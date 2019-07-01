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Дворкин - Очерки по истории Вселенской Православной Церкви

Дворкин Александр Леонидович - Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Курс лекций
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, History
В основу повествования легли лекционные курсы по истории Церкви, прочитанные в Свято-Владимирской Православной Духовной Академии (Нью-Йорк) проф. Дж. Эриксоном и д-ром Дж. Бужамрой, но в первую очередь - лекции по истории Церкви, патрологии и византийской истории и культуре, прочитанные в Св.-Владимирской Академии и в Фордхэмском университете проф. протопресвитером Иоанном Мейендорфом. Мы стремились к тому, чтобы видение и понимание истории Церкви этим великим православным ученым и богословом стало бы стержнем данного курса.
Автор старался сделать повествование доступным для людей с современным об­разованием - студентов гуманитарных факультетов вузов или богословских учебных заведений. Для этого курс написан живым современным языком. Мы также стара­лись чрезмерно не отяжелять его специальной терминологией, помимо той - бого­словской, - без которой в данном предмете нельзя обойтись. Специально для издания были заказаны 20 цветных карт. Концептуально карты разработаны автором книги. Карты печатаются блоком на мелованной бумаге. Пособие снабжено научно-вспо­ могательным аппаратом (указатели, хронологические перечни).
В пятое издание мы включили новые конструктивные элементы, призванные по­мочь в освоении изложенного материала.
В результате проделанной работы книга, сохранив живой авторский язык и лёг­ кость повествования предыдущих изданий, обрела дополнительные качества, позволяющие даже новичку легко ориентироваться в череде древних событий, дат, городов, имён, сражений и союзов.

Дворкин Александр Леонидович - Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Курс лекций

Издание 5-е, переработанное, исправленное и дополненное. - Нижний Новгород: Издательство "Христианская библиотека", 2016. - 1024 с., илл.
ISBN 978-5-905472-49-7

