Колман Роберт – Жизнь в живом Слове
О жизни христианина рассказывает Слово Божие. Слово есть жизнь. Но живет не учение и не символ веры. Живет Человек, живое Слово Самого Бога — Иисус Христос. Он — Слово, ставшее плотью (см. Иоанна 1:14), через которое Бог позволяет познать Себя и Свою жизнь. Когда Слово Его входит в ваше сердце, вы обретаете Его жизнь. В этом и заключается христианство.
Но чтобы ощущения ваши основывались на фактах, чтобы вера ваша не менялась в зависимости от общественного мнения, Бог сделал так, что Слово Его сохранилось без погрешностей, т.е. в письменном виде. В результате появилась Библия — богодухновенная история искупительного труда, осуществленного Богом среди людей. Труд этот в совершенстве воплотился в личности Иисуса Христа. Записанное в Библии Слово властвует над Словом, записанным в наших сердцах. И то и другое даруются Духом, а потому не может быть противоречия между библейским словом и вашим духовным опытом.
Выходит, Библия — это не только рассказ о том, что сделал Бог, чтобы показать Себя людям и принести им спасение: благодаря Библии, откровение пронизывает всю вашу жизнь. Книги ее сильно отличаются друг от друга по литературной форме, но все вместе они являются частями Божьей искупительной истины. Если верно ее понять и не менее верно ей следовать, то она обязательно приведет вас к Тому, Кто есть «путь и истина и жизнь» (Иоанна 14:6). В этом главная цель Писания. Оно написано для того, чтобы «вы уверовали. что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его» (Иоанна 20:31).
Значит, чтобы больше знать о Христе, нужно лучше изучить Библию. Она светильник Святого Духа, озаряющий ваш разум (см. 2 Тимофею 3:16; Иоанна 5:39), убеждающий сердце (см. Евреям 4:12), возжигающий веру (см. Римлянам 10:8,17; 1 Иоанна 5:13). Верою Слово возрождает ваше сердце (см. 1 Петра 1:23; 2 Петра 1:4), освящает жизнь (см. Иоанна 15:3,17:17; Ефесянам 5:26), насыщает душу (см. 1 Петра 2:2), наставляет (см. Деяния 20:32), дарует радость, мир и уверенность (см. Псалом 118; 1 Иоанна 1:4; Деяния 15:31; Римлянам 15:14).
Несложно понять: наша христианская жизнь коренится в Слове и строится на Слове. К сожалению, очень многие христиане основывают свою веру лишь на личных ощущениях. В результате возникает неразбериха, неуверенность, неведение. Такие христиане ничего не знают о благословениях, которые могут обрести во Христе. Им не сложно поверить Слову, им по силам узнать о Христе, но они не знают, что говорит Библия о спасении.
Эта брошюра и написана для того, чтобы рассказать вам о спасении. Она призвана помочь растущим христианам открыть для себя суть искупления, о которой можно узнать лишь из одного, но абсолютно правдивого источника. Мы не в состоянии рассказать здесь обо всем, но все же попытаемся осветить те темы, которые оказывают непосредственное влияние на жизнь христианина, в частности те богатства, которые вы обретаете во Христе.
Метод обучения довольно простой. От вас требуется только усердие. ♦Верно преподавать слово истины» — задача «делателя», так что вам наверняка захочется сделать все возможное, чтобы «представить себя Богу достойным» (2 Тимофею 2:15).
Несомненно, эти занятия будут полезным упражнением для вашей души. Чем больше времени вы будете проводить в «слове жизни» (Филиппийцам 2:16), тем более чудесной станет ваша жизнь. Кроме того, чем больше вы будете узнавать о Христе, тем лучше станете понимать Библию. Христос — ключ к истине. В Нем «сокрыты все сокровища премудрости и ведения» (Колоссянам 2:3). Когда же вы начнете применять в жизни все то, что изучили, живой Христос обретет для вас гораздо большую значимость. Им благословится каждый ваш день.
Роберт Колман – Жизнь в живом Слове – Библейские уроки для растущих христиан
Москва: «Триада», «Рашн Ресорсес Пресс», 2000. – 64 с.
ISBN 5-86181-201-2 (рус.)
Роберт Колман – Жизнь в живом Слове – Содержание
Введение
Как пользоваться этой брошюрой
- Урок 1. Кто вы?
- Урок 2. Оправдание
- Урок 3. Примирение
- Урок 4. Обновление
- Урок 5. Освящение
- Урок 6. Единство верующих
- Урок 7. Священство верующих
- Урок 8. Божье водительство
- Урок 9. Предопределение
- Урок 10. Безопасность
- Урок 11. Слава
Дело сделано
В помощь изучающим Библию
Как заучивать отрывки из Писания
Стихи для заучивания
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