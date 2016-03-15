Грех - один из главных концептов христианской этики. Учение о грехе составляет особую развитую дисциплину в системе христианского вероучения, оснащенную собственным набором исходных понятий, аргументов, мотивов, текстов и т.д.

Если же мы обратимся к устной народной традиции, то в ней, разумеется, не найдем не только "теории" греха, но и вообще соответствующего "дискурса", какой мы имеем в случае "высокой" (книжной) культуры с развитой рефлексией и со специальными текстами, толкующими само понятие греха, его содер-жание, объем, структуру, свойства, функции, происхождение и т.п.

Из этого, однако, не следует, что категория греха вообще чужда концептуальному пространству народной культуры и представляет собой результат механического усвоения христианского понятия, простое культурное заимствование.

Есть все основания полагать, что в дохристианской системе мировосприятия присутствовал некий "коррелят" христианского концепта греха; более того, можно думать, что это был один из кардинальных концептов дохристианской культуры, который после принятия христианства подвергся существенной трансформации, так же, впрочем, как и сама христианская концепция претерпела глубокие изменения в процессе ее адаптации к народной почве.

По-видимому, в данном случае мы имеем дело с ситуацией, типологически сходной с тем, как соотносились друг с другом дохристианская и христианская концепция святости.

Концепт греха в славянской и еврейской традиции.

Издание осуществлено при финансовой поддержке Американского Еврейского Объединенного Распределительного Комитета (ДЖОЙНТ)

Центр научных работников и преподавателей иудаики в вузах "Сэфер", 2000

Международный Центр университетского преподавания еврейской цивилизации (Еврейский Университет, Иерусалим), 2000

Институт славяноведения РАН, 2000

Концепт греха в славянской и еврейской традиции - Содержание

Предисловие

Светлана Толстая (Москва). Грех в свете славянской мифологии

Елена Сморгунова (Москва). Слова "ГРЕХ" и "ПОКАЯНИЕ" в русских памятниках XV-XVII веков Владимир Петрухин (Москва). Владимир Святой и Соломон Премудрый. Грехи и добродетели в древнерусской традиции

Anna Schepetova (Moscow). The Notion of Sin as a Basis for Biblical Law

Григорий Коган (Москва). Сокрытие истины в свете представлений о грехе в еврейской традиции Валерий Дымшиц (Санкт-Петербург). Грех сосчитанный, проданный и купленный (Концепция греха в народных сказках евреев Восточной Европы)

Мария Каспина (Москва). Восприятие сюжета о грехопадении Адама и Евы в еврейской и славянской традиции

Виктория Мочалова (Москва)."Евреи" и "грех" в польской литературе XVI-XVII вв

Георгий Прохоров (Коломна). Мотив еврейского греха в русских духовных стихах богородичного цикла

Ольга Белова (Москва). О "грешных" животных в славянских легендах..

Александр Львов (Санкт-Петербург). Запрет и его нарушение (к постановке вопроса о механизмах власти традиционной культуры)

Андрей Мороз (Москва). Представления о грехе в современной традиционной культуре Русского Севера

Елена Разумовская (Санкт-Петербург). "Срамные" песни в западно-русской свадьбе

Концепт греха в славянской и еврейской традиции - Введение

То, что можно условно назвать народной концепцией греха, представляет собой, таким образом, сложное переплетение религиозных (христианских) и мифологических (дохристианских, языческих) представлений, элементов устной и книжной культуры, постулатов народного права и традиционной системы ценностей. Основные параметры и координаты этой концепции не даны нам в чистом виде, они могут быть лишь реконструированы из множества косвенных данных: из свидетельств языка (лексики, фразеологии, паремиологии), из обычаев, обрядов, запретов и предписаний (и особенно из их мотивировок), из рассказов, легенд, песен, повествований о последствиях грехов, о посмертной судьбе грешников и праведных, об искуплении грехов и т.п., из других разнообразных фольклорных текстов, содержащих мотивы греха и грешников. Каждый из этих источников раскрывает свое понимание греха, высвечивает те или иные его стороны, свойства, признаки и лишь все вместе они могут дать относительно целостное представление о концепте в его "наивной" (а не "отрефлексированной", научной) версии.

Если в христианском толковании грех - это "всякое, как свободное и сознательное, так и не свободное и бессознательное, отступление делом, словом и даже помышлением от заповедей Божиих и нарушение закона Божия" (Христианство 1993: 430), то семантические границы славянского слова грех в его литературном и диалектном употреблении значительно шире: грехом называется нарушение всякого закона, нормы, правила, будь то закон Божий, закон природы или установленные людьми нормы поведения. Устойчивость этого значения, отсылающего к идее отклонения, отступления, недозволенного выхода за пределы установленной границы (ср. др.-рус. грекшити 1. 'промахнуться, не попасть в цель', 2. 'миновать, пропустить', 3. 'согрешить' - СДРЯ 1989/2: 399-400), дает основание для поддержки той этимологической версии не имеющего однозначной этимологии праславянского слова *grexb, которая связывает его происхождение с индоевропейским корнем, означающим 'кривой' (ЭССЯ 7: 116).

