Коменский - Локк - Руссо - Песталоцци - Педагогическое наследие

В настоящее издание включены произведения великих педагогов, творчество каждого из которых оказалось заметным этапом в развитии гуманистических, демократических традиций воспитания и обучения подрастающего поколения. Я. А. Коменский, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци принадлежат к исторической эпохе, когда происходила гигантская ломка всех социальных и духовных установлений средневековья и когда буржуазный уклад, пришедший на смену феодализму, еще обладал определённым потенциалом прогресса. В творчестве педагогов, представленных в книге, наиболее ярко и последовательно выражены передовые педагогические идеи того времени. В трудах этих педагогов заложены теоретические основы единого, светского, обращенного к запросам жизни образования. Включенные в данный том работы крупнейших представителей педагогической мысли публикуются по хронологическому принципу, фрагменты же их педагогических сочинений сгруппированы по основным проблемам педагогического творчества авто¬ ров с учетом хронологической последовательности.

Первая четверть и середина XVII в. в педагогической науке представлены именами великого чешского педагога и мыслителя Я. А. Коменского и английского философа и педагога Д. Локка. Я. А. Коменский по праву может быть назван отцом современной педагогики. Он первый попытался отыскать и привести в систему объективные закономерности воспитания и обучения. Эпоха бурных социальных потрясений, когда сословная догматическая система образования обнаружила свою несостоятельность перед лицом требований времени, поставила перед педагогикой новые вопросы. На многие из них впервые дал ответы Я. А. Коменский. В книгу включены фрагменты из капитального труда Я. А. Коменского «Великая дидактика», а также из «Пампедию», являющейся итогом педагогических раздумий Я. А. Коменского. Победа буржуазной революция середины XVII в. и утверждение нового общественного строя в Англии потребовали принципиально нового решения коренных вопросов педагогики: о факторах формирования личности и роли воспитания, о целях и задачах его, о содержании образования и методах обучения. Разрабатывая эти проблемы, Д. Локк выступил подлинным выразителем передовых общественных сил своего времени.

3 Раздел, посвященный Д. Локку, составляют его трактат «Мыс¬ ли о воспитании» и фрагменты философского сочинения «Об управлении разумом», в котором Д. Локк разработал приемы и способы развития мышления человека. Педагогическую мысль эпохи Великой французской революции конца XVIII в. выразил великий просветитель Ж.-Ж. Руссо, выступивший с беспощадной критикой всех установлений феодализма, в том числе и в области образования и воспитания. Центральный пункт педагогической программы Ж.-Ж. Руссо - «естественное воспитание» - ставит в прямую зависимость воспитание личности и общественное устройство, требуя радикального преобразования как того, так и другого. Педагогические идеи Ж.-Ж. Руссо сформулированы в романе «Эмиль, или О воспитанию>. Другие· его работы, по существу, являются либо прологом, либо послесловием к «Эмилю». В издании публикуются обширные фрагменты из первых четырех книг «Эмиля», дающие представление об основных принципах системы: воспитания, разработанной Ж.-Ж. Руссо. Педагогическое наследие швейцарского педагога второй полвины XVIII - первой четверти XIX в. И. Г. Песталоцци представлено его работами, в которых он отстаивал идеал демократической педагогики. Выступив, как теоретик трудовой народной школы, И. Г. Песталоцци, «первый народный учителем ( К. Д. Ушинский), оказал огромное влияние на развитие педагогической теории и школьной практики во многих странах мира. В настоящую книгу включены сочинения И. Г. Песталоцци о целях и задачах трудовой демократической народной школы («Письма г-на Песталоцци к г-ну Н. Э. Ч. о воспитании бедной сельской молодежи», «О народном образовании и индустрию>) , о развивающем школьном обучении и теории элементарного образования («Метод», «Памятная записка парижским друзьям о сущности и цели метода», «Памятная записка о семинарии в Кантоне Во») . Публикуемые фрагменты последней работы И. Г. Песталоцци - «Лебединой песню> - излагают в концентрированном виде его педагогическую теорию. Автором вступительных статей и комментариев к текстам Я. А. Коменского и Ж.-Ж. Руссо является А. Н. Джуринский, к текстам Д. Локка и И. Г. Песталоцци - В. М. Кларин. Я.А.КОМЕНСКИ

Коменский - Локк - Руссо - Песталоцци - Педагогическое наследие

Сост. В. М. Кларин, А. Н. Джуринский. - М.: Педагогика, 1989 - 416 с.( Библиотека учителя).

