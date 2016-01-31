Дмитрий Бурлака - Метафизика культуры

Проблеме человека в богословском и философском контекстах посвящена первая глава, которую можно рассматривать в качестве концептуального введения в метафизику культуры. Более подробно экзистенциально-онтологическая и аксиологическая проблематика исследована в книге «Мышление и Откровение».

Однако проблемное поле и тематика первого издания 2006 г. существенно расширены во втором: добавлены две новые главы, одна из которых начинает книгу, а другая завершает ее. В общих чертах логика построения книги такова: культура — это мир человека, религия — путь поиска людьми утраченного ими Бога, а Церковь — обретение богочеловечности. Анализ культурно-религиозной проблематики предваряется введением в проблему человека, поставленную и осмысленную онтологически.

3-е изд. — СПб.: Изд-во Русской христианской гуманитарной академии, 2009. — 352 с.

ISBN 978-5-88812-363-8

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Общий анализ понятия культуры, представленный во второй главе, является важнейшей темой курса «Введение в философию». В лекциях по «Систематической философии» проблематика культуры раскрывается более акцентировано в контексте ее духовных оснований. Таковыми, на мой взгляд, выступают религия и Церковь. Вопрос о соотношении религии и Церкви рассматривается в рамках курса «Евангелие и культура», а более подробно и глубоко — в курсе «Систематическая философия». Если бы курс лекций по систематической философии читался не в светском учебном заведении, каковым является РХГА, а в духовном или теологическом, то его вполне можно было бы назвать «Основное богословие» или «Апологетика».

Философия культуры — это специальная тема для студентов старших курсов, магистрантов и аспирантов. Однако не все вопросы, разбираемые в одноименном курсе, развернутая программа которого представлена в приложении, получили детальное освещение. Отчасти восполнить указанный пробел призвана библиография, которая может быть использована слушателями для изучения конкретных проблем культурологии, религиоведения и философской антропологии. Таким образом, настоящее издание содержит материал, который может помочь в освоении таких дисциплин, как «Философия культуры», «Философия религии», «Введение в философию» (темы «Культура», «Религия», «Образование»), «Систематическая философия» (темы «История» и «Религия»), «Евангелие и культура». Идеи, излагаемые в рамках названных лекционных курсов схематично, получают в данной работе подробное обоснование.

Термин «метафизика» я употребляю не в значении «косного рассудка», чурающегося диалектики, а в смысле «первой философии», предпочитая традицию Аристотеля диалектическому материализму. В таком значении метафизика может быть осмыслена как онтология. Прояснить бытийный статус культуры, религии и Церкви — важнейшая задача данной работы. Понятие культуры представляет собой своего рода «физику» (в Аристотелевом смысле) нашей исторической сиюбыт-ности. Раскрытие понятия религии открывает мышлению метафизический горизонт, обозначая собственно сверхчеловеческое в нашем культурно-историческом существовании.

Церковь рассматривается как новое творение, а именно: бо-гочеловеческое в межчеловеческом мире культурно-религиозных связей и отношений. Тем самым Церковь осмысливается в качестве такой реальности, присутствие которой в человеческой жизни придает ей подлинную онтологичность, выступая мостом к обретению человеком уже не символического, а реального бессмертия. Однако онтологический персонализм христианства глубоко историчен. Путь человека к вечности осуществляется во времени. Открытие христианством личного бытия и времени изменило ритм и содержание культурно-исторической жизни.

Пятая глава — «Христианство и культура», которую иначе можно было бы назвать «Церковь и цивилизация». Если предыдущие части «Метафизики культуры» описывают своего рода восхождение от экзистенциально-абстрактных сфер человеческого существования (экономики, техники, науки) к более конкретным (морали, поэзии, философии, религии), то Церковь выступает вершиной этого пути. В Церкви отношения человека с Богом обретают подлинную конкретность.

Глава «Христианство и культура» является попыткой осмысления пути нисхождения от духовно-конкретного к экзистенциально-абстрактному, в результате которого происходит обогащение и трансформация нижележащих областей культурно-исторической жизни. При этом я вполне отдаю себе отчет, что тема даров, которые Евангелие принесло в мир, необъятна. Я попытался придать этой проблеме концептуальную строгость и даже некоторую схематичность. Насколько этот замысел удался, судить читателю. Более подробно освещение истории 2000-летнего воздействия христианства на мир культуры станет, я надеюсь, содержанием отдельной публикации.