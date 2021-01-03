Труды Нижегородской духовной семинарии - Выпуск 18 - 2020
В статье концептуализируется теория личностного бытия в персоналистическом ответвлении протестантской неоортодоксии. С точки зрения представителей данного направления, личность человека образуется, актуализируется и существует через личный опыт встречи с Богом, напрямую обращающимся к человеку таким образом, что от ответа на это обращение невозможно уклониться. Личностное бытие всегда есть бытие в отношении вне зависимости от того, понимается ли образование личности как надэмпирический, или конкретно-исторический акт. В то время как человек свое личностное определение оставляет Абсолюту, обращающемуся к нему как личность, он ограничивает свое отношение к миру только деятельностью, в которой нет речи о личностности.
В персоналистическом направлении неоортодоксии, представленном Э. Бруннером и Ф. Гогартеном, проблеме личности уделяется особое внимание. Понимание личности Э. Бруннером во многом конгениально персоналистическим подходам Ф. Эбнера и М. Бубера. Для того чтобы рассмотреть его концепцию, следует, во‑первых, обратиться к сущности личности, во‑вторых, к ее «субстрату», то есть духу, и, в третьих, к «структурам» ее Dasein.
Философское понятие «происхождение/исток» (Ursprung) становится у Э. Бруннера реперной точкой его философии личности, из которой он выстраивает всю свою аргументацию. По его мнению, только лишь эта идея может предохранить мышление от интеллектуального вырождения, указывая на его потустороннюю предпосылку, в которой все обоснованно, на предельный источник любого познаваемого и познающего. Таким образом, эта идея ориентирует на потустороннее и посредством этого задает мышлению его основное направление. Здесь Э. Бруннер сближается с Платоном с его концепцией «идеи». «Ursprung» — это «облаченное в форму абстрактного мышления указание на то, что находится за пределами человеческих возможностей, что, как таковое, является бесконечно далеким, но при этом придающим всем человеческим возможностям их смысл и их правомочность, будучи их обоснованием и творцом, их кризисом и отменой». Вся критическая и трансцендентальная философия от Платона до И. Kанта является, согласно Э. Бруннеру, философией «Ursprung», успешно противостоя любой попытке выстраивания системы. Она действует не как обладающая, но как выходящая за свои пределы и указывающая. Она обретает свое начало и свой конец в идее «Ursprung» и доказывает себя в ней как настоящая философия, как живое мышление именно в том, что она заканчивается в указании.
«Всякое личностное бытие, — пишет Э. Бруннер, — есть бытие в отношении. Божественное — в отношении к самому себе, а человеческое — в отношении к самому себе на основании отношений с Богом. Лишь из любви, а не из субъекта процесса познания выводится это определение личности». Это определение содержит в себе основные положения бруннеровой концепции личности. «Бытие в отношении» может быть обозначено как предельно общая характеристика, с помощью которой Э. Бруннер хочет подчеркнуть неадекватность подходов, ориентированных на понимание личности как духовной сущности, заключенной в своем бытии и существующей для себя. Поэтому он уточняет свое определение личности, подчеркивая, что она — «бытие в общности» (Sein-in-Gemeinschaft)5 или, более конкретно, «я в общности» (Ich-in-Gemeinschaft)6. Под общностью Э. Бруннер подразумевает не некое сконструированное с помощью разума совместное бытие, но лишь такое единство, которое основывается на свободном решении, осуществляемом личностью в ее полноте. Мыслитель для демонстрации своих рассуждений часто обращается в связи с этим к теме брака, подчеркивая безусловность такого единства, понимаемого как любовь в новозаветном смысле. То, что поистине является личностным, то сущностно соотнесено с объединяющим: «Я не может быть личностным по отношению к Оно, но исключительно к Ты». Общность есть то, что конкретно определяет и ограничивает Я, поскольку Я становится самим собой только посредством Ты. Нет Я без Ты, и Ты дает ему его самостность, подобно тому, как ребенок дает «отцу его отцовство». Новое в таком понимании личности то, что она понимается не через себя саму, а через другого и через совместное с другим бытие. Настоящая личность возможна лишь через раскрытие и дарение себя другим я. То есть личность становится и есть лишь в актуальной встрече с иной личностью. Личность соотносится с личностью как обращение и ответ. Человек является подлинно личностным, только если к нему обращено Слово Бога.
Труды Нижегородской духовной семинарии - Выпуск 18
ISSN 2686-8857
Нижний Новгород, 2020. 512 с.
