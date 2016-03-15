Концепт греха в славянской и еврейской традиции
Грех - один из главных концептов христианской этики. Учение о грехе составляет особую развитую дисциплину в системе христианского вероучения, оснащенную собственным набором исходных понятий, аргументов, мотивов, текстов и т.д.
Если же мы обратимся к устной народной традиции, то в ней, разумеется, не найдем не только "теории" греха, но и вообще соответствующего "дискурса", какой мы имеем в случае "высокой" (книжной) культуры с развитой рефлексией и со специальными текстами, толкующими само понятие греха, его содер-жание, объем, структуру, свойства, функции, происхождение и т.п.
Из этого, однако, не следует, что категория греха вообще чужда концептуальному пространству народной культуры и представляет собой результат механического усвоения христианского понятия, простое культурное заимствование.
Есть все основания полагать, что в дохристианской системе мировосприятия присутствовал некий "коррелят" христианского концепта греха; более того, можно думать, что это был один из кардинальных концептов дохристианской культуры, который после принятия христианства подвергся существенной трансформации, так же, впрочем, как и сама христианская концепция претерпела глубокие изменения в процессе ее адаптации к народной почве.
По-видимому, в данном случае мы имеем дело с ситуацией, типологически сходной с тем, как соотносились друг с другом дохристианская и христианская концепция святости.
Концепт греха в славянской и еврейской традиции.
Издание осуществлено при финансовой поддержке Американского Еврейского Объединенного Распределительного Комитета (ДЖОЙНТ)
Центр научных работников и преподавателей иудаики в вузах "Сэфер", 2000
Международный Центр университетского преподавания еврейской цивилизации (Еврейский Университет, Иерусалим), 2000
Институт славяноведения РАН, 2000
Международный Центр университетского преподавания еврейской цивилизации (Еврейский Университет, Иерусалим), 2000
Институт славяноведения РАН, 2000
Концепт греха в славянской и еврейской традиции - Содержание
Предисловие
- Светлана Толстая (Москва). Грех в свете славянской мифологии
- Елена Сморгунова (Москва). Слова "ГРЕХ" и "ПОКАЯНИЕ" в русских памятниках XV-XVII веков Владимир Петрухин (Москва). Владимир Святой и Соломон Премудрый. Грехи и добродетели в древнерусской традиции
- Anna Schepetova (Moscow). The Notion of Sin as a Basis for Biblical Law
- Григорий Коган (Москва). Сокрытие истины в свете представлений о грехе в еврейской традиции Валерий Дымшиц (Санкт-Петербург). Грех сосчитанный, проданный и купленный (Концепция греха в народных сказках евреев Восточной Европы)
- Мария Каспина (Москва). Восприятие сюжета о грехопадении Адама и Евы в еврейской и славянской традиции
- Виктория Мочалова (Москва)."Евреи" и "грех" в польской литературе XVI-XVII вв
- Георгий Прохоров (Коломна). Мотив еврейского греха в русских духовных стихах богородичного цикла
- Ольга Белова (Москва). О "грешных" животных в славянских легендах..
- Александр Львов (Санкт-Петербург). Запрет и его нарушение (к постановке вопроса о механизмах власти традиционной культуры)
- Андрей Мороз (Москва). Представления о грехе в современной традиционной культуре Русского Севера
- Елена Разумовская (Санкт-Петербург). "Срамные" песни в западно-русской свадьбе
Концепт греха в славянской и еврейской традиции - Введение
То, что можно условно назвать народной концепцией греха, представляет собой, таким образом, сложное переплетение религиозных (христианских) и мифологических (дохристианских, языческих) представлений, элементов устной и книжной культуры, постулатов народного права и традиционной системы ценностей. Основные параметры и координаты этой концепции не даны нам в чистом виде, они могут быть лишь реконструированы из множества косвенных данных: из свидетельств языка (лексики, фразеологии, паремиологии), из обычаев, обрядов, запретов и предписаний (и особенно из их мотивировок), из рассказов, легенд, песен, повествований о последствиях грехов, о посмертной судьбе грешников и праведных, об искуплении грехов и т.п., из других разнообразных фольклорных текстов, содержащих мотивы греха и грешников. Каждый из этих источников раскрывает свое понимание греха, высвечивает те или иные его стороны, свойства, признаки и лишь все вместе они могут дать относительно целостное представление о концепте в его "наивной" (а не "отрефлексированной", научной) версии.
Если в христианском толковании грех - это "всякое, как свободное и сознательное, так и не свободное и бессознательное, отступление делом, словом и даже помышлением от заповедей Божиих и нарушение закона Божия" (Христианство 1993: 430), то семантические границы славянского слова грех в его литературном и диалектном употреблении значительно шире: грехом называется нарушение всякого закона, нормы, правила, будь то закон Божий, закон природы или установленные людьми нормы поведения. Устойчивость этого значения, отсылающего к идее отклонения, отступления, недозволенного выхода за пределы установленной границы (ср. др.-рус. грекшити 1. 'промахнуться, не попасть в цель', 2. 'миновать, пропустить', 3. 'согрешить' - СДРЯ 1989/2: 399-400), дает основание для поддержки той этимологической версии не имеющего однозначной этимологии праславянского слова *grexb, которая связывает его происхождение с индоевропейским корнем, означающим 'кривой' (ЭССЯ 7: 116).
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