Религиозно - филосовская серия "Испытание мудростью". Выпуск 15

Содержание христианской жизни по существу просто. Его, по Писанию, Бог утаил от премудрых и открыл простецам. Соглашаясь на это, однако, нельзя смешивать простоту с упрощенностью религиозно-этического сознания. Огромную опасность несет в себе тот стереотип, согласно которому вера есть личный выбор, в одних случаях признающий существование Бога, а в других — его отрицающий. По нынешним временам очень многие люди не понимают, что говорят, когда называют себя верующими. Вместо настоящего понимания работает воображение. Они признают себя верующими, но это, увы, только игра воображения. В прежние времена, даже при не очень строгом подходе, люди с таким образом жизни не могли бы считаться христианами, членами Церкви Христовой.

Это подмена, при которой внутренняя жизнь многих современных верующих оказывается материалом не столько духовного и нравственного, сколько психологического переживания, романтической убежденности в том, что время от времени проявляемого интереса к духовным вопросам, выполнения отдельных религиозных обрядов и действий самих по себе достаточно, чтобы считать себя духовно живущим, а свою совесть — примирившейся с Богом. Почти нельзя слышать о том, чтобы кто-либо полагал своей целью быть последователем и учеником Христовым. Хотя в этом-то и коренится содержание всей жизни верующего человека — быть учеником Христовым. Редко приходится видеть и то, что человек активно взыскует и осмысливает существо своего нравственного дела, своей принадлежности к Церкви во всей совокупности повседневных дел и взаимоотношений.

В итоге рождается самообман. Кажется, душа и хотела бы идти к Богу, и иногда романтически рвется, и порывы ее как будто вполне искренни, честны и серьезны. Но только все это недолговечно. Порыв в продолжение некоторого времени занимает чувство и ум, но глубоко в жизнь не проходит. Вера должна слиться с практикой, как у ап. Павла, говорящего о себе: «Веру соверших». В наших же современниках благие пожелания существуют в значительной мере отдельно от остальной «правды жизни», если не хуже: психологически обосновывают чувство собственного превосходства и желание судить свысока окружающую жизнь, покрывают общую отстраненную, вялую, безответственную позицию.