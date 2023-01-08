Комментарии к недельным главам Торы - Тайны еврейских мудрецов

На одном крупном мясокомбинате в США группа рабочих начинала свою смену в три часа ночи и заканчивала в четыре часа дня. Однажды носле работы, когда они все вместе вышли и стали садиться в автобус, развозивший их по домам, охранник подбежал к ним и спросил, где задержался еще один рабочий из их смены: «Я не видел, чтобы он выходил через проходную». Они оглянулись и заметили, что их коллеги действительно нигде нет. Тогда кто-то из них забежал внутрь и обнаружил, что этот человек оказался закрытым в огромном холодильнике, где хранилось, мясо! Он вошел туда незадолго до конца смены, чтобы поставить ящики с продукцией, а дверь захлопнулась. Если бы он остался там па ночь, то, несомненно, замерз бы.

Спасшийся от нем инуемой смерти рабочий взволнованно обнял охранника и спросил, как тот заметил его пропажу? Ответ этого простого человека поразил всех: «Каждое утро, входя на фабрику, вы не забываете сказать мне «доброе утро», и каждый вечер, когда уходите, вы обязательно говорите «спасибо». Со временем я понял, что не могу жить без этого выражения вашей благодарности. Я ежедневно жду ее, потому что вы даете мне ощущение, что я существую и занимаюсь важной работой. Сегодня вечером, когда все вышли, и я не услышал вашего «спасибо», я понял, что с вами что-то случилось».

***

Так говорили наши мудрецы: с наступлением осенних праздников люди дают обещания, беря на себя обязательства тщательно исполнять все предписания Торы. Однако, к сожалению, часто случается такое, что праздники проходят, и от добрых помыслов и намерений остается лишь одно пустое место. Поэтому стоит хорошо подумать об этом перед началом чтения нового цикла Торы!

Брейшит - Комментарии к недельным главам Торы Составитель Вадим (Давид) Рабинович

Киев, 2021 г. - 332 с.

Отпечатано в типографии «КЖТ «София»

Брейшит - Комментарии к недельным главам Торы