Комментарии к недельным главам Торы - Тайны еврейских мудрецов
На одном крупном мясокомбинате в США группа рабочих начинала свою смену в три часа ночи и заканчивала в четыре часа дня. Однажды носле работы, когда они все вместе вышли и стали садиться в автобус, развозивший их по домам, охранник подбежал к ним и спросил, где задержался еще один рабочий из их смены: «Я не видел, чтобы он выходил через проходную». Они оглянулись и заметили, что их коллеги действительно нигде нет. Тогда кто-то из них забежал внутрь и обнаружил, что этот человек оказался закрытым в огромном холодильнике, где хранилось, мясо! Он вошел туда незадолго до конца смены, чтобы поставить ящики с продукцией, а дверь захлопнулась. Если бы он остался там па ночь, то, несомненно, замерз бы.
Спасшийся от нем инуемой смерти рабочий взволнованно обнял охранника и спросил, как тот заметил его пропажу? Ответ этого простого человека поразил всех: «Каждое утро, входя на фабрику, вы не забываете сказать мне «доброе утро», и каждый вечер, когда уходите, вы обязательно говорите «спасибо». Со временем я понял, что не могу жить без этого выражения вашей благодарности. Я ежедневно жду ее, потому что вы даете мне ощущение, что я существую и занимаюсь важной работой. Сегодня вечером, когда все вышли, и я не услышал вашего «спасибо», я понял, что с вами что-то случилось».
***
Так говорили наши мудрецы: с наступлением осенних праздников люди дают обещания, беря на себя обязательства тщательно исполнять все предписания Торы. Однако, к сожалению, часто случается такое, что праздники проходят, и от добрых помыслов и намерений остается лишь одно пустое место. Поэтому стоит хорошо подумать об этом перед началом чтения нового цикла Торы!
Брейшит - Комментарии к недельным главам Торы
Составитель Вадим (Давид) Рабинович
Киев, 2021 г. - 332 с.
Отпечатано в типографии «КЖТ «София»
Брейшит - Комментарии к недельным главам Торы
ПРЕДИСЛОВИЕ
- БРЕЙШИТ
- HOAX
- ЛЕХ ЛЕХА
- ВАЕРА
- ХАЕЙСАРА
- ТОЛДОТ
- ВАЕЦЭ
- ВАЙИШЛАХ
- ВАЕШЕВ
- МИКЕЦ
- ВАЙИГАШ
- ВАЕХИ
Пока евреи вели себя как подобает евреям, их уважали. Но вот выросло новое поколение, которое рассуждало примерно так: «Мы живем в самой прогрессивной стране в мире. Почему нам не быть такими, как все цивилизованные люди?» Многие из евреев перестали делать обрезание - «будем, как египтяне». И тогда египтяне стали их ненавидеть!
Это странное иррациональное явление наблюдалось в нашей истории не раз. Именно в тех странах, где ассимиляция происходила наиболее активно, наиболее силен был и антисемитизм. Вспомните Германию времен Гитлера. Не провожу аналогий между жизнью наших предков в Египте и нашим с вами непосредственным прошлым, но все, сказанное в Торе, касается каждого из нас лично.
Когда страх перед евреями напал на египтян, фараон позвал своих советников на секретное заседание. На этом заседании были три главных советника фараона: Бильам, Йов и Итро. Фараон открыл заседание и сказал: «Вы знаете, что со дня прихода евреев в Египет они все больше и больше размножаются. На данный момент они очень сильны и многочисленны, и если так будет продолжаться, то может наступить момент, когда их станет больше, чем египтян. И тогда над нашим царством на-виснет угроза. Если же начнется война, то евреи наверняка с радостью присоединятся к нашим врагам, и, победив, выгонят нас из Египта! Надо что-то делать, чтобы это прекратилось! Бильам! Ты великий чародей, каков твой совет?» Бильам был большим злодеем, только и ждал возможности навредить ев-реям. Он поспешил высказать свое мнение: «Мой совет таков: надо изнурить их рабской работой, тогда они прекратят размножаться, да и времени думать о восстании у них не останется!» - «Ты отлично придумал!» - одобрил фараон, и продолжил: «А ты что предложишь Йов? Ты ведь великий мудрец!» Но Йов промолчал. Он знал, что нельзя творить такое зло, однако боялся высказать свое мнение вслух. Тогда фараон попросил Итро высказать свое предложение. И Итро заявил: «Я что ни в коем случае нельзя наносить вред евреям, история показывает, что того, кто вредил им, Всевышний всегда жестоко наказывал. Фараон, который взял их праматерь Сару, был наказан проказой; Авимелех пытался взять Ривку и тоже был страшно наказан. Двое из них перебили целый город, после того как его жители пытались забрать у них сестру. Поэтому мой совет оставить - их в покое!»
