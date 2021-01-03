Труды Нижегородской духовной семинарии - Выпуск 18

В статье концептуализируется теория личностного бытия в персоналистическом ответвлении протестантской неоортодоксии. С точки зрения представителей данного направления, личность человека образуется, актуализируется и существует через личный опыт встречи с Богом, напрямую обращающимся к человеку таким образом, что от ответа на это обращение невозможно уклониться. Личностное бытие всегда есть бытие в отношении вне зависимости от того, понимается ли образование личности как надэмпирический, или конкретно-исторический акт. В то время как человек свое личностное определение оставляет Абсолюту, обращающемуся к нему как личность, он ограничивает свое отношение к миру только деятельностью, в которой нет речи о личностности.

В персоналистическом направлении неоортодоксии, представленном Э. Бруннером и Ф. Гогартеном, проблеме личности уделяется особое внимание. Понимание личности Э. Бруннером во многом конгениально персоналистическим подходам Ф. Эбнера и М. Бубера. Для того чтобы рассмотреть его концепцию, следует, во‑первых, обратиться к сущности личности, во‑вторых, к ее «субстрату», то есть духу, и, в третьих, к «структурам» ее Dasein.

Философское понятие «происхождение/исток» (Ursprung) становится у Э. Бруннера реперной точкой его философии личности, из которой он выстраивает всю свою аргументацию. По его мнению, только лишь эта идея может предохранить мышление от интеллектуального вырождения, указывая на его потустороннюю предпосылку, в которой все обоснованно, на предельный источник любого познаваемого и познающего. Таким образом, эта идея ориентирует на потустороннее и посредством этого задает мышлению его основное направление. Здесь Э. Бруннер сближается с Платоном с его концепцией «идеи». «Ursprung» — это «облаченное в форму абстрактного мышления указание на то, что находится за пределами человеческих возможностей, что, как таковое, является бесконечно далеким, но при этом придающим всем человеческим возможностям их смысл и их правомочность, будучи их обоснованием и творцом, их кризисом и отменой». Вся критическая и трансцендентальная философия от Платона до И. Kанта является, согласно Э. Бруннеру, философией «Ursprung», успешно противостоя любой попытке выстраивания системы. Она действует не как обладающая, но как выходящая за свои пределы и указывающая. Она обретает свое начало и свой конец в идее «Ursprung» и доказывает себя в ней как настоящая философия, как живое мышление именно в том, что она заканчивается в указании.

«Всякое личностное бытие, — пишет Э. Бруннер, — есть бытие в отношении. Божественное — в отношении к самому себе, а человеческое — в отношении к самому себе на основании отношений с Богом. Лишь из любви, а не из субъекта процесса познания выводится это определение личности». Это определение содержит в себе основные положения бруннеровой концепции личности. «Бытие в отношении» может быть обозначено как предельно общая характеристика, с помощью которой Э. Бруннер хочет подчеркнуть неадекватность подходов, ориентированных на понимание личности как духовной сущности, заключенной в своем бытии и существующей для себя. Поэтому он уточняет свое определение личности, подчеркивая, что она — «бытие в общности» (Sein-in-Gemeinschaft)5 или, более конкретно, «я в общности» (Ich-in-Gemeinschaft)6. Под общностью Э. Бруннер подразумевает не некое сконструированное с помощью разума совместное бытие, но лишь такое единство, которое основывается на свободном решении, осуществляемом личностью в ее полноте. Мыслитель для демонстрации своих рассуждений часто обращается в связи с этим к теме брака, подчеркивая безусловность такого единства, понимаемого как любовь в новозаветном смысле. То, что поистине является личностным, то сущностно соотнесено с объединяющим: «Я не может быть личностным по отношению к Оно, но исключительно к Ты». Общность есть то, что конкретно определяет и ограничивает Я, поскольку Я становится самим собой только посредством Ты. Нет Я без Ты, и Ты дает ему его самостность, подобно тому, как ребенок дает «отцу его отцовство». Новое в таком понимании личности то, что она понимается не через себя саму, а через другого и через совместное с другим бытие. Настоящая личность возможна лишь через раскрытие и дарение себя другим я. То есть личность становится и есть лишь в актуальной встрече с иной личностью. Личность соотносится с личностью как обращение и ответ. Человек является подлинно личностным, только если к нему обращено Слово Бога.