Дворкин Александр Леонидович - Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Курс лекций - Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
БЛАГОЛАРНОСТИ
О СТРУКТУРЕ КНИГИ
ВВЕДЕНИЕ
  • Глава I. Предмет истории Церкви
  • Глава II. Понятие об исторических источниках
  • Глава III. Две родины Церкви
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: СТАНОВЛЕНИЕ ЦЕРКВИ
  • Глава I. Начало Церкви
  • Глава II. Мужи апостольские. Церковное устройство
  • Глава III. Гонения
  • Глава IV. Развитие структуры Церкви
  • Глава V. Апологеты
  • Глава VI. Гностицизм
  • Глава VII. Священномученик Ириней Лионский
  • Глава VIII. Рождение иудаизма
  • Глава IX. Ранняя Церковь и общество
  • Глава X. Распространение христианства
  • Глава XI. Монтанизм
  • Глава XII. Первые церковные разделения. Богословиские споры. Новые ереси и расколы
  • Глава XIII. Тертуллиан
  • Глава XIV. Гонения Декия. Священномученик Кмприан Карфагенский
  • Глава XV. Александрийская Церковь. Св. Климент Александрийский
  • Глава XVI. Ориген. Александрийская и антиохийские школы христианской мысли
  • Глава XVII. Великие гонения Диоклетиана и Галерия
ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ЦЕРКОВЬ В ЭПОХУ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ
  • Глава I. Император Константин и христианство
  • Глава II. Первый Вселенский Собор в Никее
  • Глава III. Арианские споры после Никейского Собора (1)
  • Глава IV. Юлиан Отступник
  • Глава V. Арианские споры после Никейского Собора (2). Второй Вселенский Собор
  • Глава VI. После II Вселенского Собора
  • Глава VII. Христианство и Рим
  • Глава VIII. Монашество. Аскетическая литература. Блж. Иероним
  • Глава IX. Свт. Иоанн Златоуст
  • Глава X. Блаженный Августин
  • Глава XI. Послание апостола Павла к Римлянам 5:12 в понимании, св. Иоанна Златоуста и блж. Августина
  • Глава XII. Третий Вселенский Собор
  • Глава XIII. "Разбойничий" собор
  • Глава XIV. Халкидонский Собор
  • Глава XV. Церковь и общество после Константина
  • Глава XVI. Церковь: устройство и богослужение
  • Глава XVII. Распространение христианства на Востоке
  • Глава XVIII. Распространение христианства на Западе
  • Глава XIX. Папа Лев Великий и развитие идеи папского верховенства
  • Глава XX. Монофизитские споры после Халкидонского Собора
  • Глава XXI. Эпоха императора Юстиниана
  • Глава XXII. Христианский Восток после Юстиниана
  • Глава XXIII. Свт. Григорий Великий и период "византийского папства"
  • Глава XXIV. Император Ираклий. Персидские войны и зарождение ислама
  • Глава XXV. Моноэнергизм и монофелитство. Свт. Софроний Иерусалимский. Преп. Максим Исповедник. VI Вселенский Собор
  • Глава XXVI. Юстиниан II и Пято-Шестой (Трулльский) собор
  • Глава XXVII. Первый период иконоборчества и собор Константина Копронима. Преп. Иоанн Дамаскин
  • Глава XXVIII. VII Вселенский Собор и второй период иконоборчества. Преп. Феодор Студит. Торжество Православия
​ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: ЦЕРКОВЬ И ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
  • Глава I. Постиконоборческий период: общая характеристика
  • Глава II. Эпоха Патриарха Фотия. Миссия свв. Кирилла и Мефодия. Крещение Болгарии. Великий собор примирения
  • Глава III. Правление императора Льва Мудрого и его преемников. Положение патриарха и императора в Византии. Дело о четырехбрачии императора
  • Глава IV. Развитие теории папского верховенства и дальнейшее расхождение Церквей. Апогей могущества Византии. Крещение Руси. События 1054 г.
  • Глава V. Начало упадка Империи. Завоевания турок. Первый крестовый поход
  • Глава VI. Латинские государства в Палестине. Второй и Третий крестовые походы. Углубление разделения Церквей
  • Глава VII. IV Крестовый поход: плоды разделения Церквей
  • Глава VIII. Православный мир после IV Крестового похода. Никейская империя. Балканские Церкви
  • Глава IX. Sacerdotium и Imperium в поздней Византии
  • Глава X. Возвращение Империи в Константинополь. Монгольская империя и конец государств крестоносцев. Правление Михаила VIII и Андроника II Палеологов
  • Глава XI. Характеристика XIV века в церковной истории. Церкви балканских народов. Дальнейшее правление династии Палеологов. Интеллектуальная жизнь в Византии
  • Глава XII. Паламитские споры. Свт. Григорий Палама и его учение. Ученики и последователи свт. Григория Паламы
  • Глава XIII. Унионистские переговоры. "Авиньонское пленение" папства. Великий западный раскол. Куриалисты и консилиаристы
  • Глава XIV. Ферраро-Флорентийский собор (1438-1439)
  • Глава XV. Последние годы Империи и падение Константино­ поля (1453)
  • Глава XVI. Нехалкидонские Восточные Церкви от эпохи крестовых походов до турецких завоеваний
  • Глава XVII. Грузинская Церковь в эпоху позднего средневековья
ЭПИЛОГ: ПОСЛЕ ИМПЕРИИ​
  • Глава I. Церковь и власть неверных
  • Глава II. Церковь и инославие
  • Глава III. Церковь и национализм на Балканах
  • Глава IV. Церковь и новые национальные государства
​ОСНОВНАЯ ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
НЕКОТОРЫЕ ДОСТУПНЫЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ИСТОЧНИКИ
СПИСОК КАРТ
ОБЩЕПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ В БОГОСЛОВСКИХ И ЦЕРКОВНЫХ ТЕКСТАХ
ХРОНОЛИГИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИМСКИХ И ВИЗАНТИЙСКИХ ИМПЕРАТОРОВ, КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИХ ПАТРИАРХОВ И РИМСКИХ ПАП
ИМЕННОЙ И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЗАТЕЛЬ
ПОСЛЕСЛОВИЕ

