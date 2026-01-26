Коломийцев - Победитель

В эпоху Возрождения главной ценностью общества был провозглашен человек. Красота тела стала воспеваться и выставляться напоказ, обнажая то, что раньше считалось интимным. Скульптуры эпохи Ренессанс, в огромном количестве представленные в наших музеях, — печальное тому подтверждение.

Казалось бы, ничего плохого еще не произошло: люди воспевали не разврат, а красоту Божьего создания. Но Возрождение переместило фокус с Творца на творение. Оторвав создание от Создателя, Ренессанс лишил человека его истинной значимости, исходящей от Бога, навязав претензию на независимую значимость — самозначимость.

Последующие несколько столетий только развили эту философскую позицию.

Восхищение человеческим телом переросло в восхищение человеческим разумом. Истинным было объявлено только то, что можно измерить, испытать, осмыслить. Непререкаемым авторитетом стали ученые и наука. Бог и Писание, опирающиеся на веру, стали открыто отвергаться. Эпоха Возрождения сменилась эпохой Просвещения.

В середине XIX века Чарльз Дарвин обнародовал теорию эволюции. Эта очень слабая, с научной точки зрения, идея быстро завоевала мир. Ее тотальное принятие объяснялось простым фактом. Человеческие страсти все больше требовали выхода. Но мораль, вынесенная из религиозного прошлого, все еще довлела над обществом. Люди хотели простого: грешить и не нести за это ответственности, не чувствовать угрызений совести, не быть порицаемыми, не бояться грядущего Суда, жить здесь и сейчас. Поэтому они усиленно искали альтернативное объяснение бытия, не предполагавшее участия Творца.

И вот наконец появился ученый (непререкаемый авторитет), предположивший, что все появилось само собой. И мир воспринял эту долгожданную идею на «ура».

Теперь человек рассматривался всего лишь как высокоорганизованное животное, а мораль — как ненужная условность. Также как и животное, человек обрел полное право совокупляться, с кем и когда хочет. Все было готово для следующего шага...

В первой половине XX века отец психологии, безбожник и богоборец Зигмунд Фрейд выдвинул идею о том, что большинство психологических проблем людей связаны с подавлением сексуальных желаний. Поэтому обществу во избежание проблем лучше снять всякие табу, препятствующие людям воплощать свои дикие фантазии.

Алексей Алексеевич Коломийцев - Победитель. Божий план победы над похотью

К.: Международное служение «Слово благодати», ФОП Смоленский С. А., 2020. - 240 с.

ISBN 978-966-2640-42-7

Алексей Алексеевич Коломийцев - Победитель. Божий план победы над похотью - Содержание

Благодарность

Глава 1. Скажи компромиссам "нет"!

Глава 2. История одного верующего

Глава 3. Избери, кому поклоняться

Глава 4. Пересмотри понятия

Глава 5. Знай о Божьем суде

Глава 6. Посвяти себя Христу

Глава 7. Познавай Христа

Глава 8. Наслаждайся Христом

Глава 9. Измени свои ценности

Глава 10. Веди молитвенную брать

Глава 11. Радикально борись с грехом

Глава 12. Приведи в порядок мысли

Глава 13. Прилепись к церкви

Глава 14. Бодрствуй

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