Вадим (Давид) Рабинович - Шмот. Комментарии к недельным главам Торы
Киев, 2021. - 322 с.
Вадим (Давид) Рабинович - Шмот. Комментарии к недельным главам Торы - Содержание
- Предисловие
- Шмот
- Ваера
- Во
- Вешалах
- Итро
- Мишпатим
- Трума
- Тецаве
- Ки тиса
- Ваякель
- Пикудей
За Десятью заповедями и некоторыми законами в Торе идет рассказ о подготовке к совершенно специфическому служению еврейского народа - приношениях (на иврите - корбанот) в Храме. Их цель - очистить и возвысить, максимально приблизить к Творцу мира и дать благословение всем народам земли. На завершении строительства Мишкана (Переносного Храма в пустыне) заканчивается книга «Шмот».
Теперь, когда Израиль создан, получил Тору и построил Храм для приношений, мы переходим к книге «Ваикра», которая учит еврейский народ законам его особого служения. Как сказал Шимон Цадик: «На трех основах стоит мир: на Торе, служении и добрых делах» (Талмуд, Пиркей Авот, 1:2).
Вадим (Давид) Рабинович - Ваикра. Комментарии к недельным главам Торы
Киев, 2021. - 266 с.
Вадим (Давид) Рабинович - Ваикра. Комментарии к недельным главам Торы - Содержание
- Ваикра
- Цав
- Шмини
- Тазрия
- Мецора
- Ахарей Мот
- Кдошим
- Эмор
- Беар
- Бехукотай
Название книги «Бемидбар» («В пустыне») определяет ее суть: это Тора дороги, предназначенная для кризисных ситуаций. Движение обостряет проблемы, а в пути необходимо максимально сохранять порядок. Поэтому недельный раздел (и вся книга) начинается новым пересчетом народа Израиля: «И говорил Ашем Моше в пустыне Синай, в Шатре Встречи первого (числа) месяца второго в год второй по выходе их из страны Египет, сказав: “Вознесите голову всей общины сынов Исраэля по семьям их, по дому отцов их, по числу имен - вся-кого мужчину по черепу их. От двадцатилетнего и выше, всякий выходящий в войско в Исраэле - посчитайте их по войскам их, ты и Аарон ”» (Бемидбар, 1:13־).
Эта недельная глава открывает четвертую (из пяти) книгу Торы - «Бемидбар» (также известную как «Книга Чисел», ибо в ней производится подсчет еврейского народа). В данной книге речь идет о том, как евреи сорок лет шли по пустыне, пока не достигли желанной цели - земли Израиля. Также здесь сообщается о численности каждого из двенадцати колен Израилевых, описывается местоположение лагеря по отношению к Скинии, порядок передвижения колен Израилевых во время странствий по пустыне и испытания, с которыми евреям пришлось столкнуться.
Главу «Бемидбар» всегда читают перед праздником Шавуот, тогда, когда мы отмечаем дарование Торы. Что это символизирует? Более того, какое значение имело местоположение лагеря каждого колена по отношению к Скинии? Наконец, помимо простой статистики, какой смысл в подсчете людей?
Вадим (Давид) Рабинович - Бемидбар. Комментарии к недельным главам Торы
Киев, 2021. - 322 с.
