздо большую значимость. Им благословится каждый ваш день.

Роберт Колман – Жизнь в живом Слове – Библейские уроки для растущих христиан

Москва: «Триада», «Рашн Ресорсес Пресс», 2000. – 64 с.

ISBN 5-86181-201-2 (рус.)

Роберт Колман – Жизнь в живом Слове – Содержание

Введение

Как пользоваться этой брошюрой

Урок 1. Кто вы?

Урок 2. Оправдание

Урок 3. Примирение

Урок 4. Обновление

Урок 5. Освящение

Урок 6. Единство верующих

Урок 7. Священство верующих

Урок 8. Божье водительство

Урок 9. Предопределение

Урок 10. Безопасность

Урок 11. Слава

Дело сделано

В помощь изучающим Библию

Как заучивать отрывки из Писания

Стихи для заучивания