ISBN 5-7155-0164-4

Коменский - Локк - Руссо - Песталоцци - Педагогическое наследие - Содержание

Ян Амос Коменский. Жизнь и творчество Великая дидактика Польза дидактического искусства Привет вам, читатели!

Человека, если он должен стать человеком, необходимо формировать

Формирование человека легче всего происходит в раннем возрасте. Оно даже только в этом возрасте и может происходить

Юношество следует формировать совместно, и для этого нужны школы Глава IX. Школам нужно вверять всю молодежь обоего пола

Образование в школах должно быть универсальным

До сих пор не было школ, вполне соответствующих своему назначению

Школы можно пре¬ образовать к лучшему

Основою преобразования школ является точный порядок во всем

Общие требования обучения и учения, т. е. как учить и учит обучения и учения

Основы прочности обучения и учения

Метод наук в частности Глава

Метод нравов

О школьной дисциплине

О четырёх стах пенчатом устройстве школ в соответствии с возрастом и успехами учащихся

Идея материнской школы

Идея школы родного языка латинской школы

Академия Всеобщего совета об исправлении дел человеческих

Пампедия.

Что такое пампедия и почему она желательна (!- 10). В каком смысле необходимо стремиться к воспитанию всех людей, во всем и всесторонне ( 1 1 - 1 5 )

Как необходимо (1- 14), как возможно ( 1 5-20) и как легко ( 2 1 -30) воспитать в людях полноту человечности

Что такое обучение человека всему, служащему совершенствованию человеческой при¬ роды (1-1 2 ) , почему это необходимо ( 1 3-30), какие есть к тому возможности (31 -32) и легкие пути (33-48)

Всесторонне обучать всех всему: что это значит (1) и чему служит (2-6 ) , насколько это возможно ( 7- 1 1) и как легко ( 1 2- 18). Переход к следующим главам (19-22)

Пансхолия, или о повсеместном открытий школ и о необходимости, возможности и (при разумном ведении дела ) легкой осуществимости этого

Панбиблия, о книгах и других инструментах, призванных служить универсальному образованию

Пандидаскалия, или об универсальных воспитателях умов, пампедических наставниках, способных учить всех, всему, всесторонне; какова необходимость в них и каковы к ним требования

Школа младенчества, материнское попечение, или о заботливом воспитании человеческого потомства от рождения приблизительно до шестнадцатилетнего возраста

Школа детства, или об искусном и заботливом воспитании молодых людей от шести до двенадцати лет

Школа отрочества, гимназий языков и искусств, особенно латыни и других ученых языков, с энциклопедией наук и искусств, нравов и благочестия.

Школа зрелости, к ко¬ торой относятся искусства благой жизни и успешной деятельности, или жизненная практика

Школа старости, вер¬ шина человеческой мудрости, счастливое достижение предела земной жизни и блаженное вступление в жизнь бессмертную, или пожинание плодов жизни.

Педагогическое наследие Джона Локка

Мысли о воспитании

Об управлении разумом

Педагогические идеи Жан-Жака Руссо

Эмиль, или О воспитании

И. Г. ПЕСТАЛОЦЦИ . Педагогическое наследие Иоганна Генриха Песталоцци

Письма г-на Песталоцци к г-ну Н. Э. Ч. о воспитании бедной сельской молодежи

О народом образовании и индустрии Метод

Памятная друзьям о метода записка парижским сущности и цели

Памятная записка о семинарии в кантоне Во

Лебединая песня