Вадим (Давид) Рабинович - Бемидбар. Комментарии к недельным главам Торы - Содержание
- Предисловие
- Бемидбар
- Насо
- Беаалотха
- Шлах
- Корах
- Хукат
- Балак
- Пинхас
- Матот
- Масэй
Книга «Дварим», которую мы начинаем читать в эту субботу, отличается от четырех предшествующих ей частей Пятикнижия. Эта книга еще называется «Митне Тора» («Повторение Торы»), потому что в общем-то она повторяет то, что было сказано в предыдущих книгах (хотя есть в ней и много нового, но в большей степени она объясняет и детализирует содержание других книг). О том, в чем отличительная особенность этой книги, Талмуд сообщает нам в трактате Мегила, 316: «Моше от себя сказал их [слова книги «Дварим»]». Как понять это утверждение ?! Разве книга «Дварим», как и другие части Торы, не была «сказана устами Всевышнего» ?
Ведь известно, что говорит по этому поводу Рамбам: «Если утверждает человек даже про одно слово Пятикнижия, что его Моше написал от себя, то это человек, отрицающий Тору» (Законы тшувы, 3: 8). Очевидно, что выражение «от себя» не означает, что Моше написал эту книгу по своему разумению и усмотрению. Первоначальный ответ на этот вопрос дает «Тосефта» в трактате Мегила, интерпретируя слова «от себя» как миру ах гакойдеш («от духа святости»). То есть давайте не будем думать, что книгу «Дварим» написал сам Моше ! Каждое слово этой книги было получено им посредством «духа святости» (который на самом деле является одной из форм пророческого Откровения), и все они - от Всевышнего.
Тогда в чем же разница между этой книгой и другими? В конце концов, слова Торы, записанные в предыдущих книгах, Б-г тоже передает сынам Израиля через Моше. Отличие заключается в том, что в книгах «Брейшит», «Шмот», «Ваикра» и «Бемидбар» Моше выступает исключительно в роли посланника, передавая слова Торы, как пишет Раши в своем комментарии на Талмуд (в трактате Мегила, 316), как бы без участия его личности, разума и сознания. В то время как в книге «Дварим» Б-жественное присутствие проникает в разум и сознание Моше, так что кажется, будто он говорит «от себя», но на самом деле это «от духа святости». И это подтверждают слова книги «Зогар»: «Шхина - Б-жественное присутствие - говорит из его [Моше] горла».
Вадим (Давид) Рабинович - Дварим. Комментарии к недельным главам Торы
Составитель Вадим (Давид) Рабинович
Киев, 2021 г. - 342 с.
Вадим (Давид) Рабинович - Дварим. Комментарии к недельным главам Торы - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
- ДВАРИМ
- ВАЭТХАНАН
- ЭКЕВ
- РЪЭ
- ШОФТИМ
- КИ ТЕЦЭ
- КИ ТАВО
- НИЦАВИМ
- ВАЕЛЕХ
- ГААЗИНУ
- ВЕЗОТ ГАБРАХА
Вадим Рабинович подготовил замечательную книгу — 15-томный сборник высказываний мудрецов, почерпнутых в святых книгах. Прочтение этой книги поможет многим из нас понять великую мудрость, содержащуюся в каждом слове наших святых учителей. Мудрость этих слов приблизит к свету Торы тех людей, которые долгие годы не по своей воле были оторваны от великого наследия наших предков.
Моя жизнь сложилась так, что только в 1995 году я впервые смог открыть для себя Тору. С тех самых пор я стараюсь читать истинно мудрые книги, переведенные на русский язык, хотя знаю, что очень многие издания остались в ивритском оригинале и, увы, практически малодоступны тем, кто хотел бы приобщиться к свету Торы. Тем не менее на основе всего прочитанного мне захотелось внести маленькую частицу в великое дело распространения еврейского наследия в нынешнем поколении.
За 12 лет существования Еврейской общины в независимой Украине мы добились важнейшего права — мы гордо и смело называем себя евреями. Это огромный шаг вперед в сравнении с теми временами, когда приходилось опускать глаза, отвечая на вопрос о «пятой графе»… Мы сегодня ощутили себя евреями. И следующие 12 лет развития Еврейской общины Украины надо посвятить тому, чтобы научиться быть евреями. А научиться надо многому! И каждый, кто это понимает, наверное, приложит максимум усилий для укрепления собственных знаний об истории, судьбе и мудром наследии самых светлых умов нашего народа.
