Копыл - Палестинская традиция богословия святых мест
Стремление посетить святые места и Святую Землю - одна из основ русской духовной культуры. Богословское осмысление этого явления широко представлено, в частности, в трудах русских пастырей и мыслителей XIX - начала XX века, когда при содействии Русской духовной миссии в Иерусалиме и Императорского православного палестинского общества русское паломничество в Святую Землю достигло небывалых масштабов. Однако корни богословского осмысления палестинских святынь, сформировавшего наше церковное сознание, уходят значительно глубже - их следует искать в патристической, гимнографической и паломнической традиции раннехристианской эпохи.
Наиболее древние литературные памятники, свидетельствующие о христианском взгляде на священную топографию Ветхого и Нового Завета, восходят уже ко ІІ-ІІІ векам. Показательно, что большинство сочинений, в которых нашла отражение богословская мысль о святых местах, было составлено в самой Палестине. Интуиции, сформулированные византийскими Отцами, стали той почвой, которая взрастила благоговение перед святыми местами и русское паломничество в Палестину. Поэтому для правильного понимания сути русского поклоннического движения необходимо обращение в патриотическому наследию.
Пример внимательного изучения Отцов Церкви являет собой святитель Феофан Затворник. Его значительным вкладом стала работа над переводом и изданием святоотеческих сочинений из монастырских библиотек Палестины и Египта, которую он начал, будучи иеромонахом Иерусалимской духовной миссии в 1847-1854 годах. Следование примеру святителя Феофана, стоявшего у истоков Русской миссии в Иерусалиме, в изучении патристического наследия Палестины поможет обогатить и наш опыт знакомства со святынями христианского Востока.
Монахиня Екатерина Копыл - Палестинская традиция богословия святых мест в V-VIII веках
М.: Индрик, 2024, 304 с.
ISBN 978-5-91674-738-6
Монахиня Екатерина Копыл - Палестинская традиция богословия святых мест в V-VIII веках - Оглавление
К ЧИТАТЕЛЮ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ПАЛЕСТИНСКАЯ ТРАДИЦИЯ БОГОСЛОВИЯ СВЯТЫХ МЕСТ ВО II-VIII ВЕКАХ И ЕЕ КОНТЕКСТ
- Исторический и религиозно-культурный контекст
- Палестинская традиция богословия святых мест во II-VIII веках: феномен и источниковая база
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ГРЕКОЯЗЫЧНЫЕ АВТОРЫ И ИСТОЧНИКИ ИЕРУСАЛИМСКОЙ ВЕТВИ ПАЛЕСТИНСКОЙ ТРАДИЦИИ БОГОСЛОВИЯ СВЯТЫХ МЕСТ В V-VIII ВЕКАХ
- Прп. Исихий Иерусалимский
- Феодор Петрский
- Кирилл Скифопольский
- Блж. Иоанн Мосх
- Свт. Софроний Иерусалимский
- Прп. Иоанн Дамаскин
ГЛАВА 3. БОГОСЛОВИЕ СВЯТЫХ МЕСТ ГРЕКОЯЗЫЧНЫХ АВТОРОВ ИЕРУСАЛИМСКОЙ ВЕТВИ ПАЛЕСТИНСКОЙ ТРАДИЦИИ BV-VIII ВЕКАХ
- Прп. Исихий Иерусалимский
- Феодор Петрский, Кирилл Скифопольский, блж. Иоанн Мосх
- Свт. Софроний Иерусалимский
- Прп. Иоанн Дамаскин
- Синтез богословской мысли авторов иерусалимской ветви V-VIII веков
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
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