Арабские сочинения Феодора Абу Курры

Вера — это убежденность в [истинности] непознаваемого как в том, что доступно познанию. Вера приобретается только через слово, как сказал святой Павел: «Вера — от слышания» (ср.: Рим. 10.17). Люди в отношении веры в то, что ниспосылает [им] Бог, делятся на три группы. Одни совершенно отрицают веру, поскольку [слишком] горды для того, чтобы их ум мог последовать за посланием, которое недоступно их пониманию. Другие, не пренебрегая верой и смиряя свой разум, принимают Божественное послание, несмотря на то что оно им непонятно, [но] не поручают разуму исследовать его и определить его истинное происхождение. Третьи [также] смиряют свой ум, не позволяя своей вере колебаться, подобно кораблю, на котором нет ни капитана, ни матросов, и [сначала] принимают послание с верой, не задаваясь вопросом, от Бога оно или нет, однако [затем] обдумывают его, и разум их определяет его истинное происхождение. Если же разум удостоверится, что эти слова восходят к Богу, то они принимают все, происходящее из этого источника.

Отвергающие веру в то, что ниспосылает Бог, [слишком] немощны, чтобы поверить посланию, которого они не понимают. Лучше сказать, они невежественны и пребывают в заблуждении, не зная ограниченности своей природы. Из-за этого они не видят, как постоянно принуждаются к вере. Поскольку они не способны охватить знанием всё, им, несомненно, [24] [приходится] верить кому-то другому, когда дело касается вещей, в которых они нуждаются, но постичь их не могут. Например, когда кто-нибудь из них заболеет, к нему приходит врач и рассказывает ему о его болезни то, чего он не понимает. Однако желание выздороветь заставляет его поверить врачу и доверить ему лечение своего тела. Надеясь исцелиться, он пьет лекарства, которыми врач поит его, не зная, не доведут ли они его до смерти.

Или, допустим, необходимость плыть по морю вынуждает кого-то из них, не имеющего никакого представления об управлении кораблем, садиться на корабль и вверять свою жизнь в руки кормчего, не зная, враг он ему или друг, искусен ли он в управлении судном или же невежда в этом [деле].

Арабские сочинения Феодора Абу Курры, епископа Харранского

(Серия «Литературное наследие и история Христианского Востока»)

М.: Изд-во ПСТГУ, 2020. - 336 с.

ISBN 978-5-7429-1255-2

Арабские сочинения Феодора Абу Курры, епископа Харранского - Содержание

Протоиерей О. Давыденков - Предисловие

Феодор Абу Курра

Биографические сведения

Арабские сочинения

Библиография

Часть I. ДОГМАТИЧЕСКИЕ ТРАКТАТЫ

Исповедание веры

О Троице

Трактат о смерти Христа

О богопознании и бытии Сына Божия

О Боговоплощении и спасении во Христе

О спасении

О Боговоплощении

О Сыне Божием

О соборах

Письмо Давиду яковиту

Часть II. АПОЛОГЕТИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