Дворкин Александр Леонидович - Очерки по истории Вселенской Православной Церкви - Курс лекций - Предисловие автора

Говорят, что каждый автор в первую очередь пишет книгу, которую интересно читать ему самому. В этом смысле не явился исключением и данный автор - я писал книгу, с которой мне самому хотелось бы начать знакомство с историей Церкви. Жанр очерков позволяет автору сосредоточиваться на моментах, кажущихся ему самыми важными. Несомненно, наш взгляд может не совпадать с точкой зрения других людей, которые, например, хотели бы видеть более детальное изложение событий, упоминаемых в книге лишь мимоходом, или, наоборот, могут считать, что я уделяю неоправданно много внимания не столь значимым проблемам. Но, наверное, это неизбежный фактор: каждый расставляет акценты по-своему.
Наш труд не претендует на статус фундаментального научного исследования. Скорее его можно назвать компиляцией из ряда авторитетных современных исследований и публикаций. Содержание книги определяется содержанием лекционного курса, читаемого автором в течение уже двадцати лет в трех высших учебных заведениях. Курс разрабатывался первоначально для студентов группы церковной журналистики на факультете журналистики МГУ. Затем он «доводился до ума» и расширялся, когда автор читал его на историко-филологическом, богословско-философском и библейско-патрологическом факультетах Российского Православного Университета. Даль­нейшая доработка курса продолжилась на факультете дополнительного образования и миссионерском факультете Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Когда автор начинал читать этот курс, он неоднократно сталкивался с проблемой отсутствия русскоязычных учебных пособий по истории Церкви, которые можно было бы рекомендовать студентам в ответ на их просьбы. Самое надежное и основательное из того, что тогда имелось, — это лекционный курс по истории древней Церкви В.В. Болотова, в начале 1990-х гг. переизданный в виде четырехтомника. Однако этот труд, без которого, несомненно, не может обойтись ни один человек, желающий серьезно заниматься общей историей Церкви, рассчитан на тех, кто обладает некоторой подготовкой и в области истории (в более значительном объеме, нежели предлагаемый современной средней школой), и в области богословия (хотя бы в рамках семинарского курса). Иными словами, курс Болотова рассчитан на слушателей дореволюционных духовных академий. Можно сказать и о том, что со времени написания болотовской истории прошел целый век, обогативший историческую науку, и о том, что структура курса весьма сложна, и о том, что его автор ограничивается временными рамками Вселенских Соборов. Не выходит за их пределы и А.В. Карташев в своем монументальном лекционном курсе. Пособия же по византийскому периоду истории Церкви, по истории балканских Церквей, по истории Церк­вей на Западе и на Востоке, по периоду оттоманского владычества и пр. — тогда, когда составлялся этот курс, на русском языке практически отсутствовали в открытом доступе.
Сейчас ситуация во многом переменилась к лучшему за счет переиздания наших дореволюционных историков. Однако до сих пор не переведены на русский язык многие фундаментальные труды Г. Острогорского; классические исследования Д. Оболенского хотя и появились на русском языке (частично), но из-за малого тиража практически недоступны; нечего и говорить о трудах таких инославных авторов - авторитетнейших специалистов по истории ранней Церкви и Византии, как Г. Чадвик, С. Рансимен (тот «перевод», а точнее, убогий подстрочник двух его трудов, который был опубликован в конце 90-х гг., к сожалению, не только не дает представления об элегантном, почти художественном стиле этого историка, но и зача­стую лишает русскоязычного читателя возможности понять его мысль, а то и вовсе искажает ее), Ф. Дворник, Р. Саузерн и др.
Views 854
Rating 5.0 / 5
Added 01.07.2019
Author Vars
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5.0/5 (6)

Comments (1 comment)

C
Christian13 7 years ago

Просто супер!!! СпасиБо всем кто приложился к работе над файлом

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