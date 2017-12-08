Эти автобиографические заметки — не мемуары, а всего лишь введение к сборнику избранных статей, попытка объяснить, почему я заинтересовался той или иной проблемой и что из этого получилось. Автор хочет не столько рассказать о себе. Сколько через свой жизненный опыт. Средоточием коего была моя научная работа, поведать о прошедшем и давнопрошедшем времени. Соответственно, рассказ имеет два среза: событийный, где и с кем я работал, и проблемнотематический, как развивались мои научные интересы.

Кон Игорь Семенович - Междисциплинарные исследования. Социология. Психология. Сексология. Антропология

Ростов н/Д.: Феникс, 2006. — 605 с. — (Высшее образование).

ISBN 5-222-08626-7



Кон Игорь Семенович - Междисциплинарные исследования. Социология. Психология. Сексология. Антропология - Содержание

ЭПОХУ НЕ ВЫБИРАЮТ. АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ Раздел 1 ЛИЧНОСТЬ И САМОСОЗНАНИЕ Люди и роли «Я» как историко-культурный феномен Идентичность Раздел 2 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ Психология предрассудка К проблеме национального характера Диалкктика развития наций Постскриптум: 20 лет спустя Несвоевременные размышления на актуальные темы Раздел 3 СОЦИАЛЬНО-ВОЗРАСТНЫЕ ПРОЦЕССЫ.. Жизненный путь как предмет междисциплинарного исследования Возрастной символизм и образы детства Раздел 4 СЕКСУАЛЬНОСТЬ И КУЛЬТУРА Половая мораль в свете социологии От эроса к сексуальности Инаколюбящие Вера или знание? Раздел 5 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ Размышления об американской интеллигенции .

Что такое сизифов труд и как с ним бороться? Раздел 6 МУЖСКИЕ ПРОБЛЕМЫ Мужчина в изменяющемся мире Мужское тело как эротический объект Мужское здоровье как глобальная проблема СПИСОК ТРУДОВ И. КОНА Социокультурное обновление и идеология традиционализма Кон Игорь Семенович - Междисциплинарные исследования. Социология. Психология. Сексология. Антропология - Отрывок из книги «Член судебной палаты тайный советник Иван Ильич Головин был вполне обыкновенным человеком и исправным чиновником. Его карьера была в меру успешна, семейная жизнь в меру удачна. И вдруг — странный вкус во рту, тяжесть и боль в левой половине живота... И вот, лежа на смертном одре, Иван Ильич вдруг подумал: «А что, как и в самом деле, вся моя жизнь, сознательная жизнь, была «не то».



Ему пришло в голову, что то, что ему представлялось прежде совершенной невозможностью, то, что он прожил свою жизнь не так, как должно было, что это могло быть правдой. Ему пришло в голову, что те его чуть заметные поползновения борьбы против того, что наивысше поставленными людьми считалось хорошим, поползновения чуть заметные, которые он тотчас же отгонял от себя, — что они-то и могли быть настоящие, а остальное все могло быть не то. И его служба, и его устройства жизни, и его семья, и эти интересы общества и службы — все это могло быть не то. Он попытался защитить пред собой все это. И вдруг почувствовал всю слабость того, что он защищает. И защищать нечего было».



Ситуация, описанная Толстым, часто встречается и у современных писателей Запада. Мысль о «неподлинности» прожитой жизни, о необходимости борьбы за собственное Я в разных формах выступает и у Альбера Камю, и у Кобо Абэ, и у Генриха Беля, и у Грэма Грина, и в трагических фильмах Антониони и Бергмана. Почему? За литературнохудожественными образами стоит целый комплекс социальнопсихологических проблем, отражающих реальные условия жизни буржуазного общества. Попытаемся разобраться в этом комплексе.



Понятие «роли», широко употребляемое современным обществоведением, весьма многозначно.



В обыденном сознании ролью обычно называют такой аспект поведения, деятельности лица, который не является для него органичным, переживается как нечто внешнее, ненастоящее, отличное от его «подлинного Я». «Быть в роли» — значит, притворяться, играть, сознавая искусственность собственного поведения. Но такое разграничение явно субъективно, оно описывает лишь соотношение различных образов самосознания, ничего не говоря об их происхождении.



Социальная психология, изучающая закономерности коллективного поведения и взаимодействия людей друг с другом, идет значительно глубже, используя понятие роли для описания повторяющихся, стандартизованных форм и способов поведения. В дружеской компании, собравшейся приятно провести вечер, нет никакой формальной регламентации, и в принципе люди могут вести себя как угодно. Но, если внимательно присмотреться (и особенно если эти люди собираются не впервые), в ней можно заметить определенное разделение функций: кто-то командует, кто-то блещет остроумием, кто-то создает фон. И тому, за кем закрепилась роль весельчака, уже не так-то просто от нее отказаться. На него «давят» ожидания окружающих, сложившиеся на основе прошлого опыта...