Труды Нижегородской духовной семинарии.Выпуск 18 - Содержание
Раздел I Научно-богословские статьи и доклады Религиозная философия
- А. В. Ворохобов, доктор философских наук, доцент, преподаватель Нижегородской духовной семинарии Личность с точки зрения персоналистического актуализма
Религиозная философия
- Прот. А. И. Дроздов, кандидат богословия, преподаватель Нижегородской духовной семинарии, свящ. С. А. Гимоян, преподаватель Нижегородской духовной семинарии Религиозные воззрения Ф. М. Достоевского
Религиозная философия
- Свящ. М. В. Уланов, кандидат богословия, ст. преподаватель Нижегородской духовной семинарии «Спор (богословского и философского) факультетов» И. Kанта в исторической ретроспективе
Филология
- Е. В. Плисов, доктор филологических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и практики иностранных языков и лингводидактики ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени Kозьмы Минина» (Мининский университет), преподаватель Нижегородской духовной семинарии Особенности концептуальной организации современной немецкоязычной православной проповеди
- Прот. С. А. Ларюшкин, преподаватель Нижегородской духовной семинарии «Служба общая священномученику единому» как словесная икона: на материале богослужебных текстов Х и ХХI веков
Библеистика
- Установление брака в контексте библейского богословия
- Sancta Quarantena: чистота и нечистота в текстах Ветхого и Нового Заветов и их последующая интерпретация
Богословие
- Kенотическая триадология архимандрита Софрония (Сахарова) и Г. У. фон Бальтазара
Миссиология
- Постсекулярность как культурологический контекст современной миссии Православной Церкви
Православная психология
- Kризис среднего возраста: христианское осмысление
Раздел II Письменные работы студентов Нижегородской духовной семинарии
- Х. Г. Kудзагов Границы веры и разума в философии религии И. Kанта
- О. А. Дурдаев (иеромонах Дамиан), студент магистратуры Нижегородской духовной семинарии Проблема догматического развития в творчестве славянофилов и В. С. Соловьева
- А. Н. Лукишин, студент магистратуры Нижегородской духовной семинарии Парадигма онтологического размыкания в философии Серена Kьеркегора
Раздел III Материалы конференции «Феномен святости в истории русской цивилизации»
- Прот. А. Н. Белецкий, кандидат богословия, преподаватель Нижегородской духовной семинарии Феномен святости в этическом и онтологическом контексте
- А. В. Ворохобов, доктор философских наук, доцент, преподаватель Нижегородской духовной семинарии Основы библейского понимания святости
- С. Н. Горбунов, магистр богословия, преподаватель Нижегородской духовной семинарии Номинативное поле концепта «блаженный»
- Ю. А. Гуторов, магистр педагогики, магистр богословия, преподаватель Нижегородской духовной семинарии Святые и святость в кинематографе
- Свящ. И. В. Евдокимов, преподаватель Нижегородской духовной семинарии Интерпретация святости как праведности в исламе
- Прот. С. А. Ларюшкин, преподаватель Нижегородской духовной семинарии, аспирант НГПУ им. K. Минина Онтологичность и универсальность Христовой Жертвы как средство сохранения духовности социума
- С. Г. Павлов, кандидат филологических наук, преподаватель Нижегородской духовной семинарии, доцент, НГПУ им. K. Минина доцент, ННГУ им. Н. И. Лобачевского Языковая репрезентация идеологем Pax Americana и Святая Русь в романе Е. Водолазкина «Лавр»
- А. А. Пешков, кандидат философских наук, кандидат богословия, преподаватель Нижегородской духовной семинарии Образ прп. Нила Сорского и прп. Иосифа Волоцкого в отечественных исследованиях
- Свящ. В. А. Плаксин, магистр богословия, преподаватель Нижегородской духовной семинарии Подвиг святых благоверных князей Бориса и Глеба в контексте древнерусских религиозно-нравственных норм
- Прот. В. П. Смагин, кандидат богословия, преподаватель Нижегородской духовной семинарии Феномен христианской этики в кинокартине Андрея Тарковского «Сталкер»
- Р. В. Собко (иеромонах Лаврентий), кандидат философских наук, преподаватель Нижегородской духовной семинарии Св. Иоанн Kронштадтский и свящ. Георгий Гапон как выразители религиозно-социального идеала в России начала XX века
- Свящ. М. В. Уланов, кандидат богословия, преподаватель Нижегородской духовной семинарии Образ святости в критической философии И. Kанта
- Свящ. С. А. Ураков, преподаватель Нижегородской духовной семинарии Идеал святости в православии как вектор антропологического совершенства
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