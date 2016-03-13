В эпоху Римской империи чудо и скептическая муд­рость сошлись в невиданной прежде комбинации.

Вряд ли при Птолемеях или Селевкидах была возможна карьера чудотворцев типа Александра из Абинотейхоса или Апол­лония Тианского'. Но и осмеяния чудес, подобного лукиановскому или цельсовскому, искать тогда тоже было бы сомнительно.

Чудо подверглось "фамилиаризации" (тер­мин Бахтина). Оно стало необыкновенно популярно и по­вседневно, происходило на полном свету и вызывало поток издевательств.

В пристрастии к чудесам обвиняли людей темных и суеверных, в особенности же евреев. "Когда и евреи знамения домогаются, и эллины о мудрости старают­ся", - пишет Павел (1 Кор. 1: 22).

Лукиан, впрочем, издевал­ся и над философами, которые также увлекались чудесами. Но были чудеса, которые и эллины называли глупостью, и евреи - скандалом, провокацией, скверной (1 Кор. 1: 23).

Внутри собственно еврейского мира на разных полюсах стояли Филон Александрийский и аггадисты (таннаи и амораи). Аггадические мидраши наполнены чудесами. Чудес там много больше, чем в Библии, которую эти мидраши комментируют.

Напротив, Филон избегал чудесного, и это неудивительно: он "о мудрости старался".

О чудесах Филон писал на языке греческой философии, который сложился на исходе эллинистической и в начале римской эпохи. Слова этого языка были терминами, а фра­зы - общими местами.

Концепт чуда в славянской и еврейской традиции

Издание осуществлено при финансовой поддержке Американского Еврейского Объединенного Распределительного Комитета (ДЖОЙНТ)

Международный Центр университетского преподавания еврейской цивилизации (Еврейский Университет, Иерусалим),

Институт славяноведения РАН,

Коллектив авторов,

Центр "Сэфер", оригинал-макет,

ISBN 5-901683-08-0