Дворкин - Очерки по истории Вселенской Православной Церкви
В основу повествования легли лекционные курсы по истории Церкви, прочитанные в Свято-Владимирской Православной Духовной Академии (Нью-Йорк) проф. Дж. Эриксоном и д-ром Дж. Бужамрой, но в первую очередь - лекции по истории Церкви, патрологии и византийской истории и культуре, прочитанные в Св.-Владимирской Академии и в Фордхэмском университете проф. протопресвитером Иоанном Мейендорфом. Мы стремились к тому, чтобы видение и понимание истории Церкви этим великим православным ученым и богословом стало бы стержнем данного курса.
Автор старался сделать повествование доступным для людей с современным образованием - студентов гуманитарных факультетов вузов или богословских учебных заведений. Для этого курс написан живым современным языком. Мы также старались чрезмерно не отяжелять его специальной терминологией, помимо той - богословской, - без которой в данном предмете нельзя обойтись. Специально для издания были заказаны 20 цветных карт. Концептуально карты разработаны автором книги. Карты печатаются блоком на мелованной бумаге. Пособие снабжено научно-вспо могательным аппаратом (указатели, хронологические перечни).
В пятое издание мы включили новые конструктивные элементы, призванные помочь в освоении изложенного материала.
В результате проделанной работы книга, сохранив живой авторский язык и лёг кость повествования предыдущих изданий, обрела дополнительные качества, позволяющие даже новичку легко ориентироваться в череде древних событий, дат, городов, имён, сражений и союзов.
Дворкин Александр Леонидович - Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Курс лекций
Издание 5-е, переработанное, исправленное и дополненное. - Нижний Новгород: Издательство "Христианская библиотека", 2016. - 1024 с., илл.
ISBN 978-5-905472-49-7
Дворкин Александр Леонидович - Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Курс лекций - Оглавление
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
БЛАГОЛАРНОСТИ
О СТРУКТУРЕ КНИГИ
ВВЕДЕНИЕ
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Глава I. Предмет истории Церкви
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Глава II. Понятие об исторических источниках
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Глава III. Две родины Церкви
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: СТАНОВЛЕНИЕ ЦЕРКВИ
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Глава I. Начало Церкви
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Глава II. Мужи апостольские. Церковное устройство
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Глава III. Гонения
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Глава IV. Развитие структуры Церкви
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Глава V. Апологеты
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Глава VI. Гностицизм
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Глава VII. Священномученик Ириней Лионский
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Глава VIII. Рождение иудаизма
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Глава IX. Ранняя Церковь и общество
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Глава X. Распространение христианства
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Глава XI. Монтанизм
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Глава XII. Первые церковные разделения. Богословиские споры. Новые ереси и расколы
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Глава XIII. Тертуллиан
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Глава XIV. Гонения Декия. Священномученик Кмприан Карфагенский
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Глава XV. Александрийская Церковь. Св. Климент Александрийский
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Глава XVI. Ориген. Александрийская и антиохийские школы христианской мысли
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Глава XVII. Великие гонения Диоклетиана и Галерия
ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ЦЕРКОВЬ В ЭПОХУ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ
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Глава I. Император Константин и христианство
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Глава II. Первый Вселенский Собор в Никее
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Глава III. Арианские споры после Никейского Собора (1)
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Глава IV. Юлиан Отступник
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Глава V. Арианские споры после Никейского Собора (2). Второй Вселенский Собор
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Глава VI. После II Вселенского Собора
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Глава VII. Христианство и Рим
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Глава VIII. Монашество. Аскетическая литература. Блж. Иероним
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Глава IX. Свт. Иоанн Златоуст
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Глава X. Блаженный Августин
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Глава XI. Послание апостола Павла к Римлянам 5:12 в понимании, св. Иоанна Златоуста и блж. Августина
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Глава XII. Третий Вселенский Собор
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Глава XIII. "Разбойничий" собор
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Глава XIV. Халкидонский Собор
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Глава XV. Церковь и общество после Константина
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Глава XVI. Церковь: устройство и богослужение
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Глава XVII. Распространение христианства на Востоке
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Глава XVIII. Распространение христианства на Западе
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Глава XIX. Папа Лев Великий и развитие идеи папского верховенства
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Глава XX. Монофизитские споры после Халкидонского Собора
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Глава XXI. Эпоха императора Юстиниана
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Глава XXII. Христианский Восток после Юстиниана
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Глава XXIII. Свт. Григорий Великий и период "византийского папства"
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Глава XXIV. Император Ираклий. Персидские войны и зарождение ислама
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Глава XXV. Моноэнергизм и монофелитство. Свт. Софроний Иерусалимский. Преп. Максим Исповедник. VI Вселенский Собор
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Глава XXVI. Юстиниан II и Пято-Шестой (Трулльский) собор
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Глава XXVII. Первый период иконоборчества и собор Константина Копронима. Преп. Иоанн Дамаскин
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Глава XXVIII. VII Вселенский Собор и второй период иконоборчества. Преп. Феодор Студит. Торжество Православия
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: ЦЕРКОВЬ И ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
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Глава I. Постиконоборческий период: общая характеристика
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Глава II. Эпоха Патриарха Фотия. Миссия свв. Кирилла и Мефодия. Крещение Болгарии. Великий собор примирения
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Глава III. Правление императора Льва Мудрого и его преемников. Положение патриарха и императора в Византии. Дело о четырехбрачии императора
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Глава IV. Развитие теории папского верховенства и дальнейшее расхождение Церквей. Апогей могущества Византии. Крещение Руси. События 1054 г.
