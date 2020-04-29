Максим Грек (Μιχαήλ Τριβώλης, Михаил Триволис) (ок. 1470, Арта, Греция — 1555/1556, Троице-Сергиев монастырь) справедливо считается одним из крупнейших авторов русского Средневековья и заметных деятелей европейского Ренессанса.

Кто он — ученый, филолог, византийский гуманист, старец-исихаст или представитель европейского Ренессанса? Эти, а также многие другие вопросы, связанные с философскими, теологическими, филологическими и текстологическими проблемами письменного наследия Максима, волнуют уже не одно поколение ученых исследователей.

Однако однозначного ответа на них нет и, вероятно, не будет.

Константин Коновалов - Влияние исихазма на антропологические и гносеологические воззрения Максима Грека (Михаила Триволиса)

Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2014. - 163 с.

ISBN 978-5-7904-1729-0

Константин Коновалов - Влияние исихазма на антропологические и гносеологические воззрения Максима Грека (Михаила Триволиса) - Содержание

Введение

Глава 1. Антропологические воззрения Максима Грека

§ 1. Биография, истоки творчества и круг чтения Михаила Триволиса

§ 2. Проблема человека в христианской религиозной традиции

§ 3. Кардиогносия в трансперсональном опыте человека

§ 4. Частная эсхатология в антропологическом аспекте

Глава 2. Гносеологические воззрения Максима Грека

§ 1. Проблема генезиса зла и его преодоления

§ 2. Апофазис как главный принцип иррациональной гносеологии

§ 3. Экстаз как трансперсональное состояние

Заключение

Библиографический список

Список принятых сокращений

Константин Коновалов - Влияние исихазма на антропологические и гносеологические воззрения Максима Грека (Михаила Триволиса) - Введение

В истории древнерусской философии не было, пожалуй, такой колоритной, уникальной и вместе с тем трагической личности, еще при жизни получившей от современников-москвичей уважительное именование «преподобный Максим Новый Исповедник» — в воспоминание о преподобном Максиме Исповеднике (580–662), выдающемся теологе, осуществившем патристический синтез, претерпевшем страдания в борьбе с ересью монофелитства за свои строго ортодоксальные взгляды (Именно поэтому Максим (Триволис) удостоился такого прозвища, но никак не за принадлежность к традиции Corpus Areopagiticum, как на то ссылается А.И. Иванов).

Уникальность Максима Афонского заключается в том, что он причудливо соединил византийские, ренессансные и древнерусские традиции. Авторитетный исследователь его жизни и творчества Н.В. Синицина называет данное соединение «синтезом трех культурных традиций», ибо «синтез — такое единство, из которого уже нельзя уже вычленить исходные элементы в первоначальном, чистом виде».

Мы бы продолжили и осмелились заявить, что ведущей, смыслообразующей компонентой этого синтеза является исихастская традиция, оказавшая большое влияние на культурные процессы не только Византии XIII–XV вв., но и ортодоксального мира в целом (Россия, Румыния, Сербия, Болгария, Грузия) на протяжении Средних и последующих веков. Вместе с тем не раскрытой в различных аспектах остается тема «Максим Грек и исихазм», причем в лице древнерусского мыслителя наука обнаруживает яркого и последовательного представителя афонского исихазма, оставившего многочисленные письменные источники. Частично восполнить этот пробел и призвана настоящая работа.