Глава I. Церковь и власть неверных

Глава II. Церковь и инославие

Глава III. Церковь и национализм на Балканах

Глава IV. Церковь и новые национальные государства

​ОСНОВНАЯ ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

НЕКОТОРЫЕ ДОСТУПНЫЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ИСТОЧНИКИ

СПИСОК КАРТ

ОБЩЕПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ В БОГОСЛОВСКИХ И ЦЕРКОВНЫХ ТЕКСТАХ

ХРОНОЛИГИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИМСКИХ И ВИЗАНТИЙСКИХ ИМПЕРАТОРОВ, КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИХ ПАТРИАРХОВ И РИМСКИХ ПАП

ИМЕННОЙ И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЗАТЕЛЬ

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Дворкин Александр Леонидович - Очерки по истории Вселенской Православной Церкви - Курс лекций - Предисловие автора

Говорят, что каждый автор в первую очередь пишет книгу, которую интересно читать ему самому. В этом смысле не явился исключением и данный автор - я писал книгу, с которой мне самому хотелось бы начать знакомство с историей Церкви. Жанр очерков позволяет автору сосредоточиваться на моментах, кажущихся ему самыми важными. Несомненно, наш взгляд может не совпадать с точкой зрения других людей, которые, например, хотели бы видеть более детальное изложение событий, упоминаемых в книге лишь мимоходом, или, наоборот, могут считать, что я уделяю неоправданно много внимания не столь значимым проблемам. Но, наверное, это неизбежный фактор: каждый расставляет акценты по-своему. Наш труд не претендует на статус фундаментального научного исследования. Скорее его можно назвать компиляцией из ряда авторитетных современных исследований и публикаций. Содержание книги определяется содержанием лекционного курса, читаемого автором в течение уже двадцати лет в трех высших учебных заведениях. Курс разрабатывался первоначально для студентов группы церковной журналистики на факультете журналистики МГУ. Затем он «доводился до ума» и расширялся, когда автор читал его на историко-филологическом, богословско-философском и библейско-патрологическом факультетах Российского Православного Университета. Даль­нейшая доработка курса продолжилась на факультете дополнительного образования и миссионерском факультете Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

Когда автор начинал читать этот курс, он неоднократно сталкивался с проблемой отсутствия русскоязычных учебных пособий по истории Церкви, которые можно было бы рекомендовать студентам в ответ на их просьбы. Самое надежное и основательное из того, что тогда имелось, — это лекционный курс по истории древней Церкви В.В. Болотова, в начале 1990-х гг. переизданный в виде четырехтомника. Однако этот труд, без которого, несомненно, не может обойтись ни один человек, желающий серьезно заниматься общей историей Церкви, рассчитан на тех, кто обладает некоторой подготовкой и в области истории (в более значительном объеме, нежели предлагаемый современной средней школой), и в области богословия (хотя бы в рамках семинарского курса). Иными словами, курс Болотова рассчитан на слушателей дореволюционных духовных академий. Можно сказать и о том, что со времени написания болотовской истории прошел целый век, обогативший историческую науку, и о том, что структура курса весьма сложна, и о том, что его автор ограничивается временными рамками Вселенских Соборов. Не выходит за их пределы и А.В. Карташев в своем монументальном лекционном курсе. Пособия же по византийскому периоду истории Церкви, по истории балканских Церквей, по истории Церк­вей на Западе и на Востоке, по периоду оттоманского владычества и пр. — тогда, когда составлялся этот курс, на русском языке практически отсутствовали в открытом доступе.

Сейчас ситуация во многом переменилась к лучшему за счет переиздания наших дореволюционных историков. Однако до сих пор не переведены на русский язык многие фундаментальные труды Г. Острогорского; классические исследования Д. Оболенского хотя и появились на русском языке (частично), но из-за малого тиража практически недоступны; нечего и говорить о трудах таких инославных авторов - авторитетнейших специалистов по истории ранней Церкви и Византии, как Г. Чадвик, С. Рансимен (тот «перевод», а точнее, убогий подстрочник двух его трудов, который был опубликован в конце 90-х гг., к сожалению, не только не дает представления об элегантном, почти художественном стиле этого историка, но и зача­стую лишает русскоязычного читателя возможности понять его мысль, а то и вовсе искажает ее), Ф. Дворник, Р. Саузерн и др.