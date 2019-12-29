Рогозянский - Наш современник в Церкви и в мире
Религиозно - филосовская серия "Испытание мудростью". Выпуск 15
Содержание христианской жизни по существу просто. Его, по Писанию, Бог утаил от премудрых и открыл простецам. Соглашаясь на это, однако, нельзя смешивать простоту с упрощенностью религиозно-этического сознания. Огромную опасность несет в себе тот стереотип, согласно которому вера есть личный выбор, в одних случаях признающий существование Бога, а в других — его отрицающий. По нынешним временам очень многие люди не понимают, что говорят, когда называют себя верующими. Вместо настоящего понимания работает воображение. Они признают себя верующими, но это, увы, только игра воображения. В прежние времена, даже при не очень строгом подходе, люди с таким образом жизни не могли бы считаться христианами, членами Церкви Христовой.
Это подмена, при которой внутренняя жизнь многих современных верующих оказывается материалом не столько духовного и нравственного, сколько психологического переживания, романтической убежденности в том, что время от времени проявляемого интереса к духовным вопросам, выполнения отдельных религиозных обрядов и действий самих по себе достаточно, чтобы считать себя духовно живущим, а свою совесть — примирившейся с Богом. Почти нельзя слышать о том, чтобы кто-либо полагал своей целью быть последователем и учеником Христовым. Хотя в этом-то и коренится содержание всей жизни верующего человека — быть учеником Христовым. Редко приходится видеть и то, что человек активно взыскует и осмысливает существо своего нравственного дела, своей принадлежности к Церкви во всей совокупности повседневных дел и взаимоотношений.
В итоге рождается самообман. Кажется, душа и хотела бы идти к Богу, и иногда романтически рвется, и порывы ее как будто вполне искренни, честны и серьезны. Но только все это недолговечно. Порыв в продолжение некоторого времени занимает чувство и ум, но глубоко в жизнь не проходит. Вера должна слиться с практикой, как у ап. Павла, говорящего о себе: «Веру соверших». В наших же современниках благие пожелания существуют в значительной мере отдельно от остальной «правды жизни», если не хуже: психологически обосновывают чувство собственного превосходства и желание судить свысока окружающую жизнь, покрывают общую отстраненную, вялую, безответственную позицию.
Рогозянский Андрей Брониславович - Наш современник в Церкви и в мире
Религиозно - филосовская серия "Испытание мудростью". Выпуск 15
М.: "Лепта-Пресс", 2003г. - 713 с.
ISBN 5-98194-017-4
Рогозянский Андрей Брониславович - Наш современник в Церкви и в мире - Содержание
- Вместо предисловия
- Православие и "правоспавность"
- Христианство на обочине современности?
- Византия в истории
- Соборность, церковность, семейность
- Психология и церковное душепопечение
- Богословская традиция и педагогика
- Отцы и дети в священной истории
- Педагогическое наследие русской эмиграции
- Проблема любви глазами современной философии
- Несовершенство супружества и совершенство любви
- Откуда берется проблема отцов и детей
- Педагогика в Новое время
- Школа и духовное развитие личности
- Семья болеет!
- Существует ли "семейный вопрос" в Церкви
Рогозянский Андрей Брониславович - Наш современник в Церкви и в мире - Вместо предисловия
В некотором роде сборник «Наш современник в Церкви и в мире» сам есть наглядный пример подобного поиска. При внимательном рассмотрении можно отчетливо видеть тот путь и тот труд, которые были предприняты автором для уяснения собственной веры. История первых веков, история Византии, перемены Нового времени, соотношение в Церкви монашеской традиции и традиции благочестия в миру, смысл соборности, искания и ошибки первых лет церковного возрождения в России... Статьи, из которых состоит сборник, написаны в разное время и по различным поводам. Общая историческая ретроспектива и оценка современного положения здесь сочетаются с рассмотрением более конкретных и частных проблем педагогики, семьи, школы. И все-таки, несмотря на разность стилистики и затронутых тем, всех их объединяет общий подтекст — обнаружение этического и духовного в жизни, ощущение постоянной связанности, соотнесенности человеческого бытия с Творцом как основание всякого дела, всякого решения, всякого добра и всякой правды, творимых на земле.
Меня лично факт появления подобной книги не может не радовать и в том смысле, что таким образом, спустя 15 лет после начала активных религиозных перемен в России, наконец-таки начали обозначаться практические плоды деятельности Церкви по просвещению и духовному совершенствованию паствы. Ибо, как это ни странно, само по себе покаянное, самокритическое осмысление ошибок и недочетов есть обнадеживающий признак. Он означает, что не без пользы духовной прошли предыдущие годы, но постепенно возрастает самосознание Церкви. Обстановка религиозно-философской дискуссионности в недавнем прошлом привела к существенному углублению понимания православной традиции. Можно даже сказать, что святых отцов мы сегодня во многом прочитываем и видим глазами таких выдающихся исследователей и мыслителей, как Николай Лосский, прот. Георгий Флоровский, архим. Киприан (Керн), прот. Иоанн Мейендорф, прот. Александр Шмеман. Напрасно считать, будто на этом процесс мировоззренческого поиска в Церкви исчерпывается. Течение времени требует постоянной работы, постоянного напряжения души и ума, вот почему никакому из поколений христиан невозможно прожить исключительно багажом прошлых лет, надо всегда быть готовым продолжать существующий опыт церковности.
No comments yet. Be the first!