Опять же, моя собственная судьба сложилась так, что уровень моего еврейского образования, конечно же, не позволяет мне написать самостоятельную еврейскую книгу. И я пошел по простому пути: из всего прочитанного я выписывал мысли мудрецов, которые показались мне весьма интересными, актуальными, просто напросто необходимыми для любого еврея. Вот так и получился этот небольшой сборник.
Вадим Рабинович - Тайны еврейских мудрецов - 15 томов в одном файле
Составитель - Вадим Рабинович
Тома 1-13 - Издательский дом «CN Столичные новости» Киев, 2003-2010
Тома 14-15 - Еврейская библиотека Объединенной Еврейской общины Украины, Киев, 2012-2013
Вадим Рабинович - Тайны еврейских мудрецов - 15 томов в одном файле - Оглавление
В файле интерактивное оглавление сделано двух видов- по томам и по темам.
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ТОМ 1
- Предисловие от составителя
- Жизнь
- Религия и жизнь
- Тегилим
- Каббала
- Магия и каббала
- Еврейская традиция
- Несколько интересных рецептов и полезных советов из старой каббалистической книги «Ангела Рафаэля»
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ТОМ 2
- Посвящается...
- Жизнь
- Религия и жизнь
- Философия
- Каббала
- Магия и каббала
- Еврейская традиция
- Еврейская народная медицина
- Еврейский календарь
- Месяцы
- Эпилог
- Краткий указатель имен
-
ТОМ 3
- Посвящается...
- Эпиграф
- Жизнь
- Религия и жизнь
- Каббала
- Магия и каббала
- Философия
- Еврейская традиция
- Еврейский календарь
- Еврейская народная медицина
- Из старой каббалистической книги «Ангел Рафаэль»
- Эпилог
- Краткий словарь терминов
- Краткий указатель имен
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ТОМ 4
- Посвящается...
- Жизнь
- Религия и жизнь
- Кабала
- Магия и кабала
- Философия
- Еврейская традиция
- Еврейская народная медицина
- Эпилог
- Краткий словарь
- Краткий указатель имен
-
ТОМ 5
- Посвящается...
- Эпиграф
- Жизнь
- Религия и жизнь
- Кабала
- Магия и кабала
- Философия
- Еврейская традиция
- Еврейская народная медицина
- Эпилог
- Краткий словарь
- Краткий указатель имен
-
ТОМ 6
- Посвящается...
- Жизнь
- Религия и жизнь
- Кабала
- Магия и кабала
- Философия
- Еврейская традиция
- Краткий словарь
- Краткий указатель имен
- Эпилог
-
ТОМ 7 (выборка из первых шести томов)
- Жизнь
- Религия и жизнь
- Кабала
- Магия и кабала
- Философия
- Еврейская традиция
- Еврейская народная медицина
- Краткий словарь
- Краткий указатель имен
-
ТОМ 8
- Эпиграф
- Жизнь
- Религия и жизнь
- Кабала
- Магия и кабала
- Философия
- Еврейская традиция
- Имена
- Эпилог
- Краткий словарь
- Краткий указатель имен
-
ТОМ 9
- Посвящается...
- Эпиграф
- Жизнь
- Религия и жизнь
- Кабала
- Магия и кабала
- Философия
- Еврейская традиция
- Еврейская история
- Эпилог
- Краткий словарь
- Краткий указатель имен
-
ТОМ 10
- Посвящается...
- Эпиграф
- Жизнь
- Религия и жизнь
- Кабала
- Магия и кабала
- Философия
- Еврейская традиция
- Еврейские притчи
- Эпилог
- Краткий словарь
- Краткий указатель имен
-
ТОМ 11
- Посвящается...
- Эпиграф
- Жизнь
- Религия и жизнь
- Кабала
- Магия и кабала
- Философия
- Еврейская традиция
- Еврейские притчи
- Эпилог
- Краткий словарь
- Краткий указатель имен
-
ТОМ 12
- Эпиграф
- Жизнь
- Религия и жизнь
- Кабала
- Магия и кабала
- Философия
- Еврейская традиция
- Еврейские притчи
- Эпилог
- Краткий словарь
- Краткий указатель имен
-
ТОМ 13
- Посвящается...
- Эпиграф
- Жизнь
- Религия и жизнь
- Кабала
- Магия и кабала
- Философия
- Еврейская традиция
- Еврейские притчи
- Эпилог
- Краткий словарь
- Краткий указатель имен
-
ТОМ 14
- Посвящается...
- Эпиграф
- Жизнь
- Религия и жизнь
- Кабала
- Магия и кабала
- Философия
- Еврейская традиция
- Еврейская история
- Еврейские притчи
- Эпилог
- Краткий словарь
- Краткий указатель имен
-
ТОМ 15
- Посвящается...
- Эпиграф
- Жизнь
- Религия и жизнь
- Кабала
- Магия и кабала
- Философия
- Еврейская традиция
- Еврейская история
- Еврейские притчи
- Краткий словарь
- Краткий указатель имен
- Предисловие от составителя
-
Эпиграф
- Том 1
- Том 3
- Том 4
- Том 5
- Том 6
- Том 8
- Том 9
- Том 10
- Том 11
- Том 12
- Том 13
- Том 14
- Том 15
-
ЖИЗНЬ
- Том 1
- Том 2
- Том 3
- Том 4
- Том 5
- Том 6
- Том 7
- Том 8
- Том 9
- Том 10
- Том 11
- Том 12
- Том 13
- Том 14
- Том 15
-
РЕЛИГИЯ И ЖИЗНЬ
- Том 1
- Том 2
- Том 3
- Том 4
- Том 5
- Том 6
- Том 7
- Том 8
- Том 9
- Том 10
- Том 11
- Том 12
- Том 13
- Том 14
- Том 15
-
ТЕГИЛИМ
- Том 1
-
КАББАЛА
- Том 1
- Том 2
- Том 3
- Том 4
- Том 5
- Том 6
- Том 7
- Том 8
- Том 9
- Том 10
- Том 11
- Том 12
- Том 13
- Том 14
- Том 15
-
МАГИЯ И КАББАЛА
- Том 1
- Том 2
- Том 3
- Том 4
- Том 5
- Том 6
- Том 7
- Том 8
- Том 10
- Том 11
- Том 12
- Том 13
- Том 14
- Том 14
- Том 15
-
ФИЛОСОФИЯ
- Том 2
- Том 3
- Том 4
- Том 5
- Том 6
- Том 7
- Том 8
- Том 9
- Том 10
- Том 11
- Том 12
- Том 13
- Том 14
- Том 15
-
ЕВРЕЙСКАЯ ТРАДИЦИЯ
- Том 1
- Том 2
- Том 3
- Том 4
- Том 5
- Том 6
- Том 7
- Том 8
- Том 9
- Том 10
- Том 11
- Том 12
- Том 13
- Том 14
- Том 15
-
ЕВРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ
- Том 9
- Том 14
- Том 15
-
ЕВРЕЙСКАЯ НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА
- Том 2
- Том 3
- Том 4
- Том 5
- Том 7
-
ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
- Том 2
- Том 3
-
ЕВРЕЙСКИЕ ПРИТЧИ
- Том 10
- Том 11
- Том 12
- Том 13
- Том 14
- Том 15
-
ИЗ СТАРОЙ КАББАЛИСТИЧЕСКОЙ КНИГИ «Ангел Рафаэль»
- Том 1
- Том 3
-
МЕСЯЦЫ
- Том 2
-
ИМЕНА
- Том 8
-
ЭПИЛОГ
- Том 2
- Том 3
- Том 4
- Том 5
- Том 6
- Том 8
- Том 9
- Том 10
- Том 11
- Том 12
- Том 13
- Том 14
-
КРАТКИЙ СЛОВАРЬ
- Том 3
- Том 4
- Том 5
- Том 6
- Том 7
- Том 8
- Том 9
- Том 10
- Том 11
- Том 12
- Том 13
- Том 14
- Том 15
-
КРАТКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
- Том 2
- Том 3
- Том 4
- Том 5
- Том 6
- Том 7
- Том 8
- Том 9
- Том 10
- Том 11
- Том 12
- Том 13
- Том 14
- Том 15
Большое спасибо!