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Глава V. Начало упадка Империи. Завоевания турок. Первый крестовый поход
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Глава VI. Латинские государства в Палестине. Второй и Третий крестовые походы. Углубление разделения Церквей
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Глава VII. IV Крестовый поход: плоды разделения Церквей
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Глава VIII. Православный мир после IV Крестового похода. Никейская империя. Балканские Церкви
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Глава IX. Sacerdotium и Imperium в поздней Византии
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Глава X. Возвращение Империи в Константинополь. Монгольская империя и конец государств крестоносцев. Правление Михаила VIII и Андроника II Палеологов
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Глава XI. Характеристика XIV века в церковной истории. Церкви балканских народов. Дальнейшее правление династии Палеологов. Интеллектуальная жизнь в Византии
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Глава XII. Паламитские споры. Свт. Григорий Палама и его учение. Ученики и последователи свт. Григория Паламы
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Глава XIII. Унионистские переговоры. "Авиньонское пленение" папства. Великий западный раскол. Куриалисты и консилиаристы
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Глава XIV. Ферраро-Флорентийский собор (1438-1439)
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Глава XV. Последние годы Империи и падение Константино поля (1453)
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Глава XVI. Нехалкидонские Восточные Церкви от эпохи крестовых походов до турецких завоеваний
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Глава XVII. Грузинская Церковь в эпоху позднего средневековья
ЭПИЛОГ: ПОСЛЕ ИМПЕРИИ
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Глава I. Церковь и власть неверных
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Глава II. Церковь и инославие
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Глава III. Церковь и национализм на Балканах
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Глава IV. Церковь и новые национальные государства
ОСНОВНАЯ ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
НЕКОТОРЫЕ ДОСТУПНЫЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ИСТОЧНИКИ
СПИСОК КАРТ
ОБЩЕПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ В БОГОСЛОВСКИХ И ЦЕРКОВНЫХ ТЕКСТАХ
ХРОНОЛИГИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИМСКИХ И ВИЗАНТИЙСКИХ ИМПЕРАТОРОВ, КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИХ ПАТРИАРХОВ И РИМСКИХ ПАП
ИМЕННОЙ И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЗАТЕЛЬ
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Дворкин Александр Леонидович - Очерки по истории Вселенской Православной Церкви - Курс лекций - Предисловие автора
Говорят, что каждый автор в первую очередь пишет книгу, которую интересно читать ему самому. В этом смысле не явился исключением и данный автор - я писал книгу, с которой мне самому хотелось бы начать знакомство с историей Церкви. Жанр очерков позволяет автору сосредоточиваться на моментах, кажущихся ему самыми важными. Несомненно, наш взгляд может не совпадать с точкой зрения других людей, которые, например, хотели бы видеть более детальное изложение событий, упоминаемых в книге лишь мимоходом, или, наоборот, могут считать, что я уделяю неоправданно много внимания не столь значимым проблемам. Но, наверное, это неизбежный фактор: каждый расставляет акценты по-своему.
Наш труд не претендует на статус фундаментального научного исследования. Скорее его можно назвать компиляцией из ряда авторитетных современных исследований и публикаций. Содержание книги определяется содержанием лекционного курса, читаемого автором в течение уже двадцати лет в трех высших учебных заведениях. Курс разрабатывался первоначально для студентов группы церковной журналистики на факультете журналистики МГУ. Затем он «доводился до ума» и расширялся, когда автор читал его на историко-филологическом, богословско-философском и библейско-патрологическом факультетах Российского Православного Университета. Дальнейшая доработка курса продолжилась на факультете дополнительного образования и миссионерском факультете Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Когда автор начинал читать этот курс, он неоднократно сталкивался с проблемой отсутствия русскоязычных учебных пособий по истории Церкви, которые можно было бы рекомендовать студентам в ответ на их просьбы. Самое надежное и основательное из того, что тогда имелось, — это лекционный курс по истории древней Церкви В.В. Болотова, в начале 1990-х гг. переизданный в виде четырехтомника. Однако этот труд, без которого, несомненно, не может обойтись ни один человек, желающий серьезно заниматься общей историей Церкви, рассчитан на тех, кто обладает некоторой подготовкой и в области истории (в более значительном объеме, нежели предлагаемый современной средней школой), и в области богословия (хотя бы в рамках семинарского курса). Иными словами, курс Болотова рассчитан на слушателей дореволюционных духовных академий. Можно сказать и о том, что со времени написания болотовской истории прошел целый век, обогативший историческую науку, и о том, что структура курса весьма сложна, и о том, что его автор ограничивается временными рамками Вселенских Соборов. Не выходит за их пределы и А.В. Карташев в своем монументальном лекционном курсе. Пособия же по византийскому периоду истории Церкви, по истории балканских Церквей, по истории Церквей на Западе и на Востоке, по периоду оттоманского владычества и пр. — тогда, когда составлялся этот курс, на русском языке практически отсутствовали в открытом доступе.
Сейчас ситуация во многом переменилась к лучшему за счет переиздания наших дореволюционных историков. Однако до сих пор не переведены на русский язык многие фундаментальные труды Г. Острогорского; классические исследования Д. Оболенского хотя и появились на русском языке (частично), но из-за малого тиража практически недоступны; нечего и говорить о трудах таких инославных авторов - авторитетнейших специалистов по истории ранней Церкви и Византии, как Г. Чадвик, С. Рансимен (тот «перевод», а точнее, убогий подстрочник двух его трудов, который был опубликован в конце 90-х гг., к сожалению, не только не дает представления об элегантном, почти художественном стиле этого историка, но и зачастую лишает русскоязычного читателя возможности понять его мысль, а то и вовсе искажает ее), Ф. Дворник, Р. Саузерн и др.
Просто супер!!! СпасиБо всем кто приложился к